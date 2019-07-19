        Стратегии торговли опционами
        Стратегия бинарных опционов Max Payne

        Стратегия бинарных опционов Max Payne предлагает множество торговых сигналов, но далеко не все они стоят вашего внимания. Наши эксперты тщательно проанализировали и выделили только те из них, которые действительно дают прибыльные сделки. О том, какие это сигналы и как правильно торговать бинарными опционами по этой системе, читайте в обзоре.

        Содержание:

        Характеристики стратегии бинарных опционов Max Payne

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Max Payne exit.ex4, Max Payne GOLDEN ARROW.ex4, Payne Trend.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов Max Payne

        Индикаторы стратегии Max Payne устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Max Payne

        Стратегия для бинарных опционов Max Payne формирует сигналы в направлении тренда после отката. Сделки следует открывать в момент одновременного появления стрелки и точки на графике. При этом направление торговли определяется цветом трендового индикатора Payne Trend: красный – покупаем только опционы Put, синий – опционы Call.

        Благодаря этой простой цветовой кодировке невозможно перепутать направление тренда, а, как известно, умение торговать по тренду – это уже половина успеха.

        Стратегия для бинарных опционов Max Payne состоит из трех пользовательских индикаторов:

        • Max Payne GOLDEN ARROWстрелочный индикатор
        • Max Payne Exit – точка на графике, показывающая момент закрытия сделки
        • Payne Trend – индикатор тренда, торговля ведется только в его направлении

        Теперь давайте рассмотрим настройки каждого индикатора. У “стрелочника” Max Payne GOLDEN ARROW их всего несколько:

        • Signal – период расчета сигнального индикатора
        • Filter– период скользящей средней, сглаживающей значения сигнального индикатора
        • Distance– отступ от ценового графика
        • Countbars– количество баров, за которые производится расчет Max Payne GOLDEN ARROW

        Следующий инструмент технического анализа, используемый в стратегии Max Payne – реверсный индикатор Max Payne Exit. Его можно использовать для подтверждения открытия сделки при торговле бинарными опционами и как сигнал на закрытие позиции при торговле на Форекс. У этого универсального инструмента настройки аналогичны предыдущему индикатору с той лишь разницей, что он дополнен стандартными оповещениями.

        Последний индикатор стратегии – Payne Trend. Как понятно из его названия, он предназначен для определения текущего тренда. Опытные трейдеры знают, что для долгосрочного успеха важно торговать в направлении доминирующей тенденции. Именно поэтому этот индикатор настолько важен. Без него система была бы неполной, и нам пришлось бы добавлять трендовый фильтр самостоятельно.

        Как и у предыдущего инструмента, у него есть настройки оповещений, которые не позволят трейдеру пропустить смену тренда.

        Правила торговли по Max Payne

        Правила торговли по стратегии Max Payne очень просты и основаны на следовании за трендом. Эту концепцию торговли мы подробно разбирали в серии статей на нашем сайте:

        Все, что необходимо для открытия опциона Call – дождаться бычьего тренда, о чем нам сообщит синий цвет индикатора Payne Trend. После этого необходимо дождаться одновременного появления зеленой стрелки Max Payne GOLDEN ARROW с подтверждением в виде белой точки от Max Payne Exit. Для покупки опциона Put правила будут зеркальны: убеждаемся в наличии медвежьего тренда по красному цвету Payne Trend. Затем ждем появления на одном баре оранжевой стрелки Max Payne GOLDEN ARROW c белой точкой Max Payne Exit. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся в наличии бычьего тренда: Payne Trend синего цвета
        2. Одновременно появились зеленая стрелка и белая точка
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call
        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся в наличии медвежьего тренда: Payne Trend красного цвета
        2. Одновременно появились оранжевая стрелка и белая точка
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put
        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов Max Payne

        Чтобы улучшить результаты торговли по стратегии Max Payne советуем совершать сделки только в активные часы работы рынков. Кроме того, не открывайте сделки перед публикацией важных макроэкономических показателей и выступлением председателей Центробанков. В таком случае вероятность нарваться на непредсказуемое ценовое движение будет минимальной.

