Стратегия на основе Stochastic Oscillator для торговли бинарными опционами

Одними из самых распространенных и известных индикаторов технического анализа являются Стохастик. В отличие от трендовых методов они реагируют на рыночные изменения гораздо быстрее и способны давать своевременные и даже опережающие сигналы. По этой причине, использование Стохастика на волатильных финансовых инструментах способствует увеличению количества выгодных сделок с более точными входами, а значит, и более высокой прибылью. В данной статье мы рассмотрим тонкости применения данного индикатора в рамках стратегии для торговли бинарными опционами.

Параметры индикатора

Рабочая платформа: MetaTrader 4

Торгуемые валютные пары: высоковолатильные

Оптимальный таймфрейм: ограничений нет

Подходящий срок экспирации опциона: в зависимости от ТФ

Время для торговли: 10.00-20.00 МСК

Принцип работы Стохастика

В основе стохастического осциллятора лежит идея измерения силы текущих движений цен относительно диапазона предыдущих колебаний в рамках заданного периода. С его помощью можно с успехом определять уровни перекупленности и перепроданности, а также точки ускорения в движениях цен на волатильных инструментах. Обычно такой индикатор отображается в отдельном окне под графиком цен в виде двух линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100%.

Традиционными сигналами для Стохастика являются пересечения его линиями уровней 70 и 30. В зависимости от рыночной ситуации, инструмента или других технических индикаторов, которые применяются совместно со Стохастиком, сигнальные уровни могут изменяться, например, на 80 и 20.

На графике ниже можно увидеть сам вид индикатора:

Правила торговли бинарными опционами при использовании стохастического осциллятора

Для торговли по Стохастику можно использовать любые таймфреймы графика. Однако, для бинарных опционов более всего подойдет масштаб M1. На таком ТФ удобно торговать опционы с небольшими сроками экспирации. Применять данный индикатор выгодно на тех торговых инструментах, которые обладают высокой волатильностью, а также имеют выраженный общий тренд.

Чтобы начать использовать индикатор, достаточно установить его из любого сервиса «живых» графиков. Для начала можно задать настройки осциллятора, как 14/3/1, а сигнальные уровни установить на 30 и 70.

Рассмотрим правила работы по сигналам Стохастика.

Если на данный момент на рынке присутствует общий нисходящий тренд, то:

Следим за поведением линий осцилятора и дожидаемся момента, когда они выйдут в зону перекупленности выше показателя 70 в результате локальной коррекции. После того, как линии пересекутся, развернувшись по направлению вниз, покупаем опцион Put со сроком 2-5 минут, ожидая понижения цены актива.

При наличии восходящего тренда на рынке сигналы стохастического осциллятора отрабатываются следующим образом:

Дожидаемся, когда в результате локальной коррекции линии индикатора уйдут ниже уровня 30, продемонстрировав перепроданность актива, а затем развернутся вверх и пересекутся. Покупаем опцион Call сроком 2-5 минут в расчете на повышение цены актива.

Как видно из описанных правил, с помощью стохастического осциллятора можно получать сигналы о развороте цен и открывать опционы в самом начале движения. В приведенных примерах используется ТФ M1, для которого лучше всего подойдут опционы со сроком экспирации до 5 минут. Для расчета максимального риска по сделкам следует применять стандартное правило управления капиталом – ограничить каждый вход суммой в 5% от величины капитала.

Заключение

Главным отличием стохастического осциллятора является то, что его можно использовать отдельно, без дополнительных индикаторов и фильтров. Тем не менее эффективность торговли можно значительно повысить, подобрав Стохастику оптимальные параметры, а также дополнив его другими осцилляторами. Таким образом можно уменьшить количество ложных сигналов и повысить общую доходность стратегии.

