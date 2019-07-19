    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Ravi FX

        Стратегия бинарных опционов Ravi FX

        Стратегия бинарных опционов Ravi FX использует авторский индикатор, основанный на стандартных технических индикаторах WMA и ATR с последующей нормализацией их значений через преобразование Фишера. Такой подход позволяет трейдерам не только получать точные сигналы для открытия сделок, но и определять моменты, когда лучше воздержаться от торговли.

        О том, как правильно применять этот уникальный индикатор и какой фильтр лучше всего повышает процент прибыльных сделок в торговле бинарными опционами, читайте в нашем обзоре.

        Содержание:

        график Ravi FX

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Ravi FX

        • Терминал: TradingView
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Встроенные индикаторы: Ravi FX [loxx], Andean Oscillator [alexgrover]
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Deriv, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов Ravi FX

        Индикаторы устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите кнопку «Индикаторы» – откроется панель «Индикаторы, показатели и стратегии». Введите в поисковой строке название Ravi FX, найдите его в списке и кликните по нему, предварительно убедившись, что индикатор создан автором под ником loxx.

        установка Ravi FX

        Затем аналогичным образом установите второй компонент торговой системы — Andean Oscillatorот разработчика alexgrover. После добавления обоих индикаторов на график M15 он будет выглядеть так.

        внешний вид Ravi FX

        Как видим, оба индикатора торговой системы Ravi FXосцилляторного типа, поэтому удобно расположились под графиком цены. Давайте разберемся, на каких принципах они основаны, какие настройки оптимальны и какие торговые сигналы формируют.

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Ravi FX

        Стратегия бинарных опционов Ravi FX основана на двух встроенных индикаторах аналитической платформы TradingView. Несмотря на свою бесплатность, оба индикатора весьма эффективны и демонстрируют статистику торговых сигналов не хуже многих коммерческих разработок.

        Теперь о самом главном: что означает аббревиатура RAVI и на каких принципах основана эта стратегия? RAVI расшифровывается как Range Action Verification Index – показатель, отражающий процентную разницу между текущими и прошлыми ценами. На его основе трейдеры бинарных опционов делают прогнозы о дальнейшем движении рынка. В расчетах используются взвешенные скользящие средние разной длины и индикатор волатильности ATR.

        Впервые информация об осцилляторе Ravi FX появилась в книге «За пределами технического анализа: как разработать и внедрить выигрышную торговую систему» известного трейдера и автора Тушара Чанде. Тем, кто торгует на Форексе и бинарных опционах, хорошо знакомы его популярные индикаторы Aroon и Chande Momentum Oscillator (CMO). Трейдеры положительно о них отзываются и активно применяют в своих стратегиях.

        Один из вариантов применения осциллятора Ravi FX – определение состояния рынка: тренд или флет. Для этого трейдеры бинарных опционов добавляют на гистограмму индикатора две горизонтальные линии, обозначающие ключевые уровни в отрицательной и положительной областях: -0,07 и 0,07.

        После этого определить, есть ли на рынке тренд, становится очень просто. Если гистограмма Ravi FX вышла за границы этого диапазона, значит, цены анализируемого актива определённо двигаются под влиянием крупных игроков, и на рынке возникает тренд. Если столбики гистограммы небольшие и не выходят за рамки этого интервала, значит, цены актива двигаются хаотично, и на рынке флэт.

        флэт на рынке

        Направление ценовой тенденции определяется по цвету столбиков гистограммы. Если столбики зелёного цвета выше уровня 0,07 – на рынке бычий тренд. И наоборот, если столбики красного цвета опустились ниже уровня -0,07 – на рынке медвежий тренд.

        цветовое определение тренда

        Для повышения эффективности разработчик стратегии Ravi FX добавил уникальный фильтр торговых сигналов – осциллятор Andean. С его помощью отсеивается большинство ложных сигналов на открытие позиций.

        Правила применения этого осциллятора достаточно просты: когда зеленая линия Andean пересекает оранжевую снизу вверх – это сигнализирует о восходящем импульсе и указывает на возможность покупки опциона Call.

        сигнал осцилятора на повышение цены

        Если красная линия осциллятора Andean пересекает оранжевую линию снизу вверх (в отличие от принципа работы Стохастика), это указывает на доминирование продавцов на рынке и вероятное снижение цен.

        сигнал осцилятона на понижение цены

        Настройки обоих индикаторов торговой системы рекомендуется оставить по умолчанию.

