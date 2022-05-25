Стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ содержит в себе индикаторы, которые основаны на таких двух инструментах, как Average True Range и Hull Moving Average и является трендовой стратегией с удобной цветовой визуализацией. Также она включает в себя информационную панель с технической информацией про выбранный торговый актив.

Обратите внимание, что стратегия FX BLIZZ является платной и продается на сайте автора за $27, но с нашего сайта для ознакомления вы можете скачать ее бесплатно в конце статьи.

Содержание:

Характеристики стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System в MT4

Индикаторы стратегии FX BLIZZ устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор индикаторов стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов

Стратегия FX BLIZZ разделяется на два шаблона – MODE1 и MODE2, которые различаются между собой количеством сигналов, то есть первый шаблон является более консервативным вариантом торговли, а второй более агрессивным. В остальном оба шаблона похожи и зависят от тренда. Поэтому прежде, чем начинать торговлю по данной стратегии, стоит изучить, что такое:

После этого вам будет проще понять, как максимально эффективно использовать данную стратегию.

В состав FX BLIZZ входит три индикатора:

сигнальный; трендовый; информационный.

Сигнальный индикатор отображается в виде стрелочек:

Настроить в нем можно только алерты, поэтому поменять самому частоту сигналов нельзя:

Трендовый индикатор удобно разделяет график на два цвета, благодаря чему визуально сразу становится понятно, какой преобладает тренд на рынке:

То есть синий цвет говорит о бычьем тренде, а красный – о медвежьем.

Настроек у этого индикатора довольно много и основан он на истинном диапазоне (ATR) и скользящих средних по формуле Халла. Индикатор ATR показывает волатильность рынка за определенный средний диапазон, а скользящая Халла является более гладкой и плавной скользящей средней.

При желании вы можете поменять настройки обеих индикаторов, если в этом будет необходимость. Помимо основных переменных есть возможность настроить цвета и алерты:

Информационный индикатор представлен в виде инфо-панели, на которой можно видеть такую информацию:

название торгового актива; таймфрейм; текущая цена; спред; время до закрытия свечи; тики; текущий тренд; ATR за 100 дней; дневной ценовой диапазон; ценовой диапазон текущего бара; ценовой диапазон предыдущего бара; свопы покупок и продаж.

В настройках можно убрать любой из вышеперечисленных пунктов, и поменять цвета, а также расположении панели. Говоря проще, ее можно сделать намного информативнее и компактнее:

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System

Перед началом использования этой стратегии необходимо определиться с шаблоном, и выбрать для себя либо консервативный стиль, либо агрессивный. В первом случае вы будете получать меньше сигналов, а во втором – больше. Но независимо от выбора, правила торговли будут одинаковыми.

Опционы Call покупаются в случае, когда:

фон графика окрашен в синий цвет; появляется синяя стрелочка, направленная вверх.

Опционы Put покупаются в случае, когда:

фон графика окрашен в красный цвет; появляется красная стрелочка, направленная вниз.

Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равной трем свечам, а таймфрейм – 5 минут.

Покупка опциона Call

На примере ниже можно видеть, что фон графика окрашен в синий цвет, что говорит о восходящем тренде, а значит искать нужно только сигналы для Call-опционов. И после того, как появляется синяя стрелочка, можно покупать опцион с экспирацией в три свечи:

Покупка опциона Put

Этот пример показывает обратную ситуацию, и у нас фон красного цвета, где мы должны искать только сигналы для Put-опционов. И как только появляется красная стрелочка, можно покупать опцион Put с экспирацией в три свечи:

Заключение

Платная стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ является крайне простой в понимании благодаря ее визуальному сопровождению и поэтому даже новички смогут быстро ее освоить. Несмотря на это, не забудьте протестировать ее на демо-счету перед применением на реальном счету.

Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

Как заработать на бинарных опционах

Калькулятор АнтиМартингейла

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках