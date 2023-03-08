        ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85

        Стратегия для бинарных опционов ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85

        Стратегия для бинарных опционов ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 включает в себя авторский индикатор дивергенций, фракталы, ценовые каналы и основное преимущество стратегии – дивергентный бар, который упрощает поиск дивергенций.

        Стратегию можно использовать как по тренду, так и против него, и новичкам следует быть крайне осторожными в ее использовании на реальном счету. Для начала рекомендуется изучить, как работают дивергенции в бинарных опционах.

        Обратите внимание, что стратегия ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        график ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Характеристики стратегии для бинарных опционов ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: ASG ФРАКТАЛ.ex4, ASG_Score.ex4, ASG_VOL_SISTEMS_GRAAL 2020-DIVER BAR.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium;

        Установка стратегии для бинарных опционов ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85

        Индикаторы стратегии ASG Graal Divergent Sistem 2022 Win 80 85 устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 для бинарных опционов

        Стратегия ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 включает в себя:

        • панель дивергенций (ASG Score);
        • дивергентные бары (ASG_VOL_SISTEMS_GRAAL 2020-DIVER BAR);
        • Фракталы (ASG ФРАКТАЛ).

        фрактал ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Настройки фракталов (ASG ФРАКТАЛ) позволяют изменять:

        • историю для построения индикатора;
        • таймфрейм для фракталов;
        • чувствительность фракталов (для более точного их построения);
        • цвета фракталов;
        • вид значков и их размер;
        • включение/выключение ценового канала;
        • таймфрейм для ценового канала;
        • периоды для настройки канала;
        • алерты.

        настройки фрактала ASG Graal DIVERGENT SISTEM  

        Базовые настройки индикатора позволяют получать оптимальное количество сигналов, но при желании вы можете их менять, чтобы увеличить или уменьшить их частоту.

        В индикаторе дивергенций (осцилляторе ASG Score) можно изменить период, фазу и цену, по которой рассчитываются его значения. По умолчанию берется цена закрытия бара, но можно брать цену открытия, ее среднее значение, медианное, или выбрать из множества других вариантов.

        индикатор дивергенции ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Первый ASG период по умолчанию имеет значение 1, а второй – 10. Это делает осциллятор достаточно чувствительным, а значит подходящим для торговли бинарными опционами с относительно небольшой экспирацией. Расчет показателей по цене закрытия бара является наиболее надежным, и менять его мы тоже не рекомендуем.

        В настройках индикатора дивергентного бара (DIVER BAR) можно изменить количество баров, принимаемых во внимание алгоритмом, а также изменить ширину линии визуализации дивергентного бара параметром width.

        настройка дивергентного бара ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Что нужно знать перед началом торговли по стратегии ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 для бинарных опционов

        Перед тем, как перейти к правилам торговли по торговой системы ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85, важно обсудить ключевые моменты в работе некоторых индикаторов.

        Первый ключевой момент

        Дело в том, что сигналы индикатора Фрактал, являющиеся частью торговой системы – перерисовываются даже после закрытия свечи, причем могут это делать несколько раз, подстраиваясь под движение цены. Вот так это выглядит на практике:

        сигналы фрактала ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Поэтому мы не будем использовать их в торговле, так как это не имеет смысла.

        Второй ключевой момент

        Линии канала, рисуемые данным индикатором также не имеет смысла использовать, так как они показывают направление тренда, а сигналы по дивергенциям мы часто будем получать против него, так как стратегия основана на использовании откатов цены против тренда для нахождения наиболее выгодной точки для покупки опциона. Выключить линии канала можно в самом индикаторе, выбрав “BandsOFF”:

        выключение линий канала ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Примечание: вы можете оставить эти каналы, если планируете торговать по тренду.

        Третий ключевой момент

        Сам показатель дивергентного бара не несет новой информации, которой бы мы не могли получить из показателей панели дивергенции. Кроме того, эти бары крайне чувствительны и отмечают дивергенцию даже там, где показания осциллятора слишком нестабильны. В торговой системе мы рекомендуем ориентироваться в первую очередь на осциллятор ASG Score, а индикатор дивергентного бара использовать только для подтверждения верности сигналов.

        Правила торговли по стратегии ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 для бинарных опционов

        Превое, на что нужно обратить внимание, это то, что в качестве основы в системе ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 для торговли бинарными опционами предполагается использование дивергенций. У трейдеров, не обладающих большим опытом, могут возникнуть сложности в их распознавании. Чтобы распознать дивергенцию, нужно найти расхождение в направлении цены и индикатора:

        дивергенция ASG Graal DIVERGENT SISTEM

        Подробнее про дивергенции можно узнать из нашей статьи про индикатор дивергенций MACD. Там подробно рассказывается про то, как находить и использовать дивергенции в бинарных опционах.

        Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли. Убедиться, что локальный тренд действительно ослабел, и цена готова к развороту, можно, дождавшись окончания формирования свечи, следующей за сигналом. Она должна двигаться в направлении предполагаемого движения цены, то есть быть зеленой для покупки Call опциона и красной для Put. Важно, чтобы на этой свече не был обновлен локальный экстремум цены.Говоря проще – опционы можно покупать только на открытии следующей свечи.

        Для покупки Call опциона требуется соблюдение следующих условий:

        1. Обнаружена бычья дивергенция.
        2. Появился зеленый сигнал дивергентного бара.
        3. Локальный минимум цены НЕ обновился на следующем закрытом баре. Новая свеча зеленая.

        Для покупки Put опциона требуется соблюдение следующих условий:

        1. Обнаружена медвежья дивергенция.
        2. Появился красный сигнал дивергентного бара.
        3. Локальный максимум цены НЕ обновился на следующем закрытом баре. Новая свеча красная.

        На открытии следующего за подтверждением бара можно покупать опцион с экспирацией в 3 свечи.

        Открытие опциона Call

        В этом случае осциллятор показал бычью дивергенцию, и мы получили этому подтверждение благодаря зеленому сигналу дивергентного бара. Следующая свеча не обновила минимум и была зеленая, поэтому на открытии следующей можно было покупать опцион Call.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        Тут уже осциллятор показал медвежью дивергенцию. Красный сигнал дивергентного бара дал подтверждение. Следующая свеча была красной и не обновила максимум, а значит можно было покупать опцион Put.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Стратегия ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 позволяет трейдеру легко определять возникновение дивергенций благодаря сигналам индикатора дивергентного бара, что облегчает использование стратегии для новичков. И все же мы настоятельно рекомендуем проверять работу стратегии на демо-счету с проверенным брокером бинарных опционов. Соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента также убережет ваш депозит от нежелательных потерь.

        Скачать бесплатно стратегию ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85

        Комментарии

        tirant
        tirant
        Никогда не умел торговать на дивере.
        19 апреля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Спасибо за статью. Дивергентный бар бывает очень полезен.
        03 апреля 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Против тренда лучше не торговать. Это моё мнение - накажут и жестко.
        Артур, кто накажет и почему??? Не понятно. Можно поподробнее...
        Сергей, Рынок накажет. Я уже научен, а вы можете попробовать если хотите. Кто же запрещает?)))
        03 апреля 2023
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Против тренда лучше не торговать. Это моё мнение - накажут и жестко.
        Артур, кто накажет и почему??? Не понятно. Можно поподробнее...
        01 апреля 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Против тренда лучше не торговать. Это моё мнение - накажут и жестко. А данная стратегия для начинающих из за обилия составляющих может быть сложна. Опять же моё мнение. Гениев у нас достаточно, которые левой рукой пишут по-гречески, правой по-латински. )))
        21 марта 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Очень полезная статья, именно подробный анализ стратегии понравился.
        20 марта 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Ну понятно что надо тестировать. Не смотря на название....))))) но где взять время на всё?
        15 марта 2023
        Ответить
