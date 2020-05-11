Стратегия для бинарных опционов Скальпинг по BAMBONI

Стратегия для бинарных опционов и Форекс «Скальпинг по BAMBONI» основана как на стандартных эффективных индикаторах тренда, так и на авторских индикаторах тренда и флэта, что в «миксе» дает возможность торговать как бинарными опционами с помощью этой стратегии, так и на рынке Форекс.

Также у стратегии есть два режима торговли, что делает стратегию «Скальпинг по BAMBONI» универсальной и удобной в использовании.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Скальпинг по BAMBONI

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1.

Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Signal Bars, EA SC Trend, Fisher Yur4ik, Moving Averages, Paramon Scalp, Fractals.

Торговые инструменты: GBP/USD, EUR/USD.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Скальпинг по BAMBONI в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки большинства индикаторов остаются по умолчанию, за исключением Скользящих Средних. Они должны быть с периодами «100» и «200» и с методом «Simple».

Скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии можно в конце статьи.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Скальпинг по BAMBONI

Одно их правил торговли по любой стратегии и индикатору — это понимание того, что такое тренд и как его определять. Со знанием тренда каждый трейдер всегда сможет торговать и без использования индикаторов.

Как уже говорилось выше, по данной стратегии можно торговать двумя разными способами:

При помощи скальпинга.

Консервативным методом.

Скальпинг подразумевает экспирацию в 1 свечу, а консервативный метод подразумевает экспирацию в 10 свечей. Конечно же первый вариант является более рискованным, но и прибыль по нему можно получать гораздо быстрее.

Основные правила для открытия опциона Call требуют, чтобы:

Был восходящий тренд. Цена пересекла 200-периодную Скользящую Среднюю снизу вверх и закрылась выше. Желтая линия индикатора EA SC Trend была выше зеленой. Индикатор Fisher Yur4ik был зеленого цвета.

Основные правила для открытия опциона Put требуют, чтобы:

Был нисходящий тренд. Цена пересекла 200-периодную Скользящую Среднюю сверху вниз и закрылась ниже. Желтая линия индикатора EA SC Trend была ниже зеленой. Индикатор Fisher Yur4ik был желтого цвета.

Кроме основных правил есть несколько дополнительных, которые также стоит обсудить.

Одним из таких правил является индикатор Signal Bars. Он находится в правом верхнем углу и показывает статистику по различным индикаторам и тайм фреймам. Поэтому для опциона Call дополнительным преимуществом будут показания индикаторов с зелеными значениями (слева), а для опционов Put с красными значениями (справа):

Вторым дополнительным правилом будет пересечение ценой и закрытие выше или ниже не только 200-периодной Скользящей Средней, но и 100-периодной. Это тоже даст дополнительное преимущество при совершении сделок.

И последним дополнительным правилом будет пересечение ценой последнего фрактала. Как известно, фракталы создают локальные уровни и их пересечение может повлечь за собой новое движение. В данных случах были пересечены последние локальные фракталы вместе со Скользящей Средней:

Примеры торговли с помощью стратегии Скальпинг по BAMBONI

Работать по данной стратегии желательно на валютных парах GBP/USD и EUR/USD. Но и пара EUR/JPY показывает не плохие результаты, поэтому на ней и посмотрим на возможные сделки.

Открытие опциона Call

При выполнении всех условий можно смело открывать опционы Call:

Открытие опциона Put

Тут ситуация не сама идеальная, но если тренд сильный, то некоторыми факторами можно пренебречь:

В предыдущем примере было видно, что некоторые пробои не являются истинными. Поэтому всегда стоит дожидаться полноценного пробоя и не входить в сделку в таких случаях:

Заключение

Как можно видеть, стратегия «Скальпинг по BAMBONI» способна приносить прибыль при следовании всем правилам, а также некоторым дополнительным рекомендациям.

Но не стоит думать, что торговать опционами просто. Эта деятельность требует постоянного внимания трейдера, а также правильного ведения мани-менеджмента и соблюдения рисков.

Но не стоит думать, что торговать опционами просто. Эта деятельность требует постоянного внимания трейдера, а также правильного ведения мани-менеджмента и соблюдения рисков.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Скальпинг по BAMBONI

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

