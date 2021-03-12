Стратегия для бинарных опционов Forex Decimus

Стратегия Forex Decimus для бинарных опционов – это сигнальная стратегия с фильтром в виде двойного осциллятора и информационной панелью. Благодаря панели можно будет видеть сигналы и текущий тренд, а осциллятор будет подсказывать, какие из сигналов стоит использовать.

Характеристики стратегии Forex Decimus для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии Forex Decimus в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор для бинарных опционов из стратегии Forex Decimus можно также установить и при помощи шаблона, скачать который можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Forex Decimus для бинарных опционов

Как уже говорилось ранее, стратегия Forex Decimus является платной и на сайте автора рассказывается о том, что это инновационная разработка, которая используется трейдерами из команды автора в течение более чем 5 лет.

Суть стратегии заключается в поисках импульсных свечей, и когда такая ситуация появляется, стратегия дает сигнал. Рассчитана стратегия не только на бинарные опционы, а и на торговлю криптовалютами, акциями и валютными парами на рынке Форекс.

После общего описания стратегии Forex Decimus для бинарных опционов можно увидеть такую примечательную информацию:

Если говорить коротко, то в ней рассказывается о том, что вы можете начать получать 300% прибыли каждую неделю, если купите стратегию Forex Decimus, так как она создавалась на основе 25-летнего торгового опыта на Уолл-стрит.

Конечно же вся эта информация не является действительной, а сама стратегия не является инновационной или новой, так как работает она на основе стандартных и бесплатных индикаторов, о чем поговорим далее.

Несмотря на то, что на графике стратегии Forex Decimus можно увидеть несколько индикаторов, все они объединены в один индикатор под аналогичным названием forexdecimus.ex4. По итогу в стратегии есть сигналы в виде стрелочек, направленных вверх и вниз, осциллятор, который выступает в роли фильтра для сигналов и информационную панель:

Осциллятор имеет сигналы в виде красных и зеленых точек, которые идентичны сигналам на графике:

На панели можно видеть текущий тренд, а также актуальный сигнал в данный момент. Всего может быть три вида отображения сигналов на панели:

Если рассмотреть более подробно настройки индикатора forexdecimus.ex4, то можно увидеть, что в нем используется RSI и Stochastic Oscillator:

Конечно, данные индикаторы не являются инновационными, но при этом они все равно смогут приносить прибыль при правильном применении.

Из полезного помимо информационной панели в стратегии Forex Decimus есть алерты, которые полностью настраиваются и смогут оповестить о сигнале как в терминале, так и через почту:

Правила торговли по стратегии Forex Decimus

Первое, о чем хочется сказать, это о общих правилах при работе с любыми стратегиями. Речь идет о понимании работы по тренду, поэтому полезно будет изучить такие темы:

Понимание этих фундаментальных основ поможет прибыльно торговать на любом рынке и при использовании любых стратегий или индикаторов.

Возвращаясь к правилам стратегии для бинарных опционов Forex Decimus, стоит отметить еще и тот факт, что основана она на импульсных свечах, и поэтому использовать стоит только те сигналы, которые стратегия будет генерировать на таких свечах. Импульсными свечами можно считать те свечи или бары, которые минимум в 2 раза больше нескольких предыдущих свечей:

Теперь, учитывая все моменты, можно перейти к детальным правилам стратегии, и опционы Call покупаются, если:

Панель показывает, что тренд сейчас восходящий; На импульсной свече появляется синяя стрелочка, направленная вверх; Осциллятор находится ниже «0».

Опционы Put покупаются, если:

Панель показывает, что тренд сейчас нисходящий; На импульсной свече появляется красная стрелочка, направленная вниз; Осциллятор находится выше «0».

Таймфреймы при торговле по стратегии Forex Decimus можно использовать любые, а экспирация должна быть равна 5 свечам.

Также стоит рассмотреть некоторые исключения из правил, которые иногда могут происходить. Если сигнал появляется на противоположной свече, но при этом следующая свеча является импульсной, такой сигнал также можно использовать:

Сигналы по стратегии Forex Decimus для бинарных опционов

Рассмотрим примеры сделок на паре EUR/USD и таймфреймах М5 и М15.

Опцион Call

В начале восходящего тренда появился сигнал на импульсной свече, осциллятор был ниже «0», а значит можно было покупать опцион Put с экспирацией 5 свечей:

Опцион Put

В этом случае уже был хороший нисходящий тренд, после чего на импульсной красной свече появился сигнал, и осциллятор также был выше «0»:

Заключение

Стратегия Forex Decimus для бинарных опционов является платной стратегией, которая по сути состоит и стандартных индикаторов. И несмотря на то, что она не является инновационной, при правильном использовании всех сигналов и при работе по тренду она сможет генерировать прибыльные сигналы для бинарных опционов.

Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и не использовать в одной сделке более чем 1-5% от своего депозита.

Скачать бесплатно стратегию Forex Decimus

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

