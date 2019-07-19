    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Binary Scalping

        Стратегия бинарных опционов Binary Scalping

        Стратегия для бинарных опционов Binary Scalping формирует торговые сигналы на основе уникального авторского индикатора. В его основе – пользовательская сглаживающая функция, напоминающая улучшенную взвешенную скользящую среднюю, с возможностью подавления мелких ценовых колебаний и визуализации тренда.

        В этом обзоре расскажем, как настроить сигналы этой стратегии для получения максимальной прибыли при торговле бинарными опционами.

        Содержание:

        график Binary Scalping

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Scalping

        Установка стратегии для бинарных опционов Binary Scalping

        Индикаторы стратегии Binary Scalping устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Binary Scalping

        Стратегия для бинарных опционов Binary Scalping основана на авторском индикаторе с уникальной формулой. Благодаря встроенной весовой функции он эффективно фильтрует незначительные ценовые шумы и реагирует только на действительно важные рыночные движения, формируя более точные сигналы для входа в сделку.

        сигналы в Binary Scalping

        Благодаря этой особенности трейдер получает возможность оперативно реагировать на изменения тренда. Как видно на изображении выше, сигналы на покупку опционов Call, обозначенные зелеными точками, появляются почти у самых минимумов. В то время как красные точки, сигнализирующие о потенциальной покупке опционов Put, формируются рядом с локальными максимумами.

        Особо подчеркнем: сигналы точечного индикатора nonlagdot.ex4 считаются надёжными и не перерисовываются после появления – но только при правильной настройке. Чтобы индикатор nonlagdot фиксировал сигналы сразу, необходимо установить параметр ColorBarBack= 0. Это означает, что точки будут отображаться на текущем баре без задержки и не изменятся впоследствии.

        Если же в этом поле указано значение, например, 2, индикатор может перерисовать цвет точек на двух последних свечах. Поэтому при работе с индикатором nonlagdot крайне важно внимательно следить за значением параметра ColorBarBack, чтобы получать точные сигналы без запаздывания и перерисовки.

        настройки ColorBarBack в Binary Scalping

        Ключевые настройки индикатора nonlagdot включают период расчета и фильтр – с их помощью трейдер сможет подстроить чувствительность торговых сигналов под различные рыночные условия и таймфреймы.

        Кроме него, на графике используются ещё два вспомогательных инструмента: гибридный индикатор HAMA и стрелочный precentualzz_victor. HAMA (Heikin-Ashi Moving Average) сочетает принципы свечей Heiken-Ashi и скользящих средних. Он эффективно сглаживает ценовой шум и помогает точнее определить текущее направление тренда.

        Особенность HAMA заключается в том, что он применяет скользящие средние разной длины к ценам открытия, максимума, минимума и закрытия, а затем обрабатывает их по формуле Heiken-Ashi. В результате на графике формируется уникальный тип баров, визуально отличающийся от классических японских свечей.

        настройки HAMA в Binary Scalping

        Как несложно догадаться, синие бары индикатора HAMA сигнализируют о бычьем тренде, а оранжевые – о медвежьем. Торговые решения рекомендуется принимать в направлении текущего тренда, но к этому мы ещё вернёмся чуть позже. Сейчас давайте подробнее рассмотрим третий компонент стратегии – стрелочный индикатор precentualzz_victor.

        настройка precentualzz_victor в Binary Scalping

        У стрелочного индикатора precentualzz_victor предусмотрен всего один настраиваемый параметр – Percent, отвечающий за его чувствительность. Чем ниже значение этого параметра, тем больше стрелок появляется на графике, и наоборот: при его увеличении сигналы становятся реже, но потенциально точнее.

        Стрелки индикатора выступают дополнительным фильтром для сигналов стратегии Binary Scalping, помогая точнее выбирать моменты входа в сделки. Однако, как отмечают опытные трейдеры, самым надежным подходом остается торговля по тренду. Если вы ещё не до конца уверены, как правильно определять направление тренда, советуем ознакомиться с полезными материалами на нашем сайте:

        Правила торговли по Binary Scalping

        В стратегии бинарных опционов Binary Scalping предусмотрено два способа торговли: первый – по смене цвета точек с фильтрацией с помощью скользящей HAMA, второй – по стрелкам в направлении индикатора HAMA. Оба подхода можно комбинировать, однако в этом обзоре мы сосредоточимся на торговле по стрелкам. Правила для этого варианта выглядят следующим образом:

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся в наличии бычьего тренда – HAMA синего цвета.
        2. На предыдущей свече точка зеленого цвета.
        3. На текущей свече – зеленые точка и стрелка.
        4. На открытии следующей свечи покупаем Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся в наличии медвежьего тренда – HAMA красного цвета.
        2. На предыдущей свече точка красного цвета.
        3. На текущей свече – красные точка и стрелка.
        4. На открытии следующей свечи покупаем Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Binary Scalping

        Как уже упоминалось, стратегия Binary Scalping предполагает несколько вариантов использования. Помимо торговли по стрелкам, рассмотренной в этом обзоре, существует еще один способ – вход в сделку при смене цвета точек индикатора. Однако полностью полагаться только на сигналы одного, пусть и высокоточного, инструмента не стоит.

