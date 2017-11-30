Стратегия торговли бинарными опционами во флете

Бинарные опционы-позволяют трейдеру заработать деньги путем прогнозирования цен на рынке. Другими словами, трейдер делает ставки на повышение или понижение цен. Некоторые могут принять это за типичную азартную игру, но это далеко не так. Если вы желаете торговать опционами, то вам будет необходимо с высокой серьёзностью подойти к этому делу и приобрести определенные профессиональные навыки.

Правила торговли Бинарными опционами во флете

Принято считать, что основную часть времени рынок работает в режиме флета. Буквально 30% времени на торгах происходит направленное движение, остальные 70% периода, рынок проводит без колебаний. Следовательно, отточенный навык определения флета, позволит намного эффективнее торговать на Бинарных Опционах.

Что означает флет

Впрочем, стоит разобраться в главных различиях между флетом и трендовым движением. Понятие тренд имеет два варианта. Восходящий и понижающийся тренд. Первый означает очередность возрастания экстремума. Направленное движение создается с помощью дисбаланса продавцов и покупателей, за счет этого расценка опционов будет повышаться или понижаться. Когда наступает время флета, баланс покупателей и продавцов нормализуется, поэтому цена больше не обновляет прошлые минимумы и максимумы.

Если вы видите что цепочка восходящих максимумов или минимумов нарушается при направлении вверх, это явный сигнал к запуску "бокового движения". Также определить флет можно при укреплении цены. Понять это можно как время корректирования движения в границах общего тренда, или горизонтальное направление при развороте. Во время фазы накопления или распределения можно часто увидеть процесс консолидации. При накоплении флеты обычно встречаются на разворотных минимумах, и представляют собой стадию скопления объемов до скачка. Фаза распределения объясняется как увеличение объемов до спада, и обычно выглядит как краткое горизонтальное движение. Обнаружить старт бокового движения можно по двум пикам и двум ямам присутствующих в рамках прошлой волны.

Рекомендации

Если вы желаете быстро и правильно определить флет, то вам понадобится нарисовать на графике пару горизонтальных линий. Они будут обозначать необходимый нам уровень. После определения границ поддержки и сопротивления флет найдется быстро, просто взглянув на перемещение цены между двумя линиями, которые сформируют зону канала. После попадания линии графика в канал события могут развиваться по 3 сценариям:

цена выйдет за рамки канала; отобьется от них; произойдет расширение диапазона.

Обязательно не спутайте его с наклонным каналом. Так как он и есть трендовое движение, и его главная задача обновлять прошлые экстремумы.

Предназначение флета состоит в движение графика по горизонтали, когда нет ясного направления. Как можно судить по данным, цена обычно опирается от уровня, а не пробивает его. Следовательно, вести торговлю рекомендуется только на отбой. В случае пробоя канала, это будет означать разрушение созданной формы квадратного канала.

Однако как может показаться на первый взгляд, сделки во флете тоже имеют определенные риски, поэтому необходимо точно знать обо всех нюансах. В этой ситуации торговля значительно облегчают вашу задачу, потому-что не требуют большого скачка цены для получения дохода.

Самое важное правило никогда не действуйте до подтверждения! Даже если вы ждете отбоя от уровня. Заходить на торги быстро не рекомендуется до прикосновения цены к любому краю. Окончательный вердикт о заходе на рынок принимать нужно исключительно только после закрытия свечи в момент, когда произойдет закрепление цены на одном уровне. Следите за краями канала, чтобы там отсутствовали места скопления объемов, так как это сигнал к вероятному пробою.

Стоит учесть ещё один аспект, это подбор лучшего периода для сделок. Глупо вести торговлю во время активного рынка. К примеру, можно взять европейские или американские сессии, в этот момент количество торгов растет и на старте происходит быстрая смена направления. Также не стоит заключать сделки, когда данный тренд получает свежие объёмы. Наличие на рынке небольших изменений самое благоприятное время для флета. В эти моменты рынок настроен на лучшее прогнозирование, и лучше расположен к движению в горизонтальном канале.

Примеры на графиках

Торговый уровень четко определяется по еле заметным экстремумам на графике. Для лучшего обращения с графиком рекомендуется нанести индикатор "ЗигЗаг". Далее установите горизонтальные линии по телам свечей в точках появления пиков "ЗигЗага". В этих точках на цену будет оказано сопротивление, которое не исключает влияние на цену в будущем.

При входе цены в канал, свеча закрывается внутри двух горизонтальных уровней. Понадобится терпение, ожидайте сигнал на вход, когда свеча прикоснется к одному из двух краев канала. При касании нижней входим на повышение, а если верхней заходим на падение. Сигнальной свече обязательно необходимо закрыться в границах канала. Опцион желаемого вам направления приобретайте на старте очередной свечи, с экспирацией в одну свечу.

Если расценка все же отобьется от уровня, и мы увидим подтверждение от сигнальной свечи. Невозможно быть уверенным на все сто, какая сила импульсов есть на торгах. Если цена начала расти, но торги оказались не удачны, тогда даже не используя дополнительных фильтров, и при условии что вы правильно разметили ключевые уровни, часть неверных отбоев не превысит доступной статистической погрешности.

Заключение

Если вы обладаете достаточными навыками сделки период флета не представит для вас никакой сложности, к тому-же она более безопасная, чем контр трендовая торговля. Однако знайте, что флет в любом случае прекратится и вместо него придет направленное движение. А пока до тех пор, флет позволит получить вам дополнительный заработок, при наличии у вас строгой дисциплины. Чувствуя неуверенность, опробуйте для начала себя на демо-счетах, и только потом ради своих денег, идите на настоящий рынок.