        настройки Ravi FX

        Правила торговли по Ravi FX

        Теперь пришло время разобраться с тем, как применять новаторскую стратегию для бинарных опционов Ravi FX на практике. Но, как вы, наверное, уже догадались, главный принцип, заложенный в эту систему, – следование за трендом. Чтобы как следует разобраться в этой теме, рекомендуем ознакомиться со специальной подборкой статей по этому вопросу:

        Только после освоения принципов определения фаз рынка приступайте к торговле по этой системе на демонстрационном счёте, следуя правилам, описанным ниже.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий – гистограмма Ravi FX зеленого цвета превысила уровень 0,07.
        2. Зеленая линия вспомогательного осциллятора Andean пересекла оранжевую линию снизу вверх.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.

        сигнал на покупку опциона call

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий – гистограмма Ravi FX красного цвета опустилась ниже уровня -0,07.
        2. Красная линия вспомогательного осциллятора Andean пересекла оранжевую линию снизу вверх.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Ravi FX

        По нашему опыту наиболее эффективной эта стратегия оказывается в начале европейской и американской торговых сессий, а также после публикации важных макроэкономических новостей и отчетов. Для получения прибыли по этой методике необходима рыночная волатильность, которая наблюдается в часы активной работы рынка. Для понимания расписания работы финансовых рынков рекомендуем ознакомиться со статьёй "Лучшее время для торговли бинарными опционами".

        Плюсы стратегии Ravi FX

        Стратегия Ravi FX отличается простыми и понятными торговыми сигналами, доступными даже начинающим трейдерам. Система эффективна благодаря своим уникальным индикаторам, использующим преобразование Фишера для нормализации ценовых значений.

        Стратегия идеально подходит трейдерам, предпочитающим торговые системы на основе осциллятора MACD. Ravi FX имеет схожий принцип работы, отражая динамику изменения цен в заданном направлении.

        Минусы стратегии Ravi FX

        К недостаткам системы относятся типичные для трендовых стратегий особенности: появление ложных сигналов на слабых рынках и во флете. В связи с этим Ravi FX рекомендуется использовать на активных валютных парах и криптовалютах.

        Еще одним недостатком является маленькое количество сигналов на старших таймфреймах, в то время как на младших таймфреймах чаще возникают ложные торговые сигналы.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Ravi FX может предложить надежные точки входа, вне зависимости от того, какой рынок вы предпочитаете для торговли: форекс или бинарные опционы. Надежный принцип фильтрации, заложенный в дополнительный осциллятор Андена в сочетании с переработанным MACD, даёт не только однозначные торговые сигналы на покупки бинарных опционов Call и Put, но и представление о текущей рыночной фазе.

        Благодаря уровням индикатора Ravi FX вы сможете с одного взгляда определить, в каком состоянии находится рынок. Готов ли он возобновить восхождение к новым вершинам, падать в бездну или, скорее всего, продолжит болтаться, зажатый важными ценовыми уровнями.

        Перед использованием на реальных деньгах рекомендуется потренироваться на демо-счете, открытом у надежного брокера. Торгуйте, соблюдая правила управления риском и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Daniel
        If you want RAVI FX to actually earn its keep, don’t stare at the spikes — watch the stability of the expansion. A lot of people see the indicator jump above zero and rush in like it’s a green light. Wrong. The real signal is when RAVI stays elevated while price keeps printing higher lows (or lower highs for shorts). That’s when the market shows commitment, not just noise. Treat RAVI as a trend validator, not a trend generator. Do that, and it becomes a surprisingly sharp tool. Ignore that, and it’ll chew through your balance like any other miracle trend meter.
        08 декабря 2025
        Ответить
        Mister X
        I actually tested RAVI FX on Pocket Option’s demo for about two days, and what stood out is how well it reacts when a trend is just starting to build up. Most indicators lag hard on early phases, but RAVI shows that push surprisingly early — not perfect, but earlier than classic MAs for sure. Where it struggles is when volatility is choppy: it fires signals that look promising but fade quickly. So the best use I found is pairing it with a volatility filter (ATR or even Bollinger Bands). That combination removes almost all fake breakouts and gives you cleaner entries.
        08 декабря 2025
        Ответить
        Руслан
        Стратегия Рави мне понравилась тем, что она не пытается угадать разворот, а честно показывает есть тренд или его нет. Я заметил, что она особенно полезена после выхода новостей, когда рынок делает резкое движение и становится непонятно импульс это или начало настоящего тренда. Она отлично решает такие ситуации: если цена резко улетела и не возвращается назад в первые 3–5 свечей, значит импульс перерастает в тренд.
        08 декабря 2025
        Ответить
        Option Bull
        RAVI FX — одна из тех стратегий, на которые стоит обратить внимание, если хочется понять силу тренда без лишнего шума. Особенно хороша система показывает себя при торговле на высоко волатильных активах.
        08 декабря 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!