Использование «Пин-баров» при торговле бинарными опционами

Сегодня мы представим вам одну элементарную, но довольно эффективную свечную модель – пин-бар. Благодаря своей неприхотливости, эта модель достаточно быстро завоевала популярность среди трейдеров.

Все дело в том, что она дает мощные сигналы на вход, которые совсем несложно определить на графике. Для применения самой модели не понадобится глубокий анализ рынка, да и требования к уровню подготовки трейдера крайне невысоки.

Для работы с ней подойдут почти любые торговые платформы. Все, что от них требуется, — это способность отображать графики цен посредством японских свечей (подойдут даже бары). В этой статье мы расскажем вам о том, как можно использовать этот метод для работы с бинарными опционами.

Параметры стратегии "Пин-Бар"

Рабочая платформа: ограничений нет.

Торгуемые валютные пары: ограничений нет.

Оптимальный таймфрейм: M15 и больше.

Подходящий срок экспирации опциона: 3 свечки.

Время для торговли: ограничений нет.

Что такое пин-бар?

Пин-баром называется свеча, которая имеет очень короткое тело (либо вовсе его не имеет) по отношению к собственному размеру. При этом одна тень такой свечки должна быть длинной, в то время как другая – либо короткой, либо совсем отсутствовать.

Чаще всего пин-бар становится моделью разворота, но иногда может указывать и на продолжение тренда. Разницу между вариантами трактовки определяет расположение тела свечи.

Например, в бычьей модели пин-бара цена закрытия близка к уровню открытия. Это говорит о том, что сначала цена какое-то время снижалась, а затем вернулась обратно, нивелировав падение. Таким образом, после начальных продаж возник мощный спрос, с которым продавцы не смогли справиться, и мы предполагаем, что в дальнейшем эти покупки продолжатся с высокой вероятностью.

Аналогично рассматривается и медвежий тип пин-бара. В его случае цена сначала растет, а затем возвращается к уровню открытия. В такой ситуации победителями выходят продавцы и мы можем ожидать продолжения нисходящего движения.

Торговая стратегия для бинарных опционов

Одной из самых простых стратегий на основе данной модели является покупка опциона в направлении меньшей тени пин-бара (или, как еще говорят, в сторону «молотка»). При этом цвет свечи значения не имеет, важно лишь положение ее тела. Т.е. сигнал на открытие позиции может появиться как на черном, так и на белом пин-баре.

Мы покупаем опцион Call в случае, когда соблюдены следующие условия:

на графике сформировался БЫЧИЙ пин-бар;

его тело не выходит за границы прежней свечки;

цена обновляет МАКСИМУМ пин-бара.

При этом опцион покупаем со сроком экспирации, равным 3 свечкам используемого таймфрейма.

Опцион Put мы покупаем при следующих условиях:

на графике сформировался МЕДВЕЖИЙ пин-бар;

его тело не выходит за границы прежней свечки;

цена обновляет МИНИМУМ пин-бара.

Put также покупаем со сроком экспирации, равным 3 свечкам используемого ТФ.

Открывать позицию всегда лучше в унисон с главным трендом, потому что это позволяет избежать многих неудачных сделок. Если же на графике не виден четкий тренд, то лучше временно воздержаться от входа. Сигналы, получаемые на боковике, будут самыми плохими.

Наиболее подходящее время экспирации – 3 свечи. На крупных таймфреймах этот показатель может быть снижен. На масштабах выше H1 достаточно покупать опционы с экспирацией всего в одну свечку. А вот на небольших ТФ уже не стоит понижать этот срок.

Также следует обратить внимание на длину пин-бара. Она должна быть близкой к среднему размеру свечей на графике. Если расстояние от максимума до минимума пин-бара меньше аналогичного диапазона предыдущей свечки, то вход лучше пропустить.

Если появлению сигнала способствует сразу несколько значимых факторов, то такой сигнал будет считаться очень сильным. Цене, как известно, всегда проще двигаться в сторону меньшего сопротивления. В связи с этим, пин-бар, имеющий опору в виде уровня поддержки или сопротивления, даст куда более мощный сигнал. Сыграть в отскок от такого препятствия участникам рынка будет проще, чем преодолевать его.

Появление пин-бара на некоторых уровнях коррекции Фибоначчи также может давать сильный сигнал. Учитывать следует только естественные уровни 38.2, 50 и 61.8. В случае, когда такой пин-бар будет еще и опираться на уровень поддержки или сопротивления, надежность сигнала дополнительно увеличится.

Примеры сигналов

Как видно, стратегия действительно проста в использовании. В силу своей неприхотливости, она позволяет планировать свое рабочее время, как угодно. Ценовой график актива, представленный с помощью свечей или баров – это все, что вам потребуется для работы.

Помните о том, что не стоит входить в рынок сразу после появления пин-бара. Сначала убедитесь, что он соответствует всем описанным критериям и дождитесь момента, когда пин-бар начнет обновлять свои предельные значения со стороны меньшей тени.

Совсем избежать ложных входов, конечно, не удастся. На графике ниже показан пример с неудачной сделкой. Сигнал, полученный в той ситуации, указывал на вход против основного тренда, а такая торговля, как уже было сказано, крайне ненадежна.

Лучше всего стратегия работает на крупных таймфреймах. Между тем, немало трейдеров используют ее на маленьких ТФ для увеличения количества сделок. Самым активным трейдерам действительно можно выбирать небольшие таймфреймы, но в таком случае им следует работать только с самыми надежными сигналами.

Заключение

Невероятная простота модели – важное преимущество. Для полноценной торговли вам нужно просто научиться правильно определять пин-бары на графике и следить за направлением главного тренда.

Старайтесь фильтровать сигналы, полученные на боковике или указывающие против тренда. А чтобы увеличить эффективность стратегии и уменьшить количество неудачных сделок – входите только на самых надежных сигналах и избегайте ситуаций, которые вызывают у вас сомнения.

