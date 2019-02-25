    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Binary Master Strategy

        Стратегия для бинарных опционов Binary Master Strategy

        Стратегия Binary Master Strategy, как заявляют разработчики, обеспечивает до 70% успешных сделок, включает в себя сразу два точных индикатора для MT4 и подходит для работы даже начинающим трейдерам бинарными опционами. Сигналы для торговли бинарными опционами, на основании которых пользователи принимают решение о входе на рынок, возникают в момент пересечения индикаторов SMA Crossover Justin и PinBar (есть в архиве в конце статьи). Для вашего удобства оба индикатора уже собраны в шаблон с оптимальными настройками. Такая стратегия подходит для круглосуточной торговли бинарными опционами, с любыми активами. Таймфрейм рекомендуется выбирать М5 и покупать бинарные опционы со сроком экспирации 3-5 минут.

        Индикаторы SMA Crossover Justin и PinBar

        Когда покупать Call опционы

        Торговля с использованием данной стратегии сводится к выполнению нескольких простых правил. Опционы Call следует покупать, если одновременно на графике появляются желтая, а затем зеленая стрелки, направленные вверх. Первую формирует индикатор PinBar, вторую — SMA Crossover Justin. Как только возникла такая ситуация, необходимо сразу открывать сделку.

        Когда покупать Put опционы

        Опционы Put следует приобретать после формирования желтой и красной стрелок соответственно, направленных вниз. Важно помнить о том, что срок экспирации в каждом из приведенных случаев должен составлять 3-5 минут.

        Опционы PUT

        Call опционы

        Сигналы на графике

        Согласно заявлениям разработчиков, Binary Master подходит для системы Мартингейл, так как торговля по данной стратегии не приносит более трех одновременно убыточных сделок. Однако любую стратегию с использованием Мартингейла принято считать очень рискованными. Кроме того, для успешной торговли по любой из стратегий вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который без задержек выплатит вам полученную прибыль и не будет изменять коэффициенты в процессе успешной торговли по данной стратегии. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем Рейтинге лучших брокеров бинарных опционов.

         

        Скачать индикаторы и шаблон стратегии Binary Master

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите так же:

        Калькулятор для расчета Мартингейла онлайн

        Бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн

        Бинарные опционы это развод

        Книги для трейдеров

        Лучшие индикаторы для бинарных опционов

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Маринэ
        А я взяла этот индикатор для форекса и тоже получилось хорошо. а то с экспирациями у меня проблемы)
        02 марта 2020
        Ответить
        Feduk
        Feduk
        К стрелочным индикаторам отношусь скептически, и поэтому всегда подбираю фильтр какой-то .с фильтром работает на ура
        14 февраля 2020
        Ответить
        Макс
        Стрелочников нынче много уже, каждый надо тестить на демо перед работой. этот по тестам пока более менее не плох
        22 января 2020
        Ответить
        Znatok
        Znatok
        Я эту стратегию немного поменял под себя, использую больше время экспы и хеджирую при этом риски, но и в первоначальном виде стратегия имеет право на жизнь!
        23 марта 2019
        Ответить
        streettreid
        streettreid
        Хорошая рабочая стратегия, у меня прибыльных сделок выше 70%
        19 марта 2019
        Ответить
        Илья
        Крутая да, надо тестить на реале
        17 марта 2019
        Ответить
        Eryn
        Eryn
        К сожалению, у меня стратегия показала себя средне. Процент выигрышных сделок не более 60%, много ложных сигналов.
        06 марта 2019
        Ответить
        Yanny
        Yanny
        Очень сильная стратегия! у меня под 80% прибыльных сделок
        04 марта 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!