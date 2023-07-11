        FX MAX SCALPER Strategy

        Стратегия для бинарных опционов FX MAX SCALPER Strategy

        Стратегия для бинарных опционов FX MAX SCALPER – это трендовая система со стрелочными сигналами и дополнительными индикаторами, предназначенными для их фильтрации. Для переключения между таймфреймами и активами здесь предусмотрена специальная удобная панель.

        Торговая система, основанная на FX MAX SCALPER Strategy – очень проста, поэтому подойдет даже начинающим трейдерам. Опытные участники рынка бинарных опционов оценят гибкость настроек, ведь один из индикаторов стратегии FX MAX SCALPER – это универсальный и очень удобный инструмент для самостоятельных экспериментов с любыми видами скользящих средних.

        Хоть стратегия и стоит всего $27, ее сигналы могут действительно показывать неплохие результаты в торговле бинарными опционами при корректном использовании. Если после прочтения обзора у вас останутся сомнения, вы сможете скачать FX MAX SCALPER Strategy бесплатно на нашем сайте для личного ознакомления и тестирования.

        Содержание:

        график fx max scalper

        Характеристики стратегии для бинарных опционов FX MAX SCALPER Strategy

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: averages trend (alerts).ex4, FXMAX - Pair Changer.ex.4, FXMAX_Dash1.ex4, FXMAX_Dash2.ex4, FXMAX_Dash3.ex4, FXMAX-Background.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium.

        Установка стратегии для бинарных опционов FX MAX SCALPER Strategy

        Индикаторы стратегии FX MAX SCALPER Strategy устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии FX MAX SCALPER Strategy для бинарных опционов

        Стратегия для бинарных опционов FX MAX Scalper Strategy имеет три преднастроенных варианта использования системы:

        • Для внутридневной торговли (Intraday);
        • Для агрессивной торговли (Scalping);
        • Для консервативной торговли (Conservative).

        Каждый из вариантов сигналов вызывается специальным шаблоном, который влияет не только на параметры системы, но и на визуальные настройки графика. Универсальный режим Intraday дает оптимальное количество торговых рекомендаций. В режиме агрессивной торговли сигналов больше, но они не так надежны. Используя шаблон для консервативной торговли, вы получите самые точные, но довольно редкие сигналы.

        режимы в fx max scalper

        Подвальный индикатор тренда (averages trend) отображает две параллельные линии из точек чередующихся цветов. Когда цвет на обеих линиях становится одинаковым, появляется стрелочный сигнал.

        индикатор тренда

        Принцип работы этого индикатора достаточно прост. Averages trend отслеживает положение цены относительно двух скользящих средних с разными периодами. Когда цена пересекает MA вверх, тренд идентифицируется как восходящий, и наоборот. Верхняя полоса этого индикатора отображает показания быстрой MA, а нижняя – медленной.

        Убедиться, что именно так работает алгоритм FX MAX SCALPER, можно наложив на график скользящие средние с теми же периодами и методом построения, что указаны в настройках индикатора:

        скользящие средние в fx max scalper

        В настройках Avereages trend можно изменить систему оповещений, визуализацию торговых сигналов, период для двух скользящих средних, а также их метод расчета.

        настройки в fx max scalper

        Отдельно следует отметить, что в списке Ma method представлено целых 33 варианта вычисления скользящих средних, включая TMA, LWMA, метод МакГинли и многие другие. Настройка Price тоже позволяет делать вычисления этих линий по любому из параметров свечи, включая средневзвешенную цену, медианную, или вовсе основываясь на Heiken Ashi.

        настройки скользящих средних и price в fx max scalper

        FXMAX-Background, второй индикатор стратегии, тоже основан на мувингах. Он использует две сильно сглаженные скользящие с разным периодом и изменяет цвет фона для графика после их пересечения:

        график fxmax-background в fx max scalper

        Таким способом в торговой системе для бинарных опционов FX MAX Scalper реализуется дополнительный фильтр тренда. Серый цвет указывает на нисходящее движение цены, а черный – на восходящее.

        В настройках FXMAX-Background нельзя задать другие значения для скользящих средних, по которым определяется смена тренда. Изменения можно внести только в визуальные настройки индикатора. Для того, чтобы избавиться от лишнего шума в торговой платформе, индикатор по умолчанию визуализирует только смену тренда, изменяя фон графика. Сами мувинги во всех трех шаблонах скрыты:

        настройки fxmax-background в fx max scalper

        Индикаторы FXMAX_Dash1, Dash 2 и Dash 3 – это информационные панели, которые находятся в левом верхнем углу. Здесь компактно отображаются:

        • режим торговли (используемый шаблон);
        • таймфрейм;
        • актив;
        • текущая цена;
        • спред (для торговли на Форекс);
        • время до закрытия текущей свечи;
        • средний диапазон ценовых колебаний (ATR);
        • высшая и низшая цены текущего дня.

        информационная панель в fx max scalper

        Каждый из трех dash-индикаторов вызывается соответствующим шаблоном, а отличие между ними заключается только в визуальных настройках панели. Изменить цвет шрифтов и панели, ее расположение, а также задать другой период для вычисления ATR можно в настройках.

        настройки dash-индикатора в fx max scalper

        Последний индикатор торговой системы для бинарных опционов FX MAX SCALPER – это FXMAX - Pair Changer. Это простая кнопочная панель переключения между разными активами и таймфреймами. Она располагается в левой части графика.

        индикатор pair changer в fx max scalper

        В настройках этого индикатора можно указать через точку с запятой список желаемых для отображения активов, а также изменить визуальные параметры панели.

        настройки pair changer в fx max scalper

        Правила торговли по стратегии FX MAX SCALPER Strategy для бинарных опционов

        Правила торговли по стратегии FX MAX SCALPER STRATEGY для бинарных опционов основаны на стрелочных сигналах индикатора тренда. По показаниям второго индикатора отфильтровываются наилучшие из них. Инфо-панели нужны лишь для удобства трейдера и напрямую не связаны с правилами стратегии.

        Прежде чем перейти к пошаговому алгоритму торговли, хотим напомнить, что результаты любой торговой системы для бинарных опционов можно улучшить, следуя советом профессионалов по управлению рисками, капиталом и собственными эмоциями в торговле. Самые важные рекомендации мы собрали в серии обучающих материалов:

        Правила торговли по стратегии FX MAX SCALPER STRATEGY для бинарных опционов не требуют от трейдера ни установки дополнительных индикаторов, ни применения ручного анализа тренда. Даже самые неопытные трейдеры смогут успешно применять эту систему, если будут внимательно следовать простому алгоритму.

        Для покупки Call опциона:

        1. На нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вверх.
        2. Фон графика черный, такой же как на нижней панели тренда.

        Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал и убедившись, что стрелка не исчезла, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

        Для покупки Put опциона:

        1. На нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вниз.
        2. Фон графика темно-серый, он отличается от цвета нижней панели. 

        Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

        Обратите внимание, что в зависимости от того, какой шаблон для торговли вы будете использовать, стрелки на панели тренда могут быть разного цвета. Правила торговли одинаковы для всех шаблонов: цвет стрелки не имеет значения, важно лишь ее направление.

        Открытие опциона Call

        В данном примере после появления стрелки вверх следовало убедиться, что фон графика черный, точно такого же цвета, как у нижней панели тренда. Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно было покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В данном примере, после появления стрелки вниз на нижней панели тренда следовало убедиться, что фон графика отличается от фона нижней панели тренда, сменившись на темно-серый. Дождавшись закрытия свечи можно было покупать Put опцион.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Торговая стратегия FX MAX SCALPER Strategy является трендовой, поэтому она показывает очень хорошие результаты именно на бинарных опционах, где торговля по тренду и своевременное распознавание смены его направления – ключевой фактор успеха.

        Сама стратегия поставляется с тремя преднастроенными шаблонами: универсальным (Intraday), для агрессивной торговли (Scalping) и для консервативной (Conservative). У основного индикатора тренда есть возможность выбрать другие настройки для скользящих средних, меняя не только их период, но и выбирая альтернативные методы их расчета, что может существенно влиять на сигналы системы. По этой причине стратегия FX MAX SCALPER Strategy и в частности один из ее индикаторов Averages trend – может смело рекомендоваться как многообещающий инструмент, подходящий для самостоятельных экспериментов с настройками.

        Не забывайте, что проверять и отлаживать работу индикаторов и систем следует исключительно на демо-счету. Найти подходящую площадку для торговли как на демо, так и на реальном счету можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию FX MAX SCALPER Strategy

        Комментарии

        Option Bull
        Я также протестировал стратегию и хотел бы поделиться своим опытом. Несмотря на огромный выбор методов построения машек, я обнаружил, что некоторые из них дают более надежные сигналы, чем другие. Рекомендую проводить тщательное исследование и выбирать оптимальные настройки, ну или как было сказано ниже - выбирать подходящий шаблон для достижения успешных результатов)
        Option Bull, Вот к стати, хороший вопрос по шаблонам. Присоединяюсь к нему...
        Артур, прочитайте мой ответ Артуру сообщением ниже.
        12 марта 2024
        Option Bull
        Option Bull, спасибо! и какой шаблон лучше? какой лучше для торговли БО
        Алексей, ну вот например мне понравился шаблон Triangular Moving Average (TMA). Он позволяет торговать на любых таймфреймах без перерисовки. Также он использует дважды сглаженные скользящие средние, для большей точности в оценке вероятности определения движения тренда.
        Артур
        Не получается скачать ,почему?
        пётр, У меня всё скачало.
        пётр
        Не получается скачать ,почему?
        Daler
        Рабочая стратегия? Поделитесь опытом использования
        Александр
        Это для форекс?
        Владимир
        Супер. Мне очень понравилось эта стратегия и самое главное здесь включить то что отключено по умолчанию в настройках и тогда она заиграет своими красками и даст очень много полезной информации для торговли бинарными опционами. Супер Я очень доволен
        Трейдер БО
        Option Bull, Вот к стати, хороший вопрос по шаблонам. Присоединяюсь к нему...
        Артур, Я думаю что на этот вопрос сможете ответить только вы сами.Кто знает как вам удобней торговать?
        Артур
        Алексей
        Option Bull, спасибо! и какой шаблон лучше? какой лучше для торговли БО
        Option Bull
        Option Bull
        FX MAX SCALPER - потрясающая стратегия! Я уже протестировал несколько методов построения MA и получил отличные результаты. Спасибо за рекомендацию!
        Руслан, согласен, эта стратегия действительно впечатляет. Я также провел оптимизацию сигналов системы и получил стабильные прибыли. Это отличный выбор для трейдеров!
        Руслан
        FX MAX SCALPER - потрясающая стратегия! Я уже протестировал несколько методов построения MA и получил отличные результаты. Спасибо за рекомендацию!
        Богдан
        Обычная трендовая стратегия, таких десятки.
        Трейдер БО
        Если есть шаблоны настроек - это отлично!!
        tirant
        Каждый раз когда вижу кучу настроек будь то индикатор или стратегия - меня это немного напрягает.
        Артур, Написано что есть шаблоны. Так что в настройки лезть не надо.
        Артур
        Каждый раз когда вижу кучу настроек будь то индикатор или стратегия - меня это немного напрягает.
