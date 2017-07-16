Стратегия «Три экрана Элдера» - настройки и описание

А. Элдер – разработчик популярной во всем мире торговой системы по тренду и индикатора Force Index. Направления действия стратегии: фондовый, сырьевой и валютный рынки. В основе стратегии - фильтр сделок по старшему таймфрейму (ТФ) и отслеживание прямых вхождений по младшему. Это позволяет брать большие высоты без значительного риска для капитала.
Главное правило стратегии: никогда не торгуйте против вектора движения цены. В этом отсутствует всякая логика. Пока одни трейдеры внимательно наблюдают за старшими ТФ, другие готовятся это сделать в ближайшее время. Переведите ТФ на следующий уровень и вы увидите полную картину глобального тренда.
Стратегия «Три экрана Элдера» . Правила выбора таймфрейма для торговли бинарными опционами.
Для работы по торговой стратегии Элдера, как минимум, необходим терминал, где пользователь сможет наблюдать за тремя графиками одновременно. Распространенные терминалы: TradingView или Metatrader 4. Все графики располагаются в ряд, в одном из них указывается подходящий таймфрейм. Например, исходный график: определить актив как EUR/USD, ТМ – один час. На двух соседних графиках таймфреймы устанавливаются по схеме: один – на уровень выше исходного, другой – на уровень ниже.
При сравнении временных периодов с волнами Эллиота, оптимальный масштаб достигается при коэффициенте 5. Но так как количество ТФ ограничено и не все из них кратны пяти, то рекомендуется выбрать приблизительные значения. Например:
- 15 минут
- 1 час
- 4 часа
Примеры ТФ для торговой активности
|
Исходный ТФ
|
1 график
|
2 график
|
D
|
H4
|
W
|
H1
|
M15
|
H4
|
H4
|
H1
|
D
|
M30
|
M5
|
H4
|
M15
|
M5
|
H1
Первый экран. Настройка
Первый экран стратегии – экран старшего таймфрейма. Это по сути главный тренд, в пользу которого необходимо фиксировать ставки. Установите на график индикатор с временными отрезками 15-20. Используйте один из предложенных: MACD, EMA, Аллигатор, Heiken Ashi.
Второй экран. Настройка
Следующий экран демонстрирует таймфрейм, по которому непосредственно фиксируются ставки. Поэтому требуется установка осциллятора. Примеры осцилляторов:
Функция осциллятора: определение на данном этапе коррекции цены от действующего тренда, определение выгодности момента для ставки.
Третий экран. Настройка
Последний экран характеризуется самым коротким таймфреймом. Обычно здесь не ставят индикатор, а используют ТФ только в качестве импульса для входа. Как только два экрана (первый и третий) начинают движение в одновекторном направлении, тут же возникает импульс. Именно в этот момент нам и нужно будет делать ставку.
Если вам все-таки индикатор необходим, то предпочтительнее разместить его на графики Momentum, A/D или Parabolic SAR.
Условия покупки опционов
По окончанию настройки всех экранов можно приступить к торговле. Используйте первый экран при определении главного тренда (нисходящий-опцион put, восходящий–опцион call), второй – при поиске точки входа, последний – для отслеживания момента покупки бинарного опциона.
Сигналы к покупке актива (покупка опциона - call):
- Значение индикаторного сигнала на старшем ТФ определяет тренд как «растущий»;
- Осциллятор исходного ТФ означает перепроданность;
- На младшем ТФ наблюдается рост цены.
Сигналы к продаже актива (покупка опциона - put):
- Показание индикатора на старшем ТФ обозначает нисходящий тренд;
- Осциллятор исходного ТФ символизирует перекупленность;
- На младшем ТФ начинается снижение цены.
«Три экрана Элдера» - консервативный вид торговли. Доход обусловлен не количеством, а качеством. Многократная проверка сделок обеспечивает реальную прибыль по каждой из них.
Возможность изменения индикаторов – еще одно преимущество биржевой системы. Совершая логически обоснованные перестановки, можно добиться еще более высоких результатов.
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.