        Start Trend

        Стратегия бинарных опционов Start Trend

        Стратегия для бинарных опционов Start Trend предлагает простой и гибкий подход к торговле, обещая помочь трейдерам в достижении желаемых результатов на финансовом рынке. После внимательного изучения функционала выяснилось, что система поставляется с готовыми настройками для успешной торговли. Однако, существует возможность регулировки ее индикаторов с учетом индивидуальных предпочтений и целей каждого трейдера. В нашем обзоре подробно рассмотрим все особенности применения этой системы в торговле бинарными опционами. И, конечно же, ответим на вопрос, стоит ли она заявленных $35. Давайте разбираться вместе.

        Содержание:

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Start Trend

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Apollo Smart Level Trader.ex4, ProRenkoArrow.ex4, RenkoBlastTrend.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка индикатора для бинарных опционов Start Trend

        Индикаторы стратегии Start Trend устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Start Trend

        На заметку:Ренко – это формат графика, который строится по изменениям цены на заданный шаг, игнорируя время и объем. График состоит из "кирпичей", добавляемых при каждом изменении цены на установленное значение.

        Стратегия Start Trend – простая система торговли по тренду, использующая сигнальный индикатор Pro Renko Arrow. Этот инструмент формирует на графике торговые сигналы в виде голубых и красных стрелок, указывающих на открытие опционов Call и Put. Голубые стрелки сигнализируют о покупке Call, а красные – о покупке Put.

        У Pro Renko Arrow минимальное количество настроек. Его единственный параметр “Range” определяет на сколько пунктов должна измениться цена, чтобы появился новый ренко-бар. Сам график Ренко скрыт от глаз пользователя, чтобы упростить анализ. Вместо этого места, где восходящие ренко-бары сменяются на нисходящие, отмечены стрелками, указывающими на возможные моменты для открытия опционов Call или Put.

        В дополнение к стрелочному индикатору, система также включает в себя фильтр – Renko Blast Trend. Этот инструмент помогает определить бычий и медвежий тренды. Когда линия индикатора окрашена в синий цвет, по стрелочным сигналам рекомендуется открывать только опционы Call. С другой стороны, если линия Renko Blast Trend становится красной, рассматриваются исключительно покупки опционов Put.

        Этот индикатор практически не имеет параметров для настройки, пользователю доступны лишь выбор периода расчета – "Bars Limit" и возможность активации алертов, которые срабатывают при смене тренда.

        Последним элементом системы Start Trend выступает Apollo Smart Level Trader – инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления. Он выводит на график ценовые уровни, которые можно применять в качестве ориентира в торговле. Например, для оценки возможного курсового роста или снижения.

        Apollo Smart Level Trader – индикатор, у которого полностью закрыты параметры, и все, что оставил разработчик пользователю – возможность изменять цвет линий.

        Мы уже сталкивались с подобным раньше. В нашей практике часто бывает, что разработчики стратегий и индикаторов ограничивают доступ к ключевым параметрам, предоставляя пользователю лишь возможность изменения внешнего вида некоторых элементов.

        Правила торговли по Start Trend

        Перед нами стратегия торговли по тренду, сигналы которой проходят отбор с помощью встроенного фильтра. Поэтому, для открытия позиций нам необходимо действовать в соответствии с направлением, указанным индикатором Renko Blast Trend: если его линия красная, ждем появления красной стрелки для открытия опциона Put, а если синяя – появления синей стрелки для открытия опциона Call.

        Начинающие трейдеры часто фокусируются на поиске точек входа в рынок, забывая о контроле за рисками.

        Для увеличения процента прибыльных сделок по этой стратегии добавим правило: будем исполнять сигналы на покупку опционов Put только в том случае, если свеча, на которой появилась красная стрелка, закрывается ниже красной линии Renko Blast Trend, а для покупок опциона Call – ждем появления синей стрелки и закрытия свечи выше синей линии Renko Blast Trend.

        Открытие опциона Call

        1. Появилась синяя стрелка
        2. Свеча закрылась выше синей линии Renko Blast Trend
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call
        Открытие опциона Put

        1. Появилась красная стрелка
        2. Свеча закрылась ниже красной линии Renko Blast Trend
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put
        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов Start Trend

        Для сокращения числа неудачных сделок, рекомендуется использовать стратегию Start Trend в активные часы торговли. Это поможет уменьшить вероятность входа на рынок в период флэта. Учитывая, что стратегия Start Trend является трендовой, важно минимизировать риски торговли в боковом диапазоне. Как правильно определить эти рискованные зоны, вы можете узнать из нашей статьи "Как выявлять флэт на рынке".

        Плюсы стратегии Start Trend

        Система имеет предустановленные параметры для успешной работы. Тем не менее, трейдеры могут гибко настраивать их под свои предпочтения и цели. Встроенный фильтр тренда уменьшает количество неудачных сделок, а наличие торговых оповещений предотвращает пропуск прибыльных возможностей.

        Минусы стратегии Start Trend

        Эффективность системы в значительной степени зависит от точности ее сигналов, а она меняется, особенно в условиях постоянной изменчивости рынка и неожиданных событий. Сигналы этой системы могут не всегда быть достаточно точными, поэтому может потребоваться дополнительная фильтрация.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Start Trend представляет собой простую систему, основанную на торговле по тренду с применением индикаторов Pro Renko Arrow и Renko Blast Trend, а также Apollo Smart Level Trader для определения уровней поддержки и сопротивления. У системы есть предустановленные параметры, однако трейдеры могут гибко их настраивать под свои потребности.

        Встроенный фильтр тренда и правила, описанные в этом обзоре, помогут сократить количество неудачных сделок, а оповещения о торговле – не упустить выгодные возможности заработать. Но помните – эффективность этой системы может колебаться из-за постоянно меняющегося рынка. Кроме того, стратегия не оправдывает свою цену в $35 из-за того, что ее сигналы требуют доработки и дополнительной фильтрации. Прежде чем начать торговать на реальные деньги, попробуйте ее настройки и сигналы на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. Важно также следить за рисками и управлять капиталом. Удачи в трейдинге!

        Scruffy
        I like the idea of combining different indicators into one strategy. It seems like a smart way to minimize risk. I’m going to test this out and see how it works for me!
        09 декабря 2024
        Mister X
        The combination of arrow signals, trend filters, and support levels sounds pretty solid for spotting the best trades. Excited to give it a shot and see how it performs in real market conditions. Thanks for the detailed breakdown!
        09 декабря 2024
        Ryan Carter
        The biggest win with this strategy is the Apollo Smart Level Trader. I use the levels not just for entries but also to manage risk. Sometimes the arrow points to a Call, but the price is stuck below a key level. Waiting for a breakout saved me a ton of stress and cash. Highly recommend being patient with this one.
        05 декабря 2024
        Scruffy
        I've always liked Renko for its simplicity and clarity. But here’s the thing—if you don’t set the right 'Range,' you’ll get flooded with false signals. I started with the minimum setting and thought I'd hit a jackpot. Spoiler: I didn’t. Burned half my account in hours. Once I adjusted the range, the strategy started delivering.
        05 декабря 2024
