    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        FX Turbo Profit

        Стратегия для бинарных опционов FX Turbo Profit

        Трейдеры бинарных опционов постоянно стремятся к открытию новых источников надежных сигналов. Это неудивительно, учитывая значительные изменения в поведении большинства активов со временем. Постоянные эксперименты и внедрение инновационных методов анализа финансовых рынков стали неотъемлемой частью их подхода, однако определенные фундаментальные концепции по-прежнему остаются незыблемыми. Уровни поддержки и сопротивления – это вечная классика.

        Этот инструмент востребован не одним поколением трейдеров, и именно он лежит в основе стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit, которую мы рассмотрим в этом обзоре. На официальном сайте разработчиков эту систему можно приобрести за $95, но с нашего сайта вы можете ее скачать в демонстрационных целях совершенно бесплатно.

        Содержание:

        график fx turbo profit

        Характеристики стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M15;
        • Экспирация: 5 свечей;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: Symphonie Extreme Indicator.ex4, AGATA7.ex4, Auto Recommendations.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: активные часы работы рынка;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari

        Установка стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit

        Компоненты стратегии FX Turbo Profit устанавливаются в платформу MetaTrader 4 стандартно. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге переходим в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего переносим туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit

        Стратегия для бинарных опционов FX Turbo Profit состоит из трех индикаторов:

        • AGATA7 – визуализирует на графике уровни поддержки/сопротивления с указанием таймфреймов, на которых они возникли;
        • Auto Recommendations – стрелочный индикатор без перерисовки с алертом;
        • Symphonie Extreme Indicator – подвальный индикатор, исполняющий роль фильтра.

        индикаторі в fx turbo profit

        Авторский индикатор AGATA7 – универсальный, многофункциональный инструмент технического анализа, о возможностях которого мы подробно рассказывали ранее. Поэтому в этом обзоре не будем подробно останавливаться на его обширных настройках. Отметим лишь, что это важнейший компонент описываемой торговой системы. Его возможности применения настолько велики, что он и сам может выступать в качестве полноценной системы торговли.

        Следующий инструмент анализа, входящий в состав описываемой системы бинарных опционов, - стрелочный индикатор Auto Recommendations, указывающий на потенциально выгодные моменты совершения сделок. Настройки у него отсутствуют. Все, что может настраивать пользователь – цвет самих стрелок и включение алертов, что немаловажно. Ведь их наличие значительно упрощает работу трейдера по любой системе, ввиду отсутствия необходимости постоянно следить за рынком, чтобы не пропустить момент заключения сделки.

        настройки fx turbo profit

        Последний индикатор Symphonie Extreme Indicator находится в подвальной части графика и предназначен для подачи дополнительных сигналов. Среди его настроек выделим самый важный параметр – Price Action Filter. С ним можно поэкспериментировать и подобрать значение, оптимально подходящее под торгуемый актив. Остальные настройки можно оставить по умолчанию.

        индикатор в fx turbo profit

        Основное его предназначение – указывать потенциально значимые точки разворота курсовой динамики торгуемого инструмента. Белая точка на синем круге с синей полосой означает разворот вверх.

        сигнал на разворот в верх в fx turbo profit

        В то время как желтая точка на красном круге с красной полосой – разворот вниз.

        сигнал на разворот в низ в fx turbo profit

        Правила торговли по стратегии бинарных опционов FX Turbo Profit

        Стратегия бинарных опционов FX Turbo Profit относится к трендовым торговым стратегиям. О том как правильно определять тенденции на финансовых рынках Вы сможете узнать из специальной подборки статей на нашем сайте:

        Почему мы так акцентируем на этом ваше внимание? Все просто – торговые операции в направлении основной тенденции финансового инструмента увеличивают процент прибыльных сделок и, как следствие, снижают общую просадку (уход депозита в минус). Дополнительное преимущество от торговли по сигналам этой системы – психологическая уверенность трейдера в своих действиях, что обязательно положительно скажется на результатах.

        Торговля по этой методике ведется на отскок от уровней, определенных с помощью AGATA7. Задача трейдера войти в самом начале зарождения нового импульса, ожидая его дальнейшее развитие в краткосрочной перспективе. Спекулянты Форекс в таких ситуациях смогут получить наилучшее соотношение доходность/риск по своим сделкам, тогда как трейдеры бинарных опционов получают возможность открыть позиции с высокой вероятностью получения прибыли.

        сигнал в fx turbo profit

        Торгуя таким образом, оптимальное место для размещения защитного стоп-приказа – немного выше или ниже самой поддержки/сопротивления, от которой ведется торговля на отскок, а в качестве тейк-профита (уровня фиксации прибыли) следует использовать противоположную поддержку/сопротивление.

        Однако, как и все в этом мире, описываемая методика также не лишена недостатков. В первую очередь это касается выбора активов и времени торговли. Если пытаться применять эту систему на низковолатильных инструментах или в неактивные часы работы рынков, можно получить большую серию убыточных трейдов или вовсе слить депозит.

        Во избежание подобных неприятностей, заключать сделки следует на участках с высоким уровнем волатильности: вначале европейской и американской торговых сессий

        По этой же причине не рекомендуем применять эту методику для торговли основными валютными парами (мажорами) в период азиатской сессии. Система не имеет встроенного фильтра флэта, что может очень негативно сказаться на конечном результате.

        Правила покупки Call

        1. Цена подошла к уровню сверху, но не пробила его.
        2. В подвальном индикаторе появился синий кружок с белой точкой.
        3. На графике появилась стрелка вверх.
        4. Покупаем Call с экспирацией 5 свечей.

        сигнал в fx turbo profit

        Правила покупки Put

        1. Цена подошла к уровню снизу, но не пробила его вверх.
        2. В подвальном индикаторе появился красный кружок с желтой точкой.
        3. На графике появилась стрелка вниз.
        4. Покупаем Put с экспирацией 5 свечей.

        Покупка бинарного опциона Call

        Для покупки опциона Call необходимо убедиться в отскоке цены от ближайшего уровня поддержки. Затем дождаться появления у подвального фильтра синего кружочка с белой точкой. Далее ждем появления стрелки вверх. После ее возникновения на открытии новой свечи открываем Call.

        сигнал на покупку call опциона в fx turbo profit

        Покупка бинарного опциона Put

        Для покупки опциона Put необходимо убедиться в отскоке цены от ближайшего уровня сопротивления. Затем дождаться появления у подвального фильтра красного кружочка с белой точкой. Далее ждем появления стрелки вниз. После ее возникновения на открытии новой свечи открываем Put.

        сигнал на покупку put опциона в fx turbo profit

        Рекомендуемый период экспирации – от 5 свечей.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов Fx Turbo Profit – один из вариантов применения авторского индикатора AGATA7. Не все элементы этой системы вызывают одобрение. Например, «стрелочник» Auto Recommendations явно запаздывает, формируя свои сигналы тогда, когда цена уже отдалилась на приличное расстояние от уровня. Скорее всего его добавили в стратегию из-за наличия алерта. Другой какой-то значимой пользы от него нет. Модифицировать систему и получить своевременные сигналы можно исключив эти показания из правил торговли. 

        А вот действительно заслуживающим внимание элементом системы выступает индикатор динамических уровней поддержки и сопротивления. Цена этой стратегии в основном сформирована его стоимостью, но на наш взгляд может быть завышена.

        При выборе уровня, на отбой от которого следует заходить в рынок обращайте внимание на таймфреймы, для которых он актуален (они указаны рядом с уровнем). Чем больше таймфреймов перечислено рядом с уровнем, тем он более значим. В любом случае перед применением этой системы на практике обязательно проверьте ее результативность на демо-счете, применяя все методы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Скачать стратегию бинарных опционов FX Turbo Profit

