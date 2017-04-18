Hubba Hubba Style - эффективная стратегия для быстрых сделок

Просто удивительно, что могут сотворить заядлые трейдеры. Этим несчастным не нужен солнечный свет, они покидают семью, забывают друзей, однако в любой момент могут сообщить котировки евро к доллару с точностью до четвертого знака после запятой. Впрочем, следует отдать им должное, ведь порой коллективные мозговые усилия приводят к рождению чего-то разумного, очень полезного и эффективного. Примерно так и появилась стратегия торговли бинарными опционами Hubba Hubba, прозванная в честь ее автора.

Схема весьма нетривиальна, поскольку разработчик вложил в стратегию свое субъективное трейдерское мировоззрение и личный торговый опыт. Отметим, что сам создатель оперирует этой системой уже около года и, видимо, довольно успешно. Если поверить разработчику, создавшему эту схему, он уже не помнит, когда в последний раз у него был выходной. На протяжении года все свободное от основной работы время автор тратил на тщательное исследование графиков. Что вышло в конечном счете, давайте посмотрим.

Особенности применения стратегии Hubba Hubba

Платформа: MetaTrader 4

Валюты: любые

Таймфрейм: M5

Экспирация: 5 и 15 минут

Возможность применения: в любое время

Предпочтительная торговая площадка: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Описание стратегии

В данной схеме важно не строгое соблюдение базовых правил, а осмысленное понимание самой концепции. Основная идея, на которой базируется стратегия, стара как мир. Смысл заключается в поиске моментов, когда покупатели приобрели максимум того, что могли, либо продавцы скинули все свои активы. В практическом применении это дает возможность спрогнозировать моменты, когда тренд (растущей/падающей котировки) поменяет свое направление.

Система подразделяется на две части: трендовую и флетовую. Во время быстрого направленного изменения рынку свойственна высокая инерционность, поэтому сигнал часто приходит слишком рано. Значит, для тренда следует выбирать более продолжительное время экспирации. Во флете же, наоборот, сигнал отражается почти мгновенно, как правило, в течение одной свечи. Совокупность двух методов избавляет схему от слабых мест, поэтому она прекрасно адаптирована для любых состояний рынка.

Используемые индикаторы

Magnified Market Price – индикатор, показывающий на графике текущую котировку актива.

VCustom3 – на отдельной панели индикатор отражает колебания показателя стохастического осциллятора в течении бара. В сущности, это подобие обычного стохастика, но немного скорректированное. Первое, инструмент красным или зеленым цветом показывает зоны перекупленности или перепроданности. Второе, в индикатор встроена функция звукового оповещения, сообщающая о возникновении сигнала на открытие PUT- или CALL-опциона.

Support and Resistance (Barry) – прорисовывает на графике котировок показатели поддержки и сопротивления, основываясь на фракталах Билла Вильямса. При возникновении следующего фрактала фиксируется ключевой уровень, замещающий собой данный показатель, полученный в предыдущем фрактале. Из-за особенностей вычисления фракталов, прорисовка может изменяться в рамках трех предыдущих свечей.

aFFCal – инструмент показывает время, которое осталось до появления следующих новостей. Большинство трейдеров избегают торговли в момент выхода новостей, поэтому у вас есть отличная возможность предварительно обдумать дальнейшую торговую тактику.

EMA – экспоненциальная скользящая средняя. В отличие от обыкновенной скользящей, EMA в большей степени учитывает самые последние колебания рынка. Это дает возможность оперативно реагировать на сиюминутные колебания котировок, таким образом снижая запаздывающую погрешность сигнала.

Рекомендации к открытию сделки

1. Ждите сообщения от индикатора VCustom3, который с помощью стандартного алерта MT4 просигнализирует о возникновении благоприятной торговой возможности. Разумеется, это не является мгновенным сигналом к открытию сделки, а всего лишь уведомляет о потенциально хорошей позиции. Между алертом и открытием сделки может проходить от пары секунд до нескольких минут - это зависит от динамики изменения котировки актива.

Переход индикатора за верхний предел перекупленности создает хороший прогноз для создания PUT-ордера. Если же показатель переходит за нижний уровень перепроданности, возникает сигнал к созданию CALL-ордера.

После оповещения следует дождаться закрытия текущей свечи.

2. При образовании следующей свечи смотрим, чтобы текущая котировка была больше скользящей средней для открытия PUT-ордера, и меньше – для CALL-ордера.

Пробитие фрактального показателя (отображенного серыми пикселями на графике) показывает рост трендового движения, тогда как откат – уход во флет. Оперирование экспоненциальной скользящей средней и индикатором показателей поддержки/сопротивления дает возможность с высокой точностью предугадывать поведение котировки в диапазоне 2-3 свечей, чего с лихвой хватает для заработка на бинарных опционах. Если прошлый показатель сопротивления был пробит – создаем ордер со временем закрытия через 15 минут. Если показатель не вышел за предел, покупаем 5-минутный опцион.

Вывод

Нередко любимое увлечение может приносить приличный доход. Это и произошло в случае с американским трейдером, создавшим стратегию Hubba Hubba Style и выложившим ее для всеобщего пользования. Каждодневное скрупулезное изучение графиков дает возможность понять реальные предпосылки и взаимосвязи, от которых зависят рыночные котировки. С учетом того, что в системе используются только стандартные индикаторы (с немного измененным внешним видом), она просто восхищает своей простотой и результативностью. Есть повод поразмышлять: может быть, все намного проще, чем кажется.

Смотрите также: