Стратегия теория волн Эллиотта

Довольно большое количество вещей в нашем мире происходят в несколько циклов, начиная с модных тенденций и заканчивая движением планет. Подобным образом происходит и ценообразование на рынках. Стоимость определенного актива формируется вследствие влияния людей, а точнее их поведения, которое провоцируется циклами развития общества.

В первой половине прошлого века была разработана теория, которая утверждала, что цена актива движется волнообразно и имеет четкую структуру. Автором этой работы стал американец Ральф Нельсон Эллиотт, работающий финансистом. Данная теория получила название теория волн Эллиотта.

Она довольно объемная, но представляет огромный интерес для трейдеров по всему миру. В данной статье мы постараемся понять основные идеи учения американского финансиста. Для тех, кто желает более глубоко познать волновую теорию, существует специальная литература.

Теория волн Эллиотта: Структура 5-3

Теория Эллиотта гласит, что структура всякого тренда имеет 5 волн, следом за которой наступает коррекция из трех волн.

С первого взгляда может показаться, что ничего в этом сложного нет, но на практике дела обстоят совершенно по-другому. Большинство трейдеров сталкиваются с одной и той же проблемой – правильно выявить начало волны и ее конец. Проще говоря, тяжело найти точки для входа в рынок и выходя из него.

Одним из инструментов, позволяющих более качественно использовать волновую теорию, являются числа Фибоначчи. Именно их использовал Эллиотт при создании теории. Уровни Фибоначчи при условии их правильного построения (вдоль импульсных волн) дают возможность вычислить длину коррекционных.

Применение волновой теории Эллиота на практике

Ниже будет представлено несколько подсказок, с помощью которых можно распознать волны.

Волна №1. Характеризует зарождение тренда. В большинстве случаев начинает свое формирование после пробития ценой важного уровня поддержки/сопротивления. Волна №2. Характеризует откат, величина которого составляет часть волны №1. Никогда вторая волна не может быть больше первой. Волна №3. Представляет наибольший интерес для трейдеров. Часто это самая длинная волна цикла. Именно на ней и делается максимальная прибыль. Волна №4. Характеризует небольшой откат. Цена не должна пересекать линию вершины первой волны. Волна №5. Завершающий импульс. Характеризует ослабление тренда. Чаще всего сопровождается дивергенцией индикаторов и уменьшением объемов. Волна А. Смена тренда. Длина волны незначительная ввиду того, что на рынке еще присутствуют игроки, ждущие продолжение тенденции. Волна В. Меньше, чем волны А и С. Волна С. Сила и длина этой волны является самой высокой. О предыдущем тренде теперь можно забыть.

Теория волн актуальна для любого таймфрейма. На старшем таймфрейме одна волна является законченным циклом из 8 волн на более младшем.

Произвести точный расчет каждой волны не всегда является возможным. Справиться с этим могут только опытные трейдеры. По этой причине люди, торгующие с использованием теории Эллиотта, стараются открывать свои позиции в самом зарождении третьей волны, так как она является самой длинной и сулит наибольшую прибыль. Все поиски сводятся к нахождению именно ее. Для нахождения на графике волн дополнительно можно воспользоваться такими индикаторами, как фракталы или ЗигЗаг.

Рекомендуем тестировать все новые стратегии и индикаторы для бинарных опционов без риска потери средтсв основного депозита. Хорошим вариантом будет опробовать их используя без рисковый день торговли на финансовом рынке от Grand Capital.