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        игорь
        FX Turbo Profit: Инновационное решение для торговли на Форекс Статья "FX Turbo Profit" знакомит с инновационным решением для торговли на Форекс, которое помогает трейдерам всех уровней улучшить свои результаты. Вот почему FX Turbo Profit заслуживает похвалы: Автоматизированная торговля: FX Turbo Profit автоматизирует процесс торговли, устраняя эмоции и человеческие ошибки. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на других аспектах своей жизни, зная, что их сделки выполняются автоматически. Удобный интерфейс: Платформа FX Turbo Profit проста в использовании и навигации, что делает ее доступной как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Прозрачность: FX Turbo Profit предоставляет полную прозрачность своих торговых сигналов и результатов, что позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. Поддержка клиентов: Команда поддержки FX Turbo Profit отзывчива и готова помочь трейдерам в любых вопросах или проблемах. Хотя важно помнить, что торговля на Форекс сопряжена с риском, FX Turbo Profit предоставляет трейдерам ценный инструмент для управления рисками и повышения вероятности прибыли. Я рекомендую FX Turbo Profit трейдерам, которые ищут автоматизированное и удобное решение для торговли на Форекс. Его инновационные функции и прозрачность делают его отличным выбором для трейдеров всех уровней опыта.
        26 июня 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Вот нравятся мне подвальные индикаторы. Лишнее подтверждение.
        Трейдер БО, Аналогично. Но здесь есть основной стрелочный, и дополнительный подвальный
        Артур, В статье написано что он опаздывает. Так что можно его исключить. А вот уровни это полезная штука.
        tirant, Стрелочные в большинстве или опаздывают, или перерисовывают. Там нужны тонкие настройки. И будет все ок!
        WinOption Admin, смешно, любой успешный трейдер с этим не согласен, хотя здесь таких нету
        Виталий, За тем мы и здесь что бы учиться.
        14 июня 2024
        Ответить
        Богдан
        05 июня 2024
        Ответить
        Виталий
        29 мая 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        29 мая 2024
        Ответить
        Богдан
        28 мая 2024
        Ответить
        tirant
        27 мая 2024
        Ответить
        Артур
        Вот нравятся мне подвальные индикаторы. Лишнее подтверждение.
        27 мая 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Вот нравятся мне подвальные индикаторы. Лишнее подтверждение.
        27 мая 2024
        Ответить
        Алёна
        Алёна
        Руслан, ты хоть сам понял что написал? Ахах, по правилу 10000 часов, тратя 1 час ежедневно, ты начнёшь понимать поведение рынка только через 27 лет XD И какие тебе нужны будут цели, когда ты уже будешь разваливаться, да тебе уже фиолетово будет всё и трейдинг в том числе... Сразу видно трейдинговый профи, даже считать не умеешь, а уже людям советы раздаёшь. Диванные эксперты в деле. XD Это 100 % лучший комментарий от Руслана! XD
        26 мая 2024
        Ответить
        Алёна
        Алёна
        Самый лучший способ вкатиться в трейдинг, в том числе трейдинг бинарными опционами это дисциплинированное и неуклонное самообучение по правилу 10 000 часов. С каждым днем, тратя хотя бы 1 час в день на обучение, включая практику на демо-счету, когда ваше совокупное время на обучение приблизиться примерно к отметке в 10 000, сможете понимать поведение рынка, делать какие-то краткосрочные прогнозы и всегда быть готовым к любым поворотам событий и принимать их. Вы научитесь самоконтролю и принятию как выигрышей, так и проигрышей. Это очень важный компонент не только торговли, а и любой деятельности, требующей максимальной концентрации внимания и усидчивости, что также очень полезно в повседневной жизни для достижения своих целей.
        Руслан, сразу видно трейдинговый профи, даже считать не умеешь, а уже людям советы раздаёшь. Диванные эксперты в деле. XD
        26 мая 2024
        Ответить
        Алёна
        Алёна
        Самый лучший способ вкатиться в трейдинг, в том числе трейдинг бинарными опционами это дисциплинированное и неуклонное самообучение по правилу 10 000 часов. С каждым днем, тратя хотя бы 1 час в день на обучение, включая практику на демо-счету, когда ваше совокупное время на обучение приблизиться примерно к отметке в 10 000, сможете понимать поведение рынка, делать какие-то краткосрочные прогнозы и всегда быть готовым к любым поворотам событий и принимать их. Вы научитесь самоконтролю и принятию как выигрышей, так и проигрышей. Это очень важный компонент не только торговли, а и любой деятельности, требующей максимальной концентрации внимания и усидчивости, что также очень полезно в повседневной жизни для достижения своих целей.
