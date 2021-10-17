        Стратегия для бинарных опционов Spider Strategy

        Spider Strategy – это простая торговая стратегия для бинарных опционов, которую скорее можно рекомендовать новичкам, нежели опытным трейдерам. Стратегия Spider Strategy основана на сигналах в виде стрелочек и трендовых наклонных линиях, благодаря чему позволяет начать торговлю сразу после установки индикаторов. Правила открытия сделок будут понятными даже для трейдеров-новичков без опыта, так как все что требуется, это всего лишь быть немного дисциплинированным и дождаться точного сигнала.

        Характеристики стратегии Spider Strategy для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: M1.
        • Экспирация: 1 минута.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Spider Indicator 1.ex4, Spider Indicator 2.ex4, Bulls Bears Signal.ex4. 
        • Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: круглосуточно.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Spider Strategy в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Spider Strategy скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Spider Strategy для бинарных опционов

        Стратегия работает на базе нескольких индикаторов:

        • Spider Indicator 1;
        • Spider Indicator 2;
        • Bulls Bears Signal.

        Spider Indicator 1. Индикатор рисует на графике сигналы в форме стрелочек вверх или вниз. Сигналы формируются на основе расчетов классического индикатора MACD, где период быстрой Скользящей Средней – 1, а медленной – 34.

        Spider Indicator 2. Этот индикатор использует данные индикатора ADX и рисует сигналы для входа в рынок зелеными либо красными точками. Эти точки подтверждают сигналы индикатора Spider Indicator 1, но на графике они могут появляться и отдельно.

        Индикатор Bulls Bears Signal проводит наклонные линии по максимума/минимумам для определения наличия тренда. Направление линии вниз означает медвежий тренд, направление линии вверх – бычий тренд. Пробитие ценой наклонной трендовой линии вверх или вниз может быть признаком окончания движения и разворота тренда.

        Индикатор Bulls Bears Signal полезен не только в этой стратегии. Это самодостаточный инструмент для анализа рынка, поиска точки входа и открытия безопасной сделки в сторону основного движения цены. Но если по каким-либо причинам вам не подходит этот индикатор, вы можете использовать любой другой индикатор тренда.

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Spider Strategy

        Стратегия работает на пересечении сигналов индикаторов Spider Indicator 1 и Spider Indicator 2. Для открытия сделки нужно дождатся одновременного сигнала от двух индикаторов на одной свече.

        Как это выглядит на графике:

        Наклонные линии индикатора Bulls Bears Signal покажут направление тренда и сторону для открытия сделки с наименьшим риском. Так, если цена находится выше трендовой линии – на рынке преобладает бычий тренд (сигналы для опционов Call). Когда цена опускается ниже трендовой линии – на рынке доминирует медвежий тренд (сигналы для опционов Put).

        Используйте эти правила для покупки опциона Call: 

        1. Цена находится выше наклонной линии;
        2. Сигналы индикаторов Spider Indicator 1 и Spider Indicator 2 появились на одной свече.

        Для покупки опциона Put рекомендуются следующие правила:

        1. Цена находиться ниже наклонной линии.
        2. Сигналы индикаторов Spider Indicator 1 и Spider Indicator 2 появились на одной свече.

        Открытие сделки совершается исключительно в сторону основного движения цены – тренда. Без четкого направления трендовой линии сделки открывать не стоит. Это самое главное правило торговой стратегии, которое нельзя нарушать.

        Сделки, открытые против тренда, чаще всего будут убыточными, так как они отличаются высокой степенью риска, где количество убыточных сделок намного превышает количество прибыльных. В системе для определения тренда рекомендуются наклонные трендовые линии, но, кроме этого, вы можете ознакомиться со следующими статьями и видеть наличие тренда на графике без индикаторов:

        1. Что такое тренд?
        2. Фазы тренда.
        3. Что такое флэт?

        На каждом графике вне зависимости от валютной паре и таймфрейма, мы ищем подтвержденные сигналы от двух индикаторов на одной свече. Сделки открываются только в сторону наклонной трендовой линии. Экспирация (время заключения контракта) не должна превышать 1 минуты.

