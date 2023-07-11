Стратегия для бинарных опционов FX MAX SCALPER – это трендовая система со стрелочными сигналами и дополнительными индикаторами, предназначенными для их фильтрации. Для переключения между таймфреймами и активами здесь предусмотрена специальная удобная панель.

Торговая система, основанная на FX MAX SCALPER Strategy – очень проста, поэтому подойдет даже начинающим трейдерам. Опытные участники рынка бинарных опционов оценят гибкость настроек, ведь один из индикаторов стратегии FX MAX SCALPER – это универсальный и очень удобный инструмент для самостоятельных экспериментов с любыми видами скользящих средних.

Хоть стратегия и стоит всего $27, ее сигналы могут действительно показывать неплохие результаты в торговле бинарными опционами при корректном использовании. Если после прочтения обзора у вас останутся сомнения, вы сможете скачать FX MAX SCALPER Strategy бесплатно на нашем сайте для личного ознакомления и тестирования.

Характеристики стратегии для бинарных опционов FX MAX SCALPER Strategy

Установка стратегии для бинарных опционов FX MAX SCALPER Strategy

Индикаторы стратегии FX MAX SCALPER Strategy устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии FX MAX SCALPER Strategy для бинарных опционов

Стратегия для бинарных опционов FX MAX Scalper Strategy имеет три преднастроенных варианта использования системы:

Для внутридневной торговли (Intraday);

Для агрессивной торговли (Scalping);

Для консервативной торговли (Conservative).

Каждый из вариантов сигналов вызывается специальным шаблоном, который влияет не только на параметры системы, но и на визуальные настройки графика. Универсальный режим Intraday дает оптимальное количество торговых рекомендаций. В режиме агрессивной торговли сигналов больше, но они не так надежны. Используя шаблон для консервативной торговли, вы получите самые точные, но довольно редкие сигналы.

Подвальный индикатор тренда (averages trend) отображает две параллельные линии из точек чередующихся цветов. Когда цвет на обеих линиях становится одинаковым, появляется стрелочный сигнал.

Принцип работы этого индикатора достаточно прост. Averages trend отслеживает положение цены относительно двух скользящих средних с разными периодами. Когда цена пересекает MA вверх, тренд идентифицируется как восходящий, и наоборот. Верхняя полоса этого индикатора отображает показания быстрой MA, а нижняя – медленной.

Убедиться, что именно так работает алгоритм FX MAX SCALPER, можно наложив на график скользящие средние с теми же периодами и методом построения, что указаны в настройках индикатора:

В настройках Avereages trend можно изменить систему оповещений, визуализацию торговых сигналов, период для двух скользящих средних, а также их метод расчета.

Отдельно следует отметить, что в списке Ma method представлено целых 33 варианта вычисления скользящих средних, включая TMA, LWMA, метод МакГинли и многие другие. Настройка Price тоже позволяет делать вычисления этих линий по любому из параметров свечи, включая средневзвешенную цену, медианную, или вовсе основываясь на Heiken Ashi.

FXMAX-Background, второй индикатор стратегии, тоже основан на мувингах. Он использует две сильно сглаженные скользящие с разным периодом и изменяет цвет фона для графика после их пересечения:

Таким способом в торговой системе для бинарных опционов FX MAX Scalper реализуется дополнительный фильтр тренда. Серый цвет указывает на нисходящее движение цены, а черный – на восходящее.

В настройках FXMAX-Background нельзя задать другие значения для скользящих средних, по которым определяется смена тренда. Изменения можно внести только в визуальные настройки индикатора. Для того, чтобы избавиться от лишнего шума в торговой платформе, индикатор по умолчанию визуализирует только смену тренда, изменяя фон графика. Сами мувинги во всех трех шаблонах скрыты:

Индикаторы FXMAX_Dash1, Dash 2 и Dash 3 – это информационные панели, которые находятся в левом верхнем углу. Здесь компактно отображаются:

режим торговли (используемый шаблон);

таймфрейм;

актив;

текущая цена;

спред (для торговли на Форекс);

время до закрытия текущей свечи;

средний диапазон ценовых колебаний (ATR);

высшая и низшая цены текущего дня.

Каждый из трех dash-индикаторов вызывается соответствующим шаблоном, а отличие между ними заключается только в визуальных настройках панели. Изменить цвет шрифтов и панели, ее расположение, а также задать другой период для вычисления ATR можно в настройках.

Последний индикатор торговой системы для бинарных опционов FX MAX SCALPER – это FXMAX - Pair Changer. Это простая кнопочная панель переключения между разными активами и таймфреймами. Она располагается в левой части графика.

В настройках этого индикатора можно указать через точку с запятой список желаемых для отображения активов, а также изменить визуальные параметры панели.

Правила торговли по стратегии FX MAX SCALPER Strategy для бинарных опционов

Правила торговли по стратегии FX MAX SCALPER STRATEGY для бинарных опционов основаны на стрелочных сигналах индикатора тренда. По показаниям второго индикатора отфильтровываются наилучшие из них. Инфо-панели нужны лишь для удобства трейдера и напрямую не связаны с правилами стратегии.

Прежде чем перейти к пошаговому алгоритму торговли, хотим напомнить, что результаты любой торговой системы для бинарных опционов можно улучшить, следуя советом профессионалов по управлению рисками, капиталом и собственными эмоциями в торговле. Самые важные рекомендации мы собрали в серии обучающих материалов:

Правила торговли по стратегии FX MAX SCALPER STRATEGY для бинарных опционов не требуют от трейдера ни установки дополнительных индикаторов, ни применения ручного анализа тренда. Даже самые неопытные трейдеры смогут успешно применять эту систему, если будут внимательно следовать простому алгоритму.

Для покупки Call опциона:

На нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вверх. Фон графика черный, такой же как на нижней панели тренда.

Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал и убедившись, что стрелка не исчезла, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

Для покупки Put опциона:

На нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вниз. Фон графика темно-серый, он отличается от цвета нижней панели.

Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

Обратите внимание, что в зависимости от того, какой шаблон для торговли вы будете использовать, стрелки на панели тренда могут быть разного цвета. Правила торговли одинаковы для всех шаблонов: цвет стрелки не имеет значения, важно лишь ее направление.

Открытие опциона Call

В данном примере после появления стрелки вверх следовало убедиться, что фон графика черный, точно такого же цвета, как у нижней панели тренда. Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно было покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Put

В данном примере, после появления стрелки вниз на нижней панели тренда следовало убедиться, что фон графика отличается от фона нижней панели тренда, сменившись на темно-серый. Дождавшись закрытия свечи можно было покупать Put опцион.

Заключение

Торговая стратегия FX MAX SCALPER Strategy является трендовой, поэтому она показывает очень хорошие результаты именно на бинарных опционах, где торговля по тренду и своевременное распознавание смены его направления – ключевой фактор успеха.

Сама стратегия поставляется с тремя преднастроенными шаблонами: универсальным (Intraday), для агрессивной торговли (Scalping) и для консервативной (Conservative). У основного индикатора тренда есть возможность выбрать другие настройки для скользящих средних, меняя не только их период, но и выбирая альтернативные методы их расчета, что может существенно влиять на сигналы системы. По этой причине стратегия FX MAX SCALPER Strategy и в частности один из ее индикаторов Averages trend – может смело рекомендоваться как многообещающий инструмент, подходящий для самостоятельных экспериментов с настройками.

Не забывайте, что проверять и отлаживать работу индикаторов и систем следует исключительно на демо-счету. Найти подходящую площадку для торговли как на демо, так и на реальном счету можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

