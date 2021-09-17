        Стратегии торговли опционами
        Стратегия для бинарных опционов Neptune

        Эффективная и прибыльная стратегия Neptune изначально применялась на рынке форекс для краткосрочной торговли, но в последнее время успешно зарекомендовала себя и на рынке бинарных опционов благодаря простым и точным сигналам.

        Несмотря на то, что это скальпинговая система, на бинарных опционах она применяется для среднесрочной торговли. По результатам тестирования стратегия показала лучшие результаты на таймфрейме Н1.

        Известно, что средние временные периоды наиболее комфортные для торговли. Нет необходимости постоянно находится у монитора, как в случае с графиками М1 и М5, что снижает эмоциональную нагрузку. Для трейдеров с минимальным опытом такой режим торговли считается более безопасным. Лучше использовать простые стратегии и получать 1-2 качественных входа в день, чем хаотично заключать по 20 сделок в день и привязать себя к монитору, что в итоге приведет к эмоциональному выгоранию.

        Характеристики стратегии Neptune для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: H1.
        • Экспирация: 4 часа.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Williams %R.ex4, Stochastic Oscillator.ex4, Envelopes.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: 9:00-19:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: Alpari, QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Neptune в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Neptune можно скачать в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Neptune для бинарных опционов

        Поочередно разберем каждый из индикаторов, и какие сигналы они генерируют.

        Williams %R. Индикатор, который еще называют процентным диапазоном Уильямса – простой, но эффективный осциллятор скорости движения цены. В настройках индикатора выставляем период индикатора 50 и устанавливаем уровни с отрицательными значениями (-20, -80). Пребывание цены в пределах этих значений означает сильное импульсное движение, медвежий или бычий тренд.

        Индикатор Williams %R в стратегии для бинарных опционов Neptune

        Stochastic OscillatorВ настройках задаем период построения 5,3,3 и добавляем уровни 40 и 60. Данные индикатора служат дополнительным сигналом, и как в случае индикатора Williams %R, показывают силу движения цены: чем дольше линии индикатора находятся в пределах зон 40 или 60, тем сильнее ценовой импульс.

        Индикатор Stochastic в стратегии для бинарных опционов Neptune

        Конверты (Envelopes). Индикатор представляет собой коридор из скользящих средних. Перед нанесением конверта на график необходимо выставить в настройках период 50, отклонение 0.1, метод MA – Simple Moving Average. Если свеча закрывается выше конверта – это первый сигнал что цена вырастет. Если свеча закрывается ниже конверта – сигнал на возможное понижения цены. Длительное пребывание цены внутри конверта говорит о наличии на рынке флэта, проще говоря – когда цена находится в коридоре и не движется в какую либо сторону.

        Конверты Envelopes в стратегии для бинарных опционов Neptune

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Neptune

        Правила стратегии рекомендуют покупать контракты Call или Put строго по тренду. Торговля в направлении тренда отличается минимальным риском и высокой доходностью.

        Для определения тренда используется направление конверта Envelopes и положение цены относительно его границ: если цена закрывается ниже границы конверта – это сигнал на покупку контракта Put; если же цена закрывается выше границы конверта – сигнал на покупку контракта Call.

        Конверты используются для определения тренда, но это не единственный и не лучший индикатор тренда для бинарных опционов.

        Торговля по тренду стратегия для бинарных опционов Neptune

        Момент покупки бинарных опционов, или другими словами – точка входа, определяется показаниями индикаторов Williams %R и Stochatic: нахождение линий индикаторов ниже уровней (-80 и 40) означает покупку опциона Put, выше уровней (-20 и 60) – покупку опциона Call.

        Точка входа по стратегии для бинарных опционов Neptune

        Покупаем опцион вверх (Call) при совпадении таких условий:

        1. Цена актива находится выше Конвертов.
        2. Линия индикатора Williams %R на текущей свече поднялась выше уровня -20.
        3. Обе линии стохастика поднялись выше уровня 60.

        При выполнении этих условий заключаем сделку (Call) экспирацией 4 свечи – 4 часа.

        Покупка опциона Call по стратегии Neptune

        На примере валютной пары Фунт/Доллар, цена несколько раз закрывалась выше границы конверта, но без подтверждения от индикатора Williams %R. Как только линия индикатора зашла за верхнюю границу значения -20, это был завершенный сигнал, после чего стоило покупать контракт Call.

        Покупаем опцион вниз (Put) при совпадении таких условий:

        1. Цена актива находится ниже Конвертов.
        2. Линия индикатора Williams %R на текущей свече опустилась ниже уровня -80.
        3. Обе линии стохастика зашли под уровень 40.

