Стратегия для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion представляет собой смесь трендовых индикаторов и одного сигнального индикатора, и используется для 5-минутных графиков и 15-минутной экспирации. В каждый индикатор данной стратегии заложен похожий друг на друга алгоритм работы. Основная суть этой стратегии заключается в том, чтобы совмещать сигналы всех индикаторов. А уникальность данной стратегии в том, что в ней используется индикатор силы тренда, который появился совсем недавно и еще мало кем опробован.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М5.
- Экспирация: 5 или 15 минут.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: WA Extreme, T3MA-Alarm, NXtrendH.
- Торговые инструменты: Любые.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Nexus Extreme Explosion в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Индикатор NXtrendH устанавливается с MAPeriod и MAPeriod2 - 34.
Индикатор T3MA-Alarm устанавливается с Period - 13, shift - 0.
Индикатор WA Extreme устанавливается без изменений.
Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.
Правила торговли с помощью стратегии Nexus Extreme Explosion
Основным правилом является работа только по тренду. Поэтому для начала вам нужно будет научиться понимать, что такое тренд и как его определять. Можно пробовать торговать бинарными опционами и против тренда, но такие сделки являются скальперскими и несут повышенный риск, что не очень рекомендуется для новичков.
И пара слов об «подвальном» индикаторе Extreme W.A Explosion. Его стоит использовать только как дополнительный источник информации, который показывает силу направления цены и тренда. Чем сильнее движение, тем выше показания индикатора. Красная линия так же показывает силу движения, как в данном случае:
При движении вверх красная линия повышалась, а при ослаблении тренда начала снижаться.
Давайте теперь рассмотрим более точные правила торговли по данной стратегии.
Для открытия опциона Call нужно, чтобы:
- Был восходящий тренд, о чем будет свидетельствовать белый цвет индикатора NXtrendH.
- Появился сигнал на покупку (зеленая стрелочка).
- Индикатор Extreme W.A Explosion должен быть окрашен в белый цвет (не обязательное условие).
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Был нисходящий тренд, о чем будет свидетельствовать оранжевый цвет индикатора NXtrendH.
- Появился сигнал на продажу (красная стрелочка).
- Индикатор Extreme W.A Explosion должен быть окрашен в оранжевый цвет (не обязательное условие).
Примеры торговли с помощью стратегии Nexus Extreme Explosion
Для примера возьмем валютную пару — GBP/USD.
Открытие опционов Call
Имеем восходящий тренд (индикатор белый) и есть сигналы на покупку (зеленые стрелочки), что позволяет нам открывать опционы Call с экспирацией 15 минут.
Как видим, при тренде стратегия генерирует множество сигналов, большая часть из которых дает прибыль. На картинке мы отметили только 3 сигнала.
Открытие опционов Put
Имеем нисходящий тренд (индикатор оранжевый) и есть сигналы на продажу (красные стрелочки), что позволяет нам открывать опционы Put с экспирацией 15 минут.
Так же и в ситуации нисходящего движения были отмечены лишь 3 сигнала, но их гораздо больше.
Заключение
Как можно теперь понять, данная стратегия для бинарных опционов может генерировать отличные сигналы по тренду. Любителям скальпинга эта стратегия также подойдет, но применять ее придется с более агрессивными правилами и большими рисками.
Не стоит забывать, что у данной системы бывают и убыточные сигналы, поэтому завышать риски и надеяться на быстрый и большой заработок не стоит. Никто не отменял правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.
Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера.
