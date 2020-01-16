Стратегия для бинарных опционов Scientific Trading Machine является трендовой и содержит новые и еще не особо популярные индикаторы. Но они максимально эффективны и позволяют брать импульсные движениях по тренду на графиках М1 и с экспирацией не более 5-ти минут. Доходность данной стратегии колеблется в диапазоне 60-70%.

Основное преимущество данной стратегии для бинарных опционов в том, что она будет понятна даже новичкам.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Scientific Trading Machine

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1.

Экспирация: М5.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: STM Shorcuts, STM RSI, STM Pivots, STM HA BAR, STM HA.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Scientific Trading Machine в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Scientific Trading Machine

Основным правилом является работа только по тренду. Поэтому для начала вам нужно будет научиться понимать, что такое тренд и как его определять. Конечно, не запрещается совершать скальперские сделки против тренда, но новичкам лучше от таких сделок воздержаться.

А теперь давайте перейдем непосредственно к правилам торговли.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Был восходящий тренд. Свеча закрылась выше индикатора STM HA и индикатор поменял цвет на зеленый. Индикатор STM RSI должен быть выше нулевой линии и поменять цвет на белый. Индикатор STM HA BAR должен поменять цвет на белый.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Был нисходящий тренд. Свеча закрылась ниже индикатора STM HA и индикатор поменял цвет на красный. Индикатор STM RSI должен быть ниже нулевой линии и поменять цвет на оранжевый. Индикатор STM HA BAR должен поменять цвет на оранжевый.

Примеры торговли с помощью стратегии Scientific Trading Machine

Для примера будем использовать валютную пару — GBP/JPY.

Открытие опциона Call

Из примера видно, что как только получаем все нужные нам сигналы, можно пробовать входить в сделку. С экспирацией 5 минут мы бы получили профит.

Открытие опциона Put

Точно такая же ситуация, только наоборот. Если все сигналы есть, открываем опцион Put. Та же экспирация в 5 минут принесла бы прибыль.

Заключение

Рассмотрев стратегию для бинарных опционов Scientific Trading Machine, можно сделать вывод, что сделки не обязательно могут ограничиваться экспирацией в 5 минут. Сигналы бывают довольно точными, и цена иногда может идти в нужном нам направлении намного дольше, что можно так же использовать в своей торговле.

Основное преимущество все же остается за понятными и простыми правилами в данной стратегии. Даже новичок после небольшой практики разберется со всеми деталями.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

Конечно же не забывайте главное негласное правило — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в желаем вам больших прибылей!

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Scientific Trading Machine

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

