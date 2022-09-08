        M5 Scalping

        Стратегия для бинарных опционов M5 Scalping

        Стратегия для бинарных опционов M5 Scalping по большей части предназначается для тайм фреймов пять минут (M5) и экспирации в одну свечу, но при желании использовать ее можно на любом тайм фрейме, так как индикаторы данной стратегии являются универсальными.

        Стратегия для бинарных опционов M5 Scalping

        Характеристики стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M5-H4.
        • Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: 5min_ind1, 5min_ind2, PivotsD_v5 (Black), protofilter.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов M5 Scalping в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Большая часть индикаторов в данной стратегии для бинарных опционов имеют мало настроек в отличие от индикатора уровней. Его можно настроить на свой вкус и цвет не только в визуальном плане, а и техническом. Для этого можно использовать различные формулы для построения уровней, которые активируются в настройках:

        Настройки стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Поэтому при желании можно поэкспериментировать с настройками и попробовать использовать различные способы построения уровней, чтобы подобрать максимально подходящий для торговли бинарными опционами.

        Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Суть стратегии сводится к торговле по уровням, поэтому определение тренда и работа по нему тут имеет второстепенное значение, так как самые лучшие сделки будут появляться на уровнях независимо от направления цены (бычий или медвежий тренд).

        Сами уровни разделяются по цветам и значениям, но в независимости от цвета использовать каждый уровень можно как для опционов Call, так и для опционов Put:

        Уровни стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Правила торговли по стратегии M5 Scalping довольно просты и для покупки опционов Call необходимо, чтобы:

        1. Появился сигнал на графике (белая стрелочка, направленная вверх).
        2. Цена находилась на уровне или рядом.
        3. Оба подвальных индикатора были синего цвета.

        Для покупки опционов Put необходимо, чтобы:

        1. Появился сигнал на графике (белая стрелочка, направленная вниз).
        2. Цена находилась на уровне или рядом.
        3. Оба подвальных индикатора были красного цвета.

        Обратите внимание, что не обязательно, чтобы цена находилась на уровне, но тогда более правильным вариантом будет использовать сигналы только по тренду:

        Сигналы стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        И в таком случае экспирация не должна быть более двух свечей, особенно если в близи находится уровень.

        Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Рассмотрим примеры торговли с использованием уровней на тайм фрейме М5 и паре AUD/USD.

        Открытие опциона Call

        При появлении сигнала вблизи уровней можно покупать опционы Call:

        Опционы Call по стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Но стоит обратить внимание, что стрелочки появляются после закрытия свечи и поэтому реагировать иногда будет необходимо довольно быстро.

        Открытие опциона Put

        Опционы Put покупается по такому же принципу:

        Опционы Put по стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Но в данном случае всего одна из сделок принесла бы прибыль.

        Заключение

        Стратегия M5 Scalping для бинарных опционов особенно будет интересна тем трейдерам, которые любят торговать по уровням. Новички также могут без труда использовать эту стратегию даже без уровней, но главное учитывать направление тренда и следовать за ним.

        Грамотные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента также увеличивают шансы на получение прибыли даже с малоприбыльными торговыми стратегиями или индикаторами, поэтому их всегда стоит придерживаться.

        Немаловажным является и выбор правильного брокера для торговли бинарными опционами. Подобрать проверенного брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем прибыльных сделок!

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии M5 Scalping

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        Руслан
        Кажется, эта стратегия слишком рискованная. Торговать на M5 с бинарными опционами – это как играть в рулетку. Автор статьи, конечно, утверждает, что индикаторы универсальные, но на практике это может быть не так. Я бы не стал бы рисковать своими деньгами на такой подход.
        Option Bull, я, наоборот, думаю, что эта стратегия может быть интересной. Риск, конечно, присутствует в любой торговле, особенно с бинарными опционами. Но если следовать стратегии с дисциплиной и правильно управлять капиталом, то можно добиться успеха. Мне кажется, стоит попробовать на демо-счете и посмотреть, как она работает на практике.
        30 августа 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Кажется, эта стратегия слишком рискованная. Торговать на M5 с бинарными опционами – это как играть в рулетку. Автор статьи, конечно, утверждает, что индикаторы универсальные, но на практике это может быть не так. Я бы не стал бы рисковать своими деньгами на такой подход.
        30 августа 2023
        Серж
        Владимир. добрый день .после скачивания этой стратегии.при извлечении файлов -выдается информация об их повреждении,т.е.их невозможно извлечь и установить. что делается не так С уважением Владимир.
        не так работает архиватор. обновляй и все. все все рабочее, архив нормальный
        19 августа 2020
        Владимир
        Владимир. добрый день .после скачивания этой стратегии.при извлечении файлов -выдается информация об их повреждении,т.е.их невозможно извлечь и установить. что делается не так С уважением Владимир.
        18 августа 2020
        Серж
        А как можно на него установить алерт?
        никак, если только сам не напишешь индюка, а так в этих индикаторах нет алертов, что фигово, но что поделать
        14 августа 2020
        Серж
        Добрый вечер. Установил индюк "Turbo Expert" и его шадлон на график в МТ4, но он там не отображается. Может быть проблема в коде активации в настройках. Заранее благодарен.
        а при чем тут индюк турбо эксперт и эта стратегия? в ней такого индикатора я не вижу
        13 августа 2020
        Lev
        А как можно на него установить алерт?
        13 августа 2020
        Alexey
        Добрый вечер. Установил индюк "Turbo Expert" и его шадлон на график в МТ4, но он там не отображается. Может быть проблема в коде активации в настройках. Заранее благодарен.
        12 августа 2020
        Владимир Акимов
        Владимир Акимов
        Все ни че, жалко что алертов нету((((
        12 августа 2020
        Trader
        Trader
        стратегия не лучшая конечно, н ои не фигня, если ее оптимизировать под себя, то прибыль будет
        13 июля 2020
        Наталья
        Получилось словить пару прибыльных слелок, так что при правильном использовании можно работать
        13 июля 2020
        Клементий
        Клементий
        а мне понравилась эта стратегия для бо, сигналы есть хорошие
        13 июля 2020