        Поэтому мы рекомендуем использовать nonlagdot.ex4 в сочетании с одним из трендовых индикаторов. Подробный обзор таких инструментов представлен в статье «Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов». Выберите подходящий трендовый индикатор и протестируйте его в паре с разноцветными точками nonlagdot – это поможет сделать сигналы ещё надёжнее.

        Плюсы стратегии Binary Scalping

        Одно из главных преимуществ стратегии Binary Scalping – высокая частота и точность торговых сигналов. Найти аналогичный индикатор, способный столь уверенно указывать на рыночные развороты, действительно непросто. В основе индикатора лежит уникальная формула, которая эффективно отсеивает рыночный шум и фокусируется только на значимых ценовых движениях.

        А при дополнении стратегии одним из проверенных способов фильтрации тренда она превращается в мощный инструмент для стабильной торговли бинарными опционами.

        Минусы стратегии Binary Scalping

        Найти серьезные недостатки у стратегии Binary Scalping непросто, но один всё же стоит отметить – отсутствие встроенных алертов. Это означает, что трейдеру придется постоянно следить за графиком, чтобы не упустить момент для входа в сделку. Особенно ощутимо это становится при работе с несколькими активами одновременно: без торговых уведомлений возрастает риск пропустить важный сигнал, а общий комфорт торговли снижается.

        Заключение

        Стратегия Binary Scalping для бинарных опционов построена на использовании уникального индикатора, который генерирует точные и легко интерпретируемые сигналы. Даже новичку не составит труда разобраться: зелёная точка – сигнал к покупке опциона Call, красная – к открытию сделки на понижение, то есть опциона Put.

        Для повышения надёжности торговли используется индикатор HAMA, выступающий в роли трендового фильтра. Если цена находится выше синей линии HAMA, открываются только сделки Call. Когда цена опускается ниже и линия окрашивается в красный цвет – это сигнал к переходу на опционы Put. Такая логика делает торговлю максимально понятной и визуально удобной.

        Перед тем как приступить к торговле бинарными опционами на реальные деньги, рекомендуем протестировать стратегию на демо-счете у надежного брокера. Это позволит отточить ваши навыки без риска для депозита. Не забывайте также о правилах риск-менеджмента и мани-менеджмента – они играют ключевую роль в формировании стабильной прибыли.

        Удачи в торговле!

        Скачать Binary Scalping

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур Левонович Сарикян
        МТ 4 не работает не переключает т.ф. скачал, индикатор установил, всё нормально. Перешёл с Н4 на т.ф. М5, на пять мин, пишет обновление идёт и уже два дня идёт. Когда обновится?
        19 февраля 2026
        Ответить
        Муратбай Уразниязов
        Спасибо за подробный разбор, особенно про параметр ColorBarBack! Это критически важно. Уточните, пожалуйста: если поставить ColorBarBack=0 для мгновенных сигналов, не увеличивается ли количество «шумовых» ложных срабатываний на таком низком таймфрейме, как М5? Как найти баланс между скоростью и точностью?
        23 декабря 2025
        Ответить
        Scruffy
        Tried this kind of scalping before — feels like a rush, no time to blink. Fun, but it eats your focus fast. Works fine if you already have a solid plan and don’t chase every candle. Otherwise it’s just chaos with pretty charts.
        03 ноября 2025
        Ответить
        Руслан
        Скальпинг штука интересная, но нервная. Я пару раз пробовал, но без опыта легко наломать дров. Сейчас торгую спокойнее, на таймфреймах повыше, но иногда возвращаюсь для оттачивания реакции))
        03 ноября 2025
        Ответить
        Option Bull
        Пробовал эту торговую систему — драйв есть, особенно на коротких сделках. Главное не лезть во всё подряд, а фильтровать сигналы и держать концентрацию. Тогда реально можно вытащить профит, а не просто поиграть.
        03 ноября 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!