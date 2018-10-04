Стратегия применения фракталов в бинарных опционах

На первый взгляд котировки валютных пар изменяются хаотически. Хотя при более пристальном изучении подобных колебаний заметным становится цикличность этого процесса. Убедиться в этом позволяет Moving Average – инструмент рынка бинарных опционов в виде индикатора. При его построении учитываются цены на момент закрытия свечей, во внимания принимаются средние значения.

Наличие упомянутой цикличности позволяет добиться прибыльности сделок. Один из подходов – обращение к фракталам. Рассмотрим, как это реализуется на практике за счет использования упомянутого индикатора применительно к бинарным опционам.

Исходные параметры трейдинга на основе фракталов

Что касается платформы, то ограничение здесь одно – требуется поддержка индикаторов, анализируемых ниже. Возможно обращение к MetaTrader 4 как вспомогательной платформе. Остальные параметры следующие:

валютные пары – исключаются только кросс-курсы;

таймфрейм – M15;

время экспирации – 30 мин.;

торговый период – сессии Америки и Европы в рамках временного диапазона с 10.00 до 20.00;

тип трейдинга – контракты на понижение и повышение (Call/Put);

предпочтительные брокеры – Alpari, Quotex, PocketOption, Binarium.

Рекомендации относительно тех моментов, когда торги могут привести к минусовым сделкам:

выход новостей с важной отметкой в экономическом календаре;

до старта европейской сессии;

позднее 21.00МСК.

С помощью учета цикличности можно добиться достоверного прогнозирования будущих колебаний. Но при этом надо брать во внимание 2 характеристики волн котировок: амплитуда, периодичность.

Прибыльность сделок напрямую зависит от того, насколько устойчивы эти характеристики. Трейдер должен правильно определять соответствующие параметры, используемые для описания текущей цикличности. Если все учтено, то применяемая стратегия для бинарных опционов приводит к формированию соответствующих предупреждений, способствующих прибыльности сделок:

дается сигнал к покупке «на дне»;

определяется продолжение тренда или его завершение, что служит сигналом для продажи.

Кривые индикатора и графический анализ основываются на расчетах, сделанных с помощью обращения к прошлым котировкам. Это связано с тем, что будущее рассматривается с позиции повторяющейся истории с незначительной погрешностью. Понимание этого приводит к практической безубыточности сделок.

Современный трейдинг – это обращение к следующим подходам к системе торгов:

Коэффициенты, определяемые как адаптивные, использование которых позволяет установить, насколько цена и время связаны между собой на графике без линейной зависимости. Нейросети, помогающие находить своеобразные шаблоны цены в прошлом для успешного прогнозирования в будущем.

Что понимается под фракталами

Под нанятием фракталы, понимают объекты со структурой, наполненной самоподобными копиями. Что дает возможность говорить о том, что разделение подобного объекта на части приводит к образованию элементов, имеющих точную копию структуры, которая присуща исходному предмету.

В качестве примера можно рассмотреть кораллы. Их геометрическая структура идентична вне зависимости от размера такого образования: атолл или небольшой обломок подобного острова.

Это свойство было подмечено математиком Бенуа Мандельбротом, что сделало его родоначальником фрактальной геометрии. Он выделил геометрическую фигуру – фрактал, характеризуемую следующими признаками:

уникальность линий – исключается возможность сходства с многогранными фигурами, известными на текущий момент;

самоподобие – единство частей и целого в плане структуры;

метрическая размерность.

Последний признак – правила, описывающие структуру в исчерпывающем объеме информации. Для внесения ясности в этот процесс рассмотрим колебания котировок на бирже применительно к валютным, фондовым и товарным рынкам.

Первым законы самоподобия перенес на упомянутые рынки финансист из Америки Ральф Эллиотт. Его вывод – будущее движение вне зависимости от направленности тренда образует 5 волн, что не соотносится с конкретным размером таймфрейма. В результате известность получила теория Эллиотта, подразумевающая наличие пятиволновых фракталов. Американский финансист описал все допустимые изменения котировок любых активов на основе использования 8 моделей.

Теория Билла Вильямса

Еще один теоретик фракталов в рамках торговых стратегий – Билл Вильямс. В этом случае структура колебаний была описана с позиции волновой теории.

