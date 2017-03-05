        Безубыточная стратегия с применением Мартингейла

        Безубыточная стратегия с применением Мартингейла

        монеты и графикМногие трейдеры продолжают поиск «грааля» - абсолютно беспроигрышного подхода, приносящего исключительно прибыль. Насколько это реально, вопрос остается открытым.

        У зарубежных инвесторов становится все популярнее эффективная стратегия для М15, базирующаяся на простых индикаторах. Элементы Мартингейла позволяют успешно избавляться от просадок и добиваться практически безубыточной торговли.

        Особенности стратегии

        Подходит для любых валютных пар.
        Рекомендуемый таймфрейм: М15.
        Время экспирации: 15 минут.
        Торговая сессия: любая
        Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Стратегия использует 3 популярных индикатора:

        • BB Alert Arrows  - обычный «стрелочник», дающий рекомендации при помощи указателей, направленных вверх или вниз. Также он выдает оповещения встроенным аллертом МТ4.

        • Heiken Ashi — стандартный инструмент, отображает доминирующий тренд красным («медвежий») или зеленым («бычий») цветом;

        • MBFX Timing — полезный осциллятор, который демонстрирует преобладающую тенденцию на рынке в данный момент. Зеленый цвет — повышение цены, красный — понижение, желтый — нет выразительных движений, нахождение котировок во флете.

        Как заключать сделки

        Приобретаем Call-опцион, если:

        • на BB Alert Arrows появляется стрелка зеленого цвета;
        • Heiken Ashi отображает зеленую свечу;
        • осциллятор окрасился в зеленый и указывает на повышение.

        Выбираем направление Put при совпадении таких условий:

        • индикатор рисует красную стрелку;
        • на Heiken Ashi формируется красная свеча;
        • MBFX Timing имеет красный цвет и начинает снижаться.

        Применение Мартингейла

        Метод Мартингейла в значительной мере позволяет снизить убытки и нарастить депозит. Но для этого необходимо правильно им пользоваться, иначе прибыльными будут только несколько первых ставок.

        Сумма каждой ставки из серии зависит от таких параметров:

        • доходности опциона; чем ниже прибыльность, тем быстрее придется увеличивать сумму контракта;
        • основной задачи трейдера: получить максимальную прибыль или выйти в безубыток. Большой размер ставки опасен тем, что повышается риск слива депозита.

        Рассмотрим порядок расчета «колена» Мартингейла на конкретном примере. Скажем, первоначальная ставка — 10$. Доходность сделки — 75%. Если трейдер намерен на каждом этапе получать прибыль, которая равна сумме дохода от первой ставки, то три подряд сделки должны выглядеть так:

        Ставка №1 = 10$. Доход: 7,5$; убыток: 10$

        Ставка №2. Прибыль должна быть равна 7,5$, но также необходимо покрыть 10$ убытка после первой неудачной сделки. Таким образом, нам необходим доход в размере 17,5$. Сумма ставки равна 17,5*(1/75%), т. е. 23$.

        Ставка №3 вычисляется подобным образом. Убыток после двух первых сделок составляет 10$+23$=33$. Для покрытия неудачных финансовых операций и получения прибыли в размере минимального дохода (7,5$) сумма ставки должна быть 54$. При успешной сделке получим доход, равный 40,5$, который позволит выйти в плюс.

        Примеры сделок

        Если четко следовать рекомендациям стратегии, то практически все опционы будут «в деньгах».

        К сожалению, индикатор BB Alert имеет значительный недостаток: он перерисовывается, поэтому не стоит после появления стрелки сразу же входить в рынок. На графике ниже обнаруженные перерисовки выделены желтым (в режиме тестирования) и розовым (на истории).

        Рассматривая ситуацию с тремя ставками, визуально обозначенными на графике, обнаруживаем третью по счету сделку, которая принесла убыток. Однако следующий контракт был «в деньгах», поскольку трейдер увеличил сумму ставки по Мартингейлу и покрыл весь убыток.

        Неудачная серия из трех подряд ставок для этой стратегии — большая редкость, но если подобное происходит, лучше смириться с убытком и начать расчет сначала — с первой ставки.

        Полезные советы

        Чтобы не потерять все свои деньги, всегда следуйте таким рекомендациям:

        • не увеличивайте количество «колен» Мартингейла выше трех;
        • отрабатывайте навыки на демо-счете не меньше месяца. Это поможет выявить все недостатки системы и скорректировать ее;
        • всегда учитывайте время выхода новостей: не покупайте опционы за 30 мин. до публикации важных данных и сразу же после этого;
        • планируйте свои действия заранее. Торговый план трейдера — способ оптимизировать торговлю и снизить риски;
        • помните о мани-менеджменте.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Тимур
        вроде бы не плохая стратегия, но я немного запутался. Как-нибудь попробую разобраться воспользовавшись её
        15 декабря 2017
        Максим
        Сложноватая стратегия,но думаю будет действенной,проверю на досуге
        03 ноября 2017
        Роман
        Очень много читал про эту стратегию,у вас на сайте есть калькулятор Мартингейла,возможно ли его использовать с данной стратегией?
        30 сентября 2017
        Ответить
