        Стратегия для бинарных опционов SMA-RoC

        Стратегия для бинарных опционов SMA-ROC основана на двух индикаторах, один из которых является сигнальным, а второй осцилляторным. Данная стратегия элементарно проста и понятна и новички смогут освоить ее без проблем, а опытным трейдерам она покажется простой даже без объяснений.

        С данной стратегией для бинарных опционов можно получать 60-70% прибыльных сделок.

        Стратегия SMA-ROC

        Характеристики стратегии для бинарных опционов SMA-ROC

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 2 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: S-ROC TT, CMA CJCF.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии SMA-ROC в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикатор S-RoC TT устанавливаем на график с настройками:

        • MA Period - 7.
        • ROC Period – 12.

        Остальные настройки оставляем без изменений.

        Индикатор CMA CJCF устанавливаем на график с настройками:

        • Lenght1 – 2.
        • Phase1 – 10.
        • Lenght2 – 2.
        • Lenght2 – 12.

        Остальные настройки оставляем без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии SMA-ROC

        Как уже упоминалось, правила данной стратегии для бинарных опционов просты, в чем вы сейчас сами убедитесь.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Появился сигнал (голубая стрелочка) от индикатора CMA CJCF.
        2. Индикатор S-ROC TT должен быть направлен вверх.
        3. Индикатор S-ROC TT должен быть выше нулевой линии (не обязательно, но будет хорошим дополнением к сигналу).

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Появился сигнал (красная стрелочка) от индикатора CMA CJCF.
        2. Индикатор S-ROC TT должен быть направлен вниз.
        3. Индикатор S-ROC TT должен быть ниже нулевой линии (не обязательно, но будет хорошим дополнением к сигналу).

        Примеры торговли с помощью стратегии SMA-ROC

        Для примера была взята любимая многими валютная пара — EUR/JPY.

        Открытие опциона Call

        На европейской сессии можно смело искать входы. Потенциальный профит от сделки был бы получен при экспирации в 2 свечи.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        На картинке ниже есть больше, чем один вариант для открытия опциона Put, но мы взяли один для примера. Нулевая линия была пересечена на подвальном индикаторе, а значит можно пробовать открывать позицию.

        Опцион Call

        Заключение

        Как видим, при следовании всего двум правилам из этой торговой стратегии для бинарных опционов можно уже извлекать прибыль из рынка.

        Для торговли бинарными опционами всегда нужно выбирать надёжного брокера. Посмотреть обзоры вы можете в рейтинге брокеров на нашем сайте. Выбирайте того, который больше всего вам понравится и начинайте зарабатывать, а мы желаем вас успеха!

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии SMA-ROC

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        дима
        спасибо))
        03 июля 2020
        genius
        genius
        сливаторная, если у тебя руки не из того места растут, у меня она плюс показывает, так что кому как)))
        02 декабря 2019
        капер
        Очередная сливаторная стратегия?
        02 декабря 2019
        leha
        простота - сестра таланта или как там говорится))))) правила простые, все понятно, спасибо за материал)
        02 декабря 2019
