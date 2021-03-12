        Стратегия для бинарных опционов Forex Decimus

        Стратегия Forex Decimus для бинарных опционов – это сигнальная стратегия с фильтром в виде двойного осциллятора и информационной панелью. Благодаря панели можно будет видеть сигналы и текущий тренд, а осциллятор будет подсказывать, какие из сигналов стоит использовать.

        Стоит отметить, что стратегия Forex Decimus на сайте автора на данный момент продается за $127, но с нашего сайта ее можно скачать бесплатно в конце статьи.

        forex decimus график

        Характеристики стратегии Forex Decimus для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: любые.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: forexdecimus.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: AlpariQuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии Forex Decimus в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор для бинарных опционов из стратегии Forex Decimus можно также установить и при помощи шаблона, скачать который можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Forex Decimus для бинарных опционов

        Как уже говорилось ранее, стратегия Forex Decimus является платной и на сайте автора рассказывается о том, что это инновационная разработка, которая используется трейдерами из команды автора в течение более чем 5 лет.

        Суть стратегии заключается в поисках импульсных свечей, и когда такая ситуация появляется, стратегия дает сигнал. Рассчитана стратегия не только на бинарные опционы, а и на торговлю криптовалютами, акциями и валютными парами на рынке Форекс.

        После общего описания стратегии Forex Decimus для бинарных опционов можно увидеть такую примечательную информацию:

        Forex Decimus информация с сайта продавца

        Если говорить коротко, то в ней рассказывается о том, что вы можете начать получать 300% прибыли каждую неделю, если купите стратегию Forex Decimus, так как она создавалась на основе 25-летнего торгового опыта на Уолл-стрит.

        Конечно же вся эта информация не является действительной, а сама стратегия не является инновационной или новой, так как работает она на основе стандартных и бесплатных индикаторов, о чем поговорим далее.

        Несмотря на то, что на графике стратегии Forex Decimus можно увидеть несколько индикаторов, все они объединены в один индикатор под аналогичным названием forexdecimus.ex4. По итогу в стратегии есть сигналы в виде стрелочек, направленных вверх и вниз, осциллятор, который выступает в роли фильтра для сигналов и информационную панель:

        Forex Decimus индикаторы

        Осциллятор имеет сигналы в виде красных и зеленых точек, которые идентичны сигналам на графике:

        осциллятор forex decimus

        На панели можно видеть текущий тренд, а также актуальный сигнал в данный момент. Всего может быть три вида отображения сигналов на панели:

        сигнал buy на панели forex decimus сигнал wait на панели forex decimus сигнал sell на панели forex decimus

         

        Если рассмотреть более подробно настройки индикатора forexdecimus.ex4, то можно увидеть, что в нем используется RSI и Stochastic Oscillator:

        настройки индикатора forex decimus

        Конечно, данные индикаторы не являются инновационными, но при этом они все равно смогут приносить прибыль при правильном применении.

        Из полезного помимо информационной панели в стратегии Forex Decimus есть алерты, которые полностью настраиваются и смогут оповестить о сигнале как в терминале, так и через почту:

        forex decimus алерты

        Правила торговли по стратегии Forex Decimus

        Первое, о чем хочется сказать, это о общих правилах при работе с любыми стратегиями. Речь идет о понимании работы по тренду, поэтому полезно будет изучить такие темы:

        1. Определение и использование бычьего и медвежьего тренда;
        2. Как правильно определять фазы тренда;
        3. Как определять флэт на рынке;

        Понимание этих фундаментальных основ поможет прибыльно торговать на любом рынке и при использовании любых стратегий или индикаторов.

        Возвращаясь к правилам стратегии для бинарных опционов Forex Decimus, стоит отметить еще и тот факт, что основана она на импульсных свечах, и поэтому использовать стоит только те сигналы, которые стратегия будет генерировать на таких свечах. Импульсными свечами можно считать те свечи или бары, которые минимум в 2 раза больше нескольких предыдущих свечей:

        forex decimus импульсивные свечи стрелка вверх forex decimus импульсивные свечи стрелка вниз

         

        Теперь, учитывая все моменты, можно перейти к детальным правилам стратегии, и опционы Call покупаются, если:

        1. Панель показывает, что тренд сейчас восходящий;
        2. На импульсной свече появляется синяя стрелочка, направленная вверх;
        3. Осциллятор находится ниже «0».

        Опционы Put покупаются, если:

        1. Панель показывает, что тренд сейчас нисходящий;
        2. На импульсной свече появляется красная стрелочка, направленная вниз;
        3. Осциллятор находится выше «0».

        Таймфреймы при торговле по стратегии Forex Decimus можно использовать любые, а экспирация должна быть равна 5 свечам.

        Также стоит рассмотреть некоторые исключения из правил, которые иногда могут происходить. Если сигнал появляется на противоположной свече, но при этом следующая свеча является импульсной, такой сигнал также можно использовать:

        сигнал на свече forex decimus

        Сигналы по стратегии Forex Decimus для бинарных опционов

        Рассмотрим примеры сделок на паре EUR/USD и таймфреймах М5 и М15.

        Опцион Call

        В начале восходящего тренда появился сигнал на импульсной свече, осциллятор был ниже «0», а значит можно было покупать опцион Put с экспирацией 5 свечей:

        сигнал на импульсной свече forex decimus

        Опцион Put

        В этом случае уже был хороший нисходящий тренд, после чего на импульсной красной свече появился сигнал, и осциллятор также был выше «0»:

        сигнал осциллятор forex decimus

        Заключение

        Стратегия Forex Decimus для бинарных опционов является платной стратегией, которая по сути состоит и стандартных индикаторов. И несмотря на то, что она не является инновационной, при правильном использовании всех сигналов и при работе по тренду она сможет генерировать прибыльные сигналы для бинарных опционов.

        Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и не использовать в одной сделке более чем 1-5% от своего депозита.

        Не стоит забывать и про проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Forex Decimus

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Камиль
        Что интересно, на все примерах на табло пишет, подождите.
        а какая разница? скрины делают они на истории все ранво... и первый скрин с "бай"
        22 марта 2021
        Ответить
        Вадим
        Что интересно, на все примерах на табло пишет, подождите.
        20 марта 2021
        Ответить
        Андрей
        Киньте на эту ТС, индикатор BrainTrend2Sig и сами все поймете.
        18 марта 2021
        Ответить
        Ваня Пермаков
        сигналы на импульсе и без сигналов можно видеть, хотя может в forex decimus (странное название))) есть толк. вот если бы еще стох визу показывал сигналы отдельные, а не смежные
        стратегия может кому и придется по душе, но она по сути ничего не стоит, так как в ней все из бесплатного. но сигналы разве что импульсные эти имеют смысл, все равно протестить попробую ее, вдруг грааль)) а ты кстати не тестил?
        18 марта 2021
        Ответить
        Анатолий
        нет, не тестил, думал стрелки забрат ьсебе, но фигня в том что это один индюк, а в него вшиты уже стох, и все остальное. печально...
        18 марта 2021
        Ответить
        Анатолий
        18 марта 2021
        Ответить