        Плюсы стратегии Max Payne

        Достоинством торговой системы Max Payne являются ее индикаторы, которые не перерисовывают свои показания со временем. Многие “стрелочники” грешат этим, но инструменты этой системы лишены этого недостатка. Поэтому трейдерам не стоит волноваться: после получения торгового сигнала он останется на месте, даже после того, как вы несколько раз переключите таймфрейм своих графиков.

        Минусы стратегии Max Payne

        Учитывая, что эта система трендовая, к ее минусам относятся все слабые стороны подобных методик: появление ложных сигналов во флэте и относительно нечастые сделки. Кроме того, она может не подходить для некоторых активов с короткими трендами и склонностью к резкому изменению направления торговли.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Max Payne – еще один интересный вариант торговли по тренду. В этой системе присутствуют все необходимые компоненты для успешного извлечения прибыли: индикатор, подсказывающий куда движется рынок, а также два надежных помощника, которые с помощью стрелок помогут определить подходящий момент для открытия сделок.

        Советуем начинать осваивать новую торговую методику на демо-счете, открытом у надежного брокера. И только после того, как освоитесь, переходите к торговле на реальных деньгах, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем отличных сделок и попутного тренда!

        Комментарии

        Mister X
        The non-repainting indicators sound great! But how reliable are the signals in volatile markets or during news releases? Any tips for filtering out noise?
        05 ноября 2024
        Scruffy
        I see that Payne Trend is crucial for determining the market direction, but would adding other indicators improve the accuracy in ranging markets?
        05 ноября 2024
        Богдан
        Все предельно просто - есть стрелочка и цвет, открывается сделка. Нет хоть одного компонента - сидим ждем.
        tirant, для меня самое сложное - ждать когда от тебя ничего не зависит.
        23 сентября 2024
        Артур
        А без ложных сигналов нет стратегий. Все грешат этим. Так что тут опыт трейдера играет не малую роль.
        23 сентября 2024
        Option Bull
        Ой) Круто! Тот факт, что у неё сигналы держатся точно и конкретно на истории - это действительно уровень - можно спокойно проанализировать как она себя ведёт на разных активах и таймфреймах, протестировать какая экспирация лучше подходит под любимый актив. Ой, ну радуете меня просто в кайфе я и с огромнейшим удовольствием погружаюсь дальше в торговлю БО... Спасибо команде, а ваши новые гифки с примерами сделок - это кино) сразу видно что и как, я даже кофе себе сделала и сидела смотрела и запоминала - как работает эта система... СУПЕР! ))
        Лиза Лиза, и что не менее важно, так это то, что сигналы здесь не перерисовываются после смены таймфрейма либо актива, как это часто бывает у стрелочников) ну и про функцию алертов также не забываем, без них приходится все время сидеть у монитора и портить зрение))
        18 сентября 2024
        Option Bull
        Смотрится здорово! Очень удобно, когда наглядно отсеиваются сразу и тренд и сигналы на покупку опционов) Это особенно важно в ситуации, когда нужно немедленно принимать решения по торговле, я имею в виду тот же скальпинг например.
        tirant
        Все предельно просто - есть стрелочка и цвет, открывается сделка. Нет хоть одного компонента - сидим ждем.
        16 сентября 2024
        Лиза Лиза
        13 сентября 2024
        Linred
        Heh, nice new gif format to illustrate the strategy rules. Nubies should appreciate! As for the strategy.. I've recently got disappointed in trend-following strategies with built-in trend indicators. Cross-timeframe analysis is the key. Yet, it normally requires a bit more effort than "make sure the oscillator is red/green".
        Full Monty, depends on the indicator. generally i can agree though. A trained human eye can spot trend on the higher timeframe better than any delayed indicator can.
        13 сентября 2024
        Full Monty
