Стратегия для бинарных опционов SMA-ROC основана на двух индикаторах, один из которых является сигнальным, а второй осцилляторным. Данная стратегия элементарно проста и понятна и новички смогут освоить ее без проблем, а опытным трейдерам она покажется простой даже без объяснений.

С данной стратегией для бинарных опционов можно получать 60-70% прибыльных сделок.

Характеристики стратегии для бинарных опционов SMA-ROC

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 2 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: S-ROC TT, CMA CJCF.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии SMA-ROC в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикатор S-RoC TT устанавливаем на график с настройками:

MA Period - 7.

ROC Period – 12.

Остальные настройки оставляем без изменений.

Индикатор CMA CJCF устанавливаем на график с настройками:

Lenght1 – 2.

Phase1 – 10.

Lenght2 – 2.

Lenght2 – 12.

Остальные настройки оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии SMA-ROC

Как уже упоминалось, правила данной стратегии для бинарных опционов просты, в чем вы сейчас сами убедитесь.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Появился сигнал (голубая стрелочка) от индикатора CMA CJCF. Индикатор S-ROC TT должен быть направлен вверх. Индикатор S-ROC TT должен быть выше нулевой линии (не обязательно, но будет хорошим дополнением к сигналу).

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Появился сигнал (красная стрелочка) от индикатора CMA CJCF. Индикатор S-ROC TT должен быть направлен вниз. Индикатор S-ROC TT должен быть ниже нулевой линии (не обязательно, но будет хорошим дополнением к сигналу).

Примеры торговли с помощью стратегии SMA-ROC

Для примера была взята любимая многими валютная пара — EUR/JPY.

Открытие опциона Call

На европейской сессии можно смело искать входы. Потенциальный профит от сделки был бы получен при экспирации в 2 свечи.

Открытие опциона Put

На картинке ниже есть больше, чем один вариант для открытия опциона Put, но мы взяли один для примера. Нулевая линия была пересечена на подвальном индикаторе, а значит можно пробовать открывать позицию.

Заключение

Как видим, при следовании всего двум правилам из этой торговой стратегии для бинарных опционов можно уже извлекать прибыль из рынка.

Для торговли бинарными опционами всегда нужно выбирать надёжного брокера.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

Смотрите также:

Книги по трейдингу

Бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн

Полезные статьи о бинарных опционах

Калькулятор Мартингейла