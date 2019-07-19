Стратегия для бинарных опционов Triple Trend генерирует множество надежных сигналов на открытие сделок по тренду. А, как известно, это один из наиболее эффективных методов торговли. По статистике, трейдеры, торгующие в направлении основной тенденции, зарабатывают больше тех, кто предпочитает торговлю во флэте.

Однако простое знание этого обстоятельства еще не сделает вас успешным трейдером. Чтобы безошибочно открывать сделки по тренду, нужна надежная стратегия. Именно о такой бесплатной стратегии и пойдет речь в нашем обзоре. А те, кто дочитает до конца, не просто узнают оптимальные параметры индикаторов. Они получат секретный рецепт, который позволит им минимизировать убытки и увеличить прибыль.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Triple Trend

Установка стратегии для бинарных опционов Triple Trend

Индикаторы стратегии Triple Trend устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Triple Trend

Стратегия бинарных опционов Triple Trend состоит из сигнального индикатора и набора вспомогательных. Первый предназначен для формирования торговых сигналов в виде зеленых и красных стрелок на графике, в то время как остальные выполняют аналитическую работу, помогая трейдеру принять решение об открытии сделки.

На рисунке выше показана работа пользовательского индикатора Ts scalp8. Он генерирует сигналы в виде стрелок, а также выводит информационную панель в правый нижний угол экрана. На эту панель выводятся направление действующего сигнала, время до закрытия свечи и текущее время. Сразу отметим, что таймер до окончания свечи очень полезен в торговле. Видя его, трейдер понимает, сколько у него есть времени для принятия решения об открытии сделки. Такой элемент торговой системы повышает комфорт и делает трейдинг более предсказуемым.

Следующий индикатор – THV4. Он предназначен для удобной визуализации действующего тренда. У него всего один параметр – логическая переменная, отвечающая за включение и выключение режима отображения.

Как видно на рисунке выше, в отключенном состоянии график имеет обычный вид в виде свечей. Если активировать THV4,он станет похожим на индикатор Heiken Ashi (Хейкен Аши), о котором мы подробно рассказывали в статье “Как использовать Heiken Ashi в бинарных опционах”. По нашему опыту, такое визуальное представление цен помогает трейдеру бинарных опционов лучше ориентироваться в курсовой динамике торгуемого актива.

Следующий элемент торговой стратегии Triple Trend – индикатор Stratman MiniChart. У него множество настроек, с помощью которых можно регулировать его внешний вид, позицию на экране, а также таймфрейм, отображаемый на мини-графике. Этот компонент торговой системы наверняка оценят сторонники мультитаймфреймового подхода к трейдингу. Благодаря Stratman MiniChart трейдер может видеть направление тренда старшего периода.

Для этого ему не нужно переключаться между разными временными интервалами, используя стандартные возможности торгового терминала MetaTrader 4, – достаточно взглянуть на мини-график от Stratman. Подчеркнем, что таким образом можно одновременно выводить на один экран несколько старших и младших таймфреймов.

Последним элементом стратегии бинарных опционов Triple Trend являются линейно-взвешенные скользящие средние MA in Colorс периодом расчета в 250 свечей. Каждая из этих средних использует для расчета своих значений определенную цену: минимальную (нижняя линия), цену открытия (средняя линия) и максимальную (верхняя линия).

Правила торговли по Triple Trend

Стратегия бинарных опционов Triple Trend предлагает надежные торговые сигналы в направлении действующего тренда с учетом поведения цены актива на старшем таймфрейме. Это повышает надежность торговли, но требует от трейдера знаний и умения применять инструменты технического анализа, о которых мы подробно рассказывали в этой подборке статей:

Торговля по стратегии Triple Trend очень проста: сделки открываются в направлении действующего тренда. Он определяется по цвету и направлению линий скользящих средних MA in Color. Если они зеленые – покупаем Call после появления зеленой стрелки, если красные – покупаем Put после появления красной стрелки.

Поведение цены актива на старшем таймфрейме можно использовать в качестве фильтра: открывать позиции по вышеописанным правилам только тогда, когда сигнал на открытие сделки совпадает с направлением тренда старшего периода.

Последнее правило мы оставляем на усмотрение наших читателей. Пожалуйста, поделитесь в комментариях своим опытом использования старших таймфреймов в качестве фильтра сигналов. Насколько более эффективной стала ваша торговля после этого?

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – три скользящие зеленого цвета Появилась зеленая свеча и зеленая стрелка На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – три скользящие красного цвета Появилась красная свеча и красная стрелка На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Triple Trend

Стратегия бинарных опционов Triple Trend представляет собой интересную комбинацию трендовой торговли с особым способом построения графиков – Heiken Ashi. Благодаря им цены актива гораздо легче анализировать: зеленые свечи говорят о преобладании покупок, а красные – о преобладании продаж. Отметим, что особенно хорошо эта система зарекомендовала себя в активные часы работы рынка на волатильных инструментах.

Плюсы стратегии Triple Trend

Преимуществом этой стратегии является простой и понятный алгоритм работы, который освоит даже начинающий трейдер. Эта система формирует надежные сигналы без перерисовки, в чем можно легко убедиться, переключив таймфреймы: все торговые сигналы стратегии Triple Trend останутся на месте. Возможность видеть тренды других периодов в сочетании с таймером времени окончания свечи делает эту систему еще более привлекательной.

Минусы стратегии Triple Trend

К недостаткам этой стратегии относится появление ложных сигналов в условиях снижения активности торгов. Флэт и консолидация цен перед пробитием важного ценового уровня– вот те участки графика, которых следует избегать при торговле по этой системе. В этом случае рекомендуется сменить актив для торговли и выбрать тот, где наблюдается четкая ценовая тенденция, а цветные скользящие средние индикатора MA in Color направлены под углом.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Triple Trend – еще один интересный способ торговли по тренду. На продолжительных однонаправленных участках движения цен эта система дает довольно много прибыльных сделок подряд, в то время как возможность следить за трендом старших периодов усиливает ее характеристики, выполняя роль дополнительного фильтра.

Еще один немаловажный плюс этой торговой стратегии – ее бесплатность. Тем не менее, несмотря на все очевидные выгоды, перед применением на практике рекомендуем испытать торговлю по этой стратегии на демо-счете, открытом у брокера с минимальным депозитом. Торгуйте, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

Скачать Triple Trend

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: