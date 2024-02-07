        Стратегии торговли опционами
        /
        Fibonacci Scalper

        Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper

        Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper представляет собой универсальную систему. Она относится к категории трендовых стратегий, а с целью повышения процента прибыльных сделок в нее встроен фильтр, анализирующий курсовую динамику выбранного вами инструмента на двух ближайших старших таймфреймах. Она очень популярна среди трейдеров из-за своих довольно частых и своевременных сигналов.

        На сайте разработчиков эта система продается за $97. В этом обзоре мы проверим насколько она эффективна и стоит ли своих денег. В конце этой статьи вы сможете бесплатно скачать ее в ознакомительных целях.

        Содержание:

        график fibonacci scalper

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Fibonacci Scalper

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M15;
        • Экспирация: 6 свечей;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: FibonacciScalper.ex4, FibonacciTrend.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari

        Установка стратегии для бинарных опционов Fibonacci Scalper

        Индикаторы стратегии Fibonacci Scalper устанавливаются стандартно в MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов Fibonacci Scalper

        Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper состоит из двух индикаторов: FibonacciTrend и FibonacciScalper.

        индикаторы fibonacci scalper

        Первый (FibonacciTrend) – панель, состоящая из нескольких информационных блоков:

        • Действующий тренд (FibonacciTrend): зеленый - тренд вверх, красный – тренд вниз;
        • Аналитика (Analysis): Buy Only (покупать), Sell Only(продавать), Not Trade (не торговать);
        • Тренд старших таймфреймов (Fib Trend Power);
        • Текущая цена (Current Price);
        • Цвет текущего бара (Current Candle).

        индикатор тренд в fibonacci scalper

        Настройки FibonacciTrend стандартные. Все параметры условно разделены на два блока: настройка внешнего вида с позицией на графике (красный прямоугольник), и включение/отключение всевозможных алертов (синий прямоугольник).

        настройки fibonacci scalper

        Второй индикатор (FibonacciScalper) сигнального типа, и служит для определения момента открытия сделок. Голубой квадрат – открываем опцион Call, красный квадрат – опцион Put.

        индикатор fibonacci scalper 

        Настройки FibonacciScalper тоже стандартные и не многочисленные. Пользователь может менять параметры RISK, FIBSignal, а также Enablemail.  Для чего нужен параметр RISK выяснить не удалось, его изменение ни на, что не влияет. FIBSignal – оказывает влияние на количество зиг-загов за период. Чем меньше значение FIBSignal, тем больше сделок. Советуем использовать в качестве этого параметра одно из чисел ряда Фибоначчи: 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Последний параметр Enablemail активирует появление алертов.

        настройки индикатора fibonacci scalper

        Важно! На алерты индикатора FibonacciScalper можно реагировать только после закрытия свечи, на которой он возник. До закрытия временного интервала сигнал на открытие сделки может исчезать, но после закрытия свечи он уже не пропадает.

        сигнал в fibonacci scalper

        Это связано с особенностью расчета показателя, реагирующего на отклонение текущего курса от экстремумов. Если котировки валютной пары вышли за пределы порогового значения – возникает сигнал на покупку опционов.

        сигнал на покупку в fibonacci scalper

        В зависимости от того, в какую сторону произошло отклонение, цвет квадрата под сигнальной свечей окрашивается в определенный цвет: голубой – тенденция вверх, красный – вниз. Если до закрытия свечи цена вернулась в диапазон ниже порогового значения – прежний сигнал индикатора удаляется. Это важная особенность, о которой следует помнить, торгуя по стратегии бинарных опционов Fibonacci Scalper. Таким образом, все, что необходимо сделать трейдеру после появления очередного сигнала – дождаться закрытия свечи для его верификации.

        Торговать по этой системе очень комфортно и просто, т.к. о возникновении перспективных сделок она предупреждает с помощью алертов.

        алерты в fibonacci scalper 

        Для заработка на бинарных опцинах важно не только правильно определять момент совершения сделки, но и отрезки времени, когда в принципе торговать не следует из-за неподходящих рыночных условий. Со стратегий Fibonacci Scalper справится даже новичок, легко ориентируясь в быстроменяющейся обстановке биржевых торгов. Об отсутствии направленного ценового импульса трейдера предупредит сообщение информационной панели «No Trade».

        информационная панель в fibonacci scalper 

        Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper следует за трендом старших периодов, о чем подаются сигналы на ее информационной панели. Например, для появления точки входа на таймфрейме М5 проверяется направление тренда на периодах М15 и М30.

        Это не единственный метод выявления общей тенденции изменения курса финансового инструмента. Существуют и другие подходы, например, анализ свечных паттернов. На нашем сайте есть целая подборка статей, посвященных анализу рынков с их помощью:

        Применение дополнительных способов выявления тренда способствует повышению качества сделок и, как результат, повышению общего количества опционов, закрывшихся с прибылью. Поэтому не стоит пренебрегать этими знаниями, которые вы можете получить на нашем сайте бесплатно.

        Правила торговли по стратегии Fibonacci Scalper для бинарных опционов

        Для проведения транзакции, согласно правилам Fibonacci Scalper, необходимо дождаться соблюдения нескольких условий:

        1. Информационная панель разрешает торги и показывает одно из направлений.
        2. Возникает сигнал в форме цветного квадрата.
        3. Во всплывающем окне появляется алерт.

        сигнал на покупку call опциона в fibonacci scalper

        Открытие бинарного опциона Call:

        Для открытия опциона Call на информационной панели должна быть надпись «Buy Only». На закрытии очередной свечи появляется квадрат голубого цвета. Во всплывающем окне появляется сообщение: Buy Only. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call.

        сигналы в fibonacci scalper

        Открытие бинарного опциона Put:

        Для открытия опциона Put на информационной панели должна быть надпись «Sell Only». На закрытии очередной свечи появляется квадрат красного цвета. Во всплывающем окне появляется сообщение: Sell Only. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put.

        сигнал на покупку put опциона в fibonacci scalper

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов Fibonacci Scalper универсальна и отлично подойдет не только активным скальперам, но и любителям долгосрочных сделок, а также новичкам, т.к. не потребует от них никаких дополнительных знаний, кроме следования своим сигналам.

        В целом, можно отметить ее простоту и эффективность при покупке бинарных опционов на разные финансовые инструменты. Она стоит своих денег и может применяться в торговле на коротких интервалах, длительный срок, а также на рынке Форекс.

        Для повышения прибыльности этой методики, помимо анализа курсовой динамики старших периодов, советуем применять индикаторы тренда и паттерны Price Action. Протестируйте на истории разные комбинации и выберете лучший вариант для вашего актива.

        Как известно, освоение новой системы следует начинать с открытия сделок на демо-счете. С Fibonacci Scalper не стоит делать исключений. Начните торговать на симуляторе, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, чтобы при переходе на реальный счет своего брокера, вы чувствовали себя уверенно.

        Комментарии

        Артур
        Стратегия я думал про уровни Фибоначчи, или про сетку Фибоначчи, а хотя нет, не буду тогда её тестить, торгую по уровням, и по уровням Фибоначчи и хватит
        10 июля 2024
        игорь
        **Достоинства:** * Статья четко и лаконично излагает основы стратегии скальпинга Фибоначчи. * Она содержит полезные иллюстрации, которые помогают читателям визуализировать концепции. * Автор предоставляет пошаговое руководство по применению стратегии. **Области для улучшения:** * **Больше деталей о выборе таймфрейма:** Статья не затрагивает важность выбора таймфрейма для скальпинга Фибоначчи. Это важный аспект, который следует рассмотреть. * **Углубленный анализ прибыльности:** Хотя статья упоминает потенциал прибыльности стратегии, она не приводит конкретных данных или обратного тестирования, чтобы подтвердить эти утверждения. Предоставление более глубокого анализа прибыльности может повысить доверие читателей. * **Управление рисками:** В статье недостаточно внимания уделяется управлению рисками. Автор должен включить раздел о том, как управлять рисками и устанавливать стоп-лоссы с помощью стратегии. * **Психология скальпинга:** Скальпинг может быть стрессовым занятием. Было бы полезно включить раздел, посвященный психологии скальпинга, и тому, как управлять своими эмоциями во время торговли. * **Ограничения:** Автор должен выделить любые ограничения стратегии, например, при определенных рыночных условиях или активах. Это поможет читателям иметь более реалистичные ожидания. **Дополнительные рекомендации:** * Добавить ссылку на любой соответствующий материал, например на учебники или блоги по скальпингу Фибоначчи. * Включить раздел часто задаваемых вопросов, чтобы ответить на распространенные вопросы о стратегии. * Использовать более профессиональную и последовательную терминологию.
        10 июля 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        И снова не повезло. Ну и ладно.
        Трейдер БО, это всего лишь отмена убытка. Вот если бы депозит разыгрывался, в несколько тыс зеленых.
        Богдан, Ну вы загнули. Тут на столько рекламы нет. В статье я имею в виду. на сайте может и есть.
        Трейдер БО, Это должна быть супер посещаемость
        Артур, Да я просто помечтал... )) Не особо надеюсь
        21 июня 2024
        Артур
        Артур
        И снова не повезло. Ну и ладно.
        Трейдер БО, это всего лишь отмена убытка. Вот если бы депозит разыгрывался, в несколько тыс зеленых.
        Богдан, Ну вы загнули. Тут на столько рекламы нет. В статье я имею в виду. на сайте может и есть.
        Трейдер БО, Это должна быть супер посещаемость
        17 июня 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        И снова не повезло. Ну и ладно.
        Трейдер БО, это всего лишь отмена убытка. Вот если бы депозит разыгрывался, в несколько тыс зеленых.
        Богдан, Ну вы загнули. Тут на столько рекламы нет. В статье я имею в виду. на сайте может и есть.
        17 июня 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        И снова не повезло. Ну и ладно.
        Трейдер БО, это всего лишь отмена убытка. Вот если бы депозит разыгрывался, в несколько тыс зеленых.
        17 июня 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        И снова не повезло. Ну и ладно.
        13 июня 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        WinOption Admin
        С исчезающим сигналом это круто придумано, это выдержка для трейдера ждать именно точного сигнала, и заодно можно включить другие способы анализа графика... И вот когда закрылась свеча и сигнал не исчез + другие данные в процессе анализа - это реальный помощник в торговле...
        Сергей, поздравляем! Вы оставили самый лучший комментарий. Пожалуйста, сообщите свои контактные данные в Telegram, чтобы мы могли вручить вам промокод на $10.
        12 июня 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Меня радует то, что здесь всего лишь два индикатора. Когда три и более - глаза разбегаются.
        Артур, Я считаю что три индикатора в стратегии - идеальное количество. Больше - это перебор. Два... ну такое.. надо пробовать.
        Трейдер БО, Два нормально: один трендовый, другой сигнальный.
        tirant, Я привык с тремя. Лишнее подтверждение не помешает.
        10 июня 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Меня радует то, что здесь всего лишь два индикатора. Когда три и более - глаза разбегаются.
        Артур, Я считаю что три индикатора в стратегии - идеальное количество. Больше - это перебор. Два... ну такое.. надо пробовать.
        Трейдер БО, Два нормально: один трендовый, другой сигнальный.
        10 июня 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        С исчезающим сигналом это круто придумано, это выдержка для трейдера ждать именно точного сигнала, и заодно можно включить другие способы анализа графика... И вот когда закрылась свеча и сигнал не исчез + другие данные в процессе анализа - это реальный помощник в торговле...
        10 июня 2024
        Богдан
        Богдан
        Этот индикатор на каком приложении или сайте устанавливается?
        Илья, В МТ4 устанавливается данная стратегия.
        07 июня 2024
        игорь
        Отличная статья о скальпинге по Фибоначчи! Автор подробно объясняет, как использовать уровни Фибоначчи для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, что является основополагающим навыком для скальперов. Примеры сделок в статье наглядно иллюстрируют, как идентифицировать точки входа и выхода и управлять рисками. Эта статья будет весьма полезной как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые ищут стратегию с высоким уровнем риска и вознаграждения. Я очень рекомендую прочитать ее всем, кто интересуется скальпингом на рынке.
        06 июня 2024
        Артур
        Трендовая стратегия?а если разворот или кратковременная коррекция?тогда что делать?
        06 июня 2024
        Магомедгаджи
        Всегда с недоверием относился к подобным числам, считал это протянутым за уши, натянутым. Но любопытство взяло верх и я попробовал поторговать используя числа Фибоначчи. Удивлению моему не было предела когда убедился, что это действительно работает. Я работал методом тыка,а тут предлагают специальную стратегию, которую разработали специалисты. Это нужно ценить. Спасибо
        06 июня 2024
        Илья
        Меня радует то, что здесь всего лишь два индикатора. Когда три и более - глаза разбегаются.
        Артур, Я считаю что три индикатора в стратегии - идеальное количество. Больше - это перебор. Два... ну такое.. надо пробовать.
        р Трейдер БО, Думаю то что некоторые индекаторы ещё можно добавить, они могут точнее дать ответ
        06 июня 2024
        Илья
        Этот индикатор на каком приложении или сайте устанавливается?
        06 июня 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Меня радует то, что здесь всего лишь два индикатора. Когда три и более - глаза разбегаются.
        Артур, Я считаю что три индикатора в стратегии - идеальное количество. Больше - это перебор. Два... ну такое.. надо пробовать.
        06 июня 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Меня радует то, что здесь всего лишь два индикатора. Когда три и более - глаза разбегаются.
        06 июня 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Не стрелки - квадратики. Но в принципе все понятно.
        06 июня 2024
        Ответить