        Руслан, ты хоть сам понял что написал? Ахах, по правилу 10000, тратя 1 час ежедневно, ты начнёшь понимать поведение рынка только через 27 лет XD И какие тебе нужны будут цели, когда ты уже будешь разваливаться, да тебе уже фиолетово будет всё и трейдинг в том числе...
        26 мая 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Самый лучший способ вкатиться в трейдинг, в том числе трейдинг бинарными опционами это дисциплинированное и неуклонное самообучение по правилу 10 000 часов. С каждым днем, тратя хотя бы 1 час в день на обучение, включая практику на демо-счету, когда ваше совокупное время на обучение приблизиться примерно к отметке в 10 000, сможете понимать поведение рынка, делать какие-то краткосрочные прогнозы и всегда быть готовым к любым поворотам событий и принимать их. Вы научитесь самоконтролю и принятию как выигрышей, так и проигрышей. Это очень важный компонент не только торговли, а и любой деятельности, требующей максимальной концентрации внимания и усидчивости, что также очень полезно в повседневной жизни для достижения своих целей.
        25 мая 2024
        Ответить
        игорь
        Инвестиции в грядущее - это как ускоренный режим на дороге к финансовой независимости. Стратегия для бинарных опционов FX Turbo Profit поможет вам преодолеть препятствия и достичь желаемой цели быстрее, чем вы думаете! Не упустите свой шанс заработать больше уже сегодня.!
        25 мая 2024
        Ответить
        Виталий
        Виталий
        Многие мечтают иметь доход на жизнь исключительно трейдингом, потому что видят в этом прежде всего свободу: от работодателя, от графика, от обязательств, коллег и привязанности к конкретному месту. В результате трейдинг рассматривается не как новый вид деятельности, а как место, куда можно сбежать от своих сегодняшних рабских неприятностей. Таким образом, трейдинг противопоставляется работе, потому что биржевая торговля — это не работа! Это можно называть: деятельность, хобби, занятие. У всех по разному. Я щитаю, что биржевая торговля - это торговая деятельность, требующая отдачи интеллектуальных и моральных сил, а также времени, конечно сопоставимого с тем, что вы проводите на своем привычном рабочем месте. Но это уже нельзя назвать работой, скорее это - трейдерский труд. Режим трудового дня трейдера не ограничивается временем торговой сессии. Заметьте, не "рабочего" дня, а "трудового" дня! В этих словах есть кое-какая разница, значение слов в корне отличаются! Если вы успешный трейдер - вы уже не раб, вы просто свободный трейдер! Вам уже не нужно ходить на работу; работать, что бы зарабатывать; получать зарплату; и не нужно делать всё то, что связано со словом "раб"! Вы успешный трейдер и в этом случае вы уже свободный человек. Вы большим трудом достигли и достойно получили финансовую независимость, свою финансовую свободу, а значит и полную свободу в общем! Теперь вы уже не привязаны ни к месту ни ко времени. Вы, как успешный свободный трейдер, можете находиться где угодно и когда угодно, в любой стране, в любом месте и в любое время! Вот он, финансовый успех трейдера! Он вас ни к чему не привязывает, ни к месту ни ко времени. Конечно, далеко не каждый сможет пройти этот сложный и тернистый трейдерский путь! Но если ты встанешь на этот тернистый трейдерский путь, сможешь пройти его, и всё таки "окажешься" среди немногочисленных успешных тредеров, ты многое осознаешь и будешь абсолютно уверен в том, - что оно того стоило! Став успешным трейдером - ты получаешь не только финансовую свободу и независимость, но и становишься лучшей и совершенной копия самого себя!
        25 мая 2024
        Ответить
        Виталий
        Виталий
        Перепробовал кучу новых индикаторов, это всего лишь вспомогательный инструмент, основанный на всех других индикаторах, короче это всё таже история, только в другой красивой трейдинговой обвёртке. Это всё сомнительно работает даже в совокупности с собственным анализом. Ничего, Fx Turbo Profit, не турбо, профит не профит, никакой индикатор вам не поможет получить прибыль. Одним из ключевых моментов успешной торговли в бинарных опционах, как и в трейдинге в целом, является железный контроль за своими эмоциями. Даже в моменты когда вам кажется что это точно брокер вас сливает, На самом деле вам депозит сливает человек, которого вы видите в зеркале. Всегда будьте очень осторожны при совершении сделок, время от времени следите за рыночной аналитикой и не забывайте о важном - принципах управления рисками. Не поддавайтесь панике или жадности и другим эмоциям при принятии всех решений на рынке. Самое важное оставаться спокойным и сосредоточенным во время торговли. Вложения на финансовых рынках в любом случае связаны с риском. В конечном итоге, успешная торговля требует