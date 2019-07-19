Стратегия для бинарных опционов FX Venom Pro

FX Venom Pro – современная стратегия для бинарных опционов, созданная на основе классических торговых принципов. Она включает в себя сигнальный индикатор со стрелками для указания точек входа в сделки, полосы волатильности и дополнительный фильтр в виде информационной панели, расположенной в правом верхнем углу графика. Такая комбинация индикаторов обычно наиболее эффективна. При этом стратегия выглядит просто и не перегружена элементами, что делает ее доступной даже для новичков в трейдинге.

Разработчики утверждают, что FX Venom Pro способна ежедневно приносить от 50 до 120 пунктов прибыли на рынке Форекс и давать от 3 до 5 сигналов по одной валютной паре для бинарных опционов. За этот инструмент они просят всего $27. При такой низкой стоимости заявленные характеристики выглядят слишком оптимистичными. Давайте вместе разберемся, что на самом деле представляет собой эта стратегия, и какие дополнительные инструменты входят в ее комплект для повышения процента прибыльных сделок.

Характеристики стратегии для бинарных опционов FX Venom Pro

Установка стратегии для бинарных опционов FX Venom Pro

Индикаторы стратегии FX Venom Pro устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов FX Venom Pro

Стратегия FX Venom Pro состоит из шести индикаторов, разбитых попарно в соответствии с заложенным в них уровнем риска, и информационной панели. Перед нами система, в которой разработчики распределили риски в зависимости от торгового стиля трейдера. Для удобства в систему добавлены 3 шаблона:

RISK 1 – Консервативная торговля с минимальными рисками. Мало сигналов, но они более надежны.

RISK 2 – Умеренный риск, лучше всего подходит для внутридневной торговли.

RISK 3 – Для тех, кто любит азарт и готов к высокому риску – максимальная частота сигналов. Рекомендуется только опытным трейдерам!

Информационная панель включает три индикатора силы тренда - T1, T2 и T3, таймер закрытия бара, маркер спреда, код торгуемой валютной пары, выбранный таймфрейм, текущую цену и название загруженного шаблона.

Обратите внимание! Прежде чем открывать сделки, посмотрите на цвет трех квадратов в верхней части инфопанели. Они должны быть одного цвета: синего для покупок и красного для продаж.

Настроек у индикаторов стратегии бинарных опционов FX Venom Pro не много. При этом принцип его работы, скорее всего, основан на полосах Боллинджера и скользящих средних. Эта разработка напоминает работу индикатора для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF, о котором мы писали ранее. Разработчики скрыли основные параметры самих сигнальных индикаторов, оставив пользователям возможность настраивать только цвет, позицию инфопанели и активировать сообщения.

Оповещения можно настраивать в виде стандартного всплывающего сообщения, письма на почту или Push-уведомления.

Правила торговли по FX Venom Pro

Перед тем, как приступить к торговле по этой стратегии, важно определить для себя стиль и приемлемый уровень риска. Затем, в соответствии с вашим решением, подберите подходящий шаблон и установите его на график выбранного финансового инструмента. Чтобы открыть сделку на покупку, дождитесь появления синей стрелки под свечой и трех синих квадратов Т1-Т3 в инфопанели, что указывает на приемлемый уровень риска.

Если при открытии сделки на покупку один из квадратов окажется красным, это не означает, что сделка обязательно завершится убытком. Однако она будет более рискованной. Поэтому, если подтверждение направления торговли происходит только по двум или даже одному квадрату, рекомендуется снизить размер позиции в этой сделке.

Для сделок на продажу все правила будут аналогичными: ждем появления красной стрелки над свечой и трех красных квадратов на инфопанели. Если вы готовы рискнуть, можете открывать продажи с подтверждением двумя или даже одним красным квадратом.

Мы являемся сторонниками умеренного риска в торговле, поэтому выбираем шаблон RISK 2. Все последующие примеры будут основаны на нем.

Открытие опциона Call

Появилась синяя стрелка В инфопанели три квадрата синего цвета На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Появилась красная стрелка В инфопанели три квадрата красного цвета На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов FX Venom Pro

Для достижения лучших результатов по стратегии бинарных опционов FX Venom Pro рекомендуется торговать по тренду старших таймфреймов. В комплект торговой системы входит Market Scanner PRO – индикатор анализа направления тренда по всем инструментам и временным интервалам в терминале Metatrader 4. Его следует использовать не как самостоятельный инструмент, а для отбора наиболее перспективных валютных пар с точки зрения наличия в них сильного тренда. Кроме того, стоит отметить – если направление основной тенденции совпадает на всех временных интервалах, это сигнал к открытию позиций с большей вероятностью получения прибыли.

На скриншоте выше зеленым цветом выделены сигналы на покупку, при которых тренд на всех таймфреймах направлен вверх, а красным – на продажу, когда цены снижаются на всех временных интервалах.

Market Scanner PRO поддерживает все стандартные оповещения, включая внутренние сообщения MT4, уведомления по электронной почте и Push-уведомления для мобильных устройств. При этом в настройках индикатора можно индивидуально активировать сообщения только для определенных таймфреймов.

В параметрах “Pairs” прописываем интересующие инструменты для анализа через запятую.

Плюсы стратегии FX Venom PRO

Эта стратегия привлекает своей простотой и надежностью. Она предоставляет четкие торговые сигналы и имеет развитую систему оповещений, что делает ее привлекательной даже для новичков. При этом возможность анализировать тренды на различных временных интервалах (благодаря сканеру), помогает выявлять более точные моменты входа и выхода из сделок. Кроме того, FX Venom PRO подходит для трейдинга различными финансовыми инструментами, что позволяет выбирать наиболее подходящие условия для торговли. При строгом управлении капиталом и четком соблюдении правил на открытие сделок, эта стратегия может стать ценным инструментом в арсенале любого трейдера.

Минусы стратегии FX Venom PRO

Хотя торговая стратегия FX Venom PRO обладает рядом преимуществ, без недостатков, конечно, не обошлось тоже. В частности, стратегия может оказаться менее эффективной в периоды низкой волатильности или непредсказуемых рыночных колебаний, что может привести к убыткам. Для достижения максимальной эффективности потребуется постоянно следить за изменениями на рынке. Кроме того, как и любая другая торговая стратегия, FX Venom PRO не застрахована от потерь, особенно в случае непредвиденных рыночных движений или сбоев в работе самой системы. Некоторым трейдерам может быть сложно адаптировать ее к определенным рыночным условиям или торговым инструментам.

Заключение

FX Venom PRO – современная стратегия для бинарных опционов, привлекающая своей простотой и надежностью. Она обеспечивает четкие торговые сигналы и развитую систему оповещений, что делает ее доступной даже для новичков. Возможность анализировать тренды на разных временных интервалах, благодаря дополнительному индикатору-сканеру, помогает находить качественные сделки.

Если вы стремитесь к успешной торговле бинарными опционами, рекомендуем изучить эту бесплатную стратегию и протестировать ее на демо-счете, открытом у честного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

