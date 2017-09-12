        Теория волн Эллиотта

        Стратегия теория волн Эллиотта

        Довольно большое количество вещей в нашем мире происходят в несколько циклов, начиная с модных тенденций и заканчивая движением планет. Подобным образом происходит и ценообразование на рынках. Стоимость определенного актива формируется вследствие влияния людей, а точнее их поведения, которое провоцируется циклами развития общества.

        В первой половине прошлого века была разработана теория, которая утверждала, что цена актива движется волнообразно и имеет четкую структуру. Автором этой работы стал американец Ральф Нельсон Эллиотт, работающий финансистом. Данная теория получила название теория волн Эллиотта.

        Она довольно объемная, но представляет огромный интерес для трейдеров по всему миру. В данной статье мы постараемся понять основные идеи учения американского финансиста. Для тех, кто желает более глубоко познать волновую теорию, существует специальная литература.

        Теория волн Эллиотта: Структура 5-3

        Теория Эллиотта гласит, что структура всякого тренда имеет 5 волн, следом за которой наступает коррекция из трех волн.

        волны Эллиотта

        С первого взгляда может показаться, что ничего в этом сложного нет, но на практике дела обстоят совершенно по-другому. Большинство трейдеров сталкиваются с одной и той же проблемой – правильно выявить начало волны и ее конец. Проще говоря, тяжело найти точки для входа в рынок и выходя из него.

        Одним из инструментов, позволяющих более качественно использовать волновую теорию, являются числа Фибоначчи. Именно их использовал Эллиотт при создании теории. Уровни Фибоначчи при условии их правильного построения (вдоль импульсных волн) дают возможность вычислить длину коррекционных.

        Применение волновой теории Эллиота на практике

        Ниже будет представлено несколько подсказок, с помощью которых можно распознать волны.

        Применение волн Эллиота

        1. Волна №1. Характеризует зарождение тренда. В большинстве случаев начинает свое формирование после пробития ценой важного уровня поддержки/сопротивления.
        2. Волна №2. Характеризует откат, величина которого составляет часть волны №1. Никогда вторая волна не может быть больше первой.
        3. Волна №3. Представляет наибольший интерес для трейдеров. Часто это самая длинная волна цикла. Именно на ней и делается максимальная прибыль.
        4. Волна №4. Характеризует небольшой откат. Цена не должна пересекать линию вершины первой волны.
        5. Волна №5. Завершающий импульс. Характеризует ослабление тренда. Чаще всего сопровождается дивергенцией индикаторов и уменьшением объемов.
        6. Волна А. Смена тренда. Длина волны незначительная ввиду того, что на рынке еще присутствуют игроки, ждущие продолжение тенденции.
        7. Волна В. Меньше, чем волны А и С.
        8. Волна С. Сила и длина этой волны является самой высокой. О предыдущем тренде теперь можно забыть.

        Теория волн актуальна для любого таймфрейма. На старшем таймфрейме одна волна является законченным циклом из 8 волн на более младшем.

        Произвести точный расчет каждой волны не всегда является возможным. Справиться с этим могут только опытные трейдеры. По этой причине люди, торгующие с использованием теории Эллиотта, стараются открывать свои позиции в самом зарождении третьей волны, так как она является самой длинной и сулит наибольшую прибыль. Все поиски сводятся к нахождению именно ее. Для нахождения на графике волн дополнительно можно воспользоваться такими индикаторами, как фракталы или ЗигЗаг.

        Комментарии

        Богдан
        Элиотчики это секта!!!!)))) Я как-то давно зашел на ихний форум: лучше бы этого не делал..))))
        11 сентября 2023
        Галина
        Сложная вещь, изучаю ее уже год, и только сейчас есть результаты. Так что без подготовки не используйте ее)
        13 февраля 2020
        Feduk
        Новичкам не советую, сложная теория и ее надо долго изучать. работать будет далеко не у всех
        08 января 2020
        Данил
        Очень полезная вещь, спасибо за статью
        19 июня 2018
        Петр
        Стратегия рабочая, в основном ее все подстраивают под себя, совершенствуя
        02 марта 2018
        Владимир
        на данный момент для меня эта стратегия самая ходовая
        23 ноября 2017
        Светлана
        Есть уже множество вариантов этой стратегии,нужно только поискать подходящую для себя
        17 октября 2017
        Вадим
        В классическом виде не использую,у меня на этот счет свое мнение - если цена пробила локальный минимум то все что вверх до локального максимума это коррекция,а там какой номер волны это для меня не столь важно
        24 сентября 2017
        Саня
        Волны Эллиота есть на любых таймфреймах, самое сложное их найти.
        13 сентября 2017
        Юрий
        Да, по волнам Эллиота масса информации, нужно что-то одно для себя выбрать и ее тестировать. Или найти кого-то кто успешно по этой теории торгует.
        13 сентября 2017
