        Стратегия для бинарных опционов GT Scalper

        Стратегия для бинарных опционов GT Scalper является трендовой, и включает в себя осцилляторы, сигналы и информационную панель. Инфо-панель указывает на наличие тренда, а сигналы для торговли формируются благодаря «подвальным» индикаторам. Также в стратегии присутствует три шаблона для разных типов торговли.

        Обратите внимание, что стратегия GT Scalper является платной и продается на сайте автора за $29, но с нашего сайта для ознакомления вы можете скачать ее бесплатно в конце статьи.

        Содержание:

        gt scalper скачать

        Характеристики стратегии GT Scalper для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: любые.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: GT SC ENTRY F.ex4, GT SC ENTRY N.ex4, GT SC ENTRY S.ex4, GT SCALPER XS.ex4, GTSCALPER_Dash.ex4, GTSCALPER_MATRIX1.ex4, GTSCALPER_MATRIX2.ex4, GTSCALPER_MATRIX3.ex4, GTSCALPERHisto.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов GT Scalper в MT4

        Индикаторы стратегии GT Scalper устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор индикаторов стратегии GT Scalper для бинарных опционов

        Несмотря на то, что индикаторов в стратегии GT Scalper целых девять, состоит она из пяти основных индикаторов, а именно:

        1. сигнального (стрелочки);
        2. информационных (две панели);
        3. двух осцилляторов.

        Некоторые из индикаторов разделяются на типы и используются в своем шаблоне, но, по сути, они одинаковы. Отличие в них идет только в настройках.

        Сигнальный индикатор представляет собой стрелочки, которые указывают время, когда нужно покупать опционы Call или Put:

        сигналы

         Из настроек поменять можно только алерты:

        настройка сигналов

        Так как других параметров в индикаторе нет, сложно сказать, на чем он основан, но он очень тесно коррелирует с двумя «подвальными» индикаторами, из-за чего можно предположить, что в нем могут присутствовать алгоритмы от Stochastic Oscillator.

        Первая информационная панель состоит из общей информации в виде:

        1. названия торгового актива;
        2. таймфрейма;
        3. цены;
        4. спреда;
        5. времени до закрытия текущей свечи;
        6. ATR за 100 дней;
        7. диапазон в пунктах от минимума до максимума дня.

        панель 1

        В настройках можно поменять количество дней для ATR и переместить панель:

        настройка панели 1

        Вторая панель представляет основную ценность, которая показывает, какой сейчас на рынке тренд. Информация о тренде разделяется по цветам:

        1. Синий цвет – восходящий тренд.
        2. Белый цвет – нисходящий тренд.
        3. Черный цвет – флэт.

        панель 2

        В настройках можно также поменять положение панели и скорректировать торговые активы, которые она будет в себя включать:

        настройка панели 2

        В «подвале» стратегии GT Scalper имеется два осциллятора, один из которых не просто основан на Стохастике, а им и является, только с измененной визуальной частью:

        подвальный осциллятор стохастик

        О том, что это Стохастик говорят его настройки:

        настройки стохастика

        Второй осциллятор не имеет никаких настроек, поэтому не ясно, на чем он основан, но он довольно хорошо коррелирует со стрелочками и вторым осциллятором:

        осциллятор в GT Scalper

        Помимо индикаторов стратегия содержит три разных шаблона для трех типов торговли, и это шаблоны:

        1. FAST.
        2. NORMAL.
        3. SWING.

        Отличаются эти шаблоны только сигнальным индикатором, который не имеет настроек. Если говорить об отличиях в сигналах, то их становится намного больше только в режиме FAST. Остальные два шаблона выглядят одинаково:

        FAST NORMAL SWING
        шаблон fast шаблон normal шаблон swing


        Какой из них использовать, зависит от вашего подхода в трейдинге. FAST подойдет для скальпинга и для турбо-опционов, другие два режима подходят для более консервативной торговли.

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов GT Scalper

        Так как стратегия GT Scalper является трендовой, и несмотря панель, которая указывает, какой сейчас тренд, стоит изучить эту тему более подробно, и узнать, что такое:

        1. тренд;
        2. фазы тренда;
        3. бычий и медвежий тренды;
        4. флэт.

        Это позволит вам намного лучше разбираться в торговле бинарными опционами.