        Отличным дополнением к этой стратегии будут горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. На графике ниже вы можете увидеть сигнал с подтверждением после отскока от уровня поддержки. Цена пробила уровень сопротивления, затем вернувшись обратно, отскочила от этого уровня, то есть уровень из сопротивления стал уровнем поддержки. Если вы увидите такую ситуацию на графике – это один из лучших моментов, который вам может дать рынок. Используйте это для покупки опциона Call (Выше) и вероятнее всего вы получите прибыль.

        Самостоятельно определить горизонтальные уровни на графике может быть достаточно сложно, особенно если вы слабо разбираетесь в техническом анализе. В этом случае можно воспользоваться индикаторами уровней поддержки и сопротивления, которые сделают эту работу за вас.

        Заключение

        Стратегия Spider Strategy – одна из немногочисленных систем, которые позволяют начать торговать бинарными опционами уже сегодня. Но не забывайте, что прибыль трейдеру дает только рынок и без четкого понимания того, работает ли стратегия на данный момент в конкретных рыночных условиях, вы скорее всего сольете депозит. Изучайте технический и фундаментальный анализ, и также работайте над улучшением ваших практических навыков “чтения рынка”. И самое главное – всегда соблюдайте принципы мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        Также не забывайте, что существует большое количество “черных брокеров”, которые занимаются мошенничеством и не выводят заработок трейдера. Именно поэтому рекомендуем выбирать только проверенных брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Spider Strategy

