Стратегия для бинарных опционов Luna FX

Стратегия Luna FX может использоваться как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. Три разных шаблона дают сигналы разной частоты и позволяют применять стратегию на таймфреймах от M1 до H4. Удобная панель с продуманной визуализацией различных индикаторов является изюминкой Luna FX и может быть крайне полезна именно для торговли бинарными опционами.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Luna FX

Установка стратегии для бинарных опционов Luna FX

Индикаторы стратегии Luna FX устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии Luna FX для бинарных опционов

В пакет торговой стратегии Luna FX входят три шаблона, три файла с индикаторами и индикаторная панель. Каждый из шаблонов вызывает сигнальный индикатор с соответствующими настройками: Luna-M1 для агрессивной торговли на M1-M5 с наиболее частыми сигналами, Luna-M2 для среднесрочной торговли на H1 и наиболее консервативный Luna-M3, который мало подходит для торговли бинарными опционами и предназначен для получения сигналов на H4-D1.

Стратегия Luna FX визуализирует график, разделяя его на периоды с красными и зелеными барами, обозначая таким образом направление тренда. Наиболее удачные точки для покупки бинарных опционов отмечаются на графике метками соответствующего цвета. Красные для покупки Put-опционов, зеленые – для Call-опционов. Сигналы Luna FX не перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма.

Настроек, которые позволяли бы изменить параметры получения торговых сигналов, в Luna FX не предусмотрено. Изменить можно только цвета баров и сигнальных меток, а также алерты.

Тем не менее из пояснений автора стратегии мы знаем, что торговая система Luna FX основана на таких базовых индикаторах как:

Для получения торговых сигналов также используется параметр волатильности, для которого измеряется движение цены на последнем баре как процент от средневзвешенного движения за предыдущие четыре бара.

Особенно интересной в плане практической пользы для адаптации торговой системы и получения подтверждений для сигналов является индикаторная панель Luna FX Dash. Она компактно отображает в правой части торгового терминала целых девять базовых индикаторов, полезных для определения направления и силы тренда. Каждый из элементов панели можно настраивать под свои пожелания в отношении параметров индикаторов.

Давайте рассмотрим эту панель подробнее и разберемся, как интерпретировать заложенную в ней информацию.

Панель состоит из следующих элементов:

визуализация значений осциллятора Стохастик для таймфреймов от M1 до D1.

визуализация направления тренда по скользящим средним для таймфреймов от M1 до D1.

тренд-о-граф, визуализирующий волны краткосрочных и долгосрочных трендов для семи разных скользящих средних.

сигнал по Параболическому SAR .

значение спреда.

процент индикатора Вильямса.

сигнал по MACD.

сигнал по пересечению линейно-взвешенной и простой скользящей средней MA-X.

бар-%-метр.

общий сигнал.

В целом вся панель настроена так, чтобы обеспечить быструю интерпретацию индикаторов через цветовую гамму. Чем зеленее и ярче элементы панели, тем сильнее сигнал на покупку Call-опциона. Красный обозначает вероятность падающего тренда согласно значений отдельного индикатора и, следовательно, сигнализирует о желательности покупки Put-опциона.

Каждый индикатор для панели можно настроить, используя, например, разные периоды для скользящих средних и MACD, диапазоны для стохастика и процентов Вильямса.

Сами сигналы на графике обусловлены авторскими настройками стратегии Luna FX и менять их нельзя. Выбирать подходящие настройки для них можно из трех готовых шаблонов, два из которых хорошо подходят для торговли бинарными опционами.

Используйте шаблон Luna-M1 для торговли контрактами с быстрой экспирацией на мелких таймфреймах M1 и M5. Luna-M2 подойдет для торговли опционами со временем экспирации, превышающим 15 минут на таймфреймах от M15 и старше. Шаблон Luna-M3 предназначен по задумке автора для долгосрочной торговли на дневках, но в бинарных опционах его можно использовать на таймфрейме H4.

