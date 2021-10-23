Стратегия Ишимоку для бинарных опционов

В основе стратегии Ишимоку для бинарных опционов лежит одноименный индикатор, который отличается уникальностью благодаря своему алгоритму работы. Индикатор Ишимоку – это инструмент для отслеживания движения цены, который в соответствии с несколькими параметрами позволяет повысить точность прогнозирования при работе по тренду. Применительно к бинарным опционам (БО) при работе с этим индикатором удается достичь высокой результативности, если использовать его сигналы правильно.

Торговый индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – это инструмент комплексного анализа рынка, предложенный японским аналитиком Гоити Хосодой. Автор предложил использовать индикатор облако Ишимоку для:

Индикатор Ишимоку как основа торговой системы даже на сегодняшний день является популярным инструментом. Доказанная временем эффективность его работы, простота использования в анализе движения рынка и точные сигналы используются трейдерами для разработки современных торговых систем. Расчеты индикатора помогают улучшить результаты работы любого трейдера и следовательно, помогают фиксировать больше прибыли, ориентируясь исключительно на тенденции рынка.

Индикатор Ишимоку: настройка в MT4 и принцип работы

Индикатор является базовым и находится в терминале MetaTrader 4, поэтому устанавливать его туда не требуется. Для работы с ним необходимо будет лишь добавить его на график/ Находится он на вкладке «Вставка», после чего переходим в «Индикаторы», потом в «Трендовые» и выбираем индикатор Ichimoku Kinko Hyo:

Настройки индикатора можно оставить по умолчанию.

Данный индикатор относится к индикаторам тренда, поэтому отлично определяет направленность рынка, а также его силу и слабость. Благодаря целому комплексу сигналов индикатора, трейдеру намного проще читать рынок, определяя:

направленность цены;

окончание коррекции цены;

завершение импульса;

переход в стадию аккумуляции.

Торговый индикатор Ишимоку представляет 5 линий на графике:

линия переворота Tenkan-Sen (Тенка-се) – это скользящая средняя медианной цены с периодом «9»; линия стандарта Kijun-Sen (Кудзюн-се) – это скользящая средняя от медианной цены с периодом «26»; Chikou Span (Чикоу-спан) – это сдвинутая назад линия, отображающая линию котировок по закрытым ценам; Senkou Span A (Сенко Спа А) и Senkou Span B (Сенко Спа Б), они же Kumo, используют в расчетах средний параметр от Tenkan-sen (Тенка-се) и Kijun-sen (Кудзюн-се), сдвинутый на «26» и «52» периода.

Как пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo

После добавления индикатора Ichimoku Cloud на график вы можете увидеть, как он генерирует большое количество сигналов, которые по степени важности (от слабого к сильному) можно разделить следующим образом:

расчеты линии Tenkan-Sen (Тенка-се) красного цвета; расчеты линии Kijun-Sen (Кудзюн-се) синего цвета; сигналы медленной линии Chikou Span (Чикоу-се) зеленого цвета; положение цены относительно облака Ишимоку Senkou Span A (Сенко Спа А) и Senkou Span B (Сенко Спа Б).

Линия Tenkan-Sen (Тенка-се) формирует понимание о текущем настроении рынка, которое поможет понять, на что стоит обратить внимание:

направление этой линии покажет доминирование быков или медведей в краткосрочной перспективе, и если она направлена вверх, то стоит рассматривать опционы Call, а если вниз – Put; горизонтальное положение данной линии информирует о равной силе всех участников рынка (говорит о флэте); если линия Tenkan-Sen (Тенка-се) пересекает линию Kijun-Sen (Кудзюн-се) снизу вверх, то это говорит о победе быков и выступает сигналом для опциона Call. Если пересекает сверху вниз, то стоит рассматривать только опционы Put.

Несмотря на свою информативность, линия Tenkan-en (Тенка-се) чаще применяется в качестве краткосрочного показателя, являясь при этом слабым сигналом для заключения сделок по бинарным опционам:

Линия Kijun-Sen (Кудзюн-се) выступает поддержкой для ценового движения. Эта линия будто бы “защищает” основное движение цены, и, если цена пробивает линию Kijun-Sen (Кудзюн-се), то такую ситуацию можно расценивать как сильный сигнал изменения направления рынка. Отскок цены от уровня Kijun-Sen (Кудзюн-се) будет отличным вариантом для “доливки”, то есть заключения дополнительной сделки в сторону устоявшегося ценового движения:

Линия Chikou Span (Чикоу-спа) выступает в роли индикатора опережения, который предупреждает о будущих ценовых изменениях. Для анализа можно использовать ситуацию, когда эта линия пересекает цену. Если происходит пересечение сверху вниз, то это может означать аккумуляцию перед нисходящим трендом, а пересечение снизу вверх говорит о возможных изменениях на рынке, где зарождается восходящее движение:

Линия Senkou Span A (Сенко Спа А) и Senkou Span B (Сенко Спа Б) – это главный секрет индикатора Ichimoku Kinko Hyo, которым пользуются успешные трейдеры. Эти линии еще называют Kumo или проще говоря – облаком. Технически это расстояние между линиями Senkou Span A (Сенко Спа А) и Senkou Span B (Сенко Спа Б), а визуально – заштрихованные участки на графике.

Облако Ишимоку можно также использовать в анализе, где:

рост цены выше облака означает стабильный бычий тренд; положение цены ниже облака означает стабильный медвежий тренд; пребывание цены в буфере между линиями Senkou Span A (Сенко Спа А) и Senkou Span B (Сенко Спа Б) сигнализирует о слабом рынке, где преобладает флэт.

Индикатор Ишимоку: рекомендации перед началом торговли

В трейдинге бинарными опционами индикатор Ichimoku Cloud чаще используется для определения сильных уровней поддержки и сопротивления. Первая (Senkou Span A) и вторая (Senkou Span B) линии облака выступают жестким ограничителем для коррелирующего движения цены.

Индикатор Ишимоку генерирует довольно точные сигналы, если трейдер понимает, как работать по тренду. Нередко этот показатель используется в качестве основного или даже единственного инструмента в торговом плане, ведь его расчеты эффективны на всех фазах тренда.

Для работы индикатора Ichimoku Kinko Hyo можно использовать терминал MetaTrader4, платформу TradingView, терминал вашего брокера бинарных опционов или живой график для бинарных опционов на нашем сайте:

На сегодняшний день этот индикатор есть почти везде. Брокеры бинарных опционов, у которых точно есть индикатор Ichimoku Kinko Hyo, это Pocket Option и Quotex.

Детально изучив информацию выше, вы скорее всего уже примерно понимаете, как использовать Ишимоку индикатор в стратегии для бинарных опционов. Если же вы еще не совсем разобрались в принципах его работы, рекомендуем изучить работу индикатора на истории перед дальнейшим прочтением. Так вы сможете сравнить работу индикатора в режиме реального времени с аналогичными примерами ниже.

Далее мы рассмотрим несколько примеров, где индикатор Ишимоку как основа торговой системы будет использоваться в торговле бинарными опционами на примерах из терминала MetaTrader 4 и на торговой платформе для бинарных опционов брокера Pocket Option.

Индикатор Ишимоку: как использовать в торговле бинарными опционами

Рассмотрим общие рекомендации по торговле при помощи индикатора Ишимоку, после чего перейдем к конкретным стратегиям и сделкам.

Посредством индикатора Ichimoku Kinko Hyo создаются зоны, которые являются поддержкой или сопротивлением. Образуются эти зоны благодаря линиям Tenkan-Sen и Kijun-Sen.

Если цена находится в облаке, то это говорит о флэте. Во время отсутствия тренда рекомендуется не открывать сделки, так как в это время сложно прогнозировать, куда дальше пойдет цена.

Пробой облака говорит о том, что тренд изменил направление. В этом случае стоит рассматривать покупку опционов в направлении пробоя.

