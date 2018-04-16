Стратегия для бинарных опционов OBV SYSTEM

Стратегия включает в себя применение огромной системы индикаторов, которые несут много информации по принятию решений для максимально выгодной покупки.
Настройки стратегии OBV SYSTEM
- Любые валютные пары
- Торговый период: М30, Н1
- Экспирация равна торговому периоду
- Торговать можно во время любой торговой сессии
Условия открытия сделок по стратегии OBV System на покупку опционов CALL
- На графике появились зеленые стрелочка и крестик (свидетельствуют о восходящем тренде)
- Все три линии индикатор OBV пересеклись в зоне перпроданности и направлены вверх
- Нижний индикатор выдал кружок зеленого цвета
- Как только цена касается желтой линии, покупаем опцион на повышение CALL
Условия открытия сделок по стратегии OBV System на покупку опционов PUT
- На графике появились красная стрелка и крестик (свидетельствуют о нисходящем тренде)
- Все три линии индикатор OBV пересеклись в зоне перекупленности и направлены вниз
- Нижний индикатор выдал кружок красного цвета
- Как только цена касается желтой линии, покупаем опцион на понижение PUT
Стратегия показывает довольно неплохие результаты и выдает массу точных сигналов для бинарных опционов. Для вашего удобства в шаблон стратегии встроен Alert, который оповсетит вас о наличии сигнала.