        При выполнении этих условий заключаем сделку на продажу (Put) сроком экспирации на 4 свечи.

        Покупка опциона Put по стратегии для бинарных опционов Neptune

        Пример покупки контракта Put демонстрирует идеальную синергию индикаторов системы, когда цена закрылась ниже необходимой зоны одновременно с линиями индикаторов. Это наверное один из лучших примеров быстрого входа в рынок практически в начале импульсного движения и минимальным риском.

        Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления помогут отфильтровать некоторые убыточные сделки и улучшить эффективность стратегии в целом.

        На графике ниже (Фунт/Доллар, таймфрейм H1) цена отбилась от уровня поддержки, после чего резко устремилась вверх. Отскок цены от уровня поддержки является сильным сигналом при использовании горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, а в сочетании с сигналами индикаторов стратегии Neptune, может и вовсе отличаться точностью до 80%.

        Уровни поддержки сопротивления и стратегия для бинарных опционов Neptune

        Уровни поддержки и сопротивления достаточно сложно найти самостоятельно на графике, особенно новичкам в трейдинге. Поэтому советуем обратить внимание на индикаторы уровней поддержки и сопротивления, которые автоматически рисуют горизонтальные уровни за вас.

        Заключение

        Рассмотренная стратегия Neptune зарекомендовала себя, как надежный и простой инструмент для получения стабильной прибыли. За счет простых и понятных сигналов она будет полезна в торговли как для опытных трейдеров, так и начинающих.

        Необходимо придерживаться простых рекомендаций: не торговать в момент, когда рынок пребывает в боковом движении (во флэте) и выбирать торговую сессию, когда рынок наиболее активен. Оптимальное время для торговли – 9:00-19:00 МСК.

        Торговую систему можно применять практически на любом финансовом инструменте, но новичкам рекомендовано начинать с мажорных пар (GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, USD/CHF), пока навыки трейдинга не выйдут на более качественный уровень. Также стоит не забывать про мани-менеджмент, без которого существование любой стратегии невозможно. Максимальный риск на одну сделку не должен превышать 5% на сделку.

        До сих пор не выбрали хорошего брокера? В рейтинге лучших брокеров бинарных опционов представлена актуальная информация про услуги брокеров в СНГ: количество активов для совершения биржевых операций, приветственные бонусы новым клиентам, наличие лицензиций, и самое главное – отзывы реальных клиентов.

        Скачать стратегию для бинарных опционов Neptune

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Комментарии

        Трейдер БО
        Всего три индюка. Хорошо что не перегружено.
        15 сентября 2023
        Богдан
        В боковом движении самое милое дело сыграть не коротке.
        15 сентября 2023
        Артур
        Для опционов Н1 это чуть ли не лонг...)))
        15 сентября 2023
        tirant
        Если как пишут, лучшие результаты на таймфрейме Н1, понятно откуда она пришла. Должна работать нормально.
        17 августа 2023
        Серж
        Добрый день ,тут нахожу только templates, а где сами и ндикаторы?
        там все стандартное, поэтому просто шаблон
        03 октября 2021
        Вячеслав
        Добрый день ,тут нахожу только templates, а где сами и ндикаторы?
        Darius, они разве не стандартные?
        02 октября 2021
        Darius
        Добрый день ,тут нахожу только templates, а где сами и ндикаторы?
        01 октября 2021
        Олег
        На сколько я понимаю, это измененная версия стратегии, для графиков H1. Первоначально, в стратегии использовались четыре скользящие, своим видом напоминающие трезубец Нептуна, откуда собственно и взялось само название стратегии. И торговали по стратегии внутри дня на таймфреймах М1-М5-М15.
        31 августа 2021
        Роман
        Удивительно, на сколько простыми и эффективными бывают трендовые стратегии. Жаль что стратегия для H1, там обычно сделок не очень много.
        31 августа 2021
        Анастасия
        С уровнями поддержки и сопротивления любая стратегия будет работать. Но как их определить?
        Кирилл, полностью с Вами согласна. Правила черчения уровней поддержки и сопротивления ранее и сейчас кажутся мне сильно размытыми... Поэтому я предпочитаю индикаторы, которые строят уровни автоматически. Поищи на этом сайте, здесь точно есть раздел с этими индикаторами, либо на форуме BinaryForum.
        31 августа 2021
        Кирилл
        С уровнями поддержки и сопротивления любая стратегия будет работать. Но как их определить?
        31 августа 2021
