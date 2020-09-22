        Стратегия для бинарных опционов Genesis Pro System

        Стратегия для бинарных опционов Genesis Pro System – это сигнальная стратегия, основанная на стрелочках и вспомогательном индикаторе для бинарных опционов в виде трендовой наклонной линии, которая строится автоматически.

        Стоит отметить, что данная стратегия для бинарных опционов является платной, и помимо этого в сети можно найти только негативные отзывы о ней, но с нашего сайта ее все равно можно скачать бесплатно для ознакомления.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M1-D1.
        • Экспирация: 1 свеча для скальпинга и 3 свечи для других видов трейдинга.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: GenesisTrend.ex4, MQLLock_8879_Genesis_rev2.ex4.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Сигнальный индикатор в стратегии Genesis Pro System имеет только настройки алертов и поэтому невозможно понять, на каком алгоритме основан сигнальный индикатор:

        Настройки индикатора сигналов Genesis Pro System

        Но при желании можно менять настройки трендового индикатора, который автоматически строит наклонную линию в ценовых каналах:

        Настройки линий стратегии Genesis Pro System

        Включенные алерты сигнального индикатора Genesis Trend будут по итогу оповещать о появлении сигналов:

        Алерты в стратегии Genesis Pro System

        Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

        Сразу стоит отметить, что на сайте автора говорится о том, сигналы по данной стратегии генерируют 94% прибыльных сделок:

        Процент прибыльных сделок стратегии Genesis Pro System

        Но, к сожалению, стратегия Genesis Pro System вряд ли будет генерировать столько прибыльных сигналов, так как в отличие от примеров на видео автора, в реальности индикатор дает немало ложных сигналов.

        Независимо от сигналов стратегии, некоторые из них могут приносить прибыль, и поэтому если будет вестись торговля по данной стратегии, обязательно стоит придерживаться только трендовой торговли, так как в таком случае шансы на успешный исход будут в разы выше. Для этого стоит разбираться в таких понятиях как тренд, флэт, фазы тренда и соответственно знать, как определять тренд на рынке и как определять флэт на рынке.

        Конечно, по данной стратегии можно торговать и при помощи скальпинга, но в таком случае необходимо провести собственное тестирование, чтобы убедиться в том, что индикатор подойдет для турбо-опционов.

        В помощь при торговле по тренду можно использовать и наклонную линию, которая автоматически строится в стратегии:

        Наклонная линия стратегии Genesis Pro System

        Обратите внимание, что линия начинает подниматься, что может говорить о возможном изменении в тренде и будущем росте цены.

        Правила стратегии просты и помимо учета тренда зависят лишь от стрелочек, и сигналом для покупки опциона Call служит белая стрелочка, а сигналом к покупке опциона Put – синяя:

        Сигналы стратегии Genesis Pro System

        Несмотря на слабую точность сигналов, индикатор имеет один плюс – сигналы после закрытия свечи не перерисовываются.

        Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

        Хотя правила торговли просты и будут поняты даже новичкам, расмотрим открытие опциона Call и Put на графике EUR/JPY.

        Открытие опциона Call и Put

        Как можно видеть, если торговля ведется по турбо-опционам с экспирацией в одну свечу, то не обязательно учитывать тренд и можно совершать сделки сразу после появления сигналов:

        Опционы Call и Put по стратегии Genesis Pro System

        Отзывы о стратегии для бинарных опционов Genesis Pro System

        Прежде, чем использовать стратегию Genesis Pro System в своей торговле, стоит изучить отзывы, которые удалось найти лишь на зарубежном форуме, но и их достаточно, чтобы принять решение.

        В данном случае говорится о том, что данный индикатор «отстойный» и не понятно, как его можно использовать в торговле:

        Отзыв 1 о стратегии Genesis Pro System

        А данный трейдер озвучил то, что было описано выше и сказал, что на примерах в видео сигналы данного индикатора очень точные, но в реальности они сольют депозит довольно быстро:

        Отзыв 2 о стратегии Genesis Pro System

        Возможно чуть позже появится еще больше отзывов о данной стратегии, но скорее всего они останутся такими же негативными.

        Заключение

        Как можно понять, изучив данную статью, что хоть сигнальный индикатор в стратегии Genesis Pro System и не перерисовывает свои сигналы, использовать его стоит с большой осторожностью, так как не известно, сможет ли стратегия приносить прибыль в перспективе. Но любителям скальпинга можно протестировать его на различных рынках, после чего использовать для торговли турбо-опционами.

        Также если планируется вестись торговля по данной стратегии на реальном счету, то обязательно стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        И не стоит забывать, что на нашем сайте можно подобрать брокера для торговли, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Бесплатно скачать стратегию Genesis Pro System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Закроют ли бинарные опционы в России в 2020 году?

        Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

        Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год

        ну ясно все с этой GENESIS PRO SYSTEM короче. если и в нете отзывы не очень, то стратегия не очень
        22 сентября 2020
        это да, но единственное что для скальпинга она в принципе может подойти. убрать только эту линию нафиг
        22 сентября 2020
        Гриша
        шлак очередной и мусор короче, но спасибо что бесплатно хоть
        22 сентября 2020
