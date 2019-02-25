Стратегия для бинарных опционов BO Magnum Scalping

        BO Magnum Scalping

        Разработчики позиционируют BO Magnum Scalping как стратегию, одинаково эффективную применительно для торговли бинарными опционами и скальпирующего трейдинга валютными парами на Forex. Основу данной системы составляет стрелочный индикатор Stochastic Buy Sell Arrow, который дает точные сигналы без перерисовки графика. Дополнительно в архиве вы найдете еще 5 точных индикаторов для MT4, которые входят в состав данной стратегии.

        Активы и таймфреймы

        Использовать BO Magnum Scalping рекомендуют в торговле основными валютными парами (популярными активами, отличающимися высокой волатильностью) во время работы американской либо европейской сессий. Таймфрейм следует устанавливать на уровне М1 и М5. Для первого нужно устанавливать срок экспирации в 5 минут, для второго — 30 минут.

        Открытие сделки на покупку

        Торгуя в рамках данной стратегии, опционы Call необходимо приобретать, когда:

        • ценовой график опустился под нижнюю границу канала;
        • на графике сформировался уровень поддержки (представлен в виде линии из красных точек);
        • образовалась зеленая стрелка, направленная вверх.

        Открытие сделки на продажу

        Опционы Put рекомендуется приобретать при обратной ситуации:

        • ценовой график пересек верхнюю границу;
        • сформировалась линия поддержи (в виде синих точек);
        • возникла направленная вниз красная стрелка.

        Несмотря на то что BO Magnum Scalping является простой стратегией, работая с ней, необходимо соблюдать осторожность. Прежде чем выйти на рынок, рекомендуется протестировать возможности данной системы на демо-счете и торговать у надежного брокера бинарных опционов, который без задержек будет выводить полученную от торговли прибыль.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Нурлан
        Советую брать экспирацию побольше и фреймы побольше. чем меньше экспирация, тем боле шансов что вы будете терять!!!
        с этим согласен, лучше брать от 15 минут и выше. опытом проверено уже, что на м1 том же сложно зарабатывать
        15 марта 2020
        Ксеня
        26 февраля 2020
        Feduk
        Скальпить можно по ней, но надо следить за индикаторами. они часто дают сигналы, что может сбивать с толку
        18 января 2020
        Fene4ka
        Неплохая ТС, стоит попробовать
        22 марта 2019
        Pytonchik
        У меня эта стратегия супер работает, правда пару индюков поменял и добавил)
        21 марта 2019
        Андрей
        Отличная стратегия, при правильном тайминге и ММ прекрасно работает
        19 марта 2019
        Ответить
        Zamako
        БО и форекс есть - это то что мне нужно. Поторговываю 5 дней полет нормальный.
        15 марта 2019
        Caloir
        Влюбился в эту ТС с первой сделки. удобно и просто. В профите;)
        10 марта 2019
        Tyalate
        Я смог добиться больше прибыльности за счет изменения принципа торговли. Точка входа должна, когда цена пробила верхнюю (нижнюю) границу, а перед появлением стрелки вверх (вниз) не менее 2 свечей от этой границы.
        03 марта 2019
        Querasans
        Стратегия хорошо себя показала у меня при торговле на 5-минутном графике с истечение в 30 минут. Правда некоторые индикаторы перекрашиваются.
        27 февраля 2019
