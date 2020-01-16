        Scientific Trading Machine

        Стратегия для бинарных опционов Scientific Trading Machine

        Стратегия для бинарных опционов Scientific Trading Machine является трендовой и содержит новые и еще не особо популярные индикаторы. Но они максимально эффективны и позволяют брать импульсные движениях по тренду на графиках М1 и с экспирацией не более 5-ти минут. Доходность данной стратегии колеблется в диапазоне 60-70%.

        Основное преимущество данной стратегии для бинарных опционов в том, что она будет понятна даже новичкам.

        Стратегия Scientific Trading Machine

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Scientific Trading Machine

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1.
        • Экспирация: М5.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: STM Shorcuts, STM RSI, STM Pivots, STM HA BAR, STM HA.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Scientific Trading Machine в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Scientific Trading Machine

        Основным правилом является работа только по тренду. Поэтому для начала вам нужно будет научиться понимать, что такое тренд и как его определять. Конечно, не запрещается совершать скальперские сделки против тренда, но новичкам лучше от таких сделок воздержаться.

        А теперь давайте перейдем непосредственно к правилам торговли.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Свеча закрылась выше индикатора STM HA и индикатор поменял цвет на зеленый.
        3. Индикатор STM RSI должен быть выше нулевой линии и поменять цвет на белый.
        4. Индикатор STM HA BAR должен поменять цвет на белый.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Свеча закрылась ниже индикатора STM HA и индикатор поменял цвет на красный.
        3. Индикатор STM RSI должен быть ниже нулевой линии и поменять цвет на оранжевый.
        4. Индикатор STM HA BAR должен поменять цвет на оранжевый.

        Примеры торговли с помощью стратегии Scientific Trading Machine

        Для примера будем использовать валютную пару — GBP/JPY.

        Открытие опциона Call

        Из примера видно, что как только получаем все нужные нам сигналы, можно пробовать входить в сделку. С экспирацией 5 минут мы бы получили профит.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Точно такая же ситуация, только наоборот. Если все сигналы есть, открываем опцион Put. Та же экспирация в 5 минут принесла бы прибыль.

        Опцион Put

        Заключение

        Рассмотрев стратегию для бинарных опционов Scientific Trading Machine, можно сделать вывод, что сделки не обязательно могут ограничиваться экспирацией в 5 минут. Сигналы бывают довольно точными, и цена иногда может идти в нужном нам направлении намного дольше, что можно так же использовать в своей торговле.

        Основное преимущество все же остается за понятными и простыми правилами в данной стратегии. Даже новичок после небольшой практики разберется со всеми деталями.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Конечно же не забывайте главное негласное правило — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в желаем вам больших прибылей!

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Scientific Trading Machine

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Сергей
        Здравствуйте . Скачала индикатор Scientific Trading Machine , установила шаблон , но индикатор отображается не так , то есть вообще не присоединяется к графику и пишет : Error Scientific Trading Machine: Apply STM_Authnetication Что делать ?
        Марина, привет. Я скачивал тоже тут и у меня все работает. Уверена, что в правильные папки закинула все что было в архиве? И если ты закинула все в правильные папки, то тебе в терминале надо всего лишь выбрать щаблон и все будет работать. Индикаторы отдельно на график перемещать не нужно.
        21 февраля 2020
        Марина
        Здравствуйте . Скачала индикатор Scientific Trading Machine , установила шаблон , но индикатор отображается не так , то есть вообще не присоединяется к графику и пишет : Error Scientific Trading Machine: Apply STM_Authnetication Что делать ?
        21 февраля 2020
        СтратегБО
        СтратегБО
        Правила реально простые, если эту стратегию для бинарных опционов доработать, то она может показать и все 80% прибыльных сделок.
        16 января 2020
        Олег
        Олег
        Просто, понятно, удобно. Спасибо! На выходных обязательно протестирую ее)
        16 января 2020
        Евгения Самойленко
        То что надо, спасибо) как раз буду тестировать нового брокера с демо-счетом и эта стратегия как нельзя кстати)
        16 января 2020
