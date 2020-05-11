Стратегия для бинарных опционов Скальпинг по BAMBONI

Стратегия для бинарных опционов и Форекс «Скальпинг по BAMBONI» основана как на стандартных эффективных индикаторах тренда, так и на авторских индикаторах тренда и флэта, что в «миксе» дает возможность торговать как бинарными опционами с помощью этой стратегии, так и на рынке Форекс.
Также у стратегии есть два режима торговли, что делает стратегию «Скальпинг по BAMBONI» универсальной и удобной в использовании.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Скальпинг по BAMBONI
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1.
- Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Signal Bars, EA SC Trend, Fisher Yur4ik, Moving Averages, Paramon Scalp, Fractals.
- Торговые инструменты: GBP/USD, EUR/USD.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Скальпинг по BAMBONI в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Настройки большинства индикаторов остаются по умолчанию, за исключением Скользящих Средних. Они должны быть с периодами «100» и «200» и с методом «Simple».
Правила торговли с помощью стратегии Скальпинг по BAMBONI
Одно их правил торговли по любой стратегии и индикатору — это понимание того, что такое тренд и как его определять. Со знанием тренда каждый трейдер всегда сможет торговать и без использования индикаторов.
Как уже говорилось выше, по данной стратегии можно торговать двумя разными способами:
- При помощи скальпинга.
- Консервативным методом.
Скальпинг подразумевает экспирацию в 1 свечу, а консервативный метод подразумевает экспирацию в 10 свечей. Конечно же первый вариант является более рискованным, но и прибыль по нему можно получать гораздо быстрее.
Основные правила для открытия опциона Call требуют, чтобы:
- Был восходящий тренд.
- Цена пересекла 200-периодную Скользящую Среднюю снизу вверх и закрылась выше.
- Желтая линия индикатора EA SC Trend была выше зеленой.
- Индикатор Fisher Yur4ik был зеленого цвета.
Основные правила для открытия опциона Put требуют, чтобы:
- Был нисходящий тренд.
- Цена пересекла 200-периодную Скользящую Среднюю сверху вниз и закрылась ниже.
- Желтая линия индикатора EA SC Trend была ниже зеленой.
- Индикатор Fisher Yur4ik был желтого цвета.
Кроме основных правил есть несколько дополнительных, которые также стоит обсудить.
Одним из таких правил является индикатор Signal Bars. Он находится в правом верхнем углу и показывает статистику по различным индикаторам и тайм фреймам. Поэтому для опциона Call дополнительным преимуществом будут показания индикаторов с зелеными значениями (слева), а для опционов Put с красными значениями (справа):
Вторым дополнительным правилом будет пересечение ценой и закрытие выше или ниже не только 200-периодной Скользящей Средней, но и 100-периодной. Это тоже даст дополнительное преимущество при совершении сделок.
И последним дополнительным правилом будет пересечение ценой последнего фрактала. Как известно, фракталы создают локальные уровни и их пересечение может повлечь за собой новое движение. В данных случах были пересечены последние локальные фракталы вместе со Скользящей Средней:
Примеры торговли с помощью стратегии Скальпинг по BAMBONI
Работать по данной стратегии желательно на валютных парах GBP/USD и EUR/USD. Но и пара EUR/JPY показывает не плохие результаты, поэтому на ней и посмотрим на возможные сделки.
Открытие опциона Call
При выполнении всех условий можно смело открывать опционы Call:
Открытие опциона Put
Тут ситуация не сама идеальная, но если тренд сильный, то некоторыми факторами можно пренебречь:
В предыдущем примере было видно, что некоторые пробои не являются истинными. Поэтому всегда стоит дожидаться полноценного пробоя и не входить в сделку в таких случаях:
Заключение
Как можно видеть, стратегия «Скальпинг по BAMBONI» способна приносить прибыль при следовании всем правилам, а также некоторым дополнительным рекомендациям.
Но не стоит думать, что торговать опционами просто. Эта деятельность требует постоянного внимания трейдера, а также правильного ведения мани-менеджмента и соблюдения рисков.
