Стратегия для бинарных опционов Barbarian Arrow

Стратегия бинарных опционов Barbarian Arrow использует многократно проверенный принцип торговли по тренду после отката, который определяется выходом цен за границы зон перекупленности и перепроданности, очерченных ее регрессионным каналом. О том, как правильно его настроить и использовать дополнительные скользящие средние для снижения количества убыточных сделок в торговле бинарными опционами, читайте в нашем обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов

Установка стратегии для бинарных опционов Barbarian Arrow

Индикаторы стратегии Barbarian Arrow устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Barbarian Arrow

Стратегия бинарных опционов Barbarian Arrow состоит из трех пользовательских индикаторов и двух скользящих средних. Ее изюминка – регрессионный канал, рассчитываемый индикатором HolyChannel. С его помощью довольно просто определить, в каком состоянии находится рынок: бычий тренд, медвежий тренд или флэт.

Наиболее чувствительным параметром для регрессионного канала является "Regression Degree". От его значения будет зависеть его угол наклона: чем больше эта величина, тем более гибким становится канал. Однако следует иметь в виду, что при высоких значениях "Regression Degree" заметно повышается риск переобучения модели. Это означает, что построенный таким образом регрессионный канал будет слишком точно описывать исторические данные, но может плохо работать в реальных рыночных условиях.

По нашему опыту, оптимально оставить значение этого параметра по умолчанию на уровне 2. Таким образом, канал будет достаточно быстро реагировать на изменения цен и при этом не будет слишком точно подогнан под исторические данные.

Следующий инструмент в этой системе – HRcandle. Несмотря на свою простоту, это очень полезный индикатор, который отсчитывает время до закрытия текущей свечи. У него немного настроек: можно указать угол, в котором будет отображаться таймер, его размер и точные координаты.

Сигналы на открытие позиций формирует BarbarianArrow — классический индикатор в виде стрелок. Зеленые стрелочки указывают на возможность покупки опционов Call, а красные – сигнализируют о потенциально выгодной покупке опционов Put.

Оставшиеся два индикатора – простая и экспоненциальная скользящие средние, примененные соответственно к ценам закрытия и медианным ценам. Они предназначены для подтверждения сигналов стрелочного индикатора.

Правила торговли по Barbarian Arrow

Теперь пришло время разобраться с тем, как применять эту торговую систему на практике. Ввиду того, что стратегия Barbarian Arrow нацелена на следование за трендом, новичкам следует хорошо понять, как правильно его определить.

Принцип торговли по этой системе достаточно прост: сделки открываются по направлению регрессионного канала в зонах перекупленности и перепроданности, выделенных черным цветом. Если канал направлен вверх, ждем появления зеленой стрелки под свечой в зоне перепроданности. Если канал направлен вниз, красная стрелка над свечой в зоне перекупленности просигнализирует о необходимости открыть опцион Put.

При этом особенно подчеркнем, что зонами перекупленности и перепроданности считаются все области над и под черными полосами регрессионного канала соответственно. Консервативные трейдеры могут дополнительно дождаться подтверждения сигнала от пересечения скользящих средних после появления соответствующей стрелки.

Однако в этом обзоре мы не будем придерживаться этого правила: только агрессивный подход и молниеносные решения лягут в основу нашей стратегии. Те, кто разделяет этот принцип, могут не дожидаться закрытия свечи, а открывать сделку сразу после появления соответствующей стрелки. Не переживайте, индикатор BarbarianArrow надежен и не перерисовывает свои сигналы.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – канал направлен вверх Свеча в зоне перепроданности и появилась зеленая стрелка На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – канал направлен вниз Свеча в зоне перекупленности и появилась красная стрелка На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Barbarian Arrow

Стратегия Barbarian Arrow дает достаточно качественные сигналы, которые не нуждаются в дополнительной фильтрации. Однако по нашему опыту, лучших результатов можно добиться в случае явно выраженного тренда, когда регрессионный канал имеет наклон. Придерживаясь такого простого правила, можно заметно снизить количество убыточных сделок.

Плюсы стратегии Barbarian Arrow

К преимуществам этой системы относятся ее простота, надежность, а также однозначность подаваемых сигналов, понятных даже новичкам. Все, что необходимо сделать, – выбрать актив с явно выраженным трендом и открывать сделки по сигналам стрелочного индикатора BarbarianArrow после выхода цен за границы зон перекупленности и перепроданности. Консервативные трейдеры могут дождаться пересечения скользящих средних, а более агрессивные – открывают позиции, даже не дожидаясь закрытия свечи, на которой возник торговый сигнал.

Минусы стратегии Barbarian Arrow

В случае снижения волатильности система может генерировать ложные сигналы. В такой ситуации будет полезно поэкспериментировать с разными значениями параметра Regression Degree, чтобы подобрать более подходящий коэффициент гибкости регрессионного канала для текущей рыночной ситуации. Однако помните о недопустимости переподгонки регрессионного канала к историческим данным. В этом случае он будет отлично соответствовать прошлым ценам, но плохо работать на реальных рыночных данных.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов BarbarianArrow проста, но при этом очень эффективна, особенно в период продолжительных трендов. Для повышения надежности формируемых сигналов в торговой стратегии предусмотрены скользящие средние, пересечение которых может служить дополнительным фильтром, отсекающим потенциально убыточные сделки.

Дополнительным плюсом этой системы является ее бесплатность. Однако перед применением на практике советуем потренироваться на демо-счете, открытом у честного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

Скачать Barbarian Arrow

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: