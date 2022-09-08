Стратегия для бинарных опционов Mandrake System основана на гистограммных индикаторах, которые имеют несколько видов сигналов и позволяют покупать опционы как по текущему движению, так и во время разворотов.

Плюсом данной стратегии является то, что все индикаторы компактно собраны внизу графика, что позволяет более четко видеть свечные формации, которые можно использовать для дополнительного подтверждения анализа по стратегии.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Mandrake System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-H4.

Экспирация: 3 свечи или 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: MA_Angle, Mandrake iTrend1, Mandrake RSI, Mandrake Stochastic.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Mandrake System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Так как индикаторов в стратегии четыре вида, то настройка каждого может занять много времени и поэтому лучшим вариантом будет устанавливать стратегии при помощи шаблона, который можно скачать в конце статьи.

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Mandrake System

Стратегия Mandrake System не подразумевает определение тренда и работу по нему, так как сигналы от индикаторов можно получать как по движению, так и в момент разворота рынка. Поэтому данная стратегия будет полезна в особенности новичкам, так как для покупки опционов необходимо будет просто следовать сигналам, не проводя дополнительный анализ.

Но перед началом торговли стоит понять принцип работы индикаторов, которые входят в эту стратегию, и первым рассмотрим индикатор EMA Angle:

Данная гистограмма окрашивается в различные цвета, и по началу может показаться, что таким образом индикатор генерирует сигналы для покупки опционов, но это не так. На самом деле красные и синие столбики гистограммы сигнализируют о том, что текущее движение подходит к кульминации и скорее всего далее последует разворот.

На примере ниже можно видеть, что когда столбики окрашиваются в синий цвет, это сигнализирует о возможном окончании восходящего движения, а когда в красный, о возможном окончании нисходящего движения:

Конечно, из этого правила бывают и исключения, к примеру, в моменты сильного тренда и как видно из примера, несмотря на синие столбики, движение вверх все равно продолжалось.:

Если говорить об остальных индикаторах, то их расцветка является стандартной и смена цвета говорит о том, что необходимо покупать опцион Call или Put.

Первый тип сигналов по стратегии для бинарных опционов Mandrake System

Как уже говорилось ранее, сигналов по стратегии Mandrake System может быть два вида, но все они опираются на индикатор EMA Angle.

Первый тип сигналов подразумевает пересечение индикатором нулевого уровня, поэтому для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Индикатор EMA Angle пересек нулевой уровень снизу вверх. Индикатор Mandrake iTrend1 был синего цвета. Индикатор Mandrake RSI был синего или голубого цвета. Индикатор Mandrake Stochastic был синего или голубого цвета.

Для покупки опционов Put нужно, чтобы:

Индикатор EMA Angle пересек нулевой уровень сверху вниз. Индикатор Mandrake iTrend1 был красного цвета. Индикатор Mandrake RSI был красного или розового цвета. Индикатор Mandrake Stochastic был красного или розового цвета.

Второй тип сигналов по стратегии для бинарных опционов Mandrake System

Второй тип сигналов является самым простым, но несет в себе более высокие риски и является агрессивным вариантом торговли. Для покупки опционов Call по таким сигналам нужно, чтобы:

Индикатор EMA Angle поменял цвет столбиков гистограммы с красного на серый.

Для покупки опционов Put нужно, чтобы:

Индикатор EMA Angle поменял цвет столбиков гистограммы с синего на серый.

На другие индикаторы в данном случае можно не обращать внимания, но стоит помнить, что для торговли по таким сигналам экспирация не должна превышать трех свечей.

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Mandrake System

Рассмотрим примеры торговли с использованием первого и второго типа сигналов на тайм фрейме М5 и валютной паре EUR/JPY.

Открытие опциона Call

Опцион Call можно было купить после появления сигнала первого типа:

Обратите внимание, что совершать сделку лучше после закрытия свечи. В данном случае прибыль принесла бы экспирация как в три свечи, так и в пять свечей.

Открытие опциона Put

Опцион Put в данном случае можно было купить по сигналу второго типа, и обратите внимание, что цвета других индикаторов не имеют значения:

И несмотря на то, что экспирация даже в пять свечей могла бы принести прибыль, более правильным вариантом была бы покупка опциона с экспирацией до трех свечей.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Mandrake System в силу своих простых правил торговли будет максимально полезна новичкам, но использовать в торговле одновременно два типа правил стоит только в случае строгого следования правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента. Такой подход позволит максимально защитить свой капитал от потерь даже в долгий период убыточных сделок.

Желаем прибыльных сделок!

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

