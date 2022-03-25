Стратегия для бинарных опционов Winning Forex Trading System является одновременно трендовой и сигнальной стратегией, сигналы по которой подкрепляются уровнями поддержки и сопротивления. Также в ней есть панель силы и направления тренда, панель силы валют и гистограмма по типу индикатора MACD.

Содержание:

Характеристики стратегии Winning Forex Trading System для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфреймы: М5.

Экспирация: 30 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: 2020_Indicator02.ex4, 2020_Indicator07.ex4, 202022.ex4, Currency Meter.ex4, Daily Pivot Targets.ex4, Line112.ex4, On_Chart_Symbol.ex4, Symbol Changer_Luxmod.ex4, THV3 CandleClock.ex4, TradingSessions-1.06.ex4.

Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Winning Forex Trading System в MT4

Индикаторы стратегии Winning Forex Trading System устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор индикаторов стратегии Winning Forex Trading System для бинарных опционов

Стратегия состоит из десяти индикаторов, которые подразделяются на информационные, вспомогательные, трендовые и сигнальные. Мы опишем только те индикаторы, которые принимают непосредственное участие в торговле бинарными опционами и дают сигналы, а также определяют тренд.

К информационным индикаторам относится панель, которая указывает направление тренда и его силу, а также силу валют:

Синяя стрелочка вверх указывает само направление, а шкала рядом отображает силу тренда. Чем больше шкала, тем сильнее тренд. Рядом со шкалой находится число, показывающее силу более понятно. Для примера, на валютной паре AUD/CAD сильный восходящий тренд (величина 93.5), а на паре EUR/GBP сильный нисходящий тренд (величина -89.6):

Внизу данной таблицы есть панель с валютами, которая показывает силу валют. Чем выше столбик, тем сильнее валюта. Если говорить проще, то сильные валюты растут, а слабые падают. В данном случае у нас GBP очень сильна и на графике мы видим, почему. Эта валюта сильно выросла за текущий день:

Если взглянуть на японскую йену, которая идет последней из валют, то она очень слаба, а значит теряет в цене.

К сигнальным индикаторам относятся не только стрелочки, а и гистограмма из «подвала», так как работают они в связке. Когда гистограмма зеленого цвета, появляются только стрелочки на покупку Call (Выше). Во время красного цвета можно видеть только сигналы для Put (Ниже). Также удобным является надпись в левом углу гистограммы, указывающая, какие сигналы на данный момент имеют больший приоритет:

Говоря о настройках сигнального индикатора, в подвальном индикаторе можно поменять только цвета, а в сигнальном настроить можно только амплитуду и алерты:

Из трендовых индикаторов в стратегии Winning Forex Trading System используются стандартные скользящие средние. По какой-то причине автор стратегии использует целых двадцать девять мувингов, что не имеет особого смысла и нагружает терминал. Поэтому после применения шаблона вы можете удалить большую часть из них за ненадобностью:

Уровнями в этой стратегии для бинарных опционов выступают уровни пивот, которые строятся для текущего дня. Они выступают лишь в качестве вспомогательного инструменты и не сильно влияют на совершение сделок.

Также из оставшихся индикаторов в стратегии есть индикатор торговых сессий, таймер, показывающей количество времени до закрытия свечи и панель с торговыми активами для удобного переключения между ними.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Winning Forex Trading System

Так как торговля по стратегии Winning Forex Trading System ведется при помощи тренда, то важно знать, как работает тренд на рынках и что такое:

Эти знания будут полезны не только для этой стратегии, а и для любого метода торговли бинарными опционами.

Говоря о правилах торговли по этой торговой системе, есть общее правило и для Call, и для Put. Первым делом мы обращаем внимание на тренд и его силу, в чем нам помогает панель слева. Выбирать для торговли стоит только те валютные пары, которые не находятся во флэте. Самым лучшим вариантом будут активы с самым сильным трендом вверх или вниз. Следующие правила уже разделяются, и для покупки опционов Call нам необходимо, чтобы:

цена была выше скользящих средних; гистограмма должна быть зеленого цвета; должна появиться зеленая стрелочка; (не обязательно) цена должна находиться на уровне.

Для покупки опционов Put нам необходимо, чтобы:

цена была ниже скользящих средних; гистограмма должна быть красного цвета; должна появиться зеленая стрелочка; (не обязательно) цена должна находиться на уровне.

Экспирация в обеих случаях составляет 30 минут, а таймфрейм – 5 минут.

Покупка опциона Call

В данном случае у нас есть восходящий тренд, что подтверждается на информационной панели. Также цена находится выше скользящих средних и есть сигнал в виде стрелочки на покупку опциона Call с экспирацией 30 минут:

Покупка опциона Put

В обратной ситуации у нас есть нисходящий тренд, что подтверждается на информационной панели. Также цена находится ниже скользящих средних и есть сигнал в виде стрелочки на покупку опциона Put с экспирацией 30 минут:

Заключение

Стратегия Winning Forex Trading System позволяет получать прибыль при торговле бинарными опционами по тренду, так как имеет немало подтверждений в виде сигналов, панели тренда и мувингов. Несмотря на это, ее обязательно стоит протестировать на демо-счету, и только после этого переходите на реальный счет.

Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно стратегию Winning Forex Trading System

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