        Говоря о правилах торговли по стратегии для GT Scalper, необходимо совпадение нескольких факторов, и для опционов Call нужно, чтобы:

        1. на панели цвет используемого торгового актива был синий;
        2. появилась синяя стрелочка, направленная верх;
        3. «подвальные» индикаторы были синего цвета.

        Для опционов Put нужно, чтобы:

        1. на панели цвет используемого торгового актива был белый;
        2. появилась белая стрелочка, направленная вниз;
        3. «подвальные» индикаторы были белого цвета.

        Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равной трем свечам, таймфрейм может быть любой.

        Обратите внимание, что если на трендовой панели актив черного цвета, то даже при наличии других сигналов не стоит торговать по нему. Также внимательно обращайте внимание на «подвальные» индикаторы, так как иногда может быть подобная ситуация:

        пример сделки по gt scalper

        Покупка опциона Call

        На примере ниже у нас появилась синяя стрелочка, которая сопровождалась синим цветом как на осцилляторах, так и на трендовой панели, после чего можно было покупать Call с экспирацией в 3 свечи:

        покупка call

        Покупка опциона Put

        Этот пример является точно таким же, но наоборот, и когда появилась белая стрелочка, сопровождающаяся белым цветом осцилляторов, а также панель была белого цвета, можно было покупать Put с экспирацией в 3 свечи:

        покупка put

        Заключение

        Платная стратегия GT Scalper имеет простые правила для торговли, но чтобы понять, насколько она эффективна, ее необходимо будет протестировать на демо-счету. Никогда не начинайте торговлю на реальном счету с непроверенных стратегий или индикаторов, так как это может повлечь за собой потерю депозита.

        Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию GT Scalper

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Тестировать платную или бесплатную версию?
        31 марта 2023
        Ответить
        Вот тут главное не запутаться в индикаторах.
        20 февраля 2023
        Ответить
        Четыре индикатора в стратегии? Интересно как они между собой взаимодействуют? Неужели все точно выдают сигнал к началу торгов?
        21 июля 2022
        Ответить
        Интересная стратегия, особенно наличие разных и коррелирующих друг с другом индикаторов. Тестирую на демо счету....
        20 июля 2022
        Ответить
        хрень полнейшая в Дарилке бесплатно выложен он....протестировал - перерисовывается.....
        Vito Andolini, так и мелки остатки кирпичей на дороге валяются тоже бесплатно, а кто хорошо рисует? Единицы. И они не критикуют других, за то что те не умеют рисовать... Они просто рисуют. Так и успешные трейдеры - они просто торгуют, используя разные возможности)
        10 июля 2022
        Ответить
        Vito Andolini, хмм) интересно, а сколько времени ушло на тестирование? Оценка "Хрень" адекватна?
        Вячеслав, прежде чем давать такую категоричную оценку, тестирование минимум три месяца...
        08 июля 2022
        Ответить
        Vito Andolini, хмм) интересно, а сколько времени ушло на тестирование? Оценка "Хрень" адекватна?
        06 июля 2022
        Ответить
        хрень полнейшая в Дарилке бесплатно выложен он....протестировал - перерисовывается.....
02 июля 2022
        02 июля 2022
        Ответить
        почему вы раздаете их бесплатно в чем подвох?)) вы же этот gt scalper купили навреное
        Николай, я думаю, это не бесплатно. Наверняка стоит временное ограничение для того, чтобы можно было попользоваться и принять решение - покупать или нет...
        Вячеслав, очень хорошо, что даётся такая возможность попробовать, протестировать. Это большой плюс, перед покупкой...
        02 июля 2022
        Ответить
        Николай, я думаю, это не бесплатно. Наверняка стоит временное ограничение для того, чтобы можно было попользоваться и принять решение - покупать или нет...
        20 июня 2022
        Ответить
        сколько уже платных развелось стратегий и индикаторов и все прям супер точные, последних разработок, как почитаешь на сайтах продавцов)) у gt scalper та же история, прям продукт века))
        потому что расчет идет на новичков, лохов, а как еще сказать, что типа тут стохастик и не пойми какая панель тренда, никто не купит)
        19 июня 2022
        Ответить
        сколько уже платных развелось стратегий и индикаторов и все прям супер точные, последних разработок, как почитаешь на сайтах продавцов)) у gt scalper та же история, прям продукт века))
19 июня 2022
        19 июня 2022
        Ответить
        почему вы раздаете их бесплатно в чем подвох?)) вы же этот gt scalper купили навреное
19 июня 2022
        19 июня 2022
        Ответить
