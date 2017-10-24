Как использовать уровни поддержки и сопротивления в Бинарных Опционах

Обсуждая технический анализ, нельзя не упомянуть об уровнях. Они являются основой множества классических и новых фигур, с помощью которых трейдеры и пытаются найти закономерности ценового движения того или иного актива.

Бытует мнение, что уровни невозможно адаптировать под торговлю бинарными опционами, но на самом деле это не так. Главное – использовать правильный подход. Ниже будет рассмотрены уровни поддержки/сопротивления в качестве самобытного инструмента. Также выделим основные достоинства и недостатки их использования и выясним, как можно получить прибыль, торгуя бинарными опционами на основании получаемых сигналов.

Понятие уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки/сопротивления – это некие психологические барьеры, преодоление которых с первого раза возможно только с помощью сильного импульса. В некоторых источниках также можно встретить понятие «ключевых уровней». В принципе это одно и то же.

Следовательно, чтобы найти на графике цены актива такой уровень необходимо увидеть несколько отбоев от некой воображаемой линии. Самым распространенным признаком отбоя являются свечи, имеющие большие свечи в области экстремумов. Чем больше вы видите таких «подтверждений», тем сильнее значение уровня.

Данный способ является одним из самых простых, но имеет некоторые недостатки. Очень часто неопытные трейдеры проводят уровни не только там, где нужно, но и там где они не наблюдаются. В некоторой степени наносить графические изображения на график весьма полезно, но на успешность торговли никак не влияет. По этой причине на первых парах необходимо сконцентрировать внимание именно на ключевых зонах, а уже потом переходит к нахождению уровней. Действия выполняются примерно в том же порядке. Прежде всего, необходимо нанести на график все видимые уровни.

Получится скопление линий. Очерчиваем ее. Именно это и будет зона поддержки/сопротивления. Назовем ее буферной. Заход цены в нее будет сигналом не совершать никаких действий, так как в этом случае мы не можем определить дальнейшее направление движения цены. Такая разметка позволяет отодвинуть неопытность трейдера на второй план и сократить количество ложных сигналов, которые появляются в случае неправильной разметки уровней. Торговля зон поддержки/сопротивления происходит несколько иначе по сравнению с традиционными уровнями. Нюансы опишем ниже.

Торговая стратегия для бинарных опционов

В ее основе лежит работа с ценовым каналом, который определяется по 3-4 экстремумам. Полученные данные используются для выявления крайних зон поддержки/сопротивления. Другими словами, канал будет делиться на два: внешний и внутренний. Работать мы будем именно с внутренним каналом. Рекомендуется использовать небольшой таймфрейм. Поклонники внутридневной торговли могут выбрать М5 или М15.

В результате у нас получится 4 точки привязки. На графике сформированы волны 1-2, 2-3 и 3-4. На следующем этапе трейдеру нужно понять, сколько свечей требуется для того, чтобы цена прошла весь путь от одной границе до противоположной. Далее будет ясно, с какой целью это делается.

Количество свечей берется усредненное. Трейдеру нужно сложить число свечей и разделить на количество волн (5+3+36):3=15. Следовательно, 15 свечей будет являться оптимальным сроком экспирации для работы с конкретным каналом.

Естественно, покупать опцион следует при отбое от границы канала. Когда цена коснется нижнего уровня необходимо дождаться подтверждения в виде закрытой свечи выше него. Это явный сигнал для открытия опциона CALL. Срок экспирации – 15 свечей используемого таймфрейма. Если цена пробила границу и продолжила снижаться, то рекомендуется открыть страховочную сделку на ту же сумму в момент следующего касания этой же границы. ТФ также 15 свечей.

Преимущество БО состоит в том, что цена актива должна по истечению экспирации оказаться лишь немного выше, чем в момент открытия сделки. Так как используется усредненное значение канала, то вероятность получения прибыли по обоим опционам будет довольно высокой. В качестве еще одного примера можно рассмотреть график М15 валютной пары USDJPY. Данный канал является ночным, поэтому колебание цены не такое большое. Среднее количество свечей – 4. Данное значение получено на основании сложения трех предыдущих волн.

Покупать опцион необходимо тогда, когда цена коснется границы канала, а свеча закроется выше нее. Для ТФ М15 срок экспирации в рассматриваемом примере будет составлять 1 час. Повторное касание является сигналом к открытию еще одной сделки. Опцион PUT покупается при касании верхнего уровня.

Заключение

Новичкам рекомендуется торговать в азиатскую торговую сессию. При низкой волатильности вероятность отбития цены от уровня намного выше, что говорит о высокой степени прогнозируемости рынка. Трейдеру легче определить необходимый срок экспирации, исходя из количества свечей в волнах. Если цена находится за пределами канала, то в рынок лучше не входить. В этом случае нужно изменить таймфрейм, актив или подкорректировать сам канал.

