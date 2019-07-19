Все большую популярность среди трейдеров набирают торговые системы, основанные на следовании за трендом. Стратегия бинарных опционов Triple EMA основана именно на этой идее, для чего в ее арсенале есть все необходимые инструменты: как для определения направления тренда, так и окончания коррекции.

Разработчики этой бесплатной системы позаботились о фильтрации ложных сделок, для чего добавили специальный инструмент, о котором мы подробно расскажем в этом обзоре. Если вы любите торговать бинарными опционами с комфортом, и держать позиции в направлении основного тренда, не переживая, что в любую минуту они развернутся против вас, – не упустите шанс узнать эксклюзивный метод применения стратегии Triple EMA на практике из нашего обзора.

Содержание:

Характеристики стратегии бинарных опционов Triple EMA

Установка шаблона стратегии бинарных опционов Triple EMA

Шаблоны стратегии Triple EMA устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "templates" и переместить туда файл шаблона. Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии бинарных опционов Triple EMA

Как известно, валютные пары отличаются наличием ярко выраженных ценовых тенденций – трендов. И одним из эффективных способов торговли на нем является попытка захвата краткосрочных рыночных коррекций в рамках более широкого тренда. Именно такой подход и реализован в стратегии торговли бинарными опционами Triple EMA. Несмотря на свою внешнюю простоту, в нее заложен основной принцип поведения цен: рынки не движутся по прямой, а тренд всегда сменяется коррекцией.

Для определения тенденции используются три экспоненциальные скользящие средние с периодом расчета 15, 30 и 60 свечей. Их положение друг относительно друга указывает трейдеру на наличие или отсутствие тренда. В качестве фильтра сигналов торговой системы используется Stochastic Oscillator. Период расчета этого индикатора следует подбирать исходя из результатов тестирования на определенном активе. Например, для валютной пары EUR/USD на таймфрейме M5 хорошо себя зарекомендовали такие настройки: %K period = 2, %D period = 3, Slowing = 3.

Все четыре индикатора входят в стандартный набор инструментов технического анализа торговой платформы Metatrader 4 и имеют простые настройки. При этом имейте в виду, что указанные параметры подобраны для валютной пары EUR/USD, и для вашего актива могут не подойти. Поэтому мы советуем тестировать и подбирать эти значения для каждого инструмента индивидуально.

Правила торговли по Triple EMA

В стратегии бинарных опционов Triple EMA скользящие средние выполняют роль динамических уровней поддержки и сопротивления, от которых периодически отталкивается цена. Задача трейдера – вовремя распознать момент, когда завершилась коррекция против основной тенденции, и цена начинает двигаться в направлении действующего тренда. Открывая сделки подобным образом, трейдер получает преимущество в виде лучшего соотношения доходность/риск, если он торгует на Форекс, и увеличения шансов на закрытие опциона в деньгах, если торгует на рынке бинарных опционов.

Для тех же, кто только делает свои первые шаги в трейдинге и в принципе не знаком с понятием тренда, советуем изучить эти материалы нашего сайта:

Как определяется тренд по стратегии Triple EMA? По положению скользящих средних относительно друг друга: если EMA(15), EMA(30) и EMA(60) расположены друг над другом – тренд восходящий, если в обратной последовательности – нисходящий.

Признаком коррекции тренда в этой стратегии считается закрытие свечи за одной из двух скользящих средних: EMA(15) или EMA(30). Если свеча закрылась за EMA(60) действующий тренд ставится под вопрос. Возможен его разворот, и поэтому, даже в случае, когда цена после этого в какой-то момент вновь закроется за EMA(15), доверять такому движению уже не следует и стоит дождаться другой, более однозначной торговой ситуации.

Как только выполняется это условие, трейдеру для открытия позиции следует дождаться разворота по направлению основной тенденции, который определяется по закрытию свечи за EMA(15).

