Стратегия для бинарных опционов Royalty FX 2020 является платной сигнальной стратегией, которая помимо сигнального индикатора содержит уровни, автоматические обновляющиеся каждый день, и также в ней присутствует трендовый индикатор на подобие Скользящей Средней.

На данный момент стратегия для бинарных опционов Royalty FX 2020 продается за $225, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Royalty FX 2020

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: 12 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Royalty FX 2020.ex4, The Royal Entry _VW First Only.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Royalty FX 2020 в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

В стратегии для бинарных опционов Royalty FX 2020 используется всего два индикатора, но настроить под себя можно только один – Royalty FX 2020. Зайдя в настройки индикатора, не стоит менять лишь один параметр, и это «Serial Key»:

Все остальные параметры можно без проблем использовать, и далее более подробно рассмотрим некоторые из них.

Суть и правила торговли по стратегии для бинарных опционов Royalty FX 2020

Как уже говорилось ранее, настройки индикатора Royalty FX 2020 отвечают за разные параметры, которые включают в себя разделения начала и конца недели, построение уровней, сигналы и трендовые линии, которые строятся автоматически. Такие параметры, как разделения недель будут полезны не всем, но выключать их не имеет смысла, так как они не мешают торговле, а вот трендовые линии могут подойти не всем, и поэтому их можно отключить (что было сделано в нашем случае), выбрав значение «OFF» в параметре «Display_TrendLines». Если же данный инструмент будет полезен, то его можно оставить и все линии будут строиться автоматически:

Также в настройках при желании можно отключить боковую информационную панель. Параметр, отвечающий за нее, называется – «Display_Info_Map». Если же ее оставить, то для бинарных опционов можно будет видеть такую полезную информацию, как:

Название открытой валютной пары;

Время брокера;

Таймфрейм;

Время до закрытия свечи;

Торговые сессии, которые открыты на данный момент.

Так как в стратегии для бинарных опционов Royalty FX 2020 присутствуют трендовые линии и трендовый индикатор в виде MA, то при торговле по ней стоит понимать, как работает тренд на рынках и что такое флэт, так как используя трендовые вспомогательные инструменты, совершать сделки необходимо по тренду.

Говоря о правилах торговли по стратегии Royalty FX 2020 для бинарных опционов, они не являются сильно сложными, и для покупки опциона Call («выше») необходимо:

Чтобы был восходящий тренд (желательно, но не обязательно); Чтобы цена находилась над желтыми точками; Чтобы рядом и ниже цены был уровень; Чтобы появилась звезда зеленого цвета; Чтобы появилась «рука» (самое важное правило).

Для покупки Put («ниже») необходимо:

Чтобы был нисходящий тренд (желательно, но не обязательно); Чтобы цена находилась под желтыми точками; Чтобы рядом и выше цены был уровень; Чтобы появилась звезда красного цвета; Чтобы появилась «рука» (самое важное правило).

Таймфрейм для бинарных опционов по стратегии Royalty FX 2020 для бинарных опционов можно использовать любой от 1 минуты и до 1 дня, а экспирация всегда должна составлять 12 свечей.

Важно знать, что сигналы в виде звезд могут перерисовываться, поэтому выступают лишь в качестве предупреждения того, что скоро может появится сигнал для покупки опционов. Самым же важным сигналом является «рука», которая всегда появляется после того, как звезда сформировалась.

Также важно, чтобы рядом был хотя бы один уровень, но чем больше, тем лучше. Такие сигналы будут всегда максимально правильными и иметь самую высокую вероятность положительного исхода:

Как можно видеть на изображении выше, даже без учета основного тренда сигналы, которые появились вместе с уровнями, являются довольно точными.

Примеры торговли по стратегии для бинарных опционов Royalty FX 2020

Далее рассмотрим примеры возможных сделок на валютной паре EUR/USD с подробным разъяснением каждой ситуации.

Открытие опциона Call

В данном случае можно наблюдать начало восходящего тренда и целых три уровня, что является очень мощной поддержкой и подтверждением дальнейшего движения. Поэтому, как только появляется основной сигнал («рука»), то стоит покупать опцион Call с экспирацией в 12 свечей:

Открытие опциона Put

В случае с опционом Put наблюдается восходящий тренд, но несмотря на это, есть все условия для заколючения сделки и поэтому сигнал можно использовать:

Обратите внимание на слоедующий сигнал, который кроме того, что бы против тренда, также появился без уровней, и поэтому его использовать точно не стоило.

Заключение

По итогу можно заключить, что стратегия Royalty FX 2020 для бинарных опционов может приносить прибыль, если будут использовать все вышеописанные правила, но всегда стоит помнить, что какой бы прибыльной не казалась система, ее обязательно необходимо проверить на демо-счету.

Также для прибыльной торговли всегда стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это в разы повышает шансы на прибыльную торговлю в будущем, даже если изначально будут совершены убыточные сделки.

Не стоит забывать и про проверенных брокеров бинарных опционов.

