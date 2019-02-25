Стратегия для бинарных опционов Binary Master Strategy

Стратегия Binary Master Strategy, как заявляют разработчики, обеспечивает до 70% успешных сделок, включает в себя сразу два точных индикатора для MT4 и подходит для работы даже начинающим трейдерам бинарными опционами. Сигналы для торговли бинарными опционами, на основании которых пользователи принимают решение о входе на рынок, возникают в момент пересечения индикаторов SMA Crossover Justin и PinBar (есть в архиве в конце статьи). Для вашего удобства оба индикатора уже собраны в шаблон с оптимальными настройками. Такая стратегия подходит для круглосуточной торговли бинарными опционами, с любыми активами. Таймфрейм рекомендуется выбирать М5 и покупать бинарные опционы со сроком экспирации 3-5 минут.

Когда покупать Call опционы

Торговля с использованием данной стратегии сводится к выполнению нескольких простых правил. Опционы Call следует покупать, если одновременно на графике появляются желтая, а затем зеленая стрелки, направленные вверх. Первую формирует индикатор PinBar, вторую — SMA Crossover Justin. Как только возникла такая ситуация, необходимо сразу открывать сделку.

Когда покупать Put опционы

Опционы Put следует приобретать после формирования желтой и красной стрелок соответственно, направленных вниз. Важно помнить о том, что срок экспирации в каждом из приведенных случаев должен составлять 3-5 минут.

Согласно заявлениям разработчиков, Binary Master подходит для системы Мартингейл, так как торговля по данной стратегии не приносит более трех одновременно убыточных сделок. Однако любую стратегию с использованием Мартингейла принято считать очень рискованными. Кроме того, для успешной торговли по любой из стратегий вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который без задержек выплатит вам полученную прибыль и не будет изменять коэффициенты в процессе успешной торговли по данной стратегии. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем Рейтинге лучших брокеров бинарных опционов.

Скачать индикаторы и шаблон стратегии Binary Master

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите так же:

Калькулятор для расчета Мартингейла онлайн

Бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн

Бинарные опционы это развод

Книги для трейдеров

Лучшие индикаторы для бинарных опционов