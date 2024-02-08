Трейдеры бинарных опционов постоянно стремятся к открытию новых источников надежных сигналов. Это неудивительно, учитывая значительные изменения в поведении большинства активов со временем. Постоянные эксперименты и внедрение инновационных методов анализа финансовых рынков стали неотъемлемой частью их подхода, однако определенные фундаментальные концепции по-прежнему остаются незыблемыми. Уровни поддержки и сопротивления – это вечная классика.

Этот инструмент востребован не одним поколением трейдеров, и именно он лежит в основе стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit, которую мы рассмотрим в этом обзоре. На официальном сайте разработчиков эту систему можно приобрести за $95, но с нашего сайта вы можете ее скачать в демонстрационных целях совершенно бесплатно.

Характеристики стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit

Установка стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit

Компоненты стратегии FX Turbo Profit устанавливаются в платформу MetaTrader 4 стандартно. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге переходим в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего переносим туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit

Стратегия для бинарных опционов FX Turbo Profit состоит из трех индикаторов:

AGATA7 – визуализирует на графике уровни поддержки/сопротивления с указанием таймфреймов, на которых они возникли;

Auto Recommendations – стрелочный индикатор без перерисовки с алертом;

Symphonie Extreme Indicator – подвальный индикатор, исполняющий роль фильтра.

Авторский индикатор AGATA7 – универсальный, многофункциональный инструмент технического анализа, о возможностях которого мы подробно рассказывали ранее. Поэтому в этом обзоре не будем подробно останавливаться на его обширных настройках. Отметим лишь, что это важнейший компонент описываемой торговой системы. Его возможности применения настолько велики, что он и сам может выступать в качестве полноценной системы торговли.

Следующий инструмент анализа, входящий в состав описываемой системы бинарных опционов, - стрелочный индикатор Auto Recommendations, указывающий на потенциально выгодные моменты совершения сделок. Настройки у него отсутствуют. Все, что может настраивать пользователь – цвет самих стрелок и включение алертов, что немаловажно. Ведь их наличие значительно упрощает работу трейдера по любой системе, ввиду отсутствия необходимости постоянно следить за рынком, чтобы не пропустить момент заключения сделки.

Последний индикатор Symphonie Extreme Indicator находится в подвальной части графика и предназначен для подачи дополнительных сигналов. Среди его настроек выделим самый важный параметр – Price Action Filter. С ним можно поэкспериментировать и подобрать значение, оптимально подходящее под торгуемый актив. Остальные настройки можно оставить по умолчанию.

Основное его предназначение – указывать потенциально значимые точки разворота курсовой динамики торгуемого инструмента. Белая точка на синем круге с синей полосой означает разворот вверх.

В то время как желтая точка на красном круге с красной полосой – разворот вниз.

Правила торговли по стратегии бинарных опционов FX Turbo Profit

Стратегия бинарных опционов FX Turbo Profit относится к трендовым торговым стратегиям. О том как правильно определять тенденции на финансовых рынках Вы сможете узнать из специальной подборки статей на нашем сайте:

Почему мы так акцентируем на этом ваше внимание? Все просто – торговые операции в направлении основной тенденции финансового инструмента увеличивают процент прибыльных сделок и, как следствие, снижают общую просадку (уход депозита в минус). Дополнительное преимущество от торговли по сигналам этой системы – психологическая уверенность трейдера в своих действиях, что обязательно положительно скажется на результатах.

Торговля по этой методике ведется на отскок от уровней, определенных с помощью AGATA7. Задача трейдера войти в самом начале зарождения нового импульса, ожидая его дальнейшее развитие в краткосрочной перспективе. Спекулянты Форекс в таких ситуациях смогут получить наилучшее соотношение доходность/риск по своим сделкам, тогда как трейдеры бинарных опционов получают возможность открыть позиции с высокой вероятностью получения прибыли.

Торгуя таким образом, оптимальное место для размещения защитного стоп-приказа – немного выше или ниже самой поддержки/сопротивления, от которой ведется торговля на отскок, а в качестве тейк-профита (уровня фиксации прибыли) следует использовать противоположную поддержку/сопротивление.

Однако, как и все в этом мире, описываемая методика также не лишена недостатков. В первую очередь это касается выбора активов и времени торговли. Если пытаться применять эту систему на низковолатильных инструментах или в неактивные часы работы рынков, можно получить большую серию убыточных трейдов или вовсе слить депозит.

Во избежание подобных неприятностей, заключать сделки следует на участках с высоким уровнем волатильности: вначале европейской и американской торговых сессий.

По этой же причине не рекомендуем применять эту методику для торговли основными валютными парами (мажорами) в период азиатской сессии. Система не имеет встроенного фильтра флэта, что может очень негативно сказаться на конечном результате.

Правила покупки Call

Цена подошла к уровню сверху, но не пробила его. В подвальном индикаторе появился синий кружок с белой точкой. На графике появилась стрелка вверх. Покупаем Call с экспирацией 5 свечей.

Правила покупки Put

Цена подошла к уровню снизу, но не пробила его вверх. В подвальном индикаторе появился красный кружок с желтой точкой. На графике появилась стрелка вниз. Покупаем Put с экспирацией 5 свечей.

Покупка бинарного опциона Call

Для покупки опциона Call необходимо убедиться в отскоке цены от ближайшего уровня поддержки. Затем дождаться появления у подвального фильтра синего кружочка с белой точкой. Далее ждем появления стрелки вверх. После ее возникновения на открытии новой свечи открываем Call.

Покупка бинарного опциона Put

Для покупки опциона Put необходимо убедиться в отскоке цены от ближайшего уровня сопротивления. Затем дождаться появления у подвального фильтра красного кружочка с белой точкой. Далее ждем появления стрелки вниз. После ее возникновения на открытии новой свечи открываем Put.

Рекомендуемый период экспирации – от 5 свечей.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Fx Turbo Profit – один из вариантов применения авторского индикатора AGATA7. Не все элементы этой системы вызывают одобрение. Например, «стрелочник» Auto Recommendations явно запаздывает, формируя свои сигналы тогда, когда цена уже отдалилась на приличное расстояние от уровня. Скорее всего его добавили в стратегию из-за наличия алерта. Другой какой-то значимой пользы от него нет. Модифицировать систему и получить своевременные сигналы можно исключив эти показания из правил торговли.

А вот действительно заслуживающим внимание элементом системы выступает индикатор динамических уровней поддержки и сопротивления. Цена этой стратегии в основном сформирована его стоимостью, но на наш взгляд может быть завышена.

При выборе уровня, на отбой от которого следует заходить в рынок обращайте внимание на таймфреймы, для которых он актуален (они указаны рядом с уровнем). Чем больше таймфреймов перечислено рядом с уровнем, тем он более значим. В любом случае перед применением этой системы на практике обязательно проверьте ее результативность на демо-счете, применяя все методы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

