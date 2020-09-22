Стратегия для бинарных опционов Genesis Pro System – это сигнальная стратегия, основанная на стрелочках и вспомогательном индикаторе для бинарных опционов в виде трендовой наклонной линии, которая строится автоматически.
Стоит отметить, что данная стратегия для бинарных опционов является платной, и помимо этого в сети можно найти только негативные отзывы о ней, но с нашего сайта ее все равно можно скачать бесплатно для ознакомления.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: M1-D1.
- Экспирация: 1 свеча для скальпинга и 3 свечи для других видов трейдинга.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: GenesisTrend.ex4, MQLLock_8879_Genesis_rev2.ex4.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
Сигнальный индикатор в стратегии Genesis Pro System имеет только настройки алертов и поэтому невозможно понять, на каком алгоритме основан сигнальный индикатор:
Но при желании можно менять настройки трендового индикатора, который автоматически строит наклонную линию в ценовых каналах:
Включенные алерты сигнального индикатора Genesis Trend будут по итогу оповещать о появлении сигналов:
Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System
Сразу стоит отметить, что на сайте автора говорится о том, сигналы по данной стратегии генерируют 94% прибыльных сделок:
Но, к сожалению, стратегия Genesis Pro System вряд ли будет генерировать столько прибыльных сигналов, так как в отличие от примеров на видео автора, в реальности индикатор дает немало ложных сигналов.
Независимо от сигналов стратегии, некоторые из них могут приносить прибыль, и поэтому если будет вестись торговля по данной стратегии, обязательно стоит придерживаться только трендовой торговли, так как в таком случае шансы на успешный исход будут в разы выше. Для этого стоит разбираться в таких понятиях как тренд, флэт, фазы тренда и соответственно знать, как определять тренд на рынке и как определять флэт на рынке.
Конечно, по данной стратегии можно торговать и при помощи скальпинга, но в таком случае необходимо провести собственное тестирование, чтобы убедиться в том, что индикатор подойдет для турбо-опционов.
В помощь при торговле по тренду можно использовать и наклонную линию, которая автоматически строится в стратегии:
Обратите внимание, что линия начинает подниматься, что может говорить о возможном изменении в тренде и будущем росте цены.
Правила стратегии просты и помимо учета тренда зависят лишь от стрелочек, и сигналом для покупки опциона Call служит белая стрелочка, а сигналом к покупке опциона Put – синяя:
Несмотря на слабую точность сигналов, индикатор имеет один плюс – сигналы после закрытия свечи не перерисовываются.
Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System
Хотя правила торговли просты и будут поняты даже новичкам, расмотрим открытие опциона Call и Put на графике EUR/JPY.
Открытие опциона Call и Put
Как можно видеть, если торговля ведется по турбо-опционам с экспирацией в одну свечу, то не обязательно учитывать тренд и можно совершать сделки сразу после появления сигналов:
Отзывы о стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System
Прежде, чем использовать стратегию Genesis Pro System в своей торговле, стоит изучить отзывы, которые удалось найти лишь на зарубежном форуме, но и их достаточно, чтобы принять решение.
В данном случае говорится о том, что данный индикатор «отстойный» и не понятно, как его можно использовать в торговле:
А данный трейдер озвучил то, что было описано выше и сказал, что на примерах в видео сигналы данного индикатора очень точные, но в реальности они сольют депозит довольно быстро:
Возможно чуть позже появится еще больше отзывов о данной стратегии, но скорее всего они останутся такими же негативными.
Заключение
Как можно понять, изучив данную статью, что хоть сигнальный индикатор в стратегии Genesis Pro System и не перерисовывает свои сигналы, использовать его стоит с большой осторожностью, так как не известно, сможет ли стратегия приносить прибыль в перспективе. Но любителям скальпинга можно протестировать его на различных рынках, после чего использовать для торговли турбо-опционами.
Также если планируется вестись торговля по данной стратегии на реальном счету, то обязательно стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.