В свое время Вильямс заявил, используемые для прогнозирования рынка инструменты, под которыми следует понимать соответствующие новости и индикаторы, исчерпали свои возможности. По его мнению, изменение цены происходит хаотически. В связи с этим ее упорядочивание возможно лишь в том случае, если анализируемая структура будет разбита на 3–5 свечей. Это позволит определить направленность трендов за счет фракталов таких свечей.

Сообщество трейдеров встретило в штыки отказ от фундаментальной теории и технического анализа. Посчитали, что здесь явная попытка скрыть под геометрией фракталов элементарные максимумы и минимумы на 3–5 свечах.

Ситуация спорная, но большое число трейдерских платформ, используемых сегодня, включает в себя индикатор Fractals от Вильямса. MetaTrader в этом случае не исключение.

Приведенное выше изображение демонстрирует значок фрактала в соответствии с правилом симметричного экстремума. Значки(стрелочки) обозначающие фрактал появляются на свечах с максимумами и минимумами, которые возникают в определенной последовательности. Открытие фрактала на предшествующей свече происходит при выполнении 3 условий:

Такая свеча проявляет максимум или минимум в сравнении с двумя подобными представлениями цены, предыдущими ей. Рассматриваемые свечи соотносятся с фракталом вверх или вниз. В первом случае подразумевается последовательный рост минимумов, а во втором – падение максимумов. Цена закрытия свечи не достигает максимума предшествующей, что формирует значок вверх, или преодолевает его – значок вниз. Действует закон симметрии. Появление сигнала происходит на свече, которая первая от фрактала. Возможна перерисовка этого сигнала.

Применение фракталов на практике в бинарных опционах

В бинарных опционах можно заработать если сделан верный прогноз направление цены, в заданный промежуток времени.

Теория Билла Вильямса допускает образование фракталов с ограничением по количеству свечей. Их сумма позволяет определить длительность удержания позиции.

Что бы реализовать стратегию фракталов в бинарных опционах, нам понадобятся:

Найти индикатор Fractals в торговом терминале. Индикатор используем при заключении сделок по тренду. Выбрать тип бинарных опционов – «Выше/Ниже». Открывать сделки – после 1–2 свечей, что соотносится с отображением значка. Движение свечей соответствует обратному знаку индикатора.

Описанные действия это реализация теории Вильямса (за фракталом следуют коррекционные свечи) в бинарных опционах. Для более успешной торговли, в торговую систему добавляются скользящие средние, при формировании которых берется по три максимума и минимума. В результате удается определить так называемую достаточность отката после того, как будет открыт фрактал. Выбор таймфрейма – 15 минут, что достаточно в краткосрочной перспективе, чтобы выйти в плюс.

Трейдинг на основе фракталов

При открытии фрактала появляется соответствующая отметка. Этот момент необходимо постоянно отслеживать. Если он случается, следует обратить внимание на то, где находится предыдущая отметка. Выбор конкретного опциона может выглядеть так:

Текущий сигнал занимает более высокое положение – покупаем опцион «Call», при условии приближения цены к скользящей средней на основе минимумов. Фрактал открывается ниже предыдущего значка с выходом цены к верхней скользящей – опцион «Put».

Правила открытия сделок по стратегии Фракталов для бинарных опционов

Как мы уже писали выше, в случае с бинарными опционами следует придерживаться определенных правил.

Опцион «Выше» (Call):

фрактал открывается выше предыдущей метки;

свеча, формируемая после сигнальной, пересекает скользящую среднюю на основе минимумов;

экспирация контракта составляет 30 минут.

Опцион «Ниже» (Put):

фрактал открывается ниже предыдущей метки;

формируемая свеча, следующая за сигнальной, касается скользящей средней на основе максимумов.

Вывод

Многие трейдеры стараются избегать обращения к фракталам, что связано с перерисовкой сигналов. Появление на графике нового экстремума может привести к тому, что индикатор поменяет сигнал. В связи с этим необходимо брать временной лаг в 2 свечи с того момента, как произойдет открытие фрактала. При этом требуется доказательство коррекции, чтобы гарантировать стабильность формируемого локально минимума и максимума.

Этим недочеты торговой системы исчерпывают себя. В остальном прослеживаются одни плюсы в плане надежности. Такое положение дел обусловливается использованием сигналов продолжения тренда и возможного разворота цены, когда происходит коррекция. В последнем случае причина заключается в падении цены к экстремальным значениям с достижением локальных уровней поддержки/сопротивления.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

