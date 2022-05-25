    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        FX BLIZZ

        Стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ

        Стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ содержит в себе индикаторы, которые основаны на таких двух инструментах, как Average True Range и Hull Moving Average и является трендовой стратегией с удобной цветовой визуализацией. Также она включает в себя информационную панель с технической информацией про выбранный торговый актив.

        Обратите внимание, что стратегия FX BLIZZ является платной и продается на сайте автора за $27, но с нашего сайта для ознакомления вы можете скачать ее бесплатно в конце статьи.

        Содержание:

        fx blizz

        Характеристики стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: М5.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: FXBLIZZbc.ex4, FXBLIZZ-E1.ex4, FXBLIZZ-E2.ex4, FXBLIZZInfo.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System в MT4

        Индикаторы стратегии FX BLIZZ устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор индикаторов стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов

        Стратегия FX BLIZZ разделяется на два шаблона – MODE1 и MODE2, которые различаются между собой количеством сигналов, то есть первый шаблон является более консервативным вариантом торговли, а второй более агрессивным. В остальном оба шаблона похожи и зависят от тренда. Поэтому прежде, чем начинать торговлю по данной стратегии, стоит изучить, что такое:

        1. тренд;
        2. фазы тренда;
        3. бычий и медвежий тренды;
        4. флэт.

        После этого вам будет проще понять, как максимально эффективно использовать данную стратегию.

        В состав FX BLIZZ входит три индикатора:

        1. сигнальный;
        2. трендовый;
        3. информационный.

        Сигнальный индикатор отображается в виде стрелочек:

        сигналы торговой системы

         Настроить в нем можно только алерты, поэтому поменять самому частоту сигналов нельзя:

        настройки сигналов

        Трендовый индикатор удобно разделяет график на два цвета, благодаря чему визуально сразу становится понятно, какой преобладает тренд на рынке:

        цвета и типы трендов

        То есть синий цвет говорит о бычьем тренде, а красный – о медвежьем.

        Настроек у этого индикатора довольно много и основан он на истинном диапазоне (ATR) и скользящих средних по формуле Халла. Индикатор ATR показывает волатильность рынка за определенный средний диапазон, а скользящая Халла является более гладкой и плавной скользящей средней.

        При желании вы можете поменять настройки обеих индикаторов, если в этом будет необходимость. Помимо основных переменных есть возможность настроить цвета и алерты:

        настройки индикатора тренда

        Информационный индикатор представлен в виде инфо-панели, на которой можно видеть такую информацию:

        1. название торгового актива;
        2. таймфрейм;
        3. текущая цена;
        4. спред;
        5. время до закрытия свечи;
        6. тики;
        7. текущий тренд;
        8. ATR за 100 дней;
        9. дневной ценовой диапазон;
        10. ценовой диапазон текущего бара;
        11. ценовой диапазон предыдущего бара;
        12. свопы покупок и продаж.

        инфо панель

        В настройках можно убрать любой из вышеперечисленных пунктов, и поменять цвета, а также расположении панели. Говоря проще, ее можно сделать намного информативнее и компактнее:

        настройки панели

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System

        Перед началом использования этой стратегии необходимо определиться с шаблоном, и выбрать для себя либо консервативный стиль, либо агрессивный. В первом случае вы будете получать меньше сигналов, а во втором – больше. Но независимо от выбора, правила торговли будут одинаковыми.

        Опционы Call покупаются в случае, когда:

        1. фон графика окрашен в синий цвет;
        2. появляется синяя стрелочка, направленная вверх.

        Опционы Put покупаются в случае, когда:

        1. фон графика окрашен в красный цвет;
        2. появляется красная стрелочка, направленная вниз.

        Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равной трем свечам, а таймфрейм – 5 минут.

        Покупка опциона Call

        На примере ниже можно видеть, что фон графика окрашен в синий цвет, что говорит о восходящем тренде, а значит искать нужно только сигналы для Call-опционов. И после того, как появляется синяя стрелочка, можно покупать опцион с экспирацией в три свечи:

        опционы call

        Покупка опциона Put

        Этот пример показывает обратную ситуацию, и у нас фон красного цвета, где мы должны искать только сигналы для Put-опционов. И как только появляется красная стрелочка, можно покупать опцион Put с экспирацией в три свечи:

        опционы put

        Заключение

        Платная стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ является крайне простой в понимании благодаря ее визуальному сопровождению и поэтому даже новички смогут быстро ее освоить. Несмотря на это, не забудьте протестировать ее на демо-счету перед применением на реальном счету.

        Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию FX BLIZZ

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        PO

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Я всегда ищу новые трендовые стратегии с удобной визуализацией, так что эта стратегия точно привлекла моё внимание) А наличие информационной панели технической информации про торговый актив – хорошее дополнение к индикаторам!
        26 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Отличная статья о стратегии FX BLIZZ. Приятно видеть, что она базируется на машках, таких как Average True Range и Hull Moving Average, делая её трендовой стратегией.
        26 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Коллеги) А настройки - как в самолете))) Но зато можно так навернуть и сделать под себя реально...
        Костя, прекрасная статья, а по поводу настроек согласен, они действительно могут показаться сложными, но разобравшись, можно добиться отличных результатов)
        26 июля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Настроек конечно не мало, но я не думаю что они какие-то замороченные.
        Артур, Дело в том, что это не один индюк. Это стратегия. И настройка очень важна.
        Богдан, Согласен, но здесь должно всё по дефолту работать. В любом случае надо тестить.
        25 июля 2023
        Ответить
        Богдан
        Настроек конечно не мало, но я не думаю что они какие-то замороченные.
        Артур, Дело в том, что это не один индюк. Это стратегия. И настройка очень важна.
        25 июля 2023
        Ответить
        Артур
        Настроек конечно не мало, но я не думаю что они какие-то замороченные.
        25 июля 2023
        Ответить
        Тамара Александровна Леонтьева
        Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем отличается платная версия FX BLIZZ от бесплатной и как ее купить. Спасибо.
        10 июля 2023
        Ответить
        Богдан
        Всё забываю что это стратегия, а не индикатор. Индикаторы внутри стратегии нужно еще настраивать.
        07 апреля 2023
        Ответить
        tirant
        Главное не запутаться в настройках. И опять платный и бесплатный вариант. (((
        04 апреля 2023
        Ответить
        Костя
        Я не понимаю, почему у меня когда тренд меняется то цвет не сразу и далеко не всегда тоже меняется... ???
        Костя, я думаю это означает, что сигнал не до конца сформировался и торговать нежелательно. Кто тут торговал, тестировал - какие результаты?
        Олег Т., Спасибо) да так и есть. И сразу видно по результатам... Нужно чтобы все индикаторы давали сигнал на начало торговли.. Правильный сигнал
        21 июля 2022
        Ответить
        Олег Т.
        Ответить
        Вячеслав
        Ответить
        Костя
        Я не понимаю, почему у меня когда тренд меняется то цвет не сразу и далеко не всегда тоже меняется... ???
        02 июня 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Скачал, тестировал вчера до поздней ночи. Интересно, но пока выводов сделать не могу. Экспериментирую с экспирациями. Спасибо админам сайта за то, что предупреждают о тестировании на демо счету. Юзаем дальше) Кто тоже тестит пишите, какие у кого результаты. Всем удачи
        28 мая 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Коллеги) А настройки - как в самолете))) Но зато можно так навернуть и сделать под себя реально...
        Костя, Настройки точно как в самолёте))) Интересно протестировать. Хочу поделиться с коллегами. Недавно скачал и тестировал индикатор Fxaccurate Larna MT4 - результаты впечатляют. Рекомендую. Может видео какое появится по этому индикатору и тестированию.
        Сергей, Благодарствуем) Интересная рекомендация. Поюзаем отпишусь. Да какое-то обучающее видео не помешало бы...
        27 мая 2022
        Ответить
        Сергей
        Коллеги) А настройки - как в самолете))) Но зато можно так навернуть и сделать под себя реально...
        27 мая 2022
        Ответить
        Костя
        Коллеги) А настройки - как в самолете))) Но зато можно так навернуть и сделать под себя реально...
        25 мая 2022
        Ответить
        Костя
        Неплохо, неплохо. НО есть вопросы. Вот например в статье в разделе Покупка опциона Put/ Первая красная стрелочка не убедительна для покупки такого опциона. Тем более на три свечи И вторая красная стрелка тоже рискованный сигнал. Что скажете коллеги? Кто тестировал?
        Олег Т., ну да, есть такое. Нужно смотреть за волной и откатом в любом случае. Там и на первой картинке со стрелочками - вторая красная тоже не очень точный даёт маяк)) В любом случае, нужно скачивать, тестировать и анализировать процент удачных сигналов.....
        Алексей, Ну конечно тестировать. По картинкам ничего не понятно. И тогда можно делать выводы по результатам теста и цифрам и процентам удачных сделок.
        25 мая 2022
        Ответить
        Алексей
        Ответить
        Олег Т.
        Неплохо, неплохо. НО есть вопросы. Вот например в статье в разделе Покупка опциона Put/ Первая красная стрелочка не убедительна для покупки такого опциона. Тем более на три свечи И вторая красная стрелка тоже рискованный сигнал. Что скажете коллеги? Кто тестировал?
        25 мая 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!