Стратегия для бинарных опционов MT4 FX Trader очень проста и поэтому подходит даже трейдерам с минимальным опытом. В отличие от таких систем как ASG Graal Divirgent Sistem или FX Profitude, где требуется опыт в интерпретации сложных индикаторов и сигналов системы, стратегия MT4 FX Trader основана всего лишь на двух простых правилах, следовать которым сможет даже абсолютный новичок на финансовых рынках.

Система MT4 FX Trader включает в себя стрелочные сигналы и индикатор тренда, задавая направление сделки и указывая на оптимальный момент для покупки бинарного опциона. Вспомогательная инфо-панель помогает отслеживать текущие показатели рынка.

Обратите внимание, что стратегия MT4 FX Trader является платной и стоит $67, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Может ли такая простая трендоследящая торговая система давать гениальные сигналы для торговли бинарными опционами – выясняем в нашем обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов MT4 FX Trader

Установка стратегии для бинарных опционов MT4 FX Trader

Индикаторы стратегии MT4 FX Trader устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии MT4 FX Trader для бинарных опционов

В пакет торговой стратегии включено девять ex4 файлов, но по сути это только три индикатора с разными функциями: индикатор тренда, стрелочные сигналы и инфо-панель. Каждый из них дублируется три раза с различными настройками.

Три шаблона FXTR1, FXTR2 и FXTR3 для рисковой, средне-рисковой и умеренно-рисковой торговли вызывают соответствующие индикаторы, сигналы которых несколько отличаются:

Как видно по результатам применения трех шаблонов на одном и том же графике, индикатор тренда лишь незначительно отличается на первом шаблоне, а вот стрелочные сигналы для бинарных опционов на всех трех – разные. В первом варианте для рисковой торговли самая высокая чувствительность индикатора, и стрелки появляются чаще. На втором – средняя, и на последнем – минимальная чувствительность, дающая в среднем всего один сигнал за день на M15 таймфрейме.

Индикатор тренда выводится на экран индикатором FXTRADER1, 2 или 3. Он отображается в виде зоны синего или красного цвета для восходящего и нисходящего тренда соответственно. За отправную точку для показаний тренда в начале каждого нового дня индикатор берет последний час прошлой торговой сессии. Далее цвет панели тренда может меняться в течение дня, если рыночные тенденции изменились.

Настройка тут всего одна. Параметр GMTShift определяет момент смены торговой сессии и по умолчанию он установлен по Гринвичу, т.е как GMT+0. В этом параметре можно указывать значения от -12 до +12 в зависимости от того, какой часовой пояс вы хотите установить в качестве точки отсчета для торговой сессии.

Стрелочные сигналы выводятся на график индикаторами EN1, EN2 или EN3.

Синие и красные стрелки сменяют друг друга поочерёдно, идентифицируя потенциальные точки разворота цены. Настройке здесь поддается только система оповещений, а чувствительность к развороту цены можно сменить, выбрав один из трех шаблонов, включенных в этот пакет стратегии для торговли бинарными опционами:

Инфо-панель вызывается индикаторами FXTRADERDash1, 2 или 3. Все три показывают одинаковые значения кроме названия режима торговли. Они выводят в правом верхнем углу следующую информацию в таком порядке:

Режим торговли (TRADING MODE). Может быть ONE, TWO или THREE, означающие рисковый, средне-рисковый и умеренный режим соответственно.

Актив и таймфрейм;

Текущая цена и спред;

Время до закрытия текущей свечи;

Средний истинный диапазон (ATR) для периода, указанного в настройках;

Диапазон между сегодняшним максимумом и минимумом;

Диапазон текущего бара;

Диапазон предыдущего бара;

Своп (комиссия Форекс-брокера за удержание позиции через ночь) для покупок;

Своп для продаж.

Среди настроек инфо-панели можно выделить разве-что параметр AtrPeriod, в котором можно изменить количество баров, для которых будет измеряться средний истинный диапазон колебаний цены, отображаемый на панели. Остальные настройки относятся к расположению и другим визуальным параметрам информационной панели:

Правила торговли по стратегии MT4 FX Trader для бинарных опционов

Правила торговли по стратегии MT4 FX Trader для бинарных опционов очень просты, так как одним из элементов системы является индикатор тренда, который будет указывать направление сделки. По этой причине отслеживать вручную состояние рынка нет необходимости.

Почему так важно торговать бинарными опционами только в направлении тренда и как это делать в тех стратегиях, которые не используют специальные вспомогательные индикаторы, мы рассказывали в цикле материалов:

Итак, для покупки Call опциона следует дождаться следующих условий:

Индикатор тренда синий. Появился синий стрелочный сигнал.

После закрытия свечи, сформировавшей сигнал, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона условия будут следующие:

Индикатор тренда красный. Появился красный стрелочный сигнал.

Put опцион можно покупать после закрытия свечи.

Открытие опциона Call

В данном примере панель тренда синяя, что означает преобладание восходящего тренда. Дождавшись появления синего стрелочного сигнала и закрытия свечи, сформировавшей сигнал, можно покупать Call опцион с экспирацией в 3 свечи:

Открытие опциона Put

В этой ситуации панель тренда красная, что означает нисходящий тренд. Игнорируя синие торговые сигналы мы дожидаемся появления красной стрелки вниз. На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион:

Заключение

Стратегия для бинарных опционов MT4 FX Trader подходит трейдерам с любым уровнем опыта в торговле и анализе рынка, так как система торговли очень проста.

Тестирование стратегии показало, что наилучшие результаты дают сигналы на таймфреймах от M5 и выше, где действительно можно ожидать винрейта, превышающего 60%. Применение MT4 FX Trader на самых коротких таймфреймах дает больше сигналов, но худшего качества.

Обратите внимание, что до окончания формирования свечи стрелочные сигналы могут перерисовываться, поэтому обязательно дожидайтесь открытия следующей свечи, прежде чем покупать бинарный опцион по этой системе.

Мы рекомендуем самостоятельно тестировать стратегию на демо-счету, убеждаясь, что выбранный таймфрейм позволяет получать достаточное количество качественных сигналов. Помните о важности риск-менеджмента и мани-менеджмента и торгуйте только на проверенных площадках, которые вы найдете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно стратегию MT4 FX Trader

Скачать

Попробовать на демо счете

Смотрите также:

Лучший брокер бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Как заработать на бинарных опционах

Что делать если брокер не выводит деньги