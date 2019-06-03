Стратегия для бинарных опционов VIJ Light

Стратегия VIJ Light появилась случайно. Ее возникновение связано с попыткой внести определенные изменения в ряд правил. Однако, несмотря на это, число приверженцев этой стратегии со временем увеличилось. В результате VIJ Light пережила множество часов тестирования и 3 переработки, каждая из которых была призвана упростить тактику за счет сокращения правил и количества используемых индикаторов. В итоге на свет появилась стратегия, эффективность которой доказана множеством успешных сделок.

Характеристики VIJ Light

Стратегия VIJ Light обладает следующими особенностями:

тип торговой платформы — MetaTreder4;

торговый актив — любые валютные пары;

таймфрейм — М1;

период экспирации — 1-5 минут;

лучшие брокеры — Alpari, Quotex, PocketOption, Binarium.

Стратегия VIJ Light подходит для круглосуточной торговли бинарными опционами.

Состав стратегии

Стратегия VIJ Light построена на базе трех индикаторов. К числу последних относится осциллятор NVC Light. Трейдеры часто применяют этот инструмент в рамках торговли бинарными опционами. Данный индикатор рисует зоны перекупленности (показана в виде зеленого бара) и перепроданности (красного).

Следующим в списке индикаторов является RSI. Под стратегию VIJ Light этот инструмент был немного переработан. Поэтому в окне, в котором отображается график RSI, рисуются в виду пунктиров желтые линии, показывающие зоны перекупленности (уровень 90) и перепроданности (уровень 10).

Третий индикатор — канальный MBFX, созданный трейдером из Марокко для одноименной системы. Практика реальной торговли показывает, что пробитие обеих линий возникает наиболее сильный сигнал для открытия сделки.

Стратегия VIJ Light изначально разрабатывалась под краткосрочную торговлю бинарными опционами. Создатель данной тактики использует 5-минутный период экспирации. Другие трейдеры советуют применять эту стратегию с меньшим сроком в случаях, когда на рынке сформировался выраженный тренд.

Условия для покупки Call

Сделки на покупку опциона Call рекомендуется открывать при наличии следующих обстоятельств:

на графике сформировался красный бар по NVC, то есть возник сигнал ко входу на рынок;

кривая RSI вошла в зону перепроданности;

ценовой график коснулся нижней линии канала либо пересек ее.

При возникновении описанных сигналов сделку нужно открывать на следующей свече.

Условия для покупки Put

Для покупки опциона Put необходима обратная ситуация:

осциллятор сформировал зеленый бар;

ценовой график вошел в зону перепроданности по RSI;

график коснулся либо вышел за пределы самой верхней линии канала MBFX.

Сделку на покупку опциона Put следует открывать по аналогичному алгоритму.

Каскадные сигналы

Разработчик стратегии VIJ Light отмечает, что некоторые индикаторы (в частности, VITO3) нередко дают ложные сигналы. То есть на графике может появиться зеленый или красный бар, указывающий на удачный момент для входа на рынок. Однако практически сразу он пропадает. Поэтому рекомендуется открывать сделку после того, как закроется свеча.

Кроме того, иногда возникает такой эффект, как «каскад сигналов». Для такой ситуации характерно возникновение сигналов на каждой открывающейся свече. При этом каждое появление подобных баров (зеленых или красных) в данном случае может привести к убыточным сделкам. Чтобы избежать этого, рекомендуется всегда дожидаться открытия новой свечи. Если вместе с ней не возникает очередной сигнал, то можно открывать сделку. В случаях, когда ситуация не меняется, следует подождать новую свечу.

Примеры применения стратегии

Одна из особенностей стратегии VIJ Light заключается в том, что даже при срабатывании всех трех индикаторов возможны неудачные сделки. Это показано на приведенном ниже рисунке. Вертикальные линии на данном графике показывают момент срабатывания двух сигналов, которые указывают на разворот цены против тренда. В этом случае рекомендуется выставлять время экспирации на 5 минут.

Второй сигнал для входа оказался ложным. Как показывает рисунок, ценовой график пошел в другом направлении.

Второй пример, взятый из торговли валютной парой USD/JPY, демонстрирует практически идеальную работу стратегии. В этом случае ценовой график лишь немного выходит за пределы канала MBFX и возвращается.

Заключение

Стратегия VIJ Light удобна тем, что ее можно использовать в качестве шаблона. Данная тактика торговли бинарными опционами подойдет новичкам или трейдерам, которые работают с краткосрочными активами. Основной недостаток стратегии — необходимо постоянно следить за движением графика, чтобы не пропустить момент для открытия сделки.

Скачать шаблон и индикаторы стратегии VIJ Light

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите так же:

Онлайн сигналы для бинарных опционов

Лучшие индикаторы для бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Лучшие брокеры бинарных опционов

Как заработать на бинарных опционах