Стратегия для бинарных опционов «Метод Пуриа»

Данная стратегия для бинарных опционов — отличный способ достичь финансовой независимости благодаря интернет-трейдингу. Она не только весьма эффективна, но и не требует значительных затрат времени. Статистика утверждает, что результативность «Метода Пуриа» - около 70%. Разработчик применял стратегию на Форекс, но, как оказалось, ее вполне можно адаптировать и для бинарных опционов.

Предпочтительно использовать на таких валютных парах: CADJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, USDJPY, EURJPY, AUDUSD, CHFJPY. Подойдут и другие волатильные активы — индексы, акции.

Количество сигналов по стратегии «Метод Пуриа» не очень велико, поэтому достаточно проверять их несколько раз в день.

Подготовка терминала для торговли

Метод Пуриа — индикаторная торговая система. Можно скачать уже готовый шаблон, устанавливаемый в платформу MetaTrader4, или наложить на график поочередно несколько стандартных индикаторов, имеющих такие настройки:

индикатор MACD, опции стандартные.

две Mooving Average, одна с периодом 75, вторая -с 85, «Low»; «Linear Weighted», красный цвет;

Mooving Average – период 5, «Close»; «Exponential», желтый цвет;

Для графика устанавливаем таймфрейм М30.

Как заключать сделки по стратеги Пуриа

Покупаем опцион, если:

желтая скользящая средняя пересекла две красные снизу вверх; обе красные Mooving Average тянутся вверх;

MACD находится в положительной зоне;

сигнальная свеча расположилась над всеми тремя скользящими средними; совершаем сделку на открытии новой свечи

время экспирации — 3 часа.

Не забывайте, что необходимо придерживаться правил мани-менеджмента: размер одной ставки не должен превышать 1,5 от суммы на депозите.

Рекомендации на продажу:

скользящая средняя желтого цвета пересекла две красные сверху вниз; красные Mooving Average снижаются;

MACD находится ниже отметки «0»;

сигнальная свеча находится под всеми тремя скользящими средними; покупаем опцион на открытии новой свечи

время истечения сделки — 3 часа.

Виды опционов

Обычно эту стратегию используют для торговли классическими опционами, однако есть способ получать профит и на «One-Touch» или «Range».

При обнаружении сигнала - пересечении желтой скользящей средней красных вниз или вверх, мы делаем вывод о том, что началось четкое движение, которое будет длиться еще некоторое время. Таким образом, эти сигналы неплохо отрабатываются при заключении сделок по опционам «Range», ведь понижение повышение котировок гарантирует выход цены из коридора, а также говорит о том, что цена актива цены без труда достигнет страйк-уровня в опционе типа «One-Touch».

Перед тем, как применять стратегию в новых условиях, обязательно отработайте ее исполнение на истории и демо-счете, ведь у каждого брокера свои уровни в «One-Touch» и «Range».

