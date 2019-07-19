Стратегия для бинарных опционов Intelligent Trend

Если вы ищете эффективный способ увеличить свои доходы на бинарных опционах, стратегия Intelligent Trend может стать неплохим решением. Вам не понадобятся сложные индикаторы и постоянное переключение между таймфреймами. В этом обзоре рассмотрим торговлю по тренду старших периодов, а также покупку бинарных опционов Call и Put при прорыве полос Боллинджера и роль одного инструмента в предотвращении сделок во флэте.

Стоит ли тратить $130 на эту стратегию? Ответ вы найдете в этом обзоре. Не упустите возможность узнать, как можно повысить свои шансы на успех в торговле.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Intelligent Trend

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М15

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: Intelligent Candle Pressure.ex4, Intelligent candle-timer.ex4, Intelligent Dot.ex4, Intelligent Trend Dashboard.ex4, Intelligent Trend (+alerts) 1.1.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка стратегии для бинарных опционов Intelligent Trend

Индикаторы стратегии Intelligent Trend устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Intelligent Trend

Концепция Intelligent Trend опирается на один основной и два вспомогательных индикатора тренда, которые выступают в этой стратегии в качестве фильтров. Эта стратегия для бинарных опционов включает следующие элементы:

Индикатор Intelligent Trend (+alerts) 1.1играет ключевую роль в формировании торговых сигналов для открытия опционов Call и Put. Он использует зеленый цвет свечей для обозначения сигналов на покупку Call и красный – для покупки Put. Свеча окрашивается в зеленый цвет после закрытия за верхней полосой Боллинджера, а в красный – после закрытия за нижней.

У индикатора много настроек, но особого внимания заслуживают только установка параметров индикатора Боллинджера и активация стандартных сообщений торгового терминала MT4.

Intelligent Candle Pressure – фильтр, анализирующий силу покупателей и продавцов на разных таймфреймах.

Он предоставляет информацию о действиях покупателей и продавцов на интервалах от М1 до MN на последней свече. Последний столбец гистограммы дает обобщенную информацию о том, наблюдается ли восходящий или нисходящий тренд. Таким образом, этот индикатор помогает увидеть импульс рынка в момент открытия сделки.

В настройках этого инструмента пользователь может задать параметры визуального отображения гистограммы при изменении цены последней свечи на определенное значение с шагом +/-25%.

Intelligent Trend Dashboard предназначен для мониторинга трендовых индикаторов: MACD (12,24,6) и двух комплектов экспоненциальных скользящих средних – EMA (7) и EMA (14), а также EMA (34) и EMA (72). Этот инструмент следит за сигналами MACD и пересечением двух комплектов скользящих средних на временных интервалах от М1 до Н4. Благодаря этой информации пользователь может оценить наличие или отсутствие сильного однонаправленного движения (тренда) на рынке.

У этого инструмента параметров немного – разберется даже новичок.

В блоке “MACD Settings” задаются параметры стандартного индикатора MACD торговой платформы Metatrader 4, в блоке “MA Settings” – параметры комплектов скользящих средних EMA1 и EMA2, а в “Wingdings Symbols” – указываются коды символов для отображения сигналов.

Помимо описанных основных элементов в стратегии для бинарных опционов Intelligent Trend присутствуют и дополнительные: Intelligent candle-timer и Intelligent Dot. Первый предназначен для визуализации времени оставшегося до закрытия текущей свечи,

а второй – для отображения локальных минимумов и максимумов.

Правила торговли по Intelligent Trend

Перед нами трендовая торговая стратегия, сигналы которой определяются направлением пробоя полос Боллинджера и подтверждением ценового импульса через дополнительные индикаторы-фильтры. Если вы пока не научились уверенно определять основную тенденцию на рынке, можете воспользоваться лучшими индикаторами тренда, о которых мы рассказывали в этих статьях:

Торговать по стратегии бинарных опционов Intelligent Trend несложно. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил:

“Подвальный” трендовый фильтр Intelligent Trend Dashboard показывает, что практически все сигналы, за исключением 2-х или 3-х, направлены в одну сторону. Это говорит о том, что на рынке установился устойчивый тренд, в данном случае восходящий.

Индикатор Intelligent Candle Pressure показывает высокое давление продавцов или покупателей на последней свече. Желательно, чтобы все столбики гистограммы были одного цвета – либо красные, либо зеленые. Однако допускаются 1 или 2 столбика, выбивающиеся из общей тенденции. Каждый трейдер сам решает, насколько строго следовать этому правилу.

Появляется зеленая или красная свеча со стрелкой.

На открытии новой свечи покупается опцион Call или Put в зависимости от направления торговли.

Открытие опциона Call

Trend Dashboard показывает не более трех сигналов Sell Гистограмма Candle Pressure зеленого цвета Появилась зеленая стрелка На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Trend Dashboard показывает не более трех сигналов Buy Гистограмма Candle Pressure красного цвета Появилась красная стрелка На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов Intelligent Trend

Эта стратегия неплохо себя зарекомендовала на интервалах М5 и М15. Поэтому в первую очередь советуем обратить ваше внимание на эти временные интервалы. Старайтесь открывать позиции, когда не менее 90% сигналов подвального индикатора Trend Dashboard направлены в одну сторону. Так вы будете торговать в направлении тренда старших таймфреймов и повысите процент прибыльных сделок.

Плюсы стратегии Intelligent Trend

Одна из сильных сторон этой торговой системы – возможность торговли в направлении тренда более длительных периодов. Этот подход многократно подтверждал свою эффективность в различных торговых стратегиях. При этом вся необходимая информация со старших таймфреймов доступна на одном экране.

Трейдеру не понадобится переключаться между разными графиками, чтобы своевременно оценить открывающиеся перед ним торговые возможности. Совершение сделок при прорыве полос Боллинджера позволит войти в рынок в самом начале перспективных ценовых движений, а гистограмма Candle Pressure послужит дополнительным индикатором для предотвращения торговли во флэте.

Минусы стратегии Intelligent Trend

Торговые сигналы этой стратегии не идеальны и могут возникать не так часто, если придерживаться всех правил. Поэтому рекомендуется следить за их появлением одновременно на нескольких валютных парах.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Intelligent Trend помогает трейдерам ориентироваться на тренд старших периодов, открывать сделки на этапе возникновения новых ценовых движений и избегать торговли во флэте. Но стоит ли она своих $130? Наш ответ – да. С учетом довольно неплохих сигналов и возможности открывать сделки по направлению тренда старших таймфреймов, стратегия Intelligent Trend вполне оправдывает свою цену.

Однако, начинающим трейдерам бинарных опционов следует учесть, что у этой системы, как и у большинства других, есть определенные недостатки, на которые мы обратили внимание выше. Поэтому перед тем, как начать использовать ее сигналы на реальном счете, важно провести тщательное тестирование на демо-счете у надежного брокера. Не забывайте применять правила управления рисками и капиталом. И помните, что это всего лишь инструмент. А долгосрочный успех в трейдинге зависит не только от индикаторов, но и от вашей дисциплины, понимания рынка и навыков мани-менеджмента. Желаем всем удачной торговли!

Скачать стратегию бинарных опционов Intelligent Trend

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: