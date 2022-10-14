Стратегия для бинарных опционов 3 Лося

Вне зависимости от типа выбранной торговой стратегии, при работе с бинарными опционами возможны убыточные сделки. От потерь не застрахован ни один трейдер. Поэтому одной из главных задач, стоящих перед участниками рынка, является минимизация потерь. Добиться этой цели помогает стратегия «3 Лося».

Характеристики

Стратегия «3 Лося» отличается следующими особенностями:

торговая платформа — любая;

торговый актив — любые валютные пары;

таймфрейм — не ограничен;

лучшие брокеры — Quotex, PocketOption, Binarium, Alpari.

Выбирая данную стратегию, нельзя использовать метод Мартингейла.

Особенности торговли

Даже соблюдение правил риск-менеджмента не приносит постоянно положительный результат. Причина кроется в том, что данный подход эффективен в основном на этапе тестирования выбранной торговой стратегии. Но в реальных условиях возникают другие факторы, снижающие результативность торговли:

поведение трейдера (невнимательность, импульсивность и другое);

действия брокера (предоставление неверных данных, сбой в работе торговой платформы и другое);

резкий рост или падение цен и другое.

Как показывает практика, самые крупные убытки трейдеры несут вследствие неспособности контролировать собственные эмоции. В этом случае не помогают книги по психологии трейдинга. Вне зависимости от эмоционального состояния, опыта работы и других факторов многократные убытки, понесенные в течение дня или недели, выведут из равновесия любого трейдера. Отсюда и простые на первый взгляд ошибки.

Результатом эмоционального срыва обычно становятся многократно возросшие убытки, которые невозможно отследить в ходе тестирования стратегии. В итоге трейдеры из-за указанной причины нередко отказываются от выбранного подхода, разочаровываясь в нем. Причем это происходит и в тех случаях, когда стратегия действительно способна принести неплохой доход при торговле бинарными опционами.

Во избежание подобных последствий рекомендуется сочетать реальную торговлю с работой на демо-счете. Последний используется для того, чтобы аккумулировать убыточные сделки.

Суть стратегии

Суть стратегии «3 Лося» сводится к следующему: трейдер начинает торговать, используя по его мнению прибыльную стратегию для бинарных опционов, на демо-счете. При этом необходимо соблюдать те правила входа и выхода, которые предусматривается выбранный подход. Затем, как только на демо-счете возникнут три убыточные сделки подряд, можно открывать сделки на реальном рынке.

Благодаря простоте данная стратегия подходит практически под все методы торговли и стратегии. «3 Лося» можно использовать как в сочетании с индикаторами для бинарных опционов, стратегиями и даже с бесплатными онлайн сигналами для бинарных опционов. Эффективность этого подхода обусловлена особенностями рынка. На последнем наблюдается симметричность торговли. То есть на рынке обычно чередуются между собой прибыльные и убыточные сделки.

Правила торговли

Прежде чем приступать к торговле в рамках стратегии «3 Лося», необходимо выполнить следующие действия:

Открыть у одного надежного брокера бинарных опционов демонстрационный и реальный счет. Сверить котировки, что позволит избежать существенных расхождений. Если торговля бинарными опционами ведется в MetaTrader4, то на каждом торговом терминале нужно синхронизировать настройки. Если ведется автоматический трейдинг, то необходимо выбрать одинаковые пресеты Советников или роботов для бинарных опционов. Определиться с моментом входа на рынок. Если ведется торговля краткосрочными контрактами, то данной точкой может быть открытие Европейской биржи.

После подготовки можно приступать к торговле бинарными опционами на демо-счете. Как только число убыточных сделок достигнет трех, то необходимо переходить на реальный счет. Первую сделку рекомендуется открывать по направлению движения рынка в соответствии с вашей стратегией. Объясняется это тем, что принцип работы стратегии «3 Лося» не зависит от того, какие именно сделки оказались убыточными. То есть, если на демо-счете баланс уменьшился из-за того, что трейдер открывал сделки на покупку опционов Call, то на реальном (в случаях, когда рынок действительно двигается в этом направлении) также можно выставлять аналогичные ордера.

В дальнейшем алгоритм поведения аналогичный. Если на реальном счете три сделки подряд принесли убыток, то нужно возвращаться на демонстрационный. А затем, после достижения указанных условий, можно вновь приступить к торговле на свои деньги.

Доказательства эффективности стратегии

Для примера, доказывающего эффективность торговли с применением стратегии «3 Лося», торговать по бесплатным онлайн сигналам на демо и как только вы получите 3 проигрышных сделки подряд, переходить на реальный счет и открывать сделки там.

Для подтверждения эффективности стратегии взят самое убыточное движение линии эквити. В качестве нулевой точки выбрана первая убыточная сделка. Далее идут три «лося», показывающие, что после закрытия ордера депозит трейдера уменьшился. После этого можно переходить на торговлю на реальном рынке. Сводная гистограмма указывает на то, что благодаря тактике «3 Лося» число убыточных сделок уменьшилось. В денежном эквиваленте это привело к экономии 35% всех средств, инвестированных в торговлю. Кроме того, благодаря данной тактике исключается влияние эмоций на поведение трейдера.

Психологическое влияние

В ходе торговли бинарными опционами трейдер вне зависимости от уровня опыта испытывает сильную эмоциональную нагрузку. По сути, после открытия сделки пользователю ничего другого не остается, как сидеть в ожидании, сработает ли прогноз или нет. И чем длительнее период экспирации, тем сильнее эмоциональная нагрузка. В результате после нескольких сделок резко снижается работоспособность трейдера. Улучшают его состояние прибыльные операции, появлению которых способствует тактика «3 Лося».

Заключение

Данная стратегия поможет увеличить прибыль не только при торговле бинарными опционами, но и трейдерам торгующим на рынке Forex. Если рассматривать тактику «3 Лося» в рамках психологической нагрузки, то данная стратегия для бинарных опционов значительно улучшает состояние трейдера. Дело в том, что последний терпит убытки в основном на демо-счете. То есть трейдер не теряет свои деньги, открывая и закрывая позиции. Кроме того, данная тактика снижает вероятность возникновения ошибок, что особенно актуально для новичков.

Смотрите так же:

Живой график для бинарных опционов

Как выбрать брокера бинарных опционов

Как заработать на бинарных опционах

Бинарные опционы это развод