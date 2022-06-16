Стратегия для бинарных опционов GT Scalper является трендовой, и включает в себя осцилляторы, сигналы и информационную панель. Инфо-панель указывает на наличие тренда, а сигналы для торговли формируются благодаря «подвальным» индикаторам. Также в стратегии присутствует три шаблона для разных типов торговли.

Обратите внимание, что стратегия GT Scalper является платной и продается на сайте автора за $29, но с нашего сайта для ознакомления вы можете скачать ее бесплатно в конце статьи.

Характеристики стратегии GT Scalper для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфреймы: любые.

Экспирация: 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: GT SC ENTRY F.ex4, GT SC ENTRY N.ex4, GT SC ENTRY S.ex4, GT SCALPER XS.ex4, GTSCALPER_Dash.ex4, GTSCALPER_MATRIX1.ex4, GTSCALPER_MATRIX2.ex4, GTSCALPER_MATRIX3.ex4, GTSCALPERHisto.ex4.

Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов GT Scalper в MT4

Индикаторы стратегии GT Scalper устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор индикаторов стратегии GT Scalper для бинарных опционов

Несмотря на то, что индикаторов в стратегии GT Scalper целых девять, состоит она из пяти основных индикаторов, а именно:

сигнального (стрелочки); информационных (две панели); двух осцилляторов.

Некоторые из индикаторов разделяются на типы и используются в своем шаблоне, но, по сути, они одинаковы. Отличие в них идет только в настройках.

Сигнальный индикатор представляет собой стрелочки, которые указывают время, когда нужно покупать опционы Call или Put:

Из настроек поменять можно только алерты:

Так как других параметров в индикаторе нет, сложно сказать, на чем он основан, но он очень тесно коррелирует с двумя «подвальными» индикаторами, из-за чего можно предположить, что в нем могут присутствовать алгоритмы от Stochastic Oscillator.

Первая информационная панель состоит из общей информации в виде:

названия торгового актива; таймфрейма; цены; спреда; времени до закрытия текущей свечи; ATR за 100 дней; диапазон в пунктах от минимума до максимума дня.

В настройках можно поменять количество дней для ATR и переместить панель:

Вторая панель представляет основную ценность, которая показывает, какой сейчас на рынке тренд. Информация о тренде разделяется по цветам:

Синий цвет – восходящий тренд. Белый цвет – нисходящий тренд. Черный цвет – флэт.

В настройках можно также поменять положение панели и скорректировать торговые активы, которые она будет в себя включать:

В «подвале» стратегии GT Scalper имеется два осциллятора, один из которых не просто основан на Стохастике, а им и является, только с измененной визуальной частью:

О том, что это Стохастик говорят его настройки:

Второй осциллятор не имеет никаких настроек, поэтому не ясно, на чем он основан, но он довольно хорошо коррелирует со стрелочками и вторым осциллятором:

Помимо индикаторов стратегия содержит три разных шаблона для трех типов торговли, и это шаблоны:

FAST. NORMAL. SWING.

Отличаются эти шаблоны только сигнальным индикатором, который не имеет настроек. Если говорить об отличиях в сигналах, то их становится намного больше только в режиме FAST. Остальные два шаблона выглядят одинаково:

FAST NORMAL SWING



Какой из них использовать, зависит от вашего подхода в трейдинге. FAST подойдет для скальпинга и для турбо-опционов, другие два режима подходят для более консервативной торговли.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов GT Scalper

Так как стратегия GT Scalper является трендовой, и несмотря панель, которая указывает, какой сейчас тренд, стоит изучить эту тему более подробно, и узнать, что такое:

Это позволит вам намного лучше разбираться в торговле бинарными опционами.

Говоря о правилах торговли по стратегии для GT Scalper, необходимо совпадение нескольких факторов, и для опционов Call нужно, чтобы:

на панели цвет используемого торгового актива был синий; появилась синяя стрелочка, направленная верх; «подвальные» индикаторы были синего цвета.

Для опционов Put нужно, чтобы:

на панели цвет используемого торгового актива был белый; появилась белая стрелочка, направленная вниз; «подвальные» индикаторы были белого цвета.

Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равной трем свечам, таймфрейм может быть любой.

Обратите внимание, что если на трендовой панели актив черного цвета, то даже при наличии других сигналов не стоит торговать по нему. Также внимательно обращайте внимание на «подвальные» индикаторы, так как иногда может быть подобная ситуация:

Покупка опциона Call

На примере ниже у нас появилась синяя стрелочка, которая сопровождалась синим цветом как на осцилляторах, так и на трендовой панели, после чего можно было покупать Call с экспирацией в 3 свечи:

Покупка опциона Put

Этот пример является точно таким же, но наоборот, и когда появилась белая стрелочка, сопровождающаяся белым цветом осцилляторов, а также панель была белого цвета, можно было покупать Put с экспирацией в 3 свечи:

Заключение

Платная стратегия GT Scalper имеет простые правила для торговли, но чтобы понять, насколько она эффективна, ее необходимо будет протестировать на демо-счету. Никогда не начинайте торговлю на реальном счету с непроверенных стратегий или индикаторов, так как это может повлечь за собой потерю депозита.

Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

