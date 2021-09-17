Стратегия для бинарных опционов Neptune

Эффективная и прибыльная стратегия Neptune изначально применялась на рынке форекс для краткосрочной торговли, но в последнее время успешно зарекомендовала себя и на рынке бинарных опционов благодаря простым и точным сигналам.

Несмотря на то, что это скальпинговая система, на бинарных опционах она применяется для среднесрочной торговли. По результатам тестирования стратегия показала лучшие результаты на таймфрейме Н1.

Известно, что средние временные периоды наиболее комфортные для торговли. Нет необходимости постоянно находится у монитора, как в случае с графиками М1 и М5, что снижает эмоциональную нагрузку. Для трейдеров с минимальным опытом такой режим торговли считается более безопасным. Лучше использовать простые стратегии и получать 1-2 качественных входа в день, чем хаотично заключать по 20 сделок в день и привязать себя к монитору, что в итоге приведет к эмоциональному выгоранию.

Характеристики стратегии Neptune для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Neptune в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Neptune можно скачать в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Neptune для бинарных опционов

Поочередно разберем каждый из индикаторов, и какие сигналы они генерируют.

Williams %R. Индикатор, который еще называют процентным диапазоном Уильямса – простой, но эффективный осциллятор скорости движения цены. В настройках индикатора выставляем период индикатора 50 и устанавливаем уровни с отрицательными значениями (-20, -80). Пребывание цены в пределах этих значений означает сильное импульсное движение, медвежий или бычий тренд.

Stochastic Oscillator. В настройках задаем период построения 5,3,3 и добавляем уровни 40 и 60. Данные индикатора служат дополнительным сигналом, и как в случае индикатора Williams %R, показывают силу движения цены: чем дольше линии индикатора находятся в пределах зон 40 или 60, тем сильнее ценовой импульс.

Конверты (Envelopes). Индикатор представляет собой коридор из скользящих средних. Перед нанесением конверта на график необходимо выставить в настройках период 50, отклонение 0.1, метод MA – Simple Moving Average. Если свеча закрывается выше конверта – это первый сигнал что цена вырастет. Если свеча закрывается ниже конверта – сигнал на возможное понижения цены. Длительное пребывание цены внутри конверта говорит о наличии на рынке флэта, проще говоря – когда цена находится в коридоре и не движется в какую либо сторону.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Neptune

Правила стратегии рекомендуют покупать контракты Call или Put строго по тренду. Торговля в направлении тренда отличается минимальным риском и высокой доходностью.

Для определения тренда используется направление конверта Envelopes и положение цены относительно его границ: если цена закрывается ниже границы конверта – это сигнал на покупку контракта Put; если же цена закрывается выше границы конверта – сигнал на покупку контракта Call.

Конверты используются для определения тренда, но это не единственный и не лучший индикатор тренда для бинарных опционов.

Момент покупки бинарных опционов, или другими словами – точка входа, определяется показаниями индикаторов Williams %R и Stochatic: нахождение линий индикаторов ниже уровней (-80 и 40) означает покупку опциона Put, выше уровней (-20 и 60) – покупку опциона Call.

Покупаем опцион вверх (Call) при совпадении таких условий:

Цена актива находится выше Конвертов. Линия индикатора Williams %R на текущей свече поднялась выше уровня -20. Обе линии стохастика поднялись выше уровня 60.

При выполнении этих условий заключаем сделку (Call) экспирацией 4 свечи – 4 часа.

На примере валютной пары Фунт/Доллар, цена несколько раз закрывалась выше границы конверта, но без подтверждения от индикатора Williams %R. Как только линия индикатора зашла за верхнюю границу значения -20, это был завершенный сигнал, после чего стоило покупать контракт Call.

Покупаем опцион вниз (Put) при совпадении таких условий:

Цена актива находится ниже Конвертов. Линия индикатора Williams %R на текущей свече опустилась ниже уровня -80. Обе линии стохастика зашли под уровень 40.

При выполнении этих условий заключаем сделку на продажу (Put) сроком экспирации на 4 свечи.

Пример покупки контракта Put демонстрирует идеальную синергию индикаторов системы, когда цена закрылась ниже необходимой зоны одновременно с линиями индикаторов. Это наверное один из лучших примеров быстрого входа в рынок практически в начале импульсного движения и минимальным риском.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления помогут отфильтровать некоторые убыточные сделки и улучшить эффективность стратегии в целом.

На графике ниже (Фунт/Доллар, таймфрейм H1) цена отбилась от уровня поддержки, после чего резко устремилась вверх. Отскок цены от уровня поддержки является сильным сигналом при использовании горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, а в сочетании с сигналами индикаторов стратегии Neptune, может и вовсе отличаться точностью до 80%.

Уровни поддержки и сопротивления достаточно сложно найти самостоятельно на графике, особенно новичкам в трейдинге. Поэтому советуем обратить внимание на индикаторы уровней поддержки и сопротивления, которые автоматически рисуют горизонтальные уровни за вас.

Заключение

Рассмотренная стратегия Neptune зарекомендовала себя, как надежный и простой инструмент для получения стабильной прибыли. За счет простых и понятных сигналов она будет полезна в торговли как для опытных трейдеров, так и начинающих.

Необходимо придерживаться простых рекомендаций: не торговать в момент, когда рынок пребывает в боковом движении (во флэте) и выбирать торговую сессию, когда рынок наиболее активен. Оптимальное время для торговли – 9:00-19:00 МСК.

Торговую систему можно применять практически на любом финансовом инструменте, но новичкам рекомендовано начинать с мажорных пар (GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, USD/CHF), пока навыки трейдинга не выйдут на более качественный уровень. Также стоит не забывать про мани-менеджмент, без которого существование любой стратегии невозможно. Максимальный риск на одну сделку не должен превышать 5% на сделку.

Скачать стратегию для бинарных опционов Neptune

Смотрите также: