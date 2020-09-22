Стратегия для бинарных опционов Genesis Pro System – это сигнальная стратегия, основанная на стрелочках и вспомогательном индикаторе для бинарных опционов в виде трендовой наклонной линии, которая строится автоматически.

Стоит отметить, что данная стратегия для бинарных опционов является платной, и помимо этого в сети можно найти только негативные отзывы о ней, но с нашего сайта ее все равно можно скачать бесплатно для ознакомления.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: 1 свеча для скальпинга и 3 свечи для других видов трейдинга.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: GenesisTrend.ex4, MQLLock_8879_Genesis_rev2.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Сигнальный индикатор в стратегии Genesis Pro System имеет только настройки алертов и поэтому невозможно понять, на каком алгоритме основан сигнальный индикатор:

Но при желании можно менять настройки трендового индикатора, который автоматически строит наклонную линию в ценовых каналах:

Включенные алерты сигнального индикатора Genesis Trend будут по итогу оповещать о появлении сигналов:

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

Сразу стоит отметить, что на сайте автора говорится о том, сигналы по данной стратегии генерируют 94% прибыльных сделок:

Но, к сожалению, стратегия Genesis Pro System вряд ли будет генерировать столько прибыльных сигналов, так как в отличие от примеров на видео автора, в реальности индикатор дает немало ложных сигналов.

Независимо от сигналов стратегии, некоторые из них могут приносить прибыль, и поэтому если будет вестись торговля по данной стратегии, обязательно стоит придерживаться только трендовой торговли, так как в таком случае шансы на успешный исход будут в разы выше. Для этого стоит разбираться в таких понятиях как тренд, флэт, фазы тренда и соответственно знать, как определять тренд на рынке и как определять флэт на рынке.

Конечно, по данной стратегии можно торговать и при помощи скальпинга, но в таком случае необходимо провести собственное тестирование, чтобы убедиться в том, что индикатор подойдет для турбо-опционов.

В помощь при торговле по тренду можно использовать и наклонную линию, которая автоматически строится в стратегии:

Обратите внимание, что линия начинает подниматься, что может говорить о возможном изменении в тренде и будущем росте цены.

Правила стратегии просты и помимо учета тренда зависят лишь от стрелочек, и сигналом для покупки опциона Call служит белая стрелочка, а сигналом к покупке опциона Put – синяя:

Несмотря на слабую точность сигналов, индикатор имеет один плюс – сигналы после закрытия свечи не перерисовываются.

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

Хотя правила торговли просты и будут поняты даже новичкам, расмотрим открытие опциона Call и Put на графике EUR/JPY.

Открытие опциона Call и Put

Как можно видеть, если торговля ведется по турбо-опционам с экспирацией в одну свечу, то не обязательно учитывать тренд и можно совершать сделки сразу после появления сигналов:

Отзывы о стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

Прежде, чем использовать стратегию Genesis Pro System в своей торговле, стоит изучить отзывы, которые удалось найти лишь на зарубежном форуме, но и их достаточно, чтобы принять решение.

В данном случае говорится о том, что данный индикатор «отстойный» и не понятно, как его можно использовать в торговле:

А данный трейдер озвучил то, что было описано выше и сказал, что на примерах в видео сигналы данного индикатора очень точные, но в реальности они сольют депозит довольно быстро:

Возможно чуть позже появится еще больше отзывов о данной стратегии, но скорее всего они останутся такими же негативными.

Заключение

Как можно понять, изучив данную статью, что хоть сигнальный индикатор в стратегии Genesis Pro System и не перерисовывает свои сигналы, использовать его стоит с большой осторожностью, так как не известно, сможет ли стратегия приносить прибыль в перспективе. Но любителям скальпинга можно протестировать его на различных рынках, после чего использовать для торговли турбо-опционами.

Также если планируется вестись торговля по данной стратегии на реальном счету, то обязательно стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Смотрите также:

Платформы для торговли бинарными опционами

Закроют ли бинарные опционы в России в 2020 году?

Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год