Лучшая стратегия бинарных опционов на 1 минуту: комплексный обзор минутных тактик торговли

Если спросить трейдеров, торгующих бинарными опционами, какое время экспирации самое популярное, большинство ответит: 60 секунд. И это неудивительно: многие стремятся к быстрой прибыли и «легким» деньгам, а минутная экспирация предоставляет такую возможность. Кроме того, психологически гораздо легче увидеть результат сразу, чем ждать его неделями или месяцами в постоянном напряжении.

Торговая стратегия для минутной экспирации

В последнее время все большей популярностью пользуется торговля бинарными опционами с экстремально коротким сроком экспирации. Для её применения используются система Мартингейла и импульсные ценовые движения базового актива.

Любой, кто внимательно изучал живой график цен онлайн, знает: даже при восходящем тренде неизбежны откаты. Как бы сильно ни росли цены, всегда найдутся желающие продать, например, фиксируя свою прибыль.

Проще говоря, при росте цены нередко появляются красные свечи, а при снижении – зелёные. Это наблюдение крайне полезно, так как позволяет использовать его в своих интересах.

Преимущества минутного срока экспирации

Как было сказано выше, ключевое преимущество экспирации на 1 минуту – высокая скорость получения прибыли. Маленький срок удержания позиций позволяет трейдеру заключать множество сделок в течение одного торгового дня, что обеспечивает дополнительный доход. Такая торговля считается одним из лучших способов быстро разогнать депозит.

Кроме того, экспирация в 1 минуту дает возможность использовать простые комбинации свечных графиков в качестве стратегий для бинарных опционов. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье «Японские свечи для начинающих и как их читать».

Кроме того, при использовании стратегий торговли бинарными опционами с короткой экспирацией фундаментальный анализ теряет своё значение. Публикация макроэкономической статистики и другие фундаментальные события не оказывают влияния на краткосрочные колебания активов, что значительно упрощает анализ рынка.

Вместе с тем, 1 минуты вполне достаточно, чтобы трейдер успел отреагировать на любые изменения в поведении цен и извлечь из этого выгоду. На таком таймфрейме особенно выгодно применять скальпинг – стратегию, позволяющую зарабатывать на повышенной волатильности и случайных ценовых колебаниях.

Недостатки минутной торговли

Среди недостатков минутной торговли стоит отметить высокий уровень стресса, который сопровождает такой способ работы с бинарными опционами. Мы рекомендуем применять скальпинг в стратегиях для опционов только тем, кто умеет быстро принимать решения и реагировать на торговые сигналы. В противном случае постоянное напряжение и необходимость моментального реагирования могут негативно сказаться на психологическом состоянии трейдера, что часто приводит к открытию необдуманных сделок.

Имейте в виду, что высокая частота операций может принести не только повышенную прибыль, но и значительные убытки. При высокочастотной торговле вероятность попасть в серию убыточных сделок значительно возрастает. Кроме того, случайные колебания цен часто провоцируют ложные сигналы, что в итоге приводит к убыткам.

На небольших временных интервалах классические инструменты технического анализа плохо работают, так как они разрабатывались для использования на старших таймфреймах. Для торговли на 1 минуту лучше применять специальные индикаторы, которые были оптимизированы для коротких временных интервалов.

Также обратите внимание на торговые платформы вашего брокера. Далеко не каждая компания предлагает терминалы с быстрым исполнением ордеров, что критически важно для бинарных опционов с экспирацией 60 секунд.

Популярные стратегии для бинарных опционов на 60 секунд

Теперь рассмотрим несколько стратегий по торговле бинарным опционам с экспирацией на одну минуту. Существует несколько популярных подходов, но большинство из них включает комбинации технических индикаторов и свечных паттернов.

Стратегия “Марафон”

Чтобы успешно торговать по торговой системе “Марафон”, трейдеру необходимо использовать два простых индикатора: скользящую среднюю и MACD. Итак, сначала необходимо найти график с ярко выраженной тенденцией на старшем таймфрейме. Затем добавим на него индикатор MACD со стандартными настройками, а также индикатор простой MA с периодом 9.

Торговые сигналы на покупку опционов Call и Put:

Правила покупки Call Правила покупки Put Убеждаемся в наличии восходящего тренда. Свечи расположены выше скользящей средней с периодом 9. Линии индикатора MACD пересекаются снизу вверх. На открытии новой свечи покупаем Call. Убедились в наличии нисходящего тренда. Свечи расположены ниже скользящей средней с периодом 9. Линии индикатора MACD пересекаются сверху вниз. На открытии новой свечи покупаем Put.

Стратегия “ADX+MA”

Еще одной интересной стратегией является комбинация двух популярных индикаторов ADX и скользящих средних. В ней пересечение средних указывает направление торговли, а ADX – выстпуает фильтром волатильности, когда разрешается открывать сделки только в случае роста этого индикатора некоего порогового значения.

Торговые сигналы на покупку опционов Call и Put:

Правила покупки Call Правила покупки Put SMA(5) больше SMA(20) – на рынке бычий тренд. Индикатор ADX превысил пороговое значение 40 – тренд сильный. На открытии новой свечи покупаем Call. SMA(5) больше SMA(20) – на рынке бычий тренд. Индикатор ADX превысил пороговое значение 40 – тренд сильный. На открытии новой свечи покупаем Call.

