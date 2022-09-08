Стратегия для бинарных опционов FX Nuke изначально предназначалась для торговли на рынке Форекс, но с учетом того, что она генерирует простые и понятные сигналы, использовать ее можно и для бинарных опционов.

Из преимуществ стратегии можно выделить целых три шаблона от автора, которые предназначены для торговли внутри дня, скальпинга и свинг трейдинга, что делает систему FX Nuke Trading System универсальной и подходящей абсолютно любым типам трейдеров.

Также изначально стратегия FX Nuke была платной и стоила около $30, но с нашего сайта ее можно скачать бесплатно.

Характеристики стратегии FX Nuke

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: Торговля внутри дня – 20 свечей, скальпинг – 3 свечи, свинг трейдинг – 200 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: FX Nuke, cpm (в стратегии 6 индикаторов, по 2 на каждый тип трейдинга).

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии FX Nuke в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

В стратегии присутствует всего два индикатора, и это индикатор FX Nuke и индикатор cpm. Индикатор FX Nuke имеет только настройки алертов:

Это делает его использование удобным, так как в том же режиме скальпинга сигналов может появляться довольно много и следить за ними самостоятельно будет сложно, поэтому во время торговли будут появляться оповещения:

Индикатор cpm не имеет настроек.

Суть и правила торговли с помощью стратегии FX Nuke

Как и любая стратегия или индикатор, FX Nuke Trading System является не исключением и подразумевает умение определять тренд на рынке, так как сигналы этой торговой системы могут появляться как по тренду, так и против него. Также в дополнение к определению тренда стоит изучить различия между бычьим и медвежьим трендом, а также фазами тренда.

Торговая система FX Nuke Trading System, как уже говорилось ранее, имеет три режима для разных типов трейдинга бинарными опционами, которые разделяются на:

Торговлю внутри дня. Скальпинг. Свинг трейдинг.

Торговля внутри дня подразумевает покупку опционов с экспирацией не более 24 часов, так как в таком типе трейдинга сделки не переносятся на следующий день. Чаще всего экспирация не превышает двух часов и количество сделок может составлять до пяти в день.

Скальпинг – это короткие сделки, экспирация в которых не длится дольше пяти минут. Если трейдер придерживается такого стиля торговли, то сделок за день может совершаться очень много (от двадцати, а чаще больше).

Свинг трейдинг можно еще назвать среднесрочной торговлей и все зависит от выбранного тайм фрейма. Так на М5 сделка может длиться около трех-пяти часов, тогда как на Н1 экспирация может достигать двух-трех дней.

Теперь, разобравшись с типами трейдинга, можно понять, чем же отличается каждый из шаблонов в стратегии FX Nuke:

Как можно видеть на изображении выше, шаблон торговли внутри дня (первый график) и шаблон скальпинга (второй график) хоть и похожи между собой, но все же имеют некоторые малые отличия в сигналах, тогда как шаблон свинг трейдинга (третий график) имеет совсем другие сигналы.

Примечание: понять, какой шаблон используется можно по названию в правом верхнем углу.

Помимо основного индикатора FX Nuke в стратегии также есть и панель силы валют:

На данных панелях представлены восемь основных валют, на которых и строится большинство валютных пар. Суть такой панели в том, чтобы видеть, какая валюта сейчас лидирует в росте, и эта информация должна учитываться при совершении сделок по сигналам от стратегии.

Если говорить о правилах торговли по торговой системе FX Nuke Trading System, то изначально всегда стоит обращать внимание на силу валют, чтобы понимать, опционы в какую сторону сейчас есть смысл покупать, и уже потом остается дождаться сигнала от индикатора FX Nuke. Поэтому для покупки опциона Call нужно, чтобы:

Основная валюта была сильной. Линия индикатора поменяла цвет на синий (есть алерт).

А для покупки опциона Put нужно, чтобы:

Основная валюта была слабой. Линия индикатора поменяла цвет на красный (есть алерт).

Далее рассмотрим примеры возможных сделок, чтобы стало понятнее, когда и какие опционы стоит покупать.

Примеры торговли с помощью стратегии FX Nuke

Так как правила торговли для всех шаблонов остаются одинаковыми и меняется только экспирация, то примеры рассмотрим только на одном шаблоне, но используем разные валютные пары, чтобы было видно, как правильно использовать панель силы валют.

Открытие опциона Call

В данном примере у нас имеется сильная базовая валюта (так как стоит в начале валютной пары) и слабая второстепенная, поэтому рассматривать стоит только опционы Call и как только появляется сигнал, стоит входить в сделку:

Обратите внимание, что экспирация тут используется в двадцать свечей, так как используется шаблон для торговли внутри дня. Для других шаблонов правило для покупки опциона не поменялось бы, но экспирация была бы та, которая соответствует шаблону.

Открытие опциона Put

Обратная ситуация с покупкой опциона Put, так как базовая валюта у нас слабая, а второстепенная сильная, и значит рассматриваться должны только опционы Put:

Заключение

По итогу хочется отметить, что стратегия для бинарных опционов FX Nuke имеет не самые сложные правила, но зато обладает эффективными сигналами, которые можно использовать как для турбо-опционов, так и для более долгих сделок по тренду.

О чем никогда не стоит забывать, это о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют получать прибыль даже тогда, когда стратегия дает много ложных или убыточных сигналов. И также не стоит забывать тестировать стратегии и индикаторы на демо-счету.

Также для прибыльной торговли в будущем важно подобрать проверенного брокера.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии FX Nuke

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

