Стратегия бинарных опционов Max Payne предлагает множество торговых сигналов, но далеко не все они стоят вашего внимания. Наши эксперты тщательно проанализировали и выделили только те из них, которые действительно дают прибыльные сделки. О том, какие это сигналы и как правильно торговать бинарными опционами по этой системе, читайте в обзоре.

Характеристики стратегии бинарных опционов Max Payne

Установка стратегии для бинарных опционов Max Payne

Индикаторы стратегии Max Payne устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Max Payne

Стратегия для бинарных опционов Max Payne формирует сигналы в направлении тренда после отката. Сделки следует открывать в момент одновременного появления стрелки и точки на графике. При этом направление торговли определяется цветом трендового индикатора Payne Trend: красный – покупаем только опционы Put, синий – опционы Call.

Благодаря этой простой цветовой кодировке невозможно перепутать направление тренда, а, как известно, умение торговать по тренду – это уже половина успеха.

Стратегия для бинарных опционов Max Payne состоит из трех пользовательских индикаторов:

Max Payne GOLDEN ARROW – стрелочный индикатор

– стрелочный индикатор Max Payne Exit – точка на графике, показывающая момент закрытия сделки

точка на графике, показывающая момент закрытия сделки Payne Trend – индикатор тренда, торговля ведется только в его направлении

Теперь давайте рассмотрим настройки каждого индикатора. У “стрелочника” Max Payne GOLDEN ARROW их всего несколько:

Signal – период расчета сигнального индикатора

– период расчета сигнального индикатора Filter – период скользящей средней, сглаживающей значения сигнального индикатора

– период скользящей средней, сглаживающей значения сигнального индикатора Distance – отступ от ценового графика

– отступ от ценового графика Countbars– количество баров, за которые производится расчет Max Payne GOLDEN ARROW

Следующий инструмент технического анализа, используемый в стратегии Max Payne – реверсный индикатор Max Payne Exit. Его можно использовать для подтверждения открытия сделки при торговле бинарными опционами и как сигнал на закрытие позиции при торговле на Форекс. У этого универсального инструмента настройки аналогичны предыдущему индикатору с той лишь разницей, что он дополнен стандартными оповещениями.

Последний индикатор стратегии – Payne Trend. Как понятно из его названия, он предназначен для определения текущего тренда. Опытные трейдеры знают, что для долгосрочного успеха важно торговать в направлении доминирующей тенденции. Именно поэтому этот индикатор настолько важен. Без него система была бы неполной, и нам пришлось бы добавлять трендовый фильтр самостоятельно.

Как и у предыдущего инструмента, у него есть настройки оповещений, которые не позволят трейдеру пропустить смену тренда.

Правила торговли по Max Payne

Правила торговли по стратегии Max Payne очень просты и основаны на следовании за трендом. Эту концепцию торговли мы подробно разбирали в серии статей на нашем сайте:

Все, что необходимо для открытия опциона Call – дождаться бычьего тренда, о чем нам сообщит синий цвет индикатора Payne Trend. После этого необходимо дождаться одновременного появления зеленой стрелки Max Payne GOLDEN ARROW с подтверждением в виде белой точки от Max Payne Exit. Для покупки опциона Put правила будут зеркальны: убеждаемся в наличии медвежьего тренда по красному цвету Payne Trend. Затем ждем появления на одном баре оранжевой стрелки Max Payne GOLDEN ARROW c белой точкой Max Payne Exit. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put.

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии бычьего тренда: Payne Trend синего цвета Одновременно появились зеленая стрелка и белая точка На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии медвежьего тренда: Payne Trend красного цвета Одновременно появились оранжевая стрелка и белая точка На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов Max Payne

Чтобы улучшить результаты торговли по стратегии Max Payne советуем совершать сделки только в активные часы работы рынков. Кроме того, не открывайте сделки перед публикацией важных макроэкономических показателей и выступлением председателей Центробанков. В таком случае вероятность нарваться на непредсказуемое ценовое движение будет минимальной.

Плюсы стратегии Max Payne

Достоинством торговой системы Max Payne являются ее индикаторы, которые не перерисовывают свои показания со временем. Многие “стрелочники” грешат этим, но инструменты этой системы лишены этого недостатка. Поэтому трейдерам не стоит волноваться: после получения торгового сигнала он останется на месте, даже после того, как вы несколько раз переключите таймфрейм своих графиков.

Минусы стратегии Max Payne

Учитывая, что эта система трендовая, к ее минусам относятся все слабые стороны подобных методик: появление ложных сигналов во флэте и относительно нечастые сделки. Кроме того, она может не подходить для некоторых активов с короткими трендами и склонностью к резкому изменению направления торговли.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Max Payne – еще один интересный вариант торговли по тренду. В этой системе присутствуют все необходимые компоненты для успешного извлечения прибыли: индикатор, подсказывающий куда движется рынок, а также два надежных помощника, которые с помощью стрелок помогут определить подходящий момент для открытия сделок.

Советуем начинать осваивать новую торговую методику на демо-счете, открытом у надежного брокера. И только после того, как освоитесь, переходите к торговле на реальных деньгах, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем отличных сделок и попутного тренда!