постоянной саморефлексии, регулярного анализа своих ошибок и постоянного развития. Саморефлексия — это способность разбираться в себе. Смотреть на свои поступки, чувства и эмоции со стороны, и, конечно же, на их основе делать выводы. Саморефлексия в трейдинге - необходимый навык для развития и улучшения своего индивидуального внутреннего мира. Это необходимо для того чтобы чтобы идти дальше, конструктивно проживая разные рыночные события. Это был плавный переход от темы брокера PocketOption к не менеее важной теме психологии в трейдинге. В трейдинге психология является, наверное, самой важной состовляющей. Каждый трейдер постоянно трудится над своей психологией. Это очень сложный, очень длинный (всмысле долгий) процесс. Не будем снова развивать эту душную тему о психологии трейдинга. Но и про индикаторы, типа Fx Turbo Profit и прочую шелуху рассказывать не буду, вы сами придёте к тому, что это всё шелуха для новых трейдеров. Лучше расскажу вам как можно обучатся трейдингу на бинарных опционах, с самыми минимальными вложениями своих собственных средств, Речь пойдёт о турнирах на платформе PocketOption. И так, буду рассказывать всё сначала и по порядочку. На платформе Pocket Option имеется два вида турниров, дневной и часовой. Часовой турнир. Призовой фонд 100$ распределяется на 10 участников с наилучшим торговым результатом по истечении времени, отведённого для торговли в турнире. Начинается через каждые два часа и длится один час. За это время, если хотите занять одно из призовых мест, вам нужно набрать как можно больше очков турнирной валюты, если конечно вы хотите получить приз. Каким образом распределение призового фонд часового турнира Pocketoption по призовым местам. Первые три места: Первое место - 30$, второе - 20$, третье - 15$. Все остальные 7 призовых мест (4-10) получают приз по 5$. И так, что нужно делать? Конечно же, торговать, только на турнирную валюту (Т). Турнирная торговля происходит на всё тех же активах что и на реальном счету. Вам датёся для торговли изначальный стартовый баланс турнира - 100Т Тут уже ясно, что чем больше вы наторгуете, тем больше шансов попасть в дясятку призовых мест и получить приз. В процессе торговли в турнире вы можете видеть время до окончания текущего турнира, призовой фонд, колличество всех текущих участников, их текущие места и так же своё текущее место в рейтинге. Помимо вашего места там отображаются турнирная валюта, наторгованная на до момента просмотра этой информации. Поэтому вы всегда имеете возможность видеть в реальном времени баланс турнирных счетов десяти лидирующих участников. Исходя из этого вы можете решить, стоит ли вам продолжать торговлю или вас уже устраит текущий торговый результат, ваше место в турнирном рейтинге и ваш потенциальый приз. Но необходимо учитывать и то, что участники данного турнира так же видят всю вышеперечисленную информацию и так же хотят занять хотя бы одно из призовых мест. Поэтому данный "сервис" в турнире в иторге может сыграть на руку не только вам, и может оказаться для вас как плюсом так и минусом. Если вы всё же слили свой стартовый турнирный депозит (100Т) - можете докупить ещё 100Т (очков турнирной валюты или турнирных очков) всего лишь за 1$ с вашего реального депозита (счёта PocketOption). Но знайте, стартовый баланс турнирной валюты и всё что вы докупаете за 1$ не идёт в учёт торгового результата в турнирном рейтинге. В данной ситуации учитывается только то что вы уже использовали 100Т, Таким образом, в рейтинге ваш торговый результат будет ревен -100Т Если вы на платформе PocketOption всё же заняли одно из призовых мест в турнире, награду можете получить через 1 - 2 минуты после его окончания. Можно сказать, награда уже вас ждёт, забрать её можно во вкладке Статистика - Последний турнир - Забрать приз. Дневной турнир. Принцип такой же, всё тоже самое, расскажу только отличия. На платформе PocketOption дневной турнир проводится 1 раз в сутки. Для того что бы принять участие в дневном турнире, не нужен даже билет на турнир, это абсолютно бесплатно! Дневной турнир начинается утром и длиться 12 часов. Призовой фонд дневного турнира составляет уже 250$ Весь этот призовой фонд дневного турнира распределяется только по трём призовым местам, поэтому и награда значительно больше. Такими суммами: Первое место - 125$, второе - 75$, третье - 50$ Про турниры PocketOption описал всё максимально информативно и предельно ясно. Эта информация палюбому будет полезнее какого-то очередного нового индикатора! :-)
        25 мая 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Чем больше в торговой системе сигналов на покупку опционов, тем больше у меня разбегаются глаза развивается косоглазие на почве чрезмерного увлечения бинарными опционами))
        25 мая 2024
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!