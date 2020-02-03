    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Nexus Extreme Explosion

        Стратегия для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion

        Стратегия для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion представляет собой смесь трендовых индикаторов и одного сигнального индикатора, и используется для 5-минутных графиков и 15-минутной экспирации. В каждый индикатор данной стратегии заложен похожий друг на друга алгоритм работы. Основная суть этой стратегии заключается в том, чтобы совмещать сигналы всех индикаторов. А уникальность данной стратегии в том, что в ней используется индикатор силы тренда, который появился совсем недавно и еще мало кем опробован.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Nexus Extreme Explosion

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5.
        • Экспирация: 5 или 15 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: WA Extreme, T3MA-Alarm, NXtrendH.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Nexus Extreme Explosion в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикатор NXtrendH устанавливается с MAPeriod и MAPeriod2 - 34.

        Индикатор T3MA-Alarm устанавливается с Period - 13, shift - 0.

        Индикатор WA Extreme устанавливается без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Nexus Extreme Explosion

        Основным правилом является работа только по тренду. Поэтому для начала вам нужно будет научиться понимать, что такое тренд и как его определять. Можно пробовать торговать бинарными опционами и против тренда, но такие сделки являются скальперскими и несут повышенный риск, что не очень рекомендуется для новичков.

        И пара слов об «подвальном» индикаторе Extreme W.A Explosion. Его стоит использовать только как дополнительный источник информации, который показывает силу направления цены и тренда. Чем сильнее движение, тем выше показания индикатора. Красная линия так же показывает силу движения, как в данном случае:

        Индикатор Extreme W.A Explosion

        При движении вверх красная линия повышалась, а при ослаблении тренда начала снижаться.

        Давайте теперь рассмотрим более точные правила торговли по данной стратегии.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд, о чем будет свидетельствовать белый цвет индикатора NXtrendH.
        2. Появился сигнал на покупку (зеленая стрелочка).
        3. Индикатор Extreme W.A Explosion должен быть окрашен в белый цвет (не обязательное условие).

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд, о чем будет свидетельствовать оранжевый цвет индикатора NXtrendH.
        2. Появился сигнал на продажу (красная стрелочка).
        3. Индикатор Extreme W.A Explosion должен быть окрашен в оранжевый цвет (не обязательное условие).

        Примеры торговли с помощью стратегии Nexus Extreme Explosion

        Для примера возьмем валютную пару — GBP/USD.

        Открытие опционов Call

        Имеем восходящий тренд (индикатор белый) и есть сигналы на покупку (зеленые стрелочки), что позволяет нам открывать опционы Call с экспирацией 15 минут.

        Опционы Call

        Как видим, при тренде стратегия генерирует множество сигналов, большая часть из которых дает прибыль. На картинке мы отметили только 3 сигнала.

        Открытие опционов Put

        Имеем нисходящий тренд (индикатор оранжевый) и есть сигналы на продажу (красные стрелочки), что позволяет нам открывать опционы Put с экспирацией 15 минут.

        Опционы Put

        Так же и в ситуации нисходящего движения были отмечены лишь 3 сигнала, но их гораздо больше.

        Заключение

        Как можно теперь понять, данная стратегия для бинарных опционов может генерировать отличные сигналы по тренду. Любителям скальпинга эта стратегия также подойдет, но применять ее придется с более агрессивными правилами и большими рисками.

        Не стоит забывать, что у данной системы бывают и убыточные сигналы, поэтому завышать риски и надеяться на быстрый и большой заработок не стоит. Никто не отменял правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не выбрали брокера, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Nexus Extreme Explosion

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Вячеслав
        не извлечен *.rar
        Nodirbek, обнови архивтор, все ок
        07 марта 2020
        Ответить
        Nodirbek
        не извлечен *.rar
        07 марта 2020
        Ответить
        Дмиттрий
        Стрелки перерисовывает однозначно, поэтому без стохастика и болинджера вообще опасно ему верить. это 10-15 минут наблюдения, посмотрим, но видимо, как и всё остальное, 50/50. Не зная ТА, дапозит сольёте.
        25 февраля 2020
        Ответить
        Тренд
        По моему нику думаю понятно, что я люблю торговлю по тренду, так что это стратегия для бинарных опционов прям для меня писалась)
        03 февраля 2020
        Ответить
        Олег
        Красиво выглядит, и правила понятные. но мне больше всего понравился индюк из подвала, он прям неплохо так показывает остановки тренда!
        03 февраля 2020
        Ответить
        Карим
        Спасибо за стратегию, при тренде получается немало сигналов хороших, но протестирую сперва на демо)
        03 февраля 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!