Правила для торговли с помощью минутной стратегии для бинарных опционов

Теперь разберём стратегию торговли на минутном графике против движения цен базового актива. Рекомендуемые брокеры для работы по этой стратегии – Quotex, Pocket Option и Binarium.

Основная идея заключается в открытии сделок против текущего движения после появления ценового импульса, состоящего из нескольких свечей одного цвета.

Так как стратегия предполагает работу с экспирацией 60 секунд на графике М1, каждая сделка будет соответствовать одной свече. Это означает, что если сделка открывается в самом начале формирования новой свечи, то она завершится одновременно с её закрытием.

Помимо визуального удобства, данный подход позволяет легко замечать короткие импульсные движения, формирующиеся в течение дня. Обнаружив такое движение, можно открыть опцион Call (выше) на сумму $1 (минимальная ставка). Если же на графике появляются несколько красных свечей подряд (достаточно 2–3), открываем опцион Put (ниже).

Вернёмся к примеру с покупкой опциона Call (выше). Свеча закрылась зелёной, и трейдер получил прибыль в размере 80% от вложенной суммы.

Если свеча закрылась вниз (красной), мы получим убыток в размере $1.

В случае прибыли всё просто: мы ищем новые импульсные ценовые движения для открытия следующих сделок. Однако убытки требуют особого подхода. После убыточной сделки необходимо увеличить размер ставки и открыть опцион Call (выше) на $3.

Если следующая свеча зелёная, это приносит прибыль, перекрывающую убыток предыдущей сделки, а также дополнительный доход. Если же свеча снова оказывается красной, размер ставки следует увеличить до $9.

На иллюстрации ниже видно, что четвёртая сделка завершилась успешно, принесла прибыль и полностью компенсировала убытки от всех предыдущих позиций.

Максимальное количество сделок в одной серии не должно превышать шести: $1, $3, $9, $18, $42, $97. Для удобства и точного расчёта позиций рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором расчета Мартингейла онлайн.

Фильтры для уменьшения риска потерь при торговле с минутной экспирацией

Давайте рассмотрим фильтры, которые помогают избежать ситуаций, когда шести сделок оказывается недостаточно для получения прибыли. Если же это всё-таки произошло, после шестой сделки необходимо остановить торговлю и проанализировать причины убытков.

Почему чаще всего хватает шести сделок? Любое ценовое движение, даже самое продолжительное, неизбежно сопровождается коррекцией. Размеры ставок рассчитаны таким образом, чтобы одна успешная сделка покрывала убытки всех предыдущих неудачных позиций.

Для повышения эффективности и увеличения вероятности получения прибыли по этой стратегии нужно придерживаться простых правил:

Торговать только с 10:00 до 19:00 по GMT+2.

Не использовать валютные пары AUD/NZD, криптовалюты, еврокроссы и пары, содержащие JPY.

Не торговать во время выхода важных новостей.

Эти рекомендации помогут значительно повысить эффективность вашей торговли.

Главный фильтр данной торговой системы

Главный фильтр этой минутной системы торговли бинарными опционами помогает избежать ситуаций, когда рынок демонстрирует затяжное безоткатное движение в одном направлении. Конечно, полностью исключить ошибки и убытки невозможно, но соблюдение всех рекомендаций значительно повысит ваши шансы на успех.

На иллюстрации ниже видно, как после продолжительного нисходящего ценового движения произошел откат и сформировалось более трёх зелёных свечей подряд. Согласно нашей стратегии, это отличный шанс для покупки опциона Put (ниже). Однако такие движения иногда оказываются рыночным разворотом и началом нового бычьего тренда. В этом случае красных откатных свечей может некоторое время не быть. Торговать в такой ситуации не стоит, так как вероятность потери средств очень велика.

В качестве примера, ниже представлен вариант возможного сценария, когда не произошло нового крупного движения, а цена ходила большим количеством свечей как вверх, так и вниз.

Заключение

Эта торговая методика действительно демонстрирует отличные результаты при выполнении всех правил. Конечно, не исключены убыточные серии, но они легко перекрываются чередой прибыльных сделок, благодаря увеличению размера позиции.

Не забывайте соблюдать риски и открывайте позиции на такую сумму, которую можете себе позволить потерять. А главное – тестируйте все стратегии на демо-счёте перед переходом к реальной торговле. Однако имейте в виду, что подход к тестированию минутных стратегий кардинально отличается от того, который обычно используется в трейдинге бинарных опционов.

В данном случае наиболее значимыми будут результаты работы стратегии за ближайшую неделю. При этом обязательно ведите учёт тестовых сделок по торговым сессиям: японской, европейской и американской. После этого вы сможете определить самую результативную и наиболее подходящее для стратегии время внутри неё.

Кроме того, мы рекомендуем установить лимит на число убыточных сделок в один день и никогда не превышать его. Подробнее о принципах управления рисками и капиталом можно узнать из статей, посвящённых этим темам на нашем сайте.

Желаем вам удачной торговли!

