Стратегия для бинарных опционов BO Magnum Scalping

Разработчики позиционируют BO Magnum Scalping как стратегию, одинаково эффективную применительно для торговли бинарными опционами и скальпирующего трейдинга валютными парами на Forex. Основу данной системы составляет стрелочный индикатор Stochastic Buy Sell Arrow, который дает точные сигналы без перерисовки графика. Дополнительно в архиве вы найдете еще 5 точных индикаторов для MT4, которые входят в состав данной стратегии.
Активы и таймфреймы
Использовать BO Magnum Scalping рекомендуют в торговле основными валютными парами (популярными активами, отличающимися высокой волатильностью) во время работы американской либо европейской сессий. Таймфрейм следует устанавливать на уровне М1 и М5. Для первого нужно устанавливать срок экспирации в 5 минут, для второго — 30 минут.
Открытие сделки на покупку
Торгуя в рамках данной стратегии, опционы Call необходимо приобретать, когда:
- ценовой график опустился под нижнюю границу канала;
- на графике сформировался уровень поддержки (представлен в виде линии из красных точек);
- образовалась зеленая стрелка, направленная вверх.
Открытие сделки на продажу
Опционы Put рекомендуется приобретать при обратной ситуации:
- ценовой график пересек верхнюю границу;
- сформировалась линия поддержи (в виде синих точек);
- возникла направленная вниз красная стрелка.
Несмотря на то что BO Magnum Scalping является простой стратегией, работая с ней, необходимо соблюдать осторожность. Прежде чем выйти на рынок, рекомендуется протестировать возможности данной системы на демо-счете и торговать у надежного брокера бинарных опционов, который без задержек будет выводить полученную от торговли прибыль.
