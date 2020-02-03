Стратегия для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion представляет собой смесь трендовых индикаторов и одного сигнального индикатора, и используется для 5-минутных графиков и 15-минутной экспирации. В каждый индикатор данной стратегии заложен похожий друг на друга алгоритм работы. Основная суть этой стратегии заключается в том, чтобы совмещать сигналы всех индикаторов. А уникальность данной стратегии в том, что в ней используется индикатор силы тренда, который появился совсем недавно и еще мало кем опробован.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: 5 или 15 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: WA Extreme, T3MA-Alarm, NXtrendH.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Nexus Extreme Explosion в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикатор NXtrendH устанавливается с MAPeriod и MAPeriod2 - 34.

Индикатор T3MA-Alarm устанавливается с Period - 13, shift - 0.

Индикатор WA Extreme устанавливается без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Nexus Extreme Explosion

Основным правилом является работа только по тренду. Поэтому для начала вам нужно будет научиться понимать, что такое тренд и как его определять. Можно пробовать торговать бинарными опционами и против тренда, но такие сделки являются скальперскими и несут повышенный риск, что не очень рекомендуется для новичков.

И пара слов об «подвальном» индикаторе Extreme W.A Explosion. Его стоит использовать только как дополнительный источник информации, который показывает силу направления цены и тренда. Чем сильнее движение, тем выше показания индикатора. Красная линия так же показывает силу движения, как в данном случае:

При движении вверх красная линия повышалась, а при ослаблении тренда начала снижаться.

Давайте теперь рассмотрим более точные правила торговли по данной стратегии.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Был восходящий тренд, о чем будет свидетельствовать белый цвет индикатора NXtrendH. Появился сигнал на покупку (зеленая стрелочка). Индикатор Extreme W.A Explosion должен быть окрашен в белый цвет (не обязательное условие).

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Был нисходящий тренд, о чем будет свидетельствовать оранжевый цвет индикатора NXtrendH. Появился сигнал на продажу (красная стрелочка). Индикатор Extreme W.A Explosion должен быть окрашен в оранжевый цвет (не обязательное условие).

Примеры торговли с помощью стратегии Nexus Extreme Explosion

Для примера возьмем валютную пару — GBP/USD.

Открытие опционов Call

Имеем восходящий тренд (индикатор белый) и есть сигналы на покупку (зеленые стрелочки), что позволяет нам открывать опционы Call с экспирацией 15 минут.

Как видим, при тренде стратегия генерирует множество сигналов, большая часть из которых дает прибыль. На картинке мы отметили только 3 сигнала.

Открытие опционов Put

Имеем нисходящий тренд (индикатор оранжевый) и есть сигналы на продажу (красные стрелочки), что позволяет нам открывать опционы Put с экспирацией 15 минут.

Так же и в ситуации нисходящего движения были отмечены лишь 3 сигнала, но их гораздо больше.

Заключение

Как можно теперь понять, данная стратегия для бинарных опционов может генерировать отличные сигналы по тренду. Любителям скальпинга эта стратегия также подойдет, но применять ее придется с более агрессивными правилами и большими рисками.

Не стоит забывать, что у данной системы бывают и убыточные сигналы, поэтому завышать риски и надеяться на быстрый и большой заработок не стоит. Никто не отменял правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Nexus Extreme Explosion

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

