Стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ содержит в себе индикаторы, которые основаны на таких двух инструментах, как Average True Range и Hull Moving Average и является трендовой стратегией с удобной цветовой визуализацией. Также она включает в себя информационную панель с технической информацией про выбранный торговый актив.
Обратите внимание, что стратегия FX BLIZZ является платной и продается на сайте автора за $27.
Содержание:
- Характеристики стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов;
- Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System в MT4;
- Обзор индикаторов стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов;
- Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System;
- Покупка опциона Call;
- Покупка опциона Put;
- Заключение;
- Скачать.
Характеристики стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов
- Терминал: MetaTrader 4.
- Таймфреймы: М5.
- Экспирация: 3 свечи.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: FXBLIZZbc.ex4, FXBLIZZ-E1.ex4, FXBLIZZ-E2.ex4, FXBLIZZInfo.ex4.
- Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
- Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System в MT4
Индикаторы стратегии FX BLIZZ устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:
Обзор индикаторов стратегии FX BLIZZ для бинарных опционов
Стратегия FX BLIZZ разделяется на два шаблона – MODE1 и MODE2, которые различаются между собой количеством сигналов, то есть первый шаблон является более консервативным вариантом торговли, а второй более агрессивным. В остальном оба шаблона похожи и зависят от тренда. Поэтому прежде, чем начинать торговлю по данной стратегии, стоит изучить, что такое:
После этого вам будет проще понять, как максимально эффективно использовать данную стратегию.
В состав FX BLIZZ входит три индикатора:
- сигнальный;
- трендовый;
- информационный.
Сигнальный индикатор отображается в виде стрелочек:
Настроить в нем можно только алерты, поэтому поменять самому частоту сигналов нельзя:
Трендовый индикатор удобно разделяет график на два цвета, благодаря чему визуально сразу становится понятно, какой преобладает тренд на рынке:
То есть синий цвет говорит о бычьем тренде, а красный – о медвежьем.
Настроек у этого индикатора довольно много и основан он на истинном диапазоне (ATR) и скользящих средних по формуле Халла. Индикатор ATR показывает волатильность рынка за определенный средний диапазон, а скользящая Халла является более гладкой и плавной скользящей средней.
При желании вы можете поменять настройки обеих индикаторов, если в этом будет необходимость. Помимо основных переменных есть возможность настроить цвета и алерты:
Информационный индикатор представлен в виде инфо-панели, на которой можно видеть такую информацию:
- название торгового актива;
- таймфрейм;
- текущая цена;
- спред;
- время до закрытия свечи;
- тики;
- текущий тренд;
- ATR за 100 дней;
- дневной ценовой диапазон;
- ценовой диапазон текущего бара;
- ценовой диапазон предыдущего бара;
- свопы покупок и продаж.
В настройках можно убрать любой из вышеперечисленных пунктов, и поменять цвета, а также расположении панели. Говоря проще, ее можно сделать намного информативнее и компактнее:
Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX BLIZZ System
Перед началом использования этой стратегии необходимо определиться с шаблоном, и выбрать для себя либо консервативный стиль, либо агрессивный. В первом случае вы будете получать меньше сигналов, а во втором – больше. Но независимо от выбора, правила торговли будут одинаковыми.
Опционы Call покупаются в случае, когда:
- фон графика окрашен в синий цвет;
- появляется синяя стрелочка, направленная вверх.
Опционы Put покупаются в случае, когда:
- фон графика окрашен в красный цвет;
- появляется красная стрелочка, направленная вниз.
Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равной трем свечам, а таймфрейм – 5 минут.
Покупка опциона Call
На примере ниже можно видеть, что фон графика окрашен в синий цвет, что говорит о восходящем тренде, а значит искать нужно только сигналы для Call-опционов. И после того, как появляется синяя стрелочка, можно покупать опцион с экспирацией в три свечи:
Покупка опциона Put
Этот пример показывает обратную ситуацию, и у нас фон красного цвета, где мы должны искать только сигналы для Put-опционов. И как только появляется красная стрелочка, можно покупать опцион Put с экспирацией в три свечи:
Заключение
Платная стратегия для бинарных опционов FX BLIZZ является крайне простой в понимании благодаря ее визуальному сопровождению и поэтому даже новички смогут быстро ее освоить. Несмотря на это, не забудьте протестировать ее на демо-счету перед применением на реальном счету.
Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.
Скачать бесплатно стратегию FX BLIZZ
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.