Ишимоку индикатор: стратегия на платформе брокера Pocket Option

Ichimoku Kinko Hyo – индикатор стратегии в том числе и для торговли на краткосрочных временных интервалах. Даже несмотря на то, что автор индикатора рекомендовал использовать сигналы индикатора на среднесрочных таймфреймах, современные трейдеры приспособили его расчеты для внутридневного трейдинга на краткосрочных графиках М1 и М5.

Стратегия Ишимоку будет рассматриваться на платформе брокера бинарных опционов Pocket Option. На платформе брокера выберите индикатор Ichimoku Kinko Hyo на панели индикаторов и поместите его на рабочий график:

Работая с данными индикатора Ишимоку, первичное внимание нужно обращать на положение котировок относительно облака Ишимоку. Если цена распределяется внутри облака, то это показатель присутствия флэта:

Если цена пробивает уровни облака Ишимоку, то это сильный сигнал зарождения нового тренда, который должен подтвердится пересечением между собой линий Tenkan-Sen (Тенка-се) и Kijun-Sen (Кудзюн-се).

Сигналы на покупку Call-опциона (Выше):

быстрая линия пересекает медленную ниже облака Ишимоку; контрольная свеча закрывается выше облака.

Сигналы на покупку Put-опциона (Ниже):

быстрая линия пересекает медленную выше облака Ишимоку; контрольная свеча закрывается ниже облака.

Определяющим фактором является именно закрытие котировки за или под уровнем облака. В противном случае сигналы либо отбрасываются, либо интерпретируются как слабость рынка, где лучше будет сыграть в обратную сторону.

Время экспирации опционов допустимо в границах 5-10 свечей, но не более 10 минут для временных интервалов М1, и не более 50 минут для таймфрейма М5. Используя эти правила и торгуя по тренду, можно добиться стабильного результата, где прибыльность совершенных сделок составит до от 60% и выше. Но даже не смотря на эффективность стратегии, всегда нужно правильно распределять риски, где максимальный объем ставки ограничивается 5% от торгового депозита.

Индикатор Ишимоку и свечной анализ

Рассмотрим несколько примеров свечного анализа бинарных опционов в синтезе с работой индикатора Ишимоку.

Модель «Поглощение» – самая популярная фигура свечного анализа. Она появляется, когда новая свеча превосходит предыдущую размерами своего «тела», как бы «поглощая» ее. Этот паттерн является сильным сигналом разворота цены, и применяя его на уровнях поддержки/сопротивления от линий индикатора Ишимоку можно получать хорошие сигналы для покупки опционов:

Свечи с длинной тенью (Пинбары) – еще один, не менее сильный паттерн в анализе японских свечей. Длинная тень обычно говорит о силе участников рынка, и если она:

над свечой – доминируют медведи; под свечой – доминируют быки.

Входите в рынок, если увидите этот сигнал возле уровней поддержки и сопротивления индикатора Ишимоку. Такие сигналы также будут отличаться неплохой точностью:

Свечной анализ не ограничивается этими примерами. В дополнение к индикатору Ишимоку вы можете использовать любую конфигурацию свечных паттернов, и также можно усилить анализа, используя Price Action и графический анализ.

Заключение

Индикатор Ишимоку как основа торговой системы, это отличный выбор для трейдеров, готовых применять индикаторы в торговле бинарными опционами, благодаря чем упрощается технический анализ. Индикатор Ichimoku Cloud отличается от других индикаторов функциональностью и его стоит изучить, чтобы расширить навыки в торговле бинарными опционами.

Рекомендуем тестировать все новые стратегии и индикаторы для бинарных опционов без риска потери средств основного депозита. Для это стоит прежде всего проверять их работу на демо-счету, и обязательно придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Это позволит вам всегда оставаться в прибыли, даже при наличии серии убыточных сделок. Всего несколько простых правил существенно снизят риски и уменьшат вероятность «слива» депозит.

