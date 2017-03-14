Как использовать Heiken Ashi в бинарных опционах

Торговые системы, использующие Heiken Ashi — одни из наиболее результативных не только для Форекса, но и для трейдинга бинарными опционами. Они довольно просты, но в то же время прибыльны и эффективны.

Инструмент производит сглаживание графика, исключая случайные движения. Для пользователей индикатор удобен тем, что он четко демонстрирует, есть ли на рынке сильный тренд.

Основные понятия

График любого торгового актива состоит из тиков. Тик — минимальное колебание курса, он появляется после совершения сделки через платформу или в результате выполнения отложенного ордера. Количество совершенных сделок за миллисекунды — это и есть количество тиков.

Постоянный поток исполняемых ордеров разделили на одинаковые временные отрезки — таймфреймы и «разбит» на «японские свечи», которые формируются, учитывая цену открытия каждого временного интервала. В течение фиксированного промежутка времени строится тело свечи. Более длинные «хвосты» - это экстремумы, наблюдавшиеся в течение данного интервала.

Особенности Heiken Ashi

Сглаженный вариант свечей был изобретен в Японии. Он стал популярен после публикации аналитического материала в издании Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES.

Каждая текущая свеча индикатора неразрывно связана с предыдущей. Середина ее тела - это цена открытия. Для вычисления цены закрытия используют формулу: сумма закрытия и открытия экстремумов делится на 4. High и Low - это наибольший и наименьший параметры.

Модифицированные свечи накладывают на график торгового актива, для большего удобства и лучшего визуального восприятия.

Преимущества Heiken Ashi для бинарных опционов

Индикатор подходит для трейдинга опционами, поскольку его сигналы — более точные, если сравнивать с обычным свечным анализом.

Прогнозы на основании формирующихся моделей перспективны, однако не дают точных временных рамок исполнения «предсказаний». В бинарных опционах фактор времени — определяющий. По истечении установленного времени экспирации трейдер либо получит прибыль, либо потеряет сумму ставки, целиком или ее большую часть.

Свечи Heiken Ashi часто используются в опционной торговле благодаря ряду преимуществ. Например, они подходят для турбо контрактов, имеющих время истечения до 5 минут. Замечена такая особенность: если последовательно идет несколько свечей одного цвета, и после них появляется одна противоположная свеча, следующая за ней обычно продолжает начавшуюся новую тенденцию. Точность прогноза составит около 65%, что довольно неплохо.

Еще один элемент свечей Heiken Ashi, заслуживающий пристального внимания - «хвост». Он не имеет ничего общего с реальными котировками, при его рисовании используется особый подход. «Хвост» свечей индикатора показывает силу тренда. Если тело небольшого размера, а «хвост» - длинный, имеет направление в сторону импульса («медвежий» — к низу, «бычий» — к верху), без противоположного «хвоста», такой тренд действительно является сильным.

В классических бинарных опционах доход зависит от времени истечения контракта, чем оно больше, тем выше процент дохода. Большие таймфреймы демонстрируют тренды более устойчивые и длительные. Чтобы «поймать» их, ориентируясь на «хвосты», трейдеры устанавливают интервал H1. Торговые автивы — волатильные валютные пары вроде EURUSD, USDJPY и др. Также необходимо соответственно подбирать торговую сессию, характеризующуюся активной торговлей. Если, например, основа пары — доллар, лучше всего торговать в период 11.00-21.00 по Москве.

Обнаружив по длинному «хвосту» и маленькому телу свечи четкий тренд, входим в рынок по направлению основной тенденции. Оптимальный таймфрейм: М15-H1.

Время экспирации рекомендуется выставлять в зависимости от интервала. Если вы работаете на H1, оно составит 4 свечи. Тем, кто предпочитает M15-M30, следует устанавливать его равным 5-6 свечам.

Заключение

Heiken Ashi — простой и надежный индикатор, входящий в перечень стандартных для МТ4. На нем базируются многие стратегии, в том числе для бинарных опционов.

Применительно к турбо опционам (1-5 минут) наилучшим временем экспирации будет 1 таймфрейм. Для повышения эффективности сигналов лучше торговать на больших таймфреймах, они помогают «поймать» более сильный и стабильный тренд.

При выборе интервала М15 и выше качество сигналов повышается, однако трейдер должен иметь определенные навыки, позволяющие распознать наличие тренда по форме свечей Heiken Ashi и размеру «хвостов».

Кроме анализа свечей, важным фактором является выбор торговой сессии — самого активного времени торгов для выбранного инструмента. И не забываем про мани-менеджемент — это обязательное условие независимо от избранной стратегии.

Смотрите также: