Стратегия для бинарных опционов Spider Strategy

Spider Strategy – это простая торговая стратегия для бинарных опционов, которую скорее можно рекомендовать новичкам, нежели опытным трейдерам. Стратегия Spider Strategy основана на сигналах в виде стрелочек и трендовых наклонных линиях, благодаря чему позволяет начать торговлю сразу после установки индикаторов. Правила открытия сделок будут понятными даже для трейдеров-новичков без опыта, так как все что требуется, это всего лишь быть немного дисциплинированным и дождаться точного сигнала.

Характеристики стратегии Spider Strategy для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфрейм: M1.

Экспирация: 1 минута.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Spider Indicator 1.ex4, Spider Indicator 2.ex4, Bulls Bears Signal.ex4.

Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.

Время торговли: круглосуточно.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Spider Strategy в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Spider Strategy скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Spider Strategy для бинарных опционов

Стратегия работает на базе нескольких индикаторов:

Spider Indicator 1;

Spider Indicator 2;

Bulls Bears Signal.

Spider Indicator 1. Индикатор рисует на графике сигналы в форме стрелочек вверх или вниз. Сигналы формируются на основе расчетов классического индикатора MACD, где период быстрой Скользящей Средней – 1, а медленной – 34.

Spider Indicator 2. Этот индикатор использует данные индикатора ADX и рисует сигналы для входа в рынок зелеными либо красными точками. Эти точки подтверждают сигналы индикатора Spider Indicator 1, но на графике они могут появляться и отдельно.

Индикатор Bulls Bears Signal проводит наклонные линии по максимума/минимумам для определения наличия тренда. Направление линии вниз означает медвежий тренд, направление линии вверх – бычий тренд. Пробитие ценой наклонной трендовой линии вверх или вниз может быть признаком окончания движения и разворота тренда.

Индикатор Bulls Bears Signal полезен не только в этой стратегии. Это самодостаточный инструмент для анализа рынка, поиска точки входа и открытия безопасной сделки в сторону основного движения цены. Но если по каким-либо причинам вам не подходит этот индикатор, вы можете использовать любой другой индикатор тренда.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Spider Strategy

Стратегия работает на пересечении сигналов индикаторов Spider Indicator 1 и Spider Indicator 2. Для открытия сделки нужно дождатся одновременного сигнала от двух индикаторов на одной свече.

Как это выглядит на графике:

Наклонные линии индикатора Bulls Bears Signal покажут направление тренда и сторону для открытия сделки с наименьшим риском. Так, если цена находится выше трендовой линии – на рынке преобладает бычий тренд (сигналы для опционов Call). Когда цена опускается ниже трендовой линии – на рынке доминирует медвежий тренд (сигналы для опционов Put).

Используйте эти правила для покупки опциона Call:

Цена находится выше наклонной линии; Сигналы индикаторов Spider Indicator 1 и Spider Indicator 2 появились на одной свече.

Для покупки опциона Put рекомендуются следующие правила:

Цена находиться ниже наклонной линии. Сигналы индикаторов Spider Indicator 1 и Spider Indicator 2 появились на одной свече.

Открытие сделки совершается исключительно в сторону основного движения цены – тренда. Без четкого направления трендовой линии сделки открывать не стоит. Это самое главное правило торговой стратегии, которое нельзя нарушать.

Сделки, открытые против тренда, чаще всего будут убыточными, так как они отличаются высокой степенью риска, где количество убыточных сделок намного превышает количество прибыльных. В системе для определения тренда рекомендуются наклонные трендовые линии, но, кроме этого, вы можете ознакомиться со следующими статьями и видеть наличие тренда на графике без индикаторов:

Сигналы по стратегии Spider Strategy для бинарных опционов

На каждом графике вне зависимости от валютной паре и таймфрейма, мы ищем подтвержденные сигналы от двух индикаторов на одной свече. Сделки открываются только в сторону наклонной трендовой линии. Экспирация (время заключения контракта) не должна превышать 1 минуты.

Отличным дополнением к этой стратегии будут горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. На графике ниже вы можете увидеть сигнал с подтверждением после отскока от уровня поддержки. Цена пробила уровень сопротивления, затем вернувшись обратно, отскочила от этого уровня, то есть уровень из сопротивления стал уровнем поддержки. Если вы увидите такую ситуацию на графике – это один из лучших моментов, который вам может дать рынок. Используйте это для покупки опциона Call (Выше) и вероятнее всего вы получите прибыль.

Самостоятельно определить горизонтальные уровни на графике может быть достаточно сложно, особенно если вы слабо разбираетесь в техническом анализе. В этом случае можно воспользоваться индикаторами уровней поддержки и сопротивления, которые сделают эту работу за вас.

Заключение

Стратегия Spider Strategy – одна из немногочисленных систем, которые позволяют начать торговать бинарными опционами уже сегодня. Но не забывайте, что прибыль трейдеру дает только рынок и без четкого понимания того, работает ли стратегия на данный момент в конкретных рыночных условиях, вы скорее всего сольете депозит. Изучайте технический и фундаментальный анализ, и также работайте над улучшением ваших практических навыков “чтения рынка”. И самое главное – всегда соблюдайте принципы мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Также не забывайте, что существует большое количество “черных брокеров”, которые занимаются мошенничеством и не выводят заработок трейдера. Именно поэтому рекомендуем выбирать только проверенных брокеров бинарных опционов.