В качестве фильтра убыточных сделок стратегия Triple EMA использует стандартный индикатор – Осциллятор Стохастик. Благодаря ему трейдеры смогут убедится в том, что цена возобновила движение по тренду и имеется потенциал для его дальнейшего развития.

Будем открывать опционы Call только в случае, если быстрая линия Стохастика %K находится выше медленной линии %D и при этом она не достигла зоны перекупленности – ее значение меньше 80. В тоже время для открытия опциона Put необходимо дождаться выполнения условий: линия %K находится ниже медленной линии %D, и при этом она не достигла зоны перепроданности – ее значение больше 20.

Покупка опциона Call

Убеждаемся в наличии восходящего тренда: EMA(15) > EMA(30) > EMA(60) Коррекция: предыдущая свеча закрылась ниже EMA(15) или EMA(30), но выше EMA(60) Отскок по тренду: последняя свеча закрылась выше EMA(15) Фильтр: линия Стохастика %K выше %D и не достигла уровня 80 На открытии следующей свечи покупаем Call

Покупка опциона Put

Убеждаемся в наличии нисходящего тренда: EMA(15) < EMA(30) < EMA(60) Коррекция: предыдущая свеча закрылась выше EMA(15) или EMA(30), но ниже EMA(60) Отскок по тренду: последняя свеча закрылась ниже EMA(15) Линия Стохастика %K ниже %D и не достигла уровня 20 На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от выбранного актива и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов Triple EMA

Лучших результатов в торговле по стратегии для бинарных опционов Triple EMA можно добиться, применяя ее на трендовых активах: индексы, акции и основные валютные пары. Также обратите внимание на время торговли и публикацию важных экономических данных, о которых вы можете узнать из экономического календаря на нашем сайте.

Учитывая, что Triple EMA предполагает торговлю по тренду, старайтесь избегать флэта, так как на этих участках торговая система может давать ложные сигналы.

Плюсы стратегии Triple EMA

Одно из главных преимуществ торговли по этой стратегии – возможность извлекать значительную прибыль в периоды однонаправленного ценового движения. Как известно, одно из свойств валютных пар и криптовалют – склонность к продолжительному движению в одном направлении. Именно эту особенность и используют трендовые торговые системы, к которым относится Triple EMA.

Минусы стратегии Triple EMA

К сожалению, нацеленность на тренд является не только преимуществом, но и недостатком стратегии Triple EMA. Как только на рынке установился боковик, и цены начали колебаться в некотором диапазоне, стратегия будет генерировать ложные сигналы. Чтобы максимально обезопасить трейдера от такого развития событий, в стратегию добавлен осциллятор Стохастик, выполняющий роль фильтра ложных сделок. Предлагаем поэкспериментировать с его параметрами и поделиться в комментариях своим опытом, а также валютными парами или криптовалютами, для которых вам удалось найти лучшие настройки.

Еще одним очевидным недостатком системы является отсутствие алертов или стрелочного индикатора, который сигнализировал бы об открытии сделки, исходя из необходимых условий. Отсутствие оповещений может негативно сказаться на эффективности торговли, т.к. трейдеру понадобиться все время мониторить рынок, чтобы не пропустить сделку.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Triple EMA состоит из стандартных индикаторов торговой платформы Metatrader4. Однако, за ее внешней простотой скрывается большой потенциал. В ее основе лежит базовый принцип торговли по тренду: открытие позиции в направлении тенденции после коррекции.

Для повышения надежности системы добавлен осциллятор Стохастик, положение сигнальных линий которого выступает последним условием в принятии решения об открытии сделки. Прежде, чем приступать к торговле бинарными опционами по этой бесплатной стратегии обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера, применяя правила управления риском и капитала. И только после того, как освоитесь, переходите к торговле на реальном счете. Желаем всем попутного тренда!

Скачать шаблон и TradingView скрипт стратегии для бинарных опционов Triple EMA

Скачать

Попробовать на демо

