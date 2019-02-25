Стратегия для бинарных опционов BO Magnum Scalping

Разработчики позиционируют BO Magnum Scalping как стратегию, одинаково эффективную применительно для торговли бинарными опционами и скальпирующего трейдинга валютными парами на Forex. Основу данной системы составляет стрелочный индикатор Stochastic Buy Sell Arrow, который дает точные сигналы без перерисовки графика. Дополнительно в архиве вы найдете еще 5 точных индикаторов для MT4, которые входят в состав данной стратегии.

Активы и таймфреймы

Использовать BO Magnum Scalping рекомендуют в торговле основными валютными парами (популярными активами, отличающимися высокой волатильностью) во время работы американской либо европейской сессий. Таймфрейм следует устанавливать на уровне М1 и М5. Для первого нужно устанавливать срок экспирации в 5 минут, для второго — 30 минут.

Открытие сделки на покупку

Торгуя в рамках данной стратегии, опционы Call необходимо приобретать, когда:

ценовой график опустился под нижнюю границу канала;

на графике сформировался уровень поддержки (представлен в виде линии из красных точек);

образовалась зеленая стрелка, направленная вверх.

Открытие сделки на продажу

Опционы Put рекомендуется приобретать при обратной ситуации:

ценовой график пересек верхнюю границу;

сформировалась линия поддержи (в виде синих точек);

возникла направленная вниз красная стрелка.

Несмотря на то что BO Magnum Scalping является простой стратегией, работая с ней, необходимо соблюдать осторожность. Прежде чем выйти на рынок, рекомендуется протестировать возможности данной системы на демо-счете и торговать у надежного брокера бинарных опционов, который без задержек будет выводить полученную от торговли прибыль.

Скачать стратегию и индикаторы BO Magnum Scalping

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

