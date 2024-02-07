Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper представляет собой универсальную систему. Она относится к категории трендовых стратегий, а с целью повышения процента прибыльных сделок в нее встроен фильтр, анализирующий курсовую динамику выбранного вами инструмента на двух ближайших старших таймфреймах. Она очень популярна среди трейдеров из-за своих довольно частых и своевременных сигналов.

На сайте разработчиков эта система продается за $97. В этом обзоре мы проверим насколько она эффективна и стоит ли своих денег. В конце этой статьи вы сможете бесплатно скачать ее в ознакомительных целях.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Fibonacci Scalper

Установка стратегии для бинарных опционов Fibonacci Scalper

Индикаторы стратегии Fibonacci Scalper устанавливаются стандартно в MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов Fibonacci Scalper

Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper состоит из двух индикаторов: FibonacciTrend и FibonacciScalper.

Первый (FibonacciTrend) – панель, состоящая из нескольких информационных блоков:

Действующий тренд (FibonacciTrend): зеленый - тренд вверх, красный – тренд вниз;

Аналитика (Analysis): Buy Only (покупать), Sell Only(продавать), Not Trade (не торговать);

Тренд старших таймфреймов (Fib Trend Power);

Текущая цена (Current Price);

Цвет текущего бара (Current Candle).

Настройки FibonacciTrend стандартные. Все параметры условно разделены на два блока: настройка внешнего вида с позицией на графике (красный прямоугольник), и включение/отключение всевозможных алертов (синий прямоугольник).

Второй индикатор (FibonacciScalper) сигнального типа, и служит для определения момента открытия сделок. Голубой квадрат – открываем опцион Call, красный квадрат – опцион Put.

Настройки FibonacciScalper тоже стандартные и не многочисленные. Пользователь может менять параметры RISK, FIBSignal, а также Enablemail. Для чего нужен параметр RISK выяснить не удалось, его изменение ни на, что не влияет. FIBSignal – оказывает влияние на количество зиг-загов за период. Чем меньше значение FIBSignal, тем больше сделок. Советуем использовать в качестве этого параметра одно из чисел ряда Фибоначчи: 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Последний параметр Enablemail активирует появление алертов.

Важно! На алерты индикатора FibonacciScalper можно реагировать только после закрытия свечи, на которой он возник. До закрытия временного интервала сигнал на открытие сделки может исчезать, но после закрытия свечи он уже не пропадает.

Это связано с особенностью расчета показателя, реагирующего на отклонение текущего курса от экстремумов. Если котировки валютной пары вышли за пределы порогового значения – возникает сигнал на покупку опционов.

В зависимости от того, в какую сторону произошло отклонение, цвет квадрата под сигнальной свечей окрашивается в определенный цвет: голубой – тенденция вверх, красный – вниз. Если до закрытия свечи цена вернулась в диапазон ниже порогового значения – прежний сигнал индикатора удаляется. Это важная особенность, о которой следует помнить, торгуя по стратегии бинарных опционов Fibonacci Scalper. Таким образом, все, что необходимо сделать трейдеру после появления очередного сигнала – дождаться закрытия свечи для его верификации.

Торговать по этой системе очень комфортно и просто, т.к. о возникновении перспективных сделок она предупреждает с помощью алертов.

Для заработка на бинарных опцинах важно не только правильно определять момент совершения сделки, но и отрезки времени, когда в принципе торговать не следует из-за неподходящих рыночных условий. Со стратегий Fibonacci Scalper справится даже новичок, легко ориентируясь в быстроменяющейся обстановке биржевых торгов. Об отсутствии направленного ценового импульса трейдера предупредит сообщение информационной панели «No Trade».

Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper следует за трендом старших периодов, о чем подаются сигналы на ее информационной панели. Например, для появления точки входа на таймфрейме М5 проверяется направление тренда на периодах М15 и М30.

Это не единственный метод выявления общей тенденции изменения курса финансового инструмента. Существуют и другие подходы, например, анализ свечных паттернов. На нашем сайте есть целая подборка статей, посвященных анализу рынков с их помощью:

Применение дополнительных способов выявления тренда способствует повышению качества сделок и, как результат, повышению общего количества опционов, закрывшихся с прибылью. Поэтому не стоит пренебрегать этими знаниями, которые вы можете получить на нашем сайте бесплатно.

Правила торговли по стратегии Fibonacci Scalper для бинарных опционов

Для проведения транзакции, согласно правилам Fibonacci Scalper, необходимо дождаться соблюдения нескольких условий:

Информационная панель разрешает торги и показывает одно из направлений. Возникает сигнал в форме цветного квадрата. Во всплывающем окне появляется алерт.

Открытие бинарного опциона Call:

Для открытия опциона Call на информационной панели должна быть надпись «Buy Only». На закрытии очередной свечи появляется квадрат голубого цвета. Во всплывающем окне появляется сообщение: Buy Only. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call.

Открытие бинарного опциона Put:

Для открытия опциона Put на информационной панели должна быть надпись «Sell Only». На закрытии очередной свечи появляется квадрат красного цвета. Во всплывающем окне появляется сообщение: Sell Only. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Fibonacci Scalper универсальна и отлично подойдет не только активным скальперам, но и любителям долгосрочных сделок, а также новичкам, т.к. не потребует от них никаких дополнительных знаний, кроме следования своим сигналам.

В целом, можно отметить ее простоту и эффективность при покупке бинарных опционов на разные финансовые инструменты. Она стоит своих денег и может применяться в торговле на коротких интервалах, длительный срок, а также на рынке Форекс.

Для повышения прибыльности этой методики, помимо анализа курсовой динамики старших периодов, советуем применять индикаторы тренда и паттерны Price Action. Протестируйте на истории разные комбинации и выберете лучший вариант для вашего актива.

Как известно, освоение новой системы следует начинать с открытия сделок на демо-счете. С Fibonacci Scalper не стоит делать исключений. Начните торговать на симуляторе, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, чтобы при переходе на реальный счет своего брокера, вы чувствовали себя уверенно.

