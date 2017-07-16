        Три экрана Элдера

        Стратегия «Три экрана Элдера» - настройки и описание

        А. Элдер – разработчик популярной во всем мире торговой системы по тренду и индикатора Force Index. Направления действия стратегии: фондовый, сырьевой и валютный рынки. В основе стратегии - фильтр сделок по старшему таймфрейму (ТФ) и  отслеживание прямых вхождений по младшему. Это позволяет брать большие высоты без значительного риска для капитала.

        Главное правило стратегии: никогда не торгуйте против вектора движения цены. В этом отсутствует всякая логика. Пока одни трейдеры внимательно наблюдают за старшими ТФ, другие готовятся это сделать в ближайшее время. Переведите ТФ на следующий уровень и вы увидите полную картину глобального тренда.  

        Стратегия «Три экрана Элдера» . Правила выбора таймфрейма для торговли бинарными опционами.

        Для работы по торговой стратегии Элдера, как минимум, необходим терминал, где пользователь сможет наблюдать за тремя графиками одновременно.  Распространенные терминалы: TradingView или Metatrader 4. Все графики располагаются в ряд, в одном из них указывается подходящий таймфрейм. Например, исходный график: определить актив как EUR/USD, ТМ – один час. На двух соседних графиках таймфреймы устанавливаются по схеме: один – на уровень выше исходного, другой – на уровень ниже.

        При сравнении временных периодов с волнами Эллиота, оптимальный масштаб достигается при коэффициенте 5. Но так как количество ТФ ограничено и не все из них кратны пяти, то рекомендуется выбрать приблизительные значения. Например:

        • 15 минут
        • 1 час
        • 4 часа

         Примеры ТФ для торговой активности

        Исходный ТФ

        1 график

        2 график

        D

        H4

        W

        H1

        M15

        H4

        H4

        H1

        D

        M30

        M5

        H4

        M15

        M5

        H1

         

        Первый экран. Настройка

        Первый экран стратегии – экран старшего таймфрейма.  Это по сути главный тренд, в пользу которого необходимо фиксировать ставки. Установите на график индикатор с временными отрезками 15-20. Используйте один из предложенных: MACD, EMA, Аллигатор, Heiken Ashi.

        Второй экран. Настройка

        Следующий экран демонстрирует таймфрейм, по которому непосредственно фиксируются ставки. Поэтому требуется установка осциллятора. Примеры осцилляторов:

        Функция осциллятора: определение на данном этапе коррекции цены от действующего тренда, определение выгодности момента для ставки.

        Третий экран. Настройка

        Последний экран характеризуется самым коротким таймфреймом. Обычно здесь не ставят индикатор, а используют ТФ только в качестве импульса для входа. Как только два экрана (первый и третий) начинают движение в одновекторном направлении, тут же возникает импульс. Именно в этот момент нам и нужно будет делать ставку.

        Если вам все-таки индикатор необходим, то предпочтительнее разместить его на графики Momentum, A/D или Parabolic SAR.

        Условия покупки опционов

        По окончанию настройки всех экранов можно приступить к торговле. Используйте первый экран при определении главного тренда (нисходящий-опцион put, восходящий–опцион call), второй – при поиске точки входа, последний – для отслеживания момента покупки бинарного опциона.

        Сигналы к покупке актива (покупка опциона - call):

        • Значение индикаторного сигнала на старшем ТФ определяет тренд как «растущий»;
        • Осциллятор исходного ТФ означает перепроданность;
        • На младшем ТФ наблюдается рост цены.

        Сигналы к продаже актива (покупка опциона - put):

        • Показание индикатора на старшем ТФ обозначает нисходящий тренд;
        • Осциллятор исходного ТФ символизирует перекупленность;
        • На младшем ТФ начинается снижение  цены.

        «Три экрана Элдера» - консервативный  вид торговли. Доход обусловлен не количеством, а качеством. Многократная проверка сделок обеспечивает реальную прибыль по каждой из них.

        Возможность изменения индикаторов – еще одно преимущество биржевой системы. Совершая логически обоснованные перестановки, можно добиться еще более высоких результатов.  

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Ольга
        Выглядит интересно в плане задумки, раз все пишут что работает, попробую изучить))
        23 марта 2020
        Гуманоид
        Этой стратегией пользовался долго, но потом появились индикаторы и стало еще проще ее применять, а потом и вовсе я уже стал понимать все на чистом графике, так то стратегия отличная
        19 февраля 2020
        Ibragim
        хорошая стратегия, потому что основана на тренде, что является главным в торговле!
        25 января 2020
        Аркадий
        хорошая стратегия, но я использую её в сочетании с другими
        26 ноября 2017
        Алексей
        Под эту стратегию можно подобрать различные индикаторы,универсальная стратегия
        17 октября 2017
        Артем
        Мне интересен сам подход в стратегии "три экрана Элдера". Этот метод можно использовать абсолютно с любыми инструментами, анализами и индикаторами.
        24 сентября 2017
        Андрей
        Я использую эту стратегию только для поиска точки входа в рынок, как самостоятельную стратегию "три экрана Элдера" не применяю.
        01 сентября 2017
        Да, наверное, для БО не походит в чистом виде, но в сочетании с другими тактиками вполне может сработать )
        27 августа 2017
        Евгений
        Стратегия не плохая но как по мне для бинарных опционов не очень подходит, Элдер использовал ее для фондового рынка.
        17 августа 2017