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        ЗАНУДА я
        Я еще не знаю как она в действительности показывает себя на минутном тф
        Руслан, а ты попробуй))) будешь приятно удивлён))) там столько шума а сигналов норамльынх как написано в статье МАЛО
        13 февраля 2024
        Руслан
        Скачал, установил и прекрасно работает, даже удивительно как просто... Только не понял почему только на одной минуте работа как рекомендуют в статье??? я попробовал на м 5 и 15 тоже очень хорошие сигналы и даже лучше чем на м1??? почему рекомендуют только на м1???
        ЗАНУДА я, да да да))) у меня тоже та же хня) на Эм1 столько шума) а на эМ5 СУПЕР! и думаю что можно и с экспирацией тоже пошаманить))) хороший индюк - зачетный
        Костя, нууу учитывая сколько в ней индикаторов и какие именно, то предполагаю что и на m1 должны быть более точные сигналы, хотя далеко не каждая стратегия/индюк способны показать таковые на минутных таймфреймах, но как я лично убедился протестировав, то на m15 резльтаты вполне ниче)
        13 февраля 2024
        Руслан
        Скачал, установил и прекрасно работает, даже удивительно как просто... Только не понял почему только на одной минуте работа как рекомендуют в статье??? я попробовал на м 5 и 15 тоже очень хорошие сигналы и даже лучше чем на м1??? почему рекомендуют только на м1???
        ЗАНУДА я, согласен с вами, я тоже пробовал тестировать на m15 и были норм результаты. Я еще не знаю как она в действительности показывает себя на минутном тф, но по идее на m15 должны быть более точные и отфильтрованные сигналы.
        13 февраля 2024
        Костя
        Скачал, установил и прекрасно работает, даже удивительно как просто... Только не понял почему только на одной минуте работа как рекомендуют в статье??? я попробовал на м 5 и 15 тоже очень хорошие сигналы и даже лучше чем на м1??? почему рекомендуют только на м1???
        ЗАНУДА я, да да да))) у меня тоже та же хня) на Эм1 столько шума) а на эМ5 СУПЕР! и думаю что можно и с экспирацией тоже пошаманить))) хороший индюк - зачетный
        13 февраля 2024
        ЗАНУДА я
        а пробовать можно по-всякому)
        Тимофей,благодарочка за практичный совет! я так и понял сам, когда начал тестировать лучшие сигналы дает на 15 минутном.... анализировал историю. Буду пробовать дальше интересно....
        13 февраля 2024
        Тимофей
        почему рекомендуют только на м1???
        ЗАНУДА я, а кто сказал что можно только на М1? каждый может сам протестировать на разных ТФ и по своему опыту скажу, что можно поймать для себя хороший ТФ для своей торговой стратегии и актив соответственно) так что тут просто рекомендация, а пробовать можно по-всякому)
        13 февраля 2024
        ЗАНУДА я
        Скачал, установил и прекрасно работает, даже удивительно как просто... Только не понял почему только на одной минуте работа как рекомендуют в статье??? я попробовал на м 5 и 15 тоже очень хорошие сигналы и даже лучше чем на м1??? почему рекомендуют только на м1???
        13 февраля 2024
        Сергей
        Очень приятная и простая стратегия. другое дело нужно уметь ей пользоваться.
        tirant, так она ж простая как двери))) пользоваться одно удовольствие, главное протестировать хорошо... и вперёд
        27 октября 2023
        tirant
        Очень приятная и простая стратегия. другое дело нужно уметь ей пользоваться.
        08 сентября 2023
        Артур
        Дааа, а вот терпения ждать сигнала как раз и не хватает.)))))
        Богдан, Вас насильно никто не держит. Можете открывать позиции по своему усмотрению.
        08 сентября 2023
        Богдан
        Дааа, а вот терпения ждать сигнала как раз и не хватает.)))))
        10 августа 2023
        Владимир
        Народ, не заморачивайтесь даже! Стратегия пустышка, как и все остальные. Максимум, что можно на этом сайте найти, это какой нибудь индикатор, а всё остальное пустая трата времени.
        Сергей , ХАХ)) расмешил до слёз)) как может быть стратегия пустышка, если она превосходно сама и довольно точно рисует уровни, а это очень удобно в трейдинге и для новичков и для профи, ЭТО РАЗ и плюс в ней работают алгоритмы МАКДИ с правильно настроенными скользящими средними и ДВА - вишенка на торте, так сказать) - в этой стратегии работают расчёты и технология от самого популярного индикатора технического анализа рынка Форекс по индексу направленного движения ADX. Ну вот смешно когда читаешь такие детские комментарии) Хочется смеяться чтоб не выругаться)
        30 июня 2023
        Руслан
        Народ, не заморачивайтесь даже! Стратегия пустышка, как и все остальные. Максимум, что можно на этом сайте найти, это какой нибудь индикатор, а всё остальное пустая трата времени.
        Сергей , а можно узнать, почему вы считаете, что все стратегии, включая эту на этом сайте являются пустышками? Может быть, вы просто не умеете торговать по ним?!
        30 июня 2023
        Option Bull
        Благодарю за подсказку и информацию о наличии алертов и параметров для визуального редактирования! Это может быть полезным для торговли, несмотря на некоторые ограничения стратегии.
        30 июня 2023
        Option Bull
        Жаль что стратегия для минуток, я уже немного староват для такой агрессивной торговли. В любом случае благодарю за индикатор наклонных линий. Есть алерты на пробой/отбой, параметры для визуального редактирования. Иногда нужно переключать график, так как индюк может тормозить, но не беда.
        Мельник, я тоже обнаружил некоторые ограничения этой стратегии, особенно для более опытных трейдеров. Однако индикатор наклонных линий может быть полезным инструментом, даже если применяется на других таймфреймах.
        30 июня 2023
        Алексей Алексеев
        Да.Данная стратегия показывает стрелку и точку когда уже следующая свеча началась и цена ушла.На первый взгляд работа нормальная,на второй далеко не 100%.Может я что-то в настройках пропустил?
        в настройках ничего такого не поменяешь, так она и работает...
        01 декабря 2021
        Vladimir
        Да.Данная стратегия показывает стрелку и точку когда уже следующая свеча началась и цена ушла.На первый взгляд работа нормальная,на второй далеко не 100%.Может я что-то в настройках пропустил?
        27 ноября 2021
        Артур Беглый
        Народ, не заморачивайтесь даже! Стратегия пустышка, как и все остальные. Максимум, что можно на этом сайте найти, это какой нибудь индикатор, а всё остальное пустая трата времени.
        стратегии ни о чем тут это да, но индюки бывают норм и платные, можно что то вытащить для себя. новички конечно будут верить всему. а опытные чуваки понимают, что может быть замануха..
        17 ноября 2021
        Серж
        так в этом и смысл, что нужно выбирать, смотреть, тестировать, а не тупо брать и копировать. даже грааль не будет у всех работать одинаково.
        17 ноября 2021
        Сергей
        16 ноября 2021
