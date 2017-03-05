Безубыточная стратегия с применением Мартингейла

Многие трейдеры продолжают поиск «грааля» - абсолютно беспроигрышного подхода, приносящего исключительно прибыль. Насколько это реально, вопрос остается открытым.

У зарубежных инвесторов становится все популярнее эффективная стратегия для М15, базирующаяся на простых индикаторах. Элементы Мартингейла позволяют успешно избавляться от просадок и добиваться практически безубыточной торговли.

Особенности стратегии

Подходит для любых валютных пар.

Рекомендуемый таймфрейм: М15.

Время экспирации: 15 минут.

Торговая сессия: любая

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Стратегия использует 3 популярных индикатора:

BB Alert Arrows - обычный «стрелочник», дающий рекомендации при помощи указателей, направленных вверх или вниз. Также он выдает оповещения встроенным аллертом МТ4.

Heiken Ashi — стандартный инструмент, отображает доминирующий тренд красным («медвежий») или зеленым («бычий») цветом;

MBFX Timing — полезный осциллятор, который демонстрирует преобладающую тенденцию на рынке в данный момент. Зеленый цвет — повышение цены, красный — понижение, желтый — нет выразительных движений, нахождение котировок во флете.

Как заключать сделки

Приобретаем Call-опцион, если:

на BB Alert Arrows появляется стрелка зеленого цвета;

Heiken Ashi отображает зеленую свечу;

осциллятор окрасился в зеленый и указывает на повышение.

Выбираем направление Put при совпадении таких условий:

индикатор рисует красную стрелку;

на Heiken Ashi формируется красная свеча;

MBFX Timing имеет красный цвет и начинает снижаться.

Применение Мартингейла

Метод Мартингейла в значительной мере позволяет снизить убытки и нарастить депозит. Но для этого необходимо правильно им пользоваться, иначе прибыльными будут только несколько первых ставок.

Сумма каждой ставки из серии зависит от таких параметров:

доходности опциона; чем ниже прибыльность, тем быстрее придется увеличивать сумму контракта;

основной задачи трейдера: получить максимальную прибыль или выйти в безубыток. Большой размер ставки опасен тем, что повышается риск слива депозита.

Рассмотрим порядок расчета «колена» Мартингейла на конкретном примере. Скажем, первоначальная ставка — 10$. Доходность сделки — 75%. Если трейдер намерен на каждом этапе получать прибыль, которая равна сумме дохода от первой ставки, то три подряд сделки должны выглядеть так:

Ставка №1 = 10$. Доход: 7,5$; убыток: 10$

Ставка №2. Прибыль должна быть равна 7,5$, но также необходимо покрыть 10$ убытка после первой неудачной сделки. Таким образом, нам необходим доход в размере 17,5$. Сумма ставки равна 17,5*(1/75%), т. е. 23$.

Ставка №3 вычисляется подобным образом. Убыток после двух первых сделок составляет 10$+23$=33$. Для покрытия неудачных финансовых операций и получения прибыли в размере минимального дохода (7,5$) сумма ставки должна быть 54$. При успешной сделке получим доход, равный 40,5$, который позволит выйти в плюс.

Примеры сделок

Если четко следовать рекомендациям стратегии, то практически все опционы будут «в деньгах».

К сожалению, индикатор BB Alert имеет значительный недостаток: он перерисовывается, поэтому не стоит после появления стрелки сразу же входить в рынок. На графике ниже обнаруженные перерисовки выделены желтым (в режиме тестирования) и розовым (на истории).

Рассматривая ситуацию с тремя ставками, визуально обозначенными на графике, обнаруживаем третью по счету сделку, которая принесла убыток. Однако следующий контракт был «в деньгах», поскольку трейдер увеличил сумму ставки по Мартингейлу и покрыл весь убыток.

Неудачная серия из трех подряд ставок для этой стратегии — большая редкость, но если подобное происходит, лучше смириться с убытком и начать расчет сначала — с первой ставки.

Полезные советы

Чтобы не потерять все свои деньги, всегда следуйте таким рекомендациям:

не увеличивайте количество «колен» Мартингейла выше трех;

отрабатывайте навыки на демо-счете не меньше месяца. Это поможет выявить все недостатки системы и скорректировать ее;

всегда учитывайте время выхода новостей: не покупайте опционы за 30 мин. до публикации важных данных и сразу же после этого;

планируйте свои действия заранее. Торговый план трейдера — способ оптимизировать торговлю и снизить риски;

помните о мани-менеджменте.

Скачать файлы стратегии Мартингейл

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также: