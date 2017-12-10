Стратегия разгона депозита на бинарных опционах

Работа с бинарными опционами предусматривает осуществление контроля над рисками. По крайней мере, большинство торговых стратегий основано на этом утверждении. Но существует другой подход, в рамках которого удается за короткий временной отрезок существенно нарастить собственный капитал. Такая стратегия известна как разгон депозита.

Что такое разгон депозита?

Разгон депозита предполагает проведение агрессивного мани-менеджмента, благодаря чему за короткий временной отрезок значительно увеличивается размер торгового баланса. Иными словами, трейдеру приходится работать с максимальными рисками, стремясь решить поставленную задачу.

В рамках разгона устанавливаются начальная и конечная цели. Или определяется количество имеющихся в наличие денег и желаемый размер депозита. Как только нужная сумма будет накоплена, работа в выбранном направлении прекращается, и в дальнейшем риски сводятся к нормальному уровню.

Считается, что разгон депозита – это бездумное следование высокорисковой стратегии. Однако такая тактика нередко является вынужденной мерой. Объясняется это тем, что для хорошего заработка необходимо иметь достаточно крупный начальный капитал. Прибыль напрямую зависит от объема вложений. Так, если трейдер планирует в ближайшее время получить не менее миллиона долларов, ему придется инвестировать в депозит аналогичную сумму.

Естественно, размер начального капитала не ограничивается названной цифрой. Торговля бинарными опционами возможна и со 100 долларами. Причем в течение нескольких лет эту сумму (при условии успешной торговли) можно существенно нарастить, проводя низкорисковые операции. Но не каждый человек способен на то, чтобы потратить годы собственной жизни, регулярно тратя время на трейдинг. В ином случае следует обратиться к разгону депозита.

Для работы с этой стратегией можно иметь на балансе любую сумму. Главное, чтобы трейдер вложил в депозит столько денег, сколько он готов потерять.

Суть разгона заключается в следующем: внимание рискам минимальное, вложенным средствам – максимальное. Задача перед трейдером стоит такая: получить как можно большую прибыль за короткий временной отрезок.

Рекомендации по стратегии

Для разгона депозита выбор актива играет второстепенную роль. При этом важен показатель процентных выплат, предусмотренных в отношении отдельно взятого символа/таймфрейма. Как было сказано ранее, основной целью трейдера является получение максимальной прибыли. Эта стратегия предъявляется высокие требования к торговой системе и активам, с которыми проводятся операции.

Разгоняя депозит, нельзя забывать о фиксации полученной прибыли. Чтобы добиться хорошего результата, действуя в рамках данной стратегии, деньги необходимо регулярно выводить. Для этого достаточно указать оптимальный с точки зрения временной период (неделя, месяц и так далее). По достижении обозначенного срока нужно выводить заработанную сумму, сохраняя первоначальный размер вложений.

Для успешного разгона депозита важно, чтобы цена торгуемых активов не оставалась без движения. Если не соблюдать этого правила, то вскоре инвестиции начнут приносить убытки. Важно не сохранять долго одну позицию. Как только она приносит прибыль, ее следует закрывать и переходить к другой.

Поэтому, если рынок предоставляет такую возможности, вести торговлю следует только в волатильный период. Например, на Forex он наблюдается во время работы американской или европейской бирж, когда трейдеры инвестируют в активы крупные суммы денег. Кроме того, не стоит разгонять депозит в пятницу. Часто крупные компании или финансовые организации откладывают публикацию отчетов на конец недели, что приводит к резкому колебанию курсов. А если учесть, что разгон предусматривает работу с повышенными рисками, неожиданное изменение стоимости активов может привести к потере денег.

В качестве примера стратегий, позволяющих торговать на таких условиях, можно привести «Лестницу», «Чередование», Nitro Booster и Пин-бары. Посредством них можно разогнать собственный депозит.

Работа с рисками в бинарных опционах

В стандартные стратегии закладывается риск на каждую сделку в размере 1-2%. Такой подход позволяет снизить вероятность утраты вложений. Однако если речь идет о разгоне депозита, трейдеру придется брать на себя риск потерять существенно больше денег. Причем данная тактика не предусматривает вложение всех средств, имеющихся на счету. Для разгона депозита достаточно инвестировать более 10% денег.

Работая в этом направлении, не стоит забывать о методе Мартингейла. Он способен уберечь трейдера от неоправданных убытков. Используя Мартингейл, достаточно открыть не более трех колен. Традиционно в рамках этого метода позиция увеличивается в случаях, когда была проведена убыточная сделка. Такое решение позволяет восстановить потери посредством получения дохода со следующей операции. Но на рынке встречаются ситуации, когда подобное становится невозможным. Например, трейдер начал торговать, когда происходила коррекция основного тренда, однако цена продолжала двигаться в прежнем направлении.

(калькулятор Мартингейла)

В подобных обстоятельствах можно повторно зайти на рынок, не дожидаясь экспирации. Позиция должна идти в том же направлении, что и текущий тренд. При этом цену и объем необходимо выбирать более высокие. Иными словами, тренд вскоре изменит свое направление. Момент входа был выбран неудачным. В итоге, зайдя повторно на рынок и выбрав более выгодную цену, удается увеличить прибыль.

Можно воспользоваться менее рискованной стратегией в рамках метода Мартингейла. В данном случае в качестве триггера выступает каждая сделка ITM. Это подход позволяет увеличить вероятность получения дохода от серии ставок, действуя в рамках низкорисковой стратегии. Разработкой подхода займется специальный калькулятор Мартингейла. Он самостоятельно рассчитает размер ставок в прогрессии.

Также можно воспользоваться комбинированной стратегией. Получив убыток по одной из сделок, увеличивается размер ставки в рамках традиционного метода Мартингейла. Если операция принесла доход, то следующие шаги рассчитывать на калькуляторе. Важно помнить, что рассматриваемая стратегия не подойдет новичкам. Она связана с проведением высокорисковых операций.

Существует метод, благодаря которому можно снизить размер убытков. Для этого нужно открыть два счета. По одному следует проводить высокорисковые сделки, а по другому – умеренные. Для агрессивных действий необходимо подбирать только качественные торговые сигналы для бинарных опционов.

Описанные выше стратегии не гарантируют успеха. Естественно, нельзя постоянно заниматься разгоном, не теряя при этом деньги. Вне зависимости от тактики поведения на рынке следует помнить о том, что любые действия могут привести к потере всех инвестиций. Перед тем как приступать к разгону депозита, нужно сразу определить сумму, по достижении которой агрессивное поведение прекращается.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Подводя итог, можно привести несколько рекомендаций, посредством которых удается сохранить депозит:

для торговли необходимо выбирать только те активы, которые с высокой долей вероятности принесут доход;

на каждую сделку следует закладывать риск в пределах 10%;

размер Мартингейла – не более трех колен;

полученную прибыль нужно регулярно выводить.

При наличии опыта работы с бинарными опционами разгон депозита за короткий временной отрезок является вполне достижимой целью. Этот инструмент торговли позволяет заранее просчитывать возможные риски.