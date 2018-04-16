Стратегия для бинарных опционов OBV SYSTEM

Стратегия включает в себя применение огромной системы индикаторов, которые несут много информации по принятию решений для максимально выгодной покупки.

Настройки стратегии OBV SYSTEM

Любые валютные пары

Торговый период: М30, Н1

Экспирация равна торговому периоду

Торговать можно во время любой торговой сессии

Условия открытия сделок по стратегии OBV System на покупку опционов CALL

На графике появились зеленые стрелочка и крестик (свидетельствуют о восходящем тренде)

Все три линии индикатор OBV пересеклись в зоне перпроданности и направлены вверх

Нижний индикатор выдал кружок зеленого цвета

Как только цена касается желтой линии, покупаем опцион на повышение CALL

Условия открытия сделок по стратегии OBV System на покупку опционов PUT

На графике появились красная стрелка и крестик (свидетельствуют о нисходящем тренде)

Все три линии индикатор OBV пересеклись в зоне перекупленности и направлены вниз

Нижний индикатор выдал кружок красного цвета

Как только цена касается желтой линии, покупаем опцион на понижение PUT

Стратегия показывает довольно неплохие результаты и выдает массу точных сигналов для бинарных опционов. Для вашего удобства в шаблон стратегии встроен Alert, который оповсетит вас о наличии сигнала.

Смотрите также: