Успешные стратегии ночного скальпинга

Трейдеры, занимающиеся скальпингом, совершают за короткий промежуток времени много сделок, которые закрывают при получении хотя бы небольшого дохода. Чтобы одна убыточная позиция не «съела» всю полученную прибыль, нужно четко придерживаться рекомендаций мани-менеджмента. Это особенно актуально для Форекса, на бинарных опционах — несколько иной подход.

Скальпинг в ночные часы: взвесим «за» и «против»

Заниматься скальпингом в ночное время можно, если применять надежную стратегию. В азиатскую сессию большинство валютных пар демонстрирует флет.

Из преимуществ ночной торговли:

нет необходимости делать долгосрочные прогнозы;

котировки колеблются в пределах довольно узкого канала;

отсутствуют важные новости, вызывающие резкие скачки цены.

Если инвестор строит свою торговлю на «ловле» трендовых движений, сделка может не закрываться длительный период, в скальпинге ему нужно определить направление краткосрочных колебаний и быстро купить контракт.

Почему скальпинг на бинарных опционах — отличное решение:

время экспирации опциона — небольшое, поэтому меньше риск;

обнаружить незначительные движения стоимости актива — проще и легче, их на рынке гораздо больше, чем сильных трендовых;

инвестор может совмещать основную работу и трейдинг;

меньше нагрузка на платформу, практически не бывает зависаний.

Некоторые успешно совмещают торговлю по тренду, заключая сделки по сигналам на старших таймфреймах, и скальпинг, обнаруживая подходящие точки для входа на меньших временных промежутках.

Но опытные «спекулянты» назовут вам и недостатки подобного подхода:

низкая волатильность уменьшает количество удачных моментов для открытия позиции;

внимание рассеивается, вызывая сонливость, возрастает риск принятия неправильного решения.

Торговые рекомендации

Лучшее время для работы — между 23.00 и 3.00 по Москве. В этот период колебания незначительны. Американская сессия заканчивается, в игру вступает Австралия и Новая Зеландия. Наиболее эффективными становятся стратегии отбойные.

Один из способов заключения сделок — наблюдение за ценой, двигающейся в ограниченном канале. При достижении его верхней границы пора продавать, нижней — покупать.

Составляя торговый план, учтите, что по некоторым парам новости могут выходить и в ночное время. Например, это касается новозеландской и австралийской валют, поэтому работайте с более предсказуемыми и спокойными, «спящими» ночью активами USDCAD, GBPUSD, EURGBP, GBPCHF, GBPCAD или USDJPY.

Торговать можно как опционами, имеющими стандартные условия, так и модифицированными. Классические опционы приносят прибыль, если трейдер верно указал направление движения цены. В опционе типа «диапазон» инвестор прогнозирует, будут ли котировки колебаться в определенном канале или выйдут из него. Рамки ценового коридора устанавливаются брокером.

Прибыльные стратегии

Самые лучшие торговые системы доступны любому, они имеются в открытом доступе совершенно бесплатно.

Стратегия на Bollinger Bands

Для начала нужно подготовить терминал:

выбираем таймфрейм 15 минут;

устанавливаем индикатор;

все настройки оставляем стандартными, кроме отклонения — меняем его на цифру 3.

Как заключать сделки:

«Put» выбираем, если свеча закрылась выше верхней линии индикатора;

«Call» - если ниже;

время экспирации — 60 мин.

Торговля по сигналам Parabolic

Индикатор демонстрирует рост цены, если точки находятся под графиком, ее снижение — если они ниже. Когда на рынке есть четкий тренд, входят в рынок по направлению разворота Parabolic, однако ночью четкой тенденции нет, поэтому заключать сделку нужно в обратном направлении, чтобы получить прибыль на коррекции. Время экспирации — 1 час. Чем сильнее волатильность, тем больше будет ложных сигналов, поэтому спокойное ночное время — самое подходящее для этой стратегии.

Когда точки индикатора слишком близко к графику — торговать не стоит, вероятны сильные колебания.

Donchian Channel

В основе работы этого индикатора — показатели минимальной и максимальной цены за определенный промежуток времени. Опираясь на эти цифры, он рисует диапазон канала. Когда граница пробита, возникает сигнал на вход. Выбор «Put» и «Call» зависит от того, какой границы коснулась цена — верхней или нижней, время истечения опциона — 1 час. Заключаем сделку после закрытия сигнальной свечи. Если был пробой уровня, а не касание — в рынок не входим.

Стратегия «от границ канала»

Начертить диапазон колебаний цены можно самостоятельно, без применения индикаторов. Для этого находим три условные точки, которые станут основой построений. Через максимумы и минимумы лучше линии не проводить, а строить канал по телам свечей. Стратегия торговли аналогична другим канальным стратегиям, описанным выше. Время экспирации подбираем сами: оно должно быть примерно таким, сколько необходимо в среднем цене для движения от верхней границы к нижней.

Важные советы скальперам

Чтобы большинство сделок было прибыльным, нужно придерживаться нескольких несложных правил:

Держите себя в руках. Анализ рынка нужно делать без лишних эмоций, торговля также противопоказана, если вы расстроены или перевозбуждены; не заключайте сделки по понедельникам и в пятницу, поскольку в эти дни случаются резкие колебания и непредсказуемые движения. Аналогичная ситуация — в начале и конце каждого месяца; запомните время выхода важных новостей или ежедневно в начале дня изучайте календарь трейдера. Работать за час до выхода новости и некоторое время после ее публикации не стоит; не полагайтесь на сигнал только одного индикатора, используйте дополнительные «фильтры».

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

