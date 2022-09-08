Стратегия для бинарных опционов M5 Scalping по большей части предназначается для тайм фреймов пять минут (M5) и экспирации в одну свечу, но при желании использовать ее можно на любом тайм фрейме, так как индикаторы данной стратегии являются универсальными.

Характеристики стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M5-H4.

Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: 5min_ind1, 5min_ind2, PivotsD_v5 (Black), protofilter.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов M5 Scalping в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Большая часть индикаторов в данной стратегии для бинарных опционов имеют мало настроек в отличие от индикатора уровней. Его можно настроить на свой вкус и цвет не только в визуальном плане, а и техническом. Для этого можно использовать различные формулы для построения уровней, которые активируются в настройках:

Поэтому при желании можно поэкспериментировать с настройками и попробовать использовать различные способы построения уровней, чтобы подобрать максимально подходящий для торговли бинарными опционами.

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

Суть стратегии сводится к торговле по уровням, поэтому определение тренда и работа по нему тут имеет второстепенное значение, так как самые лучшие сделки будут появляться на уровнях независимо от направления цены (бычий или медвежий тренд).

Сами уровни разделяются по цветам и значениям, но в независимости от цвета использовать каждый уровень можно как для опционов Call, так и для опционов Put:

Правила торговли по стратегии M5 Scalping довольно просты и для покупки опционов Call необходимо, чтобы:

Появился сигнал на графике (белая стрелочка, направленная вверх). Цена находилась на уровне или рядом. Оба подвальных индикатора были синего цвета.

Для покупки опционов Put необходимо, чтобы:

Появился сигнал на графике (белая стрелочка, направленная вниз). Цена находилась на уровне или рядом. Оба подвальных индикатора были красного цвета.

Обратите внимание, что не обязательно, чтобы цена находилась на уровне, но тогда более правильным вариантом будет использовать сигналы только по тренду:

И в таком случае экспирация не должна быть более двух свечей, особенно если в близи находится уровень.

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

Рассмотрим примеры торговли с использованием уровней на тайм фрейме М5 и паре AUD/USD.

Открытие опциона Call

При появлении сигнала вблизи уровней можно покупать опционы Call:

Но стоит обратить внимание, что стрелочки появляются после закрытия свечи и поэтому реагировать иногда будет необходимо довольно быстро.

Открытие опциона Put

Опционы Put покупается по такому же принципу:

Но в данном случае всего одна из сделок принесла бы прибыль.

Заключение

Стратегия M5 Scalping для бинарных опционов особенно будет интересна тем трейдерам, которые любят торговать по уровням. Новички также могут без труда использовать эту стратегию даже без уровней, но главное учитывать направление тренда и следовать за ним.

Грамотные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента также увеличивают шансы на получение прибыли даже с малоприбыльными торговыми стратегиями или индикаторами, поэтому их всегда стоит придерживаться.

Немаловажным является и выбор правильного брокера для торговли бинарными опционами. Подобрать проверенного брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем прибыльных сделок!

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии M5 Scalping