Правильный шаблон позволяет получить оптимальное количество сигналов для соответствующего таймфрейма. Вот так, к примеру, выглядят сигналы торговой системы Luna FX из шаблона Luna-M2 для таймфрейма H1.

Правила торговли по стратегии LUNA FX для бинарных опционов

Стратегия Luna FX для бинарных опционов является трендовой. Поэтому при торговле по ней важно понимать, как он работает. О том, почему направление и сила тренда так важны для торговли бинарными опционами, мы рассказывали в цикле статей:

Правила торговли по данной торговой системе являются простыми, но включают в себя много разных условий, которые должны быть соблюдены.

Для покупки Call-опциона следует:

Выбрать нужный шаблон. Luna-M1 для минутных и пятиминутных графиков, Luna-M2 для M15-H1 и Luna-M3 для H4. Дождаться появления зеленой метки на графике (сопровождается алертом). Дождаться закрытия текущего бара. Убедиться, что основной сигнал на панели Luna горит зеленым. Убедиться, что показатель B1 бар-%-метра зеленый. Убедиться, что сигнал MA-Х горит зеленым.

Для покупки Put-опциона следует:

Выбрать нужный шаблон. Luna-M1 для минутных и пятиминутных графиков, Luna-M2 для M15-H1 и Luna-M3 для H4. Дождаться появления красной метки на графике (сопровождается алертом). Дождаться закрытия текущего бара. Убедиться, что основной сигнал на панели Luna горит красным. Убедиться, что показатель B1 бар-%-метра красный. Убедиться, что сигнал MA-Х горит красным.

Экспирация в обеих случаях используется в три свечи.

А теперь рассмотрим описанные выше правила подробнее. Появление зеленой метки на графике – это сигнал для покупки Call-опциона. Красная метка – для покупки Put-опциона. Для получения более точных сигналов следует наблюдать за панелью индикаторов и в особенности отслеживать изменения в показателях Бар-%-метра и в индикаторе пересечения простой и линейно-взвешенной скользящих средних. Именно эти два индикатора важны в применении торговой стратегии Luna FX.

Бар-%-метр вверху панели идентифицирует ускорение или замедление движения цены, что может служить сигналом возможного ценового разворота. Он измеряет движение цены на последнем баре и средневзвешенное движение за предыдущие четыре бара. Разницу, выраженную в процентах, бар-%-метр выводит на экран.

Пересечение простой скользящей средней с линейно-взвешенной – MA-X служит еще одним чувствительным показателем смены тренда. При наличии сигнала о развороте он будет меняться первым, как и бар-%-метр.

Покупку следует отложить, если получен сигнал, но индикаторы панели LunaDash указывают на возможную скорую смену тренда. Например, на рисунке ниже, несмотря на полученный на графике сигнал для покупки Put опциона, сделку следует отложить, так как значения Бар-%-метра, MA-X и общий сигнал сменились.

Открытие опциона Call

Как только мы видим, что на графике появилась зеленая метка, являющаяся сигналом к росту цены, мы дожидаемся закрытия бара и покупаем Call опцион с экспирацией в 3 бара, если все остальные индикаторы панели не противоречат сигналу.

Открытие опциона Put

Как только мы видим, что на графике появилась красная метка, являющаяся сигналом к падению цены, мы дожидаемся закрытия бара и покупаем Put опцион с экспирацией в 3 бара, если все условия торговой системы соблюдены.

Заключение

Стратегия Luna FX является сигнальной трендовой системой с жесткими настройками фильтров, поэтому она в совокупности с дополнительными индикаторами панели LunaDash дает сильные сигналы для торговли бинарными опционами.

Каждую стратегию мы рекомендуем тестировать на демо-счету перед тем, как торговать на реальном, а соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента позволит вам минимизировать риски и использовать капитал максимально эффективно. Также не забывайте вